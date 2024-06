Změna na Skylinku: CNN Prima News zůstane v HD, do SD půjde Prima LOVE

DNES!



▲ Obr č. 1 - Rodina sleduje programovou nabídku satelitní televize Skylink. Ilustrační foto (foto: M7 Group

Zpravodajský a informační kanál CNN Prima News zůstane pro zákazníky česko-slovenské satelitní platformy Skylink nadále dostupný ve vysokém rozlišení ( HDTV ) i po všech změnách, které nyní na této DTH službě probíhají.MístoS bude do SD rozlišení překlopen jiný program téhož vysílatele - ženský kanál Prima LOVE Změna rozlišení CNN Prima NEWS byla naplánována na 18.6.2024. K této změně u této stanice tedy nedojde. Ve stejný den proběhne místo tohoto programu downgrade rozlišení u kanálu Prima LOVE. Vysílání Prima LOVE přejde do SD na Skylinku dne 18. června 2024. Vysílací parametry CNN Prima NEWS a Prima LOVE se nezmění.Proč k této výměně downscale rozlišení dodatečně dojde? Provozovatel platformy vychází vstříc požadavku vysílatele těchto programů, mediální skupiny FTV Prima, která se obává, že v případě ponížení rozlišení u CNN Prima NEWS by některé titulky na obrazovce mohly být hůře čitelné. To je i důvod, proč tento program jako jediný zůstal v pozemním vysílání dostupný v HD ready rozlišení. Ostatní kanály pod značkou Prima dříve v DVB-T2 přešly do SD především z důvodu, že televize vybírá distribuční poplatky za HD signál svých programů. A televizním operátorům placených služeb se nelíbilo, že na jednu stranu televize vybírá poplatky za HD vysílání a na stranu druhou program v HD rozlišení nabízí bez poplatku divákům terestrického vysílání.Staniciposkytuje operátor platformy Skylink divákům v České republice a na Slovensku, zatímco program Prima LOVE je určen divákům v Česku. Na podzim se diváci na Slovensku dočkají místní verze Prima LOVE SK. Tu bude nabízet i operátor platformy Skylink. Společnost M7 Group nedávno uzavřela dohodu s FTV Prima na zajištění satelitní distribuce již spuštěného programu, tak i chystané staniceredakce