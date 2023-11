Objevte široké spektrum možností s přijímačem uClan D-BOX 4K CI+

DNES!

▲ Obr č. 1 - uClan D-BOX 4K CI+, přední pohled + dálkové ovládání



Balení, konektivita a dálkové ovládání

▲ Obr č. 2 - uClan D-BOX 4K CI+, obsah balení



▲ Obr č. 3 - uClan D-BOX 4K CI+, zadní pohled



▲ Obr č. 4 - uClan D-BOX 4K CI+, dálkové ovládání



Menu přijímače

▲ Obr č. 5 - uClan D-BOX 4K CI+, menu Vyhledávání stanic



EPG, seznam a vyhledávání stanic

▲ Obr č. 6 - uClan D-BOX 4K CI+, EPG



▲ Obr č. 7 - uClan D-BOX 4K CI+, Fast Scan



▲ Obr č. 8 - uClan D-BOX 4K CI+, příjem televizního programu 2+2



Čtečka karet a CI+ slot

▲ Obr č. 9 - uClan D-BOX 4K CI+, přední pohled s CI+ slotem + dálkové ovládání



▲ Obr č. 10 - uClan D-BOX 4K CI+, přední pohled s CI+ slotem + dálkové ovládání



Nastavení přijímače

▲ Obr č. 11 - uClan D-BOX 4K CI+, menu Nastavení - aktualizace



Připojení k síti

PVR funkce

▲ Obr č. 12 - uClan D-BOX 4K CI+, menu DVB - PVR - Nastavení PVR



Přehrávání multimédií

Multimediální aplikace

▲ Obr č. 13 - uClan D-BOX 4K CI+, aplikace



Zálohování a aktualizace

▲ Obr č. 14 - uClan D-BOX 4K CI+, Aktualizace firmware



Závěr

Dnes si představíme nový 4K combo přijímač s CI+ slotem od ukrajinské společnosti uClan. Tento digitální přijímač je určen pro příjem IPTV, satelitní, pozemní a kabelové televize v různých rozlišeních (až do UHD) a kompresích. Poháněn je výkonným dvoujádrovým procesorem a nabízí jednoduché a uživatelsky příjemné rozhraní s operačním systémem Smooth OS.Přijímač má integrované dva tunery - satelitní a hybridní tuner, což umožňuje flexibilní možnosti příjmu televizních signálů v normách DVB-S2/T2/C i s podporou Multistreamu MIS a T2-MI. Tento model s názvem uClan D-BOX 4K CI+ je navržen tak, aby poskytoval vysokou kvalitu obrazu a zvuku a velmi jednoduchou obsluhu, což z něj činí skvělou volbu pro moderní domácnosti.Přijímač je dodáván v atraktivním balení spolu s veškerým potřebným příslušenstvím. Balení obsahuje dálkové ovládání, baterie, HDMI kabel, napájecí adaptér a uživatelskou příručku.Na předním panelu přijímače naleznete jasně čitelný displej, fyzická tlačítka pro ovládání a odklopní kryt s čtečkou a CI slotem, zatímco zadní panel nabízí rozmanité konektory, včetně HDMI, 2xUSB, AV výstup, SPDIF, Ethernet, port pro externí IR čidlo a konektorů pro anténu.Dálkové ovládání je ergonomické a intuitivní, s jasně označenými tlačítky pro základní i pokročilé funkce, což zajišťuje pohodlné a snadné ovládání přijímače.Hlavní menu s podporou slovenského a českého jazyka se skládá ze čtyř vertikálně uspořádaných položek: Aplikace, Média, DVB a Nastavení. V části Aplikace naleznete internetové aplikace pro příjem IPTV a streamů, v části Média je multimediální přehrávač pro videa, hudbu a obrázky.Položka DVB umožňuje vyhledávat a organizovat satelitní, pozemní nebo kabelové programy. V části Nastavení lze přizpůsobit různá nastavení přijímače, jako jazyk, obraz, nastavení sítě a aktualizaci firmware.uClan D-BOX 4K CI+ nabízí různé možnosti zobrazení seznamu programů a EPG ve více vzhledech.Ladění stanic je možné přes Automatické vyhledávání, Manuální vyhledávání podle TP, Blind scan a rychlé vyhledávání programů Fastscan pro mnohé operátory ( Skylink CZ, Skylink CZ, Antiksat, Magiosat, DIGI CZ a DIGI CZ Telly Podporuje i kódek H265 HEVC, protokoly DiSEqC/USALS pro příjem z více družic. Umožňuje uživatelům seřadit stanice podle vlastních preferencí, vytvářet si FAV skupiny pro rychlejší přístup k oblíbeným programům či nastavit Rodičovský zámek.Multistream MIS a T2-MI funkcionalita umožňuje příjem multistreamového vysílání z různých družic. Pro ladění je třeba nastavit konkrétní frekvenci a zadat číslo PLSN multistreamu.DVB-T/T2 a DVB-C normy jsou také podporovány, přičemž přijímač dokáže naladit terestriální a kabelovou TV s různými modulacemi. Všechny tyto funkce zvyšují flexibilitu přijímače při příjmu různých typů vysílání, což je vhodné pro uživatele s rozmanitými požadavky na sledování televizních programů.Disponuje jednou UNI čtečkou karet a jedním slotem CI+ (1.3) pro vložení dekódovacího modulu. V době testování nebyl problém s dekódováním karet ČT, RTVS, Plustelka, Antiksat, Skylink a Freesat ve čtečce karet. Tato funkčnost však není nijak garantována, jelikož nedisponuje potřebnými certifikacemi.V CI+ slotu byly úspěšně otestovány CI/CI+ moduly jako Skylink Irdeto Smit, CONAX modul Smit i Neotion, Plustelka modul Irdeto, CAM pro DIGI TV, CAM701 i CAM 803 moduly od Skylinku.Při testování souběžné spolupráce přijímání a dekódování operátorů Skylink CZ a Skylink SK nebyl problém, funkční bylo například použití české Skylink karty ve čtečce karet a zároveň slovenské Skylink karty v dekódovacím modulu, případně naopak, což umožňuje flexibilnější využití přijímače pro příjem různých televizních operátorů.Nastavení nabízí širokou škálu možností. Přijímač podporuje SK a CZ jazyky v OSD menu i v EPG. Umožňuje nastavení rozlišení od 480p až po 4K 2160p/60hz.Přijímač obsahuje funkci ZOOM pro zvětšení obrazu, nastavení pro doladění obrazu, možnosti pro spuštění určitého režimu po zapnutí přijímače, a režimy zobrazování displeje ve vypnutém nebo zapnutém stavu.Pro vícekanálový 5.1 zvuk přes optický výstup S/PDIF je třeba v nastavení digitálního audio výstupu navolit volbu Auto a nesmíme zapomenout zmínit HDMI CEC funkci pro souběžné zapínání a vypínání přijímače a televizoru.Poskytuje více možností připojení k internetu, ať už přes ethernet (100Mbit) s použitím LAN kabelu, nebo přes kompatibilní wifi USB adaptér pro připojení k wifi síti (např. rozšířený chipset MT7601U).Nahrávání lze realizovat na připojené USB zařízení (USB klíč nebo USB HDD) ve formátu FAT32 nebo NTFS. Nahrávky jsou nekódované, uložené ve formátu TS, a lze je přehrávat nejen na přijímači, ale i na PC nebo jiných zařízeních, která podporují TS video formát. Přijímač umožňuje nahrávání kódovaného vysílání a zároveň sledování jiného pořadu, jakož i načasované nahrávání přes EPG ze stavu deep standby. Je také možné nastaviť rezervní čas před spuštením nahrávky a po její ukončení. V době nahrávání se ne lze přepnout na druhý tuner a sledovat programy z druhého tuneru.Nahrávky lze přehrávat po ukončení nahrávání přes menu nebo tlačítko PVR na dálkovém ovládání, s možnostmi pozastavení, přehrávání a přetáčení. Timeshift je třeba aktivovat v menu, po čemž je automaticky nahráván sledovaný kanál. V časovém posunu můžete vysílání pozastavit a posouvat dopředu či dozadu, dokud nepřepnete na jiný kanál.Vestavěný přehrávač umožňuje přehrávání různých multimediálních souborů jako jsou hudba, fotky a videa z USB flash disku nebo USB HDD. Podporuje video formáty jako 3gp, 4k hdr, hlg, AVI, MKV, VOB, divx, flv, h264, h265, mp4, xvid, mov a ts.Audio formáty, které podporuje zahrnují AAC, AC3, mp3 a waw, Dolby Digital, nicméně nepodporuje DTS a flac. Fotografie ve formátu JPEG lze prohlížet jednotlivě, formou prezentace nebo mozaiky.Přehrávač také umožňuje naformátovat USB médium a změřit jeho přenosovou rychlost pro ověření, zda je dostačující pro nahrávání a timeshift.Přestože se jedná o jednoduchý, nelinuxový přijímač, tak poskytuje širokou škálu aplikací pro rozšíření svých funkcí. Mezi tyto aplikace patří Free IPTV a User IPTV pro sledování internetové televize (m3u), Youtube pro přehrávání videí, EDEM TV pro sledování zahraničních televizních kanálů či aplikaci pro předpověď počasí.Robustní aplikace Xtream TV a Stalker slouží pro sledování placených IPTV, DLNA potěší pro bezdrátové přehrávání multimédií z chytrého telefonu, ale najdete zde i RSS čtečku či jednoduché hry jako Tetris, Snake a Othello.Někoho může potěšit portál pro přehrávání erotických videí, jiného zase zabudovaný Teletext, či přehrávač satelitních rádií.Užitečným nástrojem je i aplikace Správce Aplikací pro organizaci aplikací v menu. Všechny tyto aplikace umožňují uživatelům přizpůsobit si přijímač podle svých potřeb a zájmů, což z něj činí velmi flexibilní a uživatelsky přívětivé zařízení.Je možné zálohovat celý firmware nebo jen seznam programů a následně je obnovit v případě potřeby. Standardní aktualizace firmware se provádí přes USB klíček s instalací souboru s koncovkou .abs. Kromě USB aktualizace je možná také aktualizace online přes internet nebo přes servisní port RS232 a PCBěhem aktualizace je důležité přijímač nevypínat, jelikož se po dokončení sám restartuje. Doporučuje se resetovat přijímač do výrobních nastavení po instalaci firmware..Přijímač uClan D-BOX 4K CI+ je cenově dostupný a multifunkční, s podporou příjmu IPTV, satelitní, terestriální a kabelové TV i Multistreamu až do rozlišení 2160p. Nabízí nahrávání, timeshift, a přehrávání multimediálních souborů přes USB či DLNA.Jeho silné stránky zahrnují rychlé vyhledávání programů FASTCAN, možnost připojení k wifi, skrytou instalaci díky možnosti připojení externího IR čidla, podporu multistreamu MIS a T2 MI a širokou škálu doplňkových aplikací.S rychlostí spuštění cca 20 sekund z úplného vypnutí a přepínáním kanálů mezi 1-2 sekundami, je to spolehlivý a uživatelsky příjemný přijímač, vhodný i pro méně technicky zdatné uživatele, což činí uClan D-BOX 4K CI+ atraktivní volbou pro univerzální řešení příjmu televizního vysílání.Výhradním distributorem značky uClan pro ČR a SR je společnost Ellano s.r.o.uClan D-BOX 4K CI+ si můžete zakoupit v eshopu Ellano Doporučená maloobchodní cena: 2150 CZK s DPH nebo 84,90€ s DPH.PR článekredakce