První vlaštovka s Androidem a DVB od Gigablue - UHD X1 Plus 4K

Gigablue není potřeba představovat, působí již docela dlouho na českém i slovenském trhu. Počátkem letošního roku byl uveden do prodeje první Android Box s DVB tunerem - Gigablue X1 Plus 4K, s cílem umožnit zákazníkovi• sledování satelitního vysílání DVB-S2X• využívání předností Android OS• integraci boxu do systému multiroom• podpora IPTV/OTT služeb• vytvoření domácího multimediálního centraSrdcem miniaturního přístroje o velikosti 10x10x4cm je Allwinner RP-T507A se specifikací ARM Quad Cortex A7 společně s 2GB RAM a 16 Gb eMMC Flash a podporou HDR10, HLG. Pro komunikaci je vybaven síťovou kartou 100 Mbps, duálním wifi 2,4/5 Gb, bluetooth 4.2 a IR/BT dálkovým ovladačem včetně funkce hlasového ovládání a učícími funkcemi. Operačním systémem je Android 10 (AOSP) - custom verze UI. Přístroj má licenci Google Widevine Modular DRM, CENC ClearKey a Microsoft Playready DRM.Foto výrobceZákladní popis: Operační systém Android OS 10 Rozlišení 4K UH Quad Core HD TV Box s podporou S2X (satelitní) ARM Quad Cortex-A7 až 1,2 Ghz CPU Allwinner RP-T507 RAM: 2 GB DDR3 Úložiště: 16GB eMMC Flash Tuner: 1x satelit DVB-S2X 2x USB 2.0 1x HDMI 1.4 DUAL W-LAN 2,4 & 5 GHz (integrovaná) Bluetooth 4.2 (integrovaný) Hlasové dálkové ovládání s Google Ethernet LAN (RJ-45/100Mbps) přehrávače médií multiroom Stream Android TV: Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ a mnoho dalšího.(vyžaduje se příslušné předplatné) Aplikace pro Android prostřednictvím obchodu Google Store Podporovaný middleware: MYTV/IPTV, IPTVPORTAL, Stalker, portály HTML5/JSformát video souborů *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm a *.jpg1x DVB-S2X2x USB 2.01x AV OUT (jack)1x Ethernet1x HDMI 1.41x DC 12V napájení1x GigaBlue X1 Plus 4K1x Bluetooth / IR hlasové dálkové ovládání ovládání2x AAA baterie1x stručný návod1x napájecí zdroj1x HDMI kabelPrvní zapnutí - po spuštění se přístroj nejprve aktualizoval na novou verzi OS.Po restartu již nám box startuje do základního launcheru. Žádný výběr nebo přerovnání není možné, rovněž neexistuje možnost vytvoření favoritních nebo oblíbených apk.Zcela nahoře vidíme i ikonky GBTV i IPTV podpora IPTV/OTT služebGBTV-Cherry TV -Stalker,Xtream Codes, m3u listIPTV v podstatě to stejné podpora Stalker a Xtream CodesDTV - aplikace sloužící k příjmu a následnému sledování TV, nejprve je nutné vyhledat kanályNa obrázku sice vidíme FastScan , ale Skylink nebo jiné možnosti tam nehledejte, snad při nějakém dalším updatu se dočkáme. Trošku jsem se s vyhledáváním kanálů potrápil, protože v seznamu transpondérů jsem nenašel příliš aktivních. Jediné řešení je příslušný transpondér editovat a poté použít vyhledávání dle NIT.Protože přístroj nemá fyzicky hw čtečku je již předinstalován plugin FZCAP a Oscam, oba fungují bez problému, stačí zadat příslušné údaje z vašeho domácího zařízení. Pokud chcete používat přístupovou kartu potřebujete programátor SmartMouse/phoenixDTV je možné rovněž nastavovat, možností je až moc, ale jak to funguje nebo jaké jsou dále tyto možnosti jsem nezkoumal, byl jsem spokojen, že přístroj dělá to co by měl.Editace kanálů při absenci Fastscanu je možná po zadání hesla 000000, heslo je potřeba zadávat vždy, možná však, že toto zabezpečení půjde deaktivovat.Je možné si vytvořit vlastni bouquety nebo favoritní skupiny, kanály je možné přesouvat, přejmenovávat i mazat. Ale vše na můj vkus s nutností příliš mnoha kliknutí. Channel editor se dle sdělení výrobce již připravuje.Příklad editace: vytváření favoritní skupiny SkylinkEPG je zobrazováno na 7 dní dopředu, české znaky nejsou momentálně podporovány, ale myslím si, že to je jenom otázkou nějakého dalšího updatu a EPG bude v pořádku. S pomocí EPG je možné nahrávat i používat timeshift.Informační lišta u zobrazovaného programu je jednoduchá, ale jsou zobrazovány všechny zásadní informace. U DTV je možné pravděpodobně provést zálohu nastavení včetně kanálů nebo i iportovat channel list z přístroje Enigma 2, zkoušel jsem to všelijak, avšak bezúspěšně, v menu jsou však i položky import/export satellite.Základní funkce DVB můžete používat i pomocí dálkového ovladačeTlačítko SAT - stiskem přepnete na DVB, pro přesun na sledování TV lze používat i z IPTV, aplikací z Androidu, toto rovněž platí i pro EPG, stiskem dojde k zobrazení EPGAudio - přepínání jazykových stop, jazyka atd.SUB.T - titulky, jestliže jsou dostupnéKdyž DTV porovnám s dalším Android DVB přijímačem, který máme v prodeji a to Medialink ML8400 Pro, tak je vidět, že Gigablue prochází stejnou cestou a má ty stejné problémy jako zmiňovaný přístroj v počátku svého prodeje. Myslím, že v nějakém dalším updatu budou problémy v DTV již odstraněny.Spolupráce s externími a síťovými diskyExterní disk - stačí zasunout konektor do některého z USB, disk je okamžitě k přístroji přimoutován a můžeme nahrávat.A to bud stiskem tlačítka Record na dálkovém ovladači, nebo můžeme použít plánované nahráváníplánované nahrávánípřehrávání- systém ukládá soubory ve formátu tsPřehrávání ze síťového disku - je to možné přes file managerpřehráváni testovacích souborů - s extrémně náročným souborem jellyfish-250-mbps-4k-hevc-10bit.mkv měl přístroj problém - trhání v obraze. Ostatní avi, vob, mkv, 3gp, mp4, wmv a další byly bez problémů včetně ovládání.Android APKAplikace je možné stahovat z oficiálního Google Play nebo i alternativních android obchodů Aptoide, APKmirror, APKpure a dalších.Netflix - ovládání bezproblémové, přehrávání rovněž, protože přístroj nemá certifikát, rozlišení max. 1080pHBO MAXplatí to stejné jako u NetflixuAntikTV - bezproblémová instalace apk z google storeZ Google Store je možné instalovat i další apk - SledovaniTV, Skylink Live, Kuki, Telly , T-Mobile, Voyo, Magio atd.Vyzkoušel jsem i aplikaci ZdarmaTV - kde můžete sledovat tv zdarma, protože placených apk jsou mraky, tato funguje, sice je nutné překonat nějakou tu reklamu, ale byl jsem vcelku překvapen.Další populární aplikací, kterou jsem oficiálně instaloval je Kodi. Kodi je ve verzi 19.3 a obsahuje všechny důležité doplňky jako ImputStream a PVR klientyInstalace dalších pluginů a repozitářů je již pouze na vás. Vyzkoušel jsem české xbmc-kodi repo a z nějLiveTVV Kodi je možné rovněž provozovat pluginy Netflix, HBO Max a některé další.Samostatnou kapitolou je dálkový ovladač - IR a BT, s funkcí hlasového ovládání a myši. DO má rovněž funkci učení, tzn. ručně si nastavíte ovládání TV, pokud nefunguje HDMI CEC. DO má tlačítka rychlého přístupu na Stream TV a YouTube, barevná tlačítka se dají přes webové rozhraní Androidu také naprogramovat. Dálkový ovladač má rychlou odezvu na stisk tlačítek a velmi dobrou směrovost.Vzhledem k funkční myši, kterou má DO, nepotřebujete externí myš nebo klávesnici, virtuální klávesnice je dostupná na obrazovce vždy.Na to, že srdcem přístroje je CPU Allwinner jsem byl příjemně překvapen, Android 10 je svižný, tvářící se jako AndroidTV, bezproblémový s předinstalovanými aplikacemi. Je to custom verze AOSP, v tomto případě certifikována pro Google.Netflix a HBO max fungují skvěle i ovládání dálkovým ovladačem.U DTV jsou funkční softcamy FZAP a Oscam, chtělo by to však doladit funkci FastScan, když už je implementována. Problém jsou české znaky u EPG.Z hardwarového vybavení je plusem funkční BT a WIFI včetně 5G, implementace do domácí sítě je bezproblémová, chybí však USB 3.0, SPIDF, MicroSD slot. Pro komunikaci s dalšími zařízeními Android,IOS, MACOS, Windows jsou předinstalovány AirScreen a AirReceiverLite a pro Enigmu 2 je to E2Streamer. Na IPTV/OTT služby využijete buď jednotlivé apk poskytovatelů nebo CherryTV a IPTV apk. Další můžete instalovat z Google Store. Přepínání mezi jednotlivými apk je funkční a rychlé. Přístroj jistě nalezne své místo jako druhý a další v domácnosti zejména díky své variabilitě.Přístroj můžete zakoupit i v našem e-shopu za cenu 2190,-KčIng.Miroslav PavelkaolmiSat s.r.o.