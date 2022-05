AB IPBox TWO a AB IPBox TWO Combo - dvoutunerové 4K satelitní přijímače s Androidem

DNES!

▲ Obr č. 1 - AB IPBox TWO, přední panel (foto: dovozce)



▲ Obr č. 2 - AB IPBox TWO, z boku (foto: dovozce)



▲ Obr č. 3 - AB IPBox TWO, zadní panel (foto: dovozce)



▲ Obr č. 4 - AB IPBox TWO COMBO, přední panel (foto: dovozce)



Popis přijímače

▲ Obr č. 5 - AB IPBox TWO COMBO, zadní panel (foto: dovozce)



Příjem programů a chování přijímače

▲ Obr č. 6 - AB IPBox TWO a AB IPBox TWO COMBO, dálkové ovládání (foto: dovozce)



▲ Obr č. 7 - AB IPBox TWO, hlavní obrazovka



▲ Obr č. 8 - AB IPBox TWO, Nastavení



▲ Obr č. 9 - AB IPBox TWO, satelitní část - info lišta



▲ Obr č. 10 - AB IPBox TWO, satelitní část - Multi EPG



▲ Obr č. 11 - AB IPBox TWO, satelitní část - detailní informace o programu



▲ Obr č. 12 - AB IPBox TWO, satelitní část - seznam programů



▲ Obr č. 13 - AB IPBox TWO, satelitní část - hlavní menu



Nahrávání

▲ Obr č. 14 - AB IPBox TWO, satelitní část - menu vyhledávání programů



▲ Obr č. 15 - AB IPBox TWO, satelitná část - příjem programu Rete4 HD - multistream (9°E)



▲ Obr č. 16 - AB IPBox TWO, satelitní část - příjem programu Sport Italia HD v modulaci 16APSK



▲ Obr č. 17 - AB IPBox TWO, satelitní část - menu Nastavení



Spolupráce s vestavěným univerzálním dekodérem

▲ Obr č. 18 - AB IPBox TWO, satelitní část - menu CAM



▲ Obr č. 19 - AB IPBox TWO, prohlížeč souborů na HDD



Multimediální využití a příjem IPTV/OTT

▲ Obr č. 20 - AB IPBox TWO, STB Market



▲ Obr č. 21 - AB IPBox TWO, aplikace Skylink Live TV



▲ Obr č. 22 - AB IPBox TWO, aplikace FilmBox+



▲ Obr č. 23 - AB IPBox TWO, aplikace SledovaniTV



▲ Obr č. 24 - AB IPBox TWO, aplikace Lepší.TV



▲ Obr č. 25 - AB IPBox TWO, aplikace HBO Max



▲ Obr č. 26 - AB IPBox TWO, aplikace Antik TV for STB



▲ Obr č. 27 - AB IPBox TWO, aplikace KODI 19.4



▲ Obr č. 28 - AB IPBox TWO, aplikace YouTube



▲ Obr č. 29 - AB IPBox TWO, O zařízení



Závěr

V dnešní recenzi si představíme hned dva satelitní UHD přijímače a to AB IPBox TWO a AB IPBox TWO Combo, které v sobě skrývají nejenom satelitní přijímače, ale i skvělá multimediální centra.Oba přijímače pracují s operačním systémem Android 8 Oreo. Výrobce se tak pustil na poměrně tenký led, protože takovýchto přijímačů je jako šafránu. Implementace satelitní části do Androidu není jednoduchá záležitost. Podíváme se na to, jak se to výrobci povedlo.Přijímače jsou úplně identické až na jeden rozdíl. AB IPBox TWO má zabudované dva satelitní tunery, které pracují v normách DVB-S/S2/S2X. AB IPBox TWO Combo má zabudovaný jeden satelitní tuner a jeden hybridní tuner pro příjem pozemního digitálního vysílání v normách DVB-T/T2 a pro příjem digitálního kabelového vysílání v normě DVB-C.Dále v recenzi se budu věnovat modelu AB IPBox TWO. Pro úplnost uvádím, že dovozce uvedl na trh i model AB IPBox ONE, kterému bude věnována zvláštní recenze.Srdcem přijímače je moderní čtyřjádrový výkonný procesor. Box pracuje v rozlišení až 3840x2160p (4K Ultra HD) 60fps. Paměť flash (eMMC) má velikost 16 GB a paměť RAM 2 GB (DDR4). Samozřejmostí je podpora technologie vylepšení obrazové kvality HDR (High Dynamic Range) 10bit, HLG a VP9 10 bit.Přístroj umožňuje příjem SD, HD a UHD programů v kompresích MPEG-2, MPEG-4/H.264 a HEVC/H.265. Přijímač pracuje ve video rozlišení až 2160p (tzv. 4K). Použitý demodulátor umožňuje také příjem programů vysílaných v režimu multistream.AB IPBox TWO má k dispozici jednu čtečku vestavěného univerzálního dekodéru. Přijímač umožňuje nahrávání na externí USB pevný disk, flash disk, NAS (síťové úložiště) nebo na micro SD kartu.Přijímač nemá podporu pro hybridní televizní vysílání HbbTV, nicméně to se dá vykompenzovat použitím některých aplikací v Androidu. Přístroj umožňuje přehrávání široké škály multimediálních AV souborů včetně videí s vysokým datovým tokem. Samozřejmostí je funkce HDMI-CEC.Přijímač je napájen externím napájecím adaptérem 12V/2A.AB IPBox TWO se dodává v elegantním černém provedení s rozměry 170 mm х 46 mm х 100 mm (Š x V x H). Na předním panelu se nachází barevný TFT LCD displej, který nám zobrazuje logo programu a tlačítko pro zapnutí/vypnutí přijímače (podbarvené). Červená signalizuje pohotovostní stav, zelená pak provoz. Na levém boku boxu najdeme slot pro micro SD kartu.Na zadním panelu boxu nacházíme konektor dva F konektory (vstupy satelitních tunerů), USB 3.0 port, USB 2.0 port, HDMI konektor, optický audio S/PDIF konektor, síťové rozhraní Ethernet 100 Mbps, tlačítko pro zapnutí/vypnutí přístroje a konektor pro připojení externího napájecího adaptéru. Dále je zde čtečka vestavěného univerzálního dekodéru.Součástí balení je stručný návod k obsluze v několika jazycích včetně češtiny a slovenštiny, napájecí zdroj 12V/2A a HDMI kabel.Do přijímače jsem nahrál poslední software, který je k dispozici na webu dovozce zde . Ten obsahuje opravu řady chyb a řadu různých vylepšení. Na tomto místě bych rád vyzdvihnul úlohu dovozce, který pružně reaguje na zapracování různých vylepšení a má velmi dobré vztahy s výrobcem.V této verze firmwaru je již předinstalovaná celá řada aplikací, o kterých se zmíníme později. Ale podívejme se nejprve na satelitní část přijímače. Po nabootování přijímače se objeví klasická hlavní obrazovka Androidu složena z řady ikon. První ikona „live TV“ slouží pro přepnutí přijímače do satelitního režimu.Přijímač umožňuje uložit do paměti neomezené množství televizních a rádiových programů. Vyhledávání kanálů je rychlé a i přepínání mezi programy trvá cca 2 -3 sec.V přijímače jsou napevno vestavěny dva satelitní DVB-S2X tunery. Tyto tunery však nejsou nezávislé! V menu se nastavuje se pouze tuner 1. Tuner 2 má tak automaticky stejné nastavení.Tuner dokázal naladit programy v plném rozsahu symbolových rychlostí SR 1-45 Msym/s a to v obou normách DVB-S i DVB-S2 (QPSK/8PSK). Dokonce ladí i mírně pod 1 Msym/s.Ladění programů s nízkými symbolovými rychlostmi proběhlo zcela bez potíží, přijímač umožňuje naladit i programy vysílané v nové normě DVB-S2X. Norma DVB-S2X se zatím používá zejména pro přenosové kanály. Je zde však jeden transpondér s pravidelným vysíláním a to na družici Eutelsat 33E na pozici 33° východně. Zde se vysílá multiplex složený z nekódovaných HD francouzských kanálů TF1, TFX a TMC, které jsou na jiných družicích kódované.Vyhledávání programů s velmi vysokými přenosovými rychlostmi SR nečinilo tuneru také žádné potíže. Pěkným příkladem jsou multiplexy slovenské placené televize Fotelka TV na družici Belintersat 1 na pozici 51,5° východně, kde se používá SR 45 Msym/s a FEC 8/9.Tuner přijímače podporuje také vyhledávání programů v režimu multistream (MIS). MIS je velmi výhodné pro satelitní operátory, kteří používají tuto technologii jako distribuční linky pro kabelové rozvody nebo pro pozemní vysílače.Programy v režimu MIS jsou aktuálně k dispozici na satelitních pozicích 33°E, 21,5°E, 10°E, 9°E, 5°W a 30°W. Pro příjem programů v MIS zadáváme běžné technické parametry transpondéru a navíc PLS kód v režimu Gold (jiný režimu přijímač v menu nemá). Nezadává se ID streamu, přijímač vyhledá všechny streamy v MIS. To je jistě velmi zajímavé.V režimu MIS se programy, které jsou běžně kódované, vysílají volně. Volně jsou k dispozici některé zajímavé komerční programy, ale i programy veřejnoprávních televizí z Francie a Itálie na pozicích 9°E a 5°W.Přijímač nemá podporu vysílací technologie T2-MI.Zajímavostí je příjem v režimu MIS s modulací 16APSK, který tuner bez problémů zvládnul.Kvalita signálu je zobrazována proužkovým ukazatelem a v procentech. Přijímač má excelentní obraz a to nejen v 4K rozlišení, ale i v FHD kvalitě.Dálkové ovládání je perfektní, tlačítka jsou velká gumová. Dálkové ovládání pracuje v režimu IR nebo Bluetooth. V režimu Bluetooth je nutné nejprve dálkové ovládání s přijímačem spárovat. Dálkové ovládání má vestavěný mikrofon pro vyhledávání pomocí služby Google Assistant. Chování některých tlačítek na dálkovém ovladači si můžete nastavit přímo v menu nastavení Androidu.Zvuková stopa se ukládá na danou předvolbu a samozřejmě lze uložit levý nebo pravý audio kanál. Na předvolbu lze rovněž uložit titulky. Přijímač má i vestavěný OSD teletext. České a slovenské znaky se zobrazují v pořádku.Elektronický programový průvodce je docela dobrý. Informační lišta obsahuje informace o běžícím a následném pořadu. Podrobné informace o pořadu nejsou nijak oříznuty a jsou v této verzi firmwaru pěkně čitelné. České a slovenské znaky se na programech Skylink a freeSAT by Skylink zobrazovaly v pořádku.Přijímač umí zobrazit EPG na několik dní dopředu, pokud je provider vysílá.Přijímač nemá funkci PIP (obraz v obraze).Vyhledávání programů je možné pomocí funkce FastScan , který umožňuje rychlé vyhledávání programů satelitního operátora. Z našich operátorů je zde k dispozici Skylink CZ/SK, freeSAT by Skylink a Antik Sat Doba startu přijímače z hlubokého spánku je cca 40 sekund. Uvedení přijímače z běžného pohotovostního režimu do provozu je prakticky okamžité.Ventilačních otvorů na horním krytu přijímače i spodku přijímače je dostatek. Zahřívání přijímače je standardní. Napájení přijímače je externí pomocí dodaného napájecího adaptéru 12V/2A.Do přijímače není možné zabudovat pevný disk. Nahrávání je tak možné uskutečnit na externí USB pevný disk, flash disk, micro SD kartu nebo na NAS.Výhodné je využití micro SD karty, omezeni jste jen její kapacitou, dovozcem jsou otestovány i micro SD karty s kapacitou 256 GB.Dle údajů dovozce:- na 32 GB microSD kartu uložíte cca 13 hodin záznamu- na 64 GB microSD kartu uložíte cca 25 hodin záznamu- na 128 GB microSD kartu uložíte cca 50 hodin záznamuÚdaje jsou orientační v závislosti od bitrate (bitové rychlosti) programu, ze kterého jste nahrávali, protože každý program má jiný bitrate. Přijímač umožňuje nahrávat maximálně dva kódované (nekódované) programy současně a na třetí kódovaný (nekódovaný) se dívat. Omezeni jste dvěma transpondéry.To je největší výhoda dvou vestavěných tunerů, že můžete nahrávat ze dvou libovolných transpondérů (frekvencí) současně. Např. Nova Sport 1 HD a HBO HD z nabídky Skylink.Pro účely testování jsem nahrával na USB pevný disk Western Digital s kapacitou 500 GB. Spolupráce s diskem byla zcela bez problémů. Nahrávání i přehrávání SD, HD i UHD programů bylo také v pořádku.Samozřejmě přijímač umí interně sdílet dekódovací kartu, takže si nemusíte dělat starosti se současným záznamem více kódovaných programů. Všechny nahrávky máte vždy dekódované.Převíjení záznamů na pevném disku tam a zpět je v rychlostech 2x, 4x, 8x, 16x, 32x a 64x. Zpomalené přehrávání není k dispozici.Prozatím přijímač má bug při nahrávání HD a SD programů vysílaných s kompresí HEVC (např. Antik SAT), který spočívá v tom, že nahrávka je nepoužitelná (má velikost nula). Výrobce na řešení již pracuje.K dispozici je také funkce časového posunu - Timeshift. Programování záznamů je možné buď ručně přes časovač nebo přímo pomocí EPG.V přijímači je vestavěna jedna čtečka dekódovacích karet univerzálního dekodéru. Dekodér je třeba softwarově oživit. Je třeba stáhnout zvláštní aktualizační soubor, který vám oživí univerzální dekodér a doinstaluje softcam OScam. Ten je již předkonfigurovaný, ale zkušení uživatelé konfiguraci mohou změnit.Bez problémů pracovaly naše dekódovací karty ICE Irdeto Skylink, ICE Irdeto freeSAT a Conax karty Antik SAT. Dekódovací kartu Irdeto Fotelka TV daný OScam nepodporuje, ani po změně konfigurace.Přístroj umí zobrazit fotografie ve formátu JPEG nebo BMP a přehrát hudbu ve formátu MP3 nebo WAV. Přijímač přehraje AV soubory typů avi, divx, xvid, mov, mkv, m2ts, ts, wmv, mpeg-4 a flv. Protože přijímač podporuje kodek HEVC/H.265, tak lze přehrát videa s tímto kodekem do rozlišení 2160p. Vyzkoušel jsem řadu testovacích videí v HEVC s různým video rozlišením, všechny videa přijímač přehrál.Přijímač si také bez problému poradil s testovacími MKV soubory s vysokým datovým tokem jako např. „Jellyfish-40-Mbps 10bit.mkv“ nebo „Samsung Demo Oceanic 40 Mbps“ v rozlišení 1080p.Samozřejmě záleží na jakém video a audio kodeku je soubor vytvořen. Tedy ne všechny soubory přehrajete úspěšně. Pokud něco nejde přehrát v media playeru přijímače, vyzkoušejte KODI nebo VLC přehrávač.V poslední verzi firmwaru najdeme na hlavní obrazovce nainstalované aplikace Antik TV, Skylink SK, Skylink CZ, O2 TV SK, Magio GO, Orange TV, Sledování TV a HBO Max. Samozřejmě další si můžeme doinstalovat. Výrobce doporučuje instalaci provádět ze svého obchodu STB Market. Google Play není ve výchozím nastavení k dispozici, ale lze ho doinstalovat. Zařízení nemá licenci pro Android TV, proto je to takto rozdělené.Aplikaci Skylink CZ/SK je nutno instalovat výhradně z STB Marketu, nikoliv Google Play. Pokud by aplikace potřebovala myš, je k dispozici tlačítko na dálkovém ovladači, kterým myš aktivujeme.Bez problému je funkční aplikace Youtube. Aplikace Netflix nelze použít, protože přístroj nemá příslušné licence.Velmi příjemná funkce, kterou box disponuje, je Google Voice Assistant, tedy ovládání hlasem. Vaše dálkové ovládání tak slouží zároveň jako mikrofon. Stačí jen stisknout příslušné tlačítko na dálkovém ovládání a nyní již můžete vyslovit vaše přání, které je vyhledáno na Youtube.V Google Play obchodu lze také využít hlasové vyhledávání. Nutno ale upozornit, že spousta aplikací vyžaduje pro ovládání myš a je určeno pro mobilní verzi Androidu.Nainstaloval jsem si také multimediální prostředí KODI 19.4. Video rozlišení menu bylo 1080p. Vše fungovalo zcela bez potíží s originálním playerem pro KODI.Z našich OTT aplikací jsem si doinstaloval Lepší TV, Telly TV, FimBox+ a České Televize.mám díky provozovateli společnosti M7 Group plnou nabídku programů. Aplikace pracovala bez problémů.Také díly vstřícnosti společnosti M7 Group mám přístup do služby FilmBox+ (bývalá služba FilmBox Live), kde je přístup trochu komplikovanější a musíte mít kód poukázky (ten dostane zákazník Skylinku s příslušným předplaceným balíčkem na zákaznické lince).Vese live přenášejí všechny programy společnosti SPI Internacional. Najdete tak zde i hlavní kanál FilmBox (programový feed CZ/SK) bohužel jen v SD kvalitě. K dispozici je také velká škála filmů z bohaté filmotéky společnosti SPI a to včetně českých filmů. Opět funkce bezproblémová.je náhrada za HBO GO. I zde najdeme velkou škálu filmů a seriálů. K dispozici je kromě české audio stopy i originální zvuková stopa a volba českých titulků. HBO Max nebo FilmBox+ můžete nalézt jako doplňkovou službu u řady našich operátorů.- jedna z nejlepších aplikací pro sledování OTT, do které mám opět díky provozovateli přístup. Velmi široká nabídka programů včetně programů skupiny Discovery, perfektní obraz a vynikající ovládání. Aplikace funkční zcela bez závad.- i tuto službu mám díky provozovateli k dispozici a tak jsem ji mohl na tomto přijímači otestovat. Opět výborná služba, která sice nemá tak bohatou nabídku programů, ale má jistě atraktivní cenu a také pohodlné ovládání.Ovládání této aplikace na tomto přístroji je trochu jiné než na Android TV boxu, ale díky barevným tlačítkům na DO, vše funguje tak jak má.- rychlá aplikace košického operátora Antik Telecom, zcela funkční a za velmi zajímavé peníze, kvalita obrazu je však na některých programech horší.Přes ikonu „ozubeného kolečka“ v horní části hlavní obrazovky se dostáváte do nastavení boxu. Zde můžete provést veškerá nastavení, co jsou v Android 8 možná. Je zde možné také vypnut funkci HDR. Skutečné volné místo ve flash paměti je cca 11 GB, což je velmi slušné.Dizajn přijímače je pěkný, u TFT LCD displeje nelze regulovat jas. A to platí i o pohotovostním stavu, kde se na displeji zobrazují hodiny, ty lze sice vypnout, ale displej je stále zapnutý. V provozním režimu displej zobrazuje logo programu, případně jeho název a časový průběh sledovaného programu, dále také logo aplikace.Pokud by to někomu v noci vadilo, je možné přijímač vypnout dvojitým stiskem tlačítka Standby na dálkové ovládání do hlubokého spánku, kde je displej vypnutý. Stabilita, výkon a rychlost přijímače je perfektní.AB IPBox TWO je velmi slušně odladěný satelitní přijímač s operačním systémem Android 8 Oreo. K dispozici jsou dva satelitní tunery, které zejména využijete pro nezávislé nahrávání programů. Přijímač podporuje příjem programu v režimu MIS a příjem programů s modulací 16APSK.Díky operačnímu systému Android je dispozici nepřeberné množství aplikací. Velikost flash je dostatečná, takže není problém s instalací většího počtu aplikací. Přijímač je vhodný pro OTT služby Skylink Live CZ/SK, Sledování TV, Lepší TV, Antik TV apod.Oceňuji dálkové ovládání v režimu Bluetooth a hlasovou funkci Google Assistant.Za zapůjčení přijímače děkuji společnosti AB-COM, s.r.o. Oba tyto přijímače mohou zákazníci z Česka i Slovenska zakoupit na e-shopu dovozce zde: AB IPBox TWO (2x DVB-S2X) + Antik 3 měsíce (akční nabídka, kde dostáváte zadarmo kupón ANTIK TV na 3 měsíce - Velký balík PLUS - POZOR! Limitovaná nabídka!) AB IPBox TWO COMBO (DVB-S2X+T2/T/C) + Antik 3 měsíce (akční nabídka, kde dostáváte zadarmo kupón ANTIK TV na 3 měsíce - Velký balík PLUS - POZOR! Limitovaná nabídka!)Doporučená maloobchodní cena: 3990,- CZK s DPH nebo 149,- eur s DPHIng. Martin Švehlík