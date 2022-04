Dreambox DM920 RC20 UHD - inovovaný luxusní 4K přijímač

DNES!

▲ Obr č. 5 - Dreambox DM920 RC20 UHD, příjem Discovery Science HD v paketu Fotelka ( Belintersat 1

▲ Obr č. 6 - Dreambox DM920 RC20 UHD, příjem programu La7 HD v režimu MIS s modulací 16APSK ( Eutelsat 9B

V dnešní recenzi se budu věnovat poslední novince z dílny firmy Dream Property GmbH (dříve Dream Multimedia GmbH) a to satelitnímu přijímači, který nese označení Dreambox DM920 RC20 UHD.Obdobnou inovací již dříve prošel model Dreambox DM900 a nyní přišla řada i na tento high endový model.Díky prodejci těchto přijímačů firmě IPON s.r.o. z Rokycan, která nabízí široký sortiment z oblasti satelitní techniky, máte nyní možnost se s tímto přijímačem podrobně seznámit.Přijímače Dreambox mám moc rád, protože vynikají brilantním obrazem a jsou rychlé jako drak. Musím říci, že jsem neodolal a zařadil i tento inovovaný model po důkladném testování do svého satelitního vybavení.Tento přijímač mě osobně zaujal zejména dvěma CI/ CI+ sloty a dvěma sloty pro výměnné tunery.Srdcem přijímače je výkonný dvoujádrový procesor Broadcom s hodnotou 12000 DMIPS. Přijímač obsahuje velkou paměť Flash 8 GB a RAM 2 GB. Používá se operační systém Enigma 2 ve verzi jádra OE 2.5.Asi nejdůležitější změnou oproti původnímu modelu je nová HW revize přijímače, označená jako 1.0 na štítku na krabici přijímače. Najdete zde tak novou revizi základní desky a součástí balení je již nové dálkové ovládání typ RC20.Dálkové ovládání je vynikající, má lepší směrovost než původní model RC10. Nevýhodou je zatím to, že ho nelze naprogramovat tak, abyste mohli mít v místnosti více Dreamboxů a mohli je současně ovládat.Ovladač pracuje v režimu IR. Kdo chce neomezenou směrovost, tak si musí zakoupit ovladač RCU BT/IR s příslušným BT donglem, který se zasune do speciálního konektoru uvnitř přijímače. Toto dálkové ovládání práce nejen v režimu IR, ale také Bluetooth.Jakmile spárujete přijímač s tímto DO, tak můžete mít v místnosti další Dreamboxy a nebude se nic hádat. Samozřejmě musíte pomocí pluginu Multi Remote Control nastavit jiné hladiny pro IR ovládání, tak aby dálkové ovládaní RC20 ovládalo Dreambox výhradně v režimu Bluetooth.S tímto přijímačem mám v jedné místnosti model DM900 také spárovaný se svým DO RCU IR/BT a Dreambox DM8000 HD, kde se používá starý dobrý IR ovladač typ Omega.Co na obou dálkových ovládáních chybí, jsou tlačítko TV a Rádio. Absence těchto tlačítek se dá řešit několika způsoby, výrobce ve svém originálním firmwaru přidal do hlavního menu položku „Rádio“ a tak umožňuje přepínání mezi oběma režimy.To se mně osobně moc nelíbí a pomocí speciálního pluginu mám přemapované dvě tlačítka na DO právě na TV a Rádio (využil jsem tlačítka na přepínání bouqetů, které nepoužívám).Připomeňme, že přijímač má k dispozici jednu čtečku vestavěného univerzálního dekodéru a dva CI sloty pro vložení dekódovacích modulů. Přijímač umožňuje nahrávání na vestavěný pevný disk, který se dává do elegantního šuplíku na zadní straně přijímače. Přednímu panelu vévodí 3“ barevný TFT LCD displej, který zobrazuje názvy programů, jejich loga, čas, EPG data a další údaje z menu přijímače.Velkou výhodu je možnost vložení dvou různých tunerů, osobně používám dva triple MIS tunery DVB-S2X. Samozřejmě jsou k dispozici i dual FBC MIS tunery (obsahují 8 demodulátorů), záleží, jakou variantu si koupíte.K dispozici jsou dva rychlé USB 3.0 porty a samozřejmostí je síťové rozhraní Ethernet 1 Gbps. Napájení je zajištěno externím adaptérem 12V/5A.Přijímače řady Dreambox DM9XX mají stále zajištěnu softwarovou podporu ze strany výrobce. Proto továrna vyrábí inovované modely s označením RC20. Nejlepší je používat poslední originální tovární firmware nebo firmware, který je založený právě na továrním firmwaru. Takovým je např. Merlin 4 jehož poslední vydání z 1.4.2021 používám se všemi dostupnými online aktualizacemi.Samozřejmě nesmí chybět nainstalovaný aktuální plugin Gemini 4.1, který nám nabízí nepřeberné množství pluginů jako je např. plugin pro zálohování celého image přijímače.Tvůrci image Merlin 4 moc nemají rádi plugin Gemini a tak se stává, že musíte vyřešit určité problémy, aby vše fungovalo jak má. Tedy zde to vyžaduje nějaké zkušenosti. Proto pro zákazníka je ideální kombinace originálního firmwaru + plugin Gemini. Samozřejmě, že je zde alternativa v podobě image Open ATV, který pracuje s jádrem OE 2.0 a umožňuje tak větší výběr pluginů.Nicméně osobně tento firmware pro Dreambox nedoporučuji, tým Open ATV nemá zajištěný žádný support ze strany továrny a proto některé funkce nepracují správně a přijímač se může chovat nestabilně.Triple tuner je osazen čipem Sillicon Labs Si2169D. Triple tuner má dva vstupy DVB-S2X a jeden DVB-C/T/T2 vstup. Tuner má ale jen dva demodulátory, tedy současně můžete používat pouze dva vstupy (např. pro nahrávání nebo PIP).Tuner je velmi rychlý, dokáže naladit symbolové rychlosti pod 1 Msym/s. S aktuálními ovladači je to od cca 0,2 Msym/s. Dokáže naladit programy vysílané v normě DVB-S2X a také programy vysílané v režimu multistream (MIS). A nutno říci, že má také perfektní citlivost/selektivitu.Tento tuner dokáže naladit programy s modulací 16APSK nebo 32APSK. Modulaci 16APSK využívají některé italské programy v režimu MIS na pozici 9° východně. V menu přijímače nechte při hledání modulaci na libovolné hodnotě, triple tuner hledá vždy v režimu automatika jak modulaci, tak FEC.Triple tuner si poradil s příjmem všech pozemních DVB-T2 multiplexů dostupných v mé lokalitě příjmu a to včetně přijmu muxu A rakouského vysílatele ORS, který je už u mě na hranici příjmu.V porovnání s tunerem BCM4501 v přijímači Dreambox DM8000 HD, je tento tuner lepší. Na tomto místě si dovolím malou poznámku. Někteří čtenáři mě kritizují, že srovnám nové moderní tunery s velmi starým přijímačem DM8000 HD. Bohužel oni nevědí, že tuner BCM4501 je skutečně velmi citlivý a hodnoty v decibelech (nikoliv nějaká nesmyslná procenta) zobrazovaná tímto legendárním přijímačem, prakticky odpovídají reálným hodnotám.Takovýchto přijímačů je jako šafránu, DM9XX s triple tunerem ukazuje o něco nižší hodnoty v decibelech, než jsou reálné hodnoty, ale rozdíl je max. cca 0,5 dB, což je stále perfektní. Většina dnešních přístrojů ukazuje „nesmysly“.Někteří čtenáři také spekulují nad některými informacemi a nevěří jim, nehodlám je přesvědčovat, ale rád bych upozornil, že veškeré mnou uváděné informace jsou vždy ověřené a mnou osobně vyzkoušené. Jedná se např. o příjem programů slovenské placené televize Fotelka TV. Pevně věřím, že i kdybych do recenze dal screenshot, tak někteří „experti“ prohlásí, že jsem si ho namaloval ve Photoshopu. Zřejmě si myslí, že nemám co jiného na práci.A když už jsme u příjmu Fotelka TV, tak Dreambox DM920 RC20 si s příjmem neporadí, tedy ani volné programy nenaladí. Nicméně existuje neoficiální oprava driverů, která tento problém řeší, takže programy jdou naladit bez problémů.Dekódování je také možné ale pouze pomocí dekódovací karty Irdeto, nikoliv pomocí bezkartového modulu Panaccess. Drivery podporují dekódování pomocí CI/CI+ sběrnice do rychlosti cca 81 Mbps. To znamená, že přijímač nezvládne ani dekódování programů ruské platformy MTS TV na pozici 74,9° východně pomocí modulu Irdeto, protože se zde používá šířka pásma 89 Mbps.Někteří čtenáři ignorují klíčový údaj v recenzi a to s jakým image byl přijímač testován a kdy byl tento image vydán.S ostatními dekódovacími moduly si hravě poradí, navíc jsou zde dva CI sloty, takže jsou možné různé kombinace. Danou kombinaci je třeba vždy řádně vyzkoušet. Nicméně tento přijímač patří, co se týká této věci mezi nejlépe odladěné přístroje.Nutností je ale určit, co má daný modul dekódovat, tedy označit providera nebo konkrétní programy. Může se stát, že název providera selže a je nutno ručně určit konkrétní programy. Podle CAID v OE2.5 nelze přidělovat moduly (bohužel).Přijímač bez problému pracuje i s novým modulem CAM803 Nagra pro příjem programů satelitní nabídky Skylink , který pracuje výhradně v rozhraní CI+. Zde je nutné ručně nainstalovat soubor „dreamciplus_10.32_all.deb“, to je aktuálně poslední verze pro podporu CI+.S pluginem AutoPin (slouží pro automatické zadání PINu u modulu) je teď trochu problém, protože tvůrce tohoto pluginu se pohádal s některými čtenáři na webu oficiální podpory přijímačů Dreambox a pozastavil vydávání svého pluginu „gutemine“ pro přijímače Dreambox s OE2.5 a dále již podporuje přijímače pouze s OE2.6.Nicméně i tento plugin lze stále zprovoznit, ale již to vyžaduje určité zkušenosti z oblasti Linuxu. Autor však vydal místo pluginu AutoPin náhradu plugin Pineas, ten jsem nezkoušel, protože používám stále plugin AutoPin k plné spokojenosti.Tento plugin bez problému pracuje se staršími dekódovacími moduly Nagra DIGI SK s vloženou kartou a automaticky zadává PIN u pořadu nad 18+. To umí pouze minimum linuxových přijímačů.Co se týká univerzálního dekodéru, tak na rozdíl od některých jiných výrobců, je perfektně odladěn. Stačí zprovoznit příslušný softcam a vše jede jak má.V tomto přijímači jsem provozoval současně dva moduly a to modul DRE-crypt s vloženou kartou pro ruskou platformu Trikolor TV a modul Nagra Tivusat Black pro příjem italské platformy Tivusat. Nyní zde používám kombinaci staršího modulu Nagra DIGI SK s vloženou kartou a modul Nagra Tivusat Black. Naprosto stabilní.Obraz jako víno, přepínaní rychlé, dekódovací moduly se „chytnou“ i při startu přijímače z hlubokého spánku. V šuplíku pro HDD mám daný SSD HDD 500 GB, takže i v noci při nahrávání je vše absolutně tiché a spolehlivé. LCD displej si přizpůsobíte podle svého. Stavovou LED diodu lze také vypnout a to jak v provozním, tak i v pohotovostním stavu.Dreambox DM920 RC20 UHD je high endový výkonný přijímač určený pro náročného zákazníka. Tomu také odpovídá cena zařízení. Ale přijímač nejenom dobře vypadá, ale i také něco umí.Výrobce vsadil na osvědčený model, který je velmi dobře odladěný a inovace přijímači rozhodně prospěla. Varianta s vloženým triple tunerem podporuje příjem programů v režimu multistream a v nové normě DVB-S2X . Dále podporuje příjem programů s modulací 16APSK a 32APSK. Navíc kromě satelitního vysílaní můžete přijímat pozemní digitální vysílání v novém standardu DVB-T2/HEVC.Přijímač má prakticky neomezené nahrávací možnosti, disk lze vložit do elegantního šuplíku bez otvírání přijímače. Velkou výhodou jsou dva sloty pro výměnné tunery a dva CI/CI+ sloty pro vložení dekódovacích modulů.Prodejce přijímačů Dreambox firma IPON s.r.o. nabízí tento model svým obchodním partnerům i koncovým zákazníkům buď přímo v jejich kamenné prodejně, nebo prostřednictvím e-shopu ve dvou variantách zde:Maloobchodní cena: 10990,- Kč s DPHMaloobchodní cena: 10990,- Kč s DPHJako doplněk si můžete zakoupit:Fima IPON s.r.o. na základě požadavku zákazníka provádí konfiguraci linuxových přijímačů zcela zdarma. Samozřejmostí je tak softwarové oživení vestavěného dekodéru jako i instalace řady různých doplňků.Ing. Martin Švehlík