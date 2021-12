Gigablue UHD TRIO 4K vs. Gigablue UHD Quad 4K - porovnání dvou satelitních UHD přijímačů

DNES!

Popis přijímače Gigablue UHD TRIO 4K

Popis přijímače Gigablue UHD Quad 4K

Příjem programů a chování přijímačů

Spolupráce s vestavěným/externím pevným diskem

Spolupráce s vestavěným univerzálním dekodérem a CI sloty (pouze u modelu Gigablue UHD Quad 4K)

Závěr

V dnešní recenzi si představíme hned dva linuxové UHD přijímače značky Gigablue. Novějším modelem je combo přijímač Gigablue UHD TRIO 4K, vlajkovou lodí značky Gigablue stále zůstává oblíbený model Gigablue UHD Quad 4K.Oficiálním dovozcem přijímačů značky Gigablue je firma Sapro, s.r.o. z Třince.Nejprve se podíváme na novější model Gigablue UHD TRIO 4K, který čtenáře překvapí velmi slušným výkonem a také atraktivní cenou.Tento přijímač umožňuje příjem satelitního vysílání normě DVB-S/S2 a také v nové normě DVB-S2X. Použitý demodulátor umožňuje také příjem programů vysílaných v režimu multistream. Protože se jedná o combo přijímač, tak je k dispozici i příjem digitálního pozemního vysílání v normě DVB-T/T2 a kabelového digitálního vysílání v normě DVB-C.Přijímač má napevno osazeny oba tunery. Srdcem přijímače je výkonný čtyřjádrový procesor Hisilicon Hi3798MV200 (ARM Cortex A53) od firmy Huawei s výkonem 15000 DMIPS a taktovací frekvencí 1,6 GHz. Přijímač obsahuje ohromnou paměť Flash 8 GB (eMMC) a RAM 1 GB (DDR4).Přijímač umožňuje příjem SD, HD a UHD programů v kompresích MPEG-2, MPEG-4/H.264, HEVC/H.265 a pracuje ve video rozlišení až 2160p (tzv. 4K).Gigablue UHD TRIO 4K má k dispozici jednu čtečku vestavěného univerzálního dekodéru. Přijímač umožňuje nahrávání na externí USB pevný disk, flash disk, micro SD kartu nebo na vzdálené datové úložiště (NAS).K dispozici je také funkce transcoding.Přístroj má podporu pro hybridní televizní vysílání HbbTV a je k dispozici také funkci HDMI CEC (současné ovládání přijímače a TV). Přístroj umožňuje přehrávání široké škály multimediálních AV souborů včetně videí s vysokým datovým tokem. Navíc je možné nainstalovat multimediální prostředí KODI, který nepoužívá přehrávač z Enigmy 2, ale originální přehrávač z KODI.Přijímač je napájen externím napájecím adaptérem 12V/2A.Gigablue UHD Quad 4K není žádnou novinkou, nicméně stále patří mezi nejlépe vybavené přijímače značky Gigablue. Srdcem přijímače je výkonný procesor Broadcom BCM7252S s výkonem 12000 DMIPS a taktovací frekvencí 1,6 GHz. Přijímač obsahuje paměť Flash 4 GB (eMMC) a RAM 2 GB (DDR4).Přijímač je osazen dvojicí FBC satelitních tunerů DVB-S2X a jedním výměnným slotem, do kterého můžete vložit další tuner. K dispozici je externí satelitní tuner DVB-S2X nebo hybridní tuner DVB-T/T2 a DVB-C. Tunery jsou v provedení single nebo TWIN. Takto získáváme až 4 tunerový přístroj s tím, že máme k dispozici FBC technologii u dvou vestavěných satelitních tunerů. To je opravdu luxusní highendová výbava.Samozřejmostí je 3“ TFT barevný displej, dva CI sloty pro vložení dekódovacích modulů a 2 čtečky integrovaného univerzálního dekodéru. Do přijímače lze zabudovat pevný disk.Přijímač je vyráběn v černém provedení s rozměry 280 x 175 x 55 mm (Š x H x V). Na předním panelu se nachází čtyřmístný displej. Vedle displeje se nachází tlačítko pro zapnutí/vypnutí přijímače. Místo LED diody je zde osvětlený pás, jehož barva signalizuje, v jakém režimu se přijímač nachází. Pod odklopným víčkem nacházíme základní tlačítka pro obsluhu přijímače, čtečku vestavěného univerzálního dekodéru a jeden USB 2.0 port.Na zadním panelu nacházíme jeden F konektor (vstup satelitního DVB-S2X tuneru), dále jeden IEC konektor (vstup hybridního tuneru), digitální optický audio výstup S/PDIF, jeden USB 2.0 port, jeden USB 3.0 port, kolébkový vypínač, slot pro micro SD kartu a konektor pro připojení externího napájecího adaptéru.Dále je zde ještě tlačítko recovery, HDMI konektor pro připojení k vaší LCD nebo LED TV a síťové rozhraní Ethernet 1 Gbps.Součástí balení je také průvodce nastavením přijímače, HDMI kabel a napájecí adaptér 12V/2A.Přijímač je vyráběn v černém provedení s rozměry 300 x 240 x 63 mm (Š x H x V). Na předním panelu se nachází krásný barevný 3“ TFT displej, který nám umožňuje zobrazit název programu, jeho logo a další informace nebo můžeme displej přepnout do režimu živého obrazu. Vedle displeje se nachází tlačítko pro zapnutí/vypnutí přijímače. Místo LED diody je zde osvětlený pás, jehož barva signalizuje, v jakém režimu se přijímač nachází.Pod odklopným víčkem najdeme velmi bohatou a jistě nadstandardní výbavu. Jsou zde základní tlačítka pro obsluhu přijímače, dvě čtečky vestavěného univerzálního dekodéru, dva CI/ CI+ sloty a jeden USB 2.0 port.Na zadním panelu nacházíme dva F konektory (vstupy dvou satelitních FBC DVB-S2X tunerů), dále dva IEC konektory (vstup a výstup single hybridního tuneru, který se může nacházet ve volném slotu pro tunery, v základním stavu není slot osazen), digitální optický audio výstup S/PDIF, dva USB 2.0 porty, dva USB 3.0 porty, kolébkový vypínač, slot pro SD kartu a konektor pro připojení externího napájecího adaptéru.Dále je zde ještě port e-SATA, sériový RS232 port, dva HDMI konektory (vstup a výstup) a síťové rozhraní Ethernet 1 Gbps. Konektorová výbava je opravdu luxusní.Součástí balení je také průvodce nastavením přijímače, HDMI kabel, napájecí adaptér 12V/5A a šroubky pro připevnění pevného disku do přijímače.Do obou přijímačů jsem nahrál poslední alternativní image Open ATV 6.4. Pro tyto přijímače je k dispozici podpora vývojových týmu Open ATV, Team Blue, Open Spa a Open Droid.Přijímače umožňují uložit do paměti neomezené množství televizních a radiových programů. Vyhledávání kanálů je rychlé a i přepínání mezi programy je svižné a to do 2 -3 sec.Nejprve se podíváme na satelitní část obou přístrojů.U modelu Gigablue UHD TRIO 4K je vestavěný satelitní tuner Si2166D, ten se dnes prakticky používá všude. Tuner dokázal naladit programy v plném rozsahu symbolových rychlostí SR 1-45 Msym/s a to v obou normách DVB-S i DVB-S2 (QPSK/8PSK). Kvalitu signálu S/N lze zobrazit v procentech nebo v decibelech.Vyhledávání programů s velmi vysokými přenosovými rychlostmi SR nečinilo tuneru žádné potíže. Test byl provedený na družici Belintersat 1 , kde vysílá slovenská placená televize Fotelka TV, která používá SR 45 Msym/s při FEC 8/9.Také ladění programů s nízkými symbolovými rychlostmi proběhlo zcela potíží, co jsem přijímači zadal, to také naladil. Přijímač umožňuje naladit i programy vysílané v nové normě DVB-S2X.DVB-S2X se zatím používá zejména pro přenosové kanály. Je zde však jeden transpondér s pravidelným vysíláním a to na družici Eutelsat 33E na pozici 33° východně. Zde se vysílá multiplex složený z nekódovaných HD francouzských kanálů TF1, TFX a TMC, které jsou na jiných družicích kódované.Přístroj umožňuje příjem také programů v režimu multistream (MIS). Programy v režimu MIS jsou aktuálně k dispozici na satelitních pozicích 33°E, 21,5°E, 10°E, 9°E, 5°W a 30°W. MIS využívají satelitní operátoři, jako distribuční linky pro kabelové rozvody nebo pro pozemní vysílače.Stále nejatraktivnější pozicí zůstává 5° západně, kde se vysílá volně řada italských a francouzských programů v HD kvalitě, které jsou běžně dostupné jen kódovaně. Přijímač nemá podporu vysílací technologie T2-MI.U modelu Gigablue UHD Quad 4K je situace jiná. Zde je vestavěný dvojitý satelitní FBC tuner, typ 45308X , ten je použitý i v přijímačích VU+ 4K. Připomeňme výhodu technologie FBC. Místo jednoho tuneru máme k dispozici 4 tunery (jeden fyzický a tři virtuální). Pokud použijeme dvojitý FBC tuner, tak získáme až 8 tunerů (2 fyzické a 6 virtuálních). Více tunerů se hodí při nahrávání z různých transpondérů současně nebo u funkce PIP.Opět s laděním programů s různými SR nebyl problém, tuner podporuje normu DVB-S2X, ale přijímač neumí ladit programy v režimu MIS, to je docela škoda. Kvalita signálu S/N je zobrazována pouze v procentech, nikoliv v decibelech (chyba v driverech).Nyní zaměříme svoji pozornost na ladění pozemních programů v DVB-T2.U modelu Gigablue UHD TRIO 4K je vestavěný hybridní tuner, který umožňuje naladit programy v normách DVB-T/T2 a DVB-C. Je použitý typ ATBM 7821. Vyzkoušel jsem ladění všech čtyř pozemních digitálních multiplexů, naprosto bez problémů. Tuner naladil i rakouský multiplex A.U modelu Gigablue UHD Quad 4K je k dispozici jeden volný slot pro tuner. Od prodejce jsem měl k dispozici variantu přístroje s vloženým single hybridním DVB-T2/C tunerem. Je použitý typ GIGA TT2L10, který také neměl s laděním pozemních multiplexů žádné potíže.Dálkové ovládání je výborné, prakticky shodné pro oba modely. Tlačítka jsou gumová, směrovost dálkového ovládání je široká. Pouze u modelu Gigablue UHD Quad 4K jsou tlačítka kolem středu z leštěného hliníku.Zvuková stopa se ukládá na danou předvolbu a samozřejmě lze uložit levý nebo pravý audio kanál. Samozřejmostí je OSD vestavěný teletext. České a slovenské znaky se zobrazují v pořádku.Zálohování image je u obou přijímačů shodné a bezproblémové.Gigablue UHD TRIO 4K podporuje tzv. multiboot a umožňuje nainstalovat do paměti až čtyři image. K dispozici je flash paměť 8 GB. Gigablue UHD Quad 4K podporuje také multiboot a umožňuje nainstalovat do paměti až tři image. K dispozici je flash paměť 4 GB.Funkčnost HbbTV závisí na použitém pluginu. Pro novější model Gigablue UHD TRIO 4K je k dispozici plugin hbbtv-webkit, který bez problémů zobrazí HbbTV i na našich komerčních programech Nova a Prima, kde se používá vyšší verze HbbTV.Pro model Gigablue UHD Quad 4K je k dispozici pouze plugin qt-hbbtv, který neumí zobrazit HbbTV na našich privátních programech, bez problémů funguje na programech ČT, RTVS, Markiza a JOJ TV. Podle vyjádření dovozce přijímačů Gigablue, bude k dispozici i pro všechny starší modely Gigablue začátkem příštího roku plugin hbbtv-webkit.Přehrávač videí Youtube je u obou modelů. Mnohem propracovanější je u modelu Gigablue UHD Quad 4K.Webový prohlížeč je k dispozici pouze modelu Gigablue UHD Quad 4K.Transcoding najdeme u obou přijímačů. U modelu Gigablue UHD TRIO 4K lze transkódovat signál v normách MPEG-4 i HEVC, u modelu Gigablue UHD Quad 4K pouze v MPEG-4, ale zase je zde mnohem větší výběr video rozlišení, což se může hodit pro streamování do smartphonů. Programy v UHD kvalitě transkódovat nelze, k dispozici je pouze streamování kanálů v originální kvalitě po síti (pouze u modelu Gigablue UHD Quad 4K).U obou přístrojů je k dispozici funkce PIP (obraz v obraze). Gigablue UHD Quad 4K neumí PIP s dvěma UHD programy z důvodu použitého procesoru Broadcom.Přístroje umí zobrazit fotografie ve formátu JPEG nebo BMP a přehrát hudbu ve formátu MP3 nebo WAV. Oba přístroje přehrají AV soubory typů avi, mov, mkv, ts, mpeg-4, flv, DivX a WMV. DTS audio stopu nelze přehrát na Gigablue UHD Quad 4K, naopak na Gigablue UHD TRIO 4K fungovala bez problémů.Oba přijímače podporují kodek HEVC/H.265, takže lze přehrát videa s tímto kodekem do rozlišení 2160p. Vyzkoušel jsem řadu testovacích videí v HEVC s různým video rozlišením. Gigablue UHD Quad 4K zvládne přehrát video tok max. cca 40 Mpbs.Gigablue UHD TRIO 4K používá procesor Hisilicon, takže je připraven na vyšší datové toky. Pozitivně jsem vyzkoušel testovací MKV soubory jako např. „jellyfish-200-mbps-4k-uhd-hevc-10bit.mkv“. Samozřejmě záleží na jakém video a audio kodeku je soubor vytvořen. Tedy ne všechny soubory přehrajete úspěšně.Zpracování AAC audio stop bylo bez potíží. Audio HE-AAC bylo bez problémů (zkoušeno na rádio kanálech Českého rozhlasu). Také audio Dolby Digital+ (E-AC3) zvládnuli přijímače bez potíží zpracovat.Elektronický programový průvodce je v Enigmě 2 výborný, tady se stále opakuji. Informační lišta obsahuje informace o běžícím a následném pořadu. Podrobné informace o pořadu nejsou nijak oříznuty. Vše je otázku skinu, který se rozhodnete používat.České a slovenské znaky se na programech Skylink a freeSAT zobrazovaly v pořádku. Pouze je třeba mít aktuální soubor „encoding.conf“, který musí být doplněn o nové transpondéry. Azbuka na kanálech paketů NTV plus, Trikolor TV a MTS se zobrazovala korektně.Zde musím podotknout, že i na TFT displeji modelu Gigablue UHD Quad 4K se perfektně zobrazovala azbuka. Jas displeje lze regulovat. Lze vypnout i podsvícený LED pásek u obou modelů.Přijímače umí zobrazit EPG na několik dní dopředu, pokud je provider vysílá. Načítání informací je bleskové, EPG data se ukládají automaticky do flash paměti přijímačů. Lze nainstalovat také plugin pro zprovoznění funkce FastScan pro rychlé vyhledávání programů satelitního operátora Skylink.V pluginech je k dispozici online k instalaci také multimediální prostředí KODI 18.9 Leia, které pracovalo bez problémů. Originální přehrávač v KODI je pouze u modelu Gigablue UHD TRIO 4K.Obraz je u obou přijímačů výborný.Doba startu přijímače (bootování) je u přijímače Gigablue UHD TRIO 4K cca 35 sekund, u přijímače Gigablue UHD Quad 4K je to cca 45 sekund. Na editaci programů v PC lze použít program Dreamset nebo DremboxEdit. Pro komunikaci přes FTP s linuxovými přijímači lze použít libovolného FTP klienta. Oba přijímače mají LAN s rychlostí 1 Gbps. K přijímačům Gigabule existuje WI-FI adaptér přímo od výrobce.Ventilačních otvorů je po všech stranách obou přijímačů dostatek. Zahřívání přijímačů je standardní. Napájení obou přijímačů je externí pomocí dodaného napájecího adaptéru 12V.Začneme modelem Gigablue UHD TRIO 4K. Pevný disk nelze do přijímače vestavět. Nahrávání je možné na micro SD kartu, flash disk nebo USB pevný disk a samozřejmě na NAS (síťové úložiště). Přístroj umožňuje nahrávat max. 5 kódovaných programů současně (pokud využíváte dekódovací kartu vloženou ve čtečce vestavěného univerzálního dekodéru) a další programy nekódované např. z hybridního tuneru.U modelu Gigablue UHD Quad 4K je možné vestavět pevný disk o velikosti 2,5“ do přijímače. Přijímač se musí kvůli montáži disku otevřít, šroubky jsou součástí balení, kabeláž je již uvnitř přijímače. Nahrávání je možné také na SD kartu, flash disk nebo USB pevný disk a na NAS.Gigablue UHD Quad 4K umožňuje současně nahrávat maximálně 16 kódovaných (!) programů z obou FBC tunerů. Tak tohle je už slušná palba! Samozřejmě, že dekódovací karta musí být vložena v interním univerzálním dekodéru. Všechny nahrávky máte vždy dekódované.Pro oba přístroje platí následující. Podporovány jsou formáty EXT4, EXT3, EXT2, NTFS a FAT32. Převíjení záznamů tam a zpět je v rychlostech 2x, 4x, 8x, 16x, 32x a 64x a 128x. Zpomalené přehrávání je v rychlostech 1/2x, 1/4x a 1/8x. Převíjení SD, HD a UHD záznamů je v pořádku. Pro rychlý přesun lze použít i numerická tlačítka na dálkovém ovládání, vhodné pro přeskakování reklamy.Názvy záznamů lze přejmenovat dodatečným pluginem, záznam lze také stříhat a poté přenášet po síti kam potřebujete. Nechybí ani funkce časového posunu - Timeshift.V přijímači Gigablue UHD TRIO 4K je vestavěna jedna čtečka dekódovacích karet univerzálního dekodéru, CI slot není k dispozici.Gigablue UHD Quad 4K má vestavěné dvě čtečky univerzálního dekodéru a dva CI/CI+ sloty.Dekodér je třeba softwarově oživit, používá se ARM architektura. Bez problému funguje softcam OScam, který je však třeba řádně nakonfigurovat.Pod vhodnou verzí OScamu fungují bez problémů naše dekódovací karty ICE Irdeto Skylink (na kterých ještě nebylo aplikované zvýšené zabezpečení), karty ICE Irdeto freeSAT, karty Irdeto slovenské veřejnoprávní televize RTVS a Conax karty Antik Sat Karty M7 Irdeto Skylink nelze použít v interním dekodéru z důvodu aplikovaného vyššího zabezpečení na kartě! Pro takovéto karty operátor Skylink doporučuje používat dekódovací moduly Irdeto s certifikací Skylink Ready.Aktuálně na našem trhu můžeme koupit ještě moduly Irdeto Skylink Ready, modul CAM701 Viaccess a novinkou je modul CAM803 Nagravision. V modulu CAM701 je vestavěná karta Viaccess Orca Skylink. Modul CAM803 je bezkartový a používá se také pro příjem programů satelitní televize Skylink.V případě přijímače Gigablue UHD Quad 4K pak vložíte tento modul do jednoho z CI slotů přijímače.Z CI+ modulů Irdeto Skylink Ready jsem vyzkoušel dekódovací moduly SMIT Irdeto CI+ a Neotion DUAL Skylink Ready (funkce dualdecrypt byla funkční). Oba moduly pracovaly bez potíží.Dále jsem vyzkoušel modul CAM701 Viaccess, který také dekódoval programy Skylinku v pořádku. Dekódovací modul CAM803 Nagravision nelze používat v běžném CI rozhraní. Je nutné nainstalovat příslušnou softwarovou podporu, abyste měli rozhraní CI+. Modul pracoval korektně pouze v horním CI+ slotu. V dolním CI+ slotu neproběhne korektně autentifikace mezi modulem a přijímačem. Zřejmě chyba v driverech.Rychlostně tento modul patřil v tomto přijímači k nejpomalejším, dekódování trvalo cca 4 sec.Dále jsem vyzkoušel starší modul DIGI Nagra s vloženou kartou pro satelitní platformu Nová DIGI SK. Všechny programy byly dekódovány v pořádku. Stejný modul používá i česká platforma Telly TV. Pro zajímavost nové bezkartové moduly Nagra operátora DIGI/Telly používají stejný HW jako má modul Nagra pro Skylink/M7.Nahrávky u všech modulů jsou samozřejmě nešifrované.Přijímač nezvládnul dekódovat programy slovenské placené televize Fotelka TV pomocí modulu PanAccess SMIT (tohle je problém mnoha linuxových přijímačů) z důvodu použité velmi vysoké šířky pásma transpondérů (SR 45 Msym/s a FEC 8/9).Samozřejmě lze použít kartu Irdeto Fotelka ve vestavěném univerzálním dekodéru a programy jsou bez problémů dekódovány.Stejný problém byl s ruským modulem Irdeto s vloženou dekódovací kartou MTS pro dekódování ruské satelitní platformy MTS na pozici 75° východně. Místo dekódovaného obrazu jsem měl jen armádu zelených čtverečků. Opět i zde se používá velmi vysoká šířka transpondéru (SR 45 Msym/s a FEC 2/3).Některé kombinace modulů se snášely bez problémů, jiné nikoliv. Konkrétní kombinaci modulů je třeba vždy vyzkoušet. A vždy doporučuji přiřadit konkrétního providera nebo jednotlivé programy k příslušnému modulu, aby věděl, co má dekódovat. To se provádí v menu přijímače u daného modulu.Dále jsem vyzkoušel dekódovací modul CI+ 1.4 Nagra TivuSat Black s dekódovací kartou pro příjem italské televize TivuSat. Modul pracuje výhradně v rozhraní CI+. V přijímači opět pracoval korektně pouze v horním slotu přijímače a řádně dekódoval programy Tivusat včetně programů ve 4K rozlišení.Zajímavá byla situace u bezkartového modulu SMIT Irdeto CI+ pro příjem rakouských programů ORF (ATV, Puls 4 atd.), ten pracoval pouze v režimu CI. V režimu CI+ odmítnul pracovat a objevila se chybová hláška o neplatném certifikátu.V obou slotech bez problému v režimu CI+ pracoval CAM701 Viaccess s vestavěnou kartou Skylink. Tento modul však pracuje i v běžném CI rozhraní.Gigablue UHD TRIO je rychlý UHD kombinovaný přijímač, který umožňuje příjem satelitních programů a pozemních digitálních programů v normě DVB-T2/HEVC. Přijímač umožňuje příjem satelitních programů v nové normě DVB-S2X a také příjem programů vysílaných v multistreamech.Přijímač má velmi příznivý poměr výkon/cena. Díky použitému procesoru si přijímač hravě poradí s přehráváním multimediálním souborů s extrémně vysokým datovým tokem.Gigablue UHD Quad 4K je špičkový highendový UHD satelitní přijímač, který je velmi nadstandardně vybaven. K dispozici jsou dva vestavěné FBC satelitní tunery a jeden slot pro vložení dalšího tuneru. Přijímač má dvě čtečky vestavěného univerzálního dekodéru a dva CI/CI+ sloty pro vložení dekódovacích modulů. Do přijímače je možné vestavět pevný disk. Nahrávací možnosti přijímače jsou vskutku jedinečné.Za zapůjčení obou přijímačů děkuji firmě Pluton elektroprodejna Maloobchodní cena: 2990,- Kč s DPH (doprava zdarma!)Maloobchodní cena: 7390,- Kč s DPH (doprava zdarma!)Firma Pluton elektroprodejna dodává linuxové přijímače také na základě přání zákazníka v jejich standardní úpravě CZ EDITION, kde v přijímači je již nainstalován alternativní image s řadou užitečných pluginů a podporou různých dekódovacích karet nebo dle individuálních požadavků tzv. na míru. Samozřejmostí u tohoto prodejce je také poprodejní zákaznická softwarová a technická podpora.Ing. Martin Švehlík