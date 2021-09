Zgemma H9.2H SE - combo UHD přijímač s Enigmou 2 a Androidem

DNES!

▲ Obr č. 1 - Zgemma H9.2H SE, přední panel (foto: výrobce)



▲ Obr č. 2 - Zgemma H9.2H SE, dálkové ovládání (foto: výrobce)



▲ Obr č. 3 - Zgemma H9.2H SE, zadní panel



▲ Obr č. 4 - Zgemma H9.2H SE, info lišta



Popis přijímače

▲ Obr č. 5 - Zgemma H9.2H SE, seznam programů



Příjem programů a chování přijímače

▲ Obr č. 6 - Zgemma H9.2H SE, podrobné informace o pořadu



▲ Obr č. 7 - Zgemma H9.2H SE, single EPG



▲ Obr č. 8 - Zgemma H9.2H SE, multi EPG



▲ Obr č. 9 - Zgemma H9.2H SE, tunery



▲ Obr č. 10 - Zgemma H9.2H SE, hledání signálu





▲ Obr č. 11 - Zgemma H9.2H SE, plugin FastScan

▲ Obr č. 12 - Zgemma H9.2H SE, příjem UHD programu Home 4K (Thor)



▲ Obr č. 13 - Zgemma H9.2H SE, režim PIP dvou UHD kanálů



Multimédia

▲ Obr č. 14 - Zgemma H9.2H SE, prohlížeč pluginů



▲ Obr č. 15 - Zgemma H9.2H SE, plugin YouTube v Enigmě 2



▲ Obr č. 16 - Zgemma H9.2H SE, záznamy na HDD



Spolupráce s externím pevným diskem

▲ Obr č. 17 - Zgemma H9.2H SE, informace o systému



▲ Obr č. 18 - Zgemma H9.2H SE, bootovací menu



▲ Obr č. 19 - Zgemma H9.2H SE, Android 8 - hlavní obrazovka



▲ Obr č. 20 - Zgemma H9.2H SE, Android 8 - konfigurace tuneru



Spolupráce s vestavěným univerzálním dekodérem

▲ Obr č. 21 - Zgemma H9.2H SE, Android 8 - nastavení



Android

▲ Obr č. 22 - Zgemma H9.2H SE, Android 8 - aplikace České Televize



▲ Obr č. 23 - Zgemma H9.2H SE, Android 8 - Youtube



▲ Obr č. 24 - Zgemma H9.2H SE, Android 8 - aplikace SledovaniTV



▲ Obr č. 25 - Zgemma H9.2H SE, Android 8 - o zařízení



Závěr

Výrobce přijímačů Zgemma firma Air Digital Technology přináší na náš trh další combo UHD přijímač ze svého širokého portfolia. Tentokráte se jedná o model Zgemma H9.2H SE (second edition), který je vylepšenou verzí původního modelu Zgemma H9.2HOficiálním dovozcem přijímačů značky Zgemma je firma Sapro, s.r.o. z Třince.Zgemma H9.2H SE je combo UHD přijímač, který má vestavěný satelitní tuner, který pracuje normě DVB-S/S2 i DVB-S2X a hybridní tuner pro příjem digitálního pozemního vysílání v normě DVB-T/T2 a kabelového vysílání v normě DVB-C.Samozřejmostí je také satelitní příjem programů v režimu multistream (MIS).Srdcem přijímače je výkonný čtyřjádrový procesor Hisilicon Hi3798MV200 (ARM Cortex A53) od firmy Huawei s výkonem 15000 DMIPS a taktovací frekvencí 1,5 GHz. Přijímač obsahuje ohromnou paměť Flash 16 GB (eMMC) a RAM 1 GB (DDR3).Původní verze přijímače obsahovala paměť Flash jen 256 MB. To je tedy ohromné zvětšení, které znamená, že do přijímače nebude problém nainstalovat libovolné množství pluginů. A nejen to, dalším vylepšením je možnost instalace operačního systému Android TV (ve verzi 8) vedle stávajícího operačního systému Enigma 2.Zgemma je tak jedna z mála značek, která přichází s modelem pracující s Enigmou 2 a plně funkčním Androidem současně.Přijímač umožňuje příjem SD, HD a UHD programů v kompresích MPEG-2, MPEG-4/H.264, HEVC/H.265 a pracuje ve video rozlišení až 2160p (tzv. 4K).Zgemma H9.2H SE má k dispozici jednu čtečku vestavěného univerzálního dekodéru. CI slot není žádný k dispozici. Přijímač umožňuje nahrávání na externí pevný disk, flash disk, micro SD kartu nebo na vzdálené datové úložiště (NAS).V přijímači je zabudovaný WI-FI modul 300 Mbit/s pracující v pásmu 2,4 GHz.Samozřejmě, že nechybí podpora pro hybridní televizní vysílání HbbTV a je k dispozici také funkci HDMI CEC (současné ovládání přijímače a TV). Protože je zde procesor Hisilicon, tak se nemusíte obávat o přehrávání široké škály multimediálních AV souborů včetně videí s vysokým datovým tokem. Navíc je možné nainstalovat multimediální prostředí KODI, který nepoužívá přehrávač z Enigmy 2, ale originální přehrávač z KODI.Přijímač je napájen externím napájecím adaptérem 12V/3A.Přijímač je vyráběn v černém provedení s malými rozměry 155 x 125 x 50 mm (Š x H x V). Na předním panelu se nachází pouze svítící logo firmy Air Digital, červeně svítí v pohotovostním stavu, bíle pak při provozu přijímače.Na zadním panelu nacházíme F konektor (vstup satelitního tuneru), IEC konektor (vstup hybridního tuneru), jeden USB 2.0 port, tlačítkový vypínač, slot pro micro SD kartu, konektory pro připojení WI-FI antén, tlačítko „reset“ a konektor pro připojení externího napájecího adaptéru. Digitální optický audio výstup není k dispozici.Samozřejmostí je HDMI 2.0 konektor pro připojení k vaší LCD nebo OLED TV a síťové rozhraní Ethernet 100 Mbps.Součástí balení je také průvodce nastavením přijímače, HDMI kabel, napájecí adaptér 12V/3A a dvě WI-Fi antény.Do přijímače jsem nahrál poslední alternativní stable image Open ATV 6.4 a také poslední verzi Androidu 8. Pro tento přijímač je k dispozici podpora velkého množství vývojových týmu Open ATV, Open PLi, Open VIX, Open HDF, Open Spa, Open NFR, Hyperion a Egami.Přijímač umožňuje uložit do paměti neomezené množství televizních a radiových programů. Vyhledávání kanálů je rychlé a i přepínání mezi programy je velmi svižné a to do 2 - 3 sec.Vestavěný satelitní tuner typ Si2166D dokázal naladit programy v plném rozsahu symbolových rychlostí SR 1-45 Msym/s a to v obou normách DVB-S i DVB-S2 (QPSK/8PSK). Citlivost/selektivita použitého satelitního tuneru byla výborná.Vyhledávání programů s velmi vysokými přenosovými rychlostmi SR nečinilo tuneru žádné potíže. Typickým příkladem jsou multiplexy slovenské placené televize Fotelka TV na družici Belintersat 1 na pozici 51,5° východně, kde se používá SR 45 Msym/s při FEC 8/9.Vyzkoušel jsem také naladit multiplex 12705 V s UHD programy na družici Thor, kde se používá SR 45 Msym/s při FEC 3/4, opět vše pracovalo bez problémů.Také ladění programů s nízkými symbolovými rychlostmi proběhlo zcela bez potíží, tuner naladil vše. Přijímač umožňuje naladit i programy vysílané v nové normě DVB-S2X. Tato nová norma se zatím používá zejména pro přenosové kanály.K dispozici je jeden transpondér s pravidelným vysíláním, a to na družici Eutelsat 33E na pozici 33° východně. Zde se vysílá multiplex složený z nekódovaných HD francouzských kanálů TF1, TFX a TMC, které jsou na jiných družicích kódované.Kvalitu signálu S/N lze zobrazit také v decibelech, to lze nastavit v menu přijímače, výchozí volba je zobrazení v procentech.Obrazový výstup z přijímače je výborný. Zvuková stopa se ukládá na danou předvolbu a samozřejmě lze uložit levý nebo pravý audio kanál. Přijímač má i vestavěný OSD teletext. České a slovenské znaky se zobrazují v pořádku.Dálkové ovládání se používá stejný typ jako u předchozích modelů Zgemma. Tlačítka jsou velká gumová, směrovost dálkového ovládání je velmi dobrá.Přijímač umožňuje příjem programů v režimu multistream (MIS). Programy v režimu MIS jsou aktuálně k dispozici na satelitních pozicích 39°E, 33°E, 21,5°E, 9°E, 5°W a 30°W. MIS využívají satelitní operátoři, jako distribuční linky pro kabelové rozvody nebo pro pozemní vysílače.Stále nejatraktivnější pozicí pro příjem programů v MIS zůstává pozice 5° západně. Zde se vysílá volně řada italských a francouzských programů v HD kvalitě, které jsou běžně dostupné jen kódovaně. Přijímač nemá podporu vysílací technologie T2-MI.Pro zprovoznění funkce HbbTV je třeba nainstalovat plugin hbbtv-qt. S tímto pluginem nelze zobrazit HbbTV na privátních programech Prima a Nova. Dle informace od dovozce by věc měla být vyřena týmem Open ATV v nejbližší době nasazením pluginu hbbtv-webkit do novějších přijímačů značky Zgemma.Dále jsem si nainstaloval přehrávač videí Youtube, přehrávání videí bylo bezproblémové. Lze doinstalovat také multimediální prostředí KODI, aktuálně ve verzi 18.9 Leia. KODI používá originální mediaplayer KODI HIplayer.Menu KODI je pouze v rozlišení 720p, ale dokáže přehrávat filmy i v 4K rozlišení.K dispozici je také funkce PIP (obraz v obraze). Přijímač umožňuje tuto funkci s libovanými programy bez ohledu na to, v jaké kvalitě jsou vysílány, tedy i dva UHD programy.Elektronický programový průvodce je v Enigmě 2 výborný, tady se stále opakuji. Informační lišta obsahuje informace o běžícím a následném pořadu. Podrobné informace o pořadu nejsou nijak oříznuty. Vše je otázku skinu, který se rozhodnete používat.České a slovenské znaky se na programech Skylink a freeSAT zobrazovaly v pořádku. Pouze je třeba mít aktuální soubor „encoding.conf“, který musí být doplněn o nové transpondéry. Azbuka na kanálech paketů NTV plus, Trikolor TV a MTS se zobrazovala korektně.Přijímač umí zobrazit EPG na několik dní dopředu, pokud je provider vysílá. Načítání informací je bleskové, EPG data se ukládají automaticky do flash paměti přijímače.Jas loga výrobce Air Digital na předním panelu přístroje nelze regulovat, nicméně nijak neruší. LAN je použita pouze s rychlostí 100 Mbit/s jako u předchozího modelu Zgemma H9.2H.Zálohování image celého přijímače pracuje v Open ATV 6.4 bez potíží. Výsledkem je záloha v podobě jednoho jediného zip souboru.Obnova přijímače ze zálohy se může provádět jak z menu přijímače, tak i z tzv. bootovacího menu do kterého se můžete dostat po startu přijímače. Do přijímače je však nutné nahrát poslední verzi bootloaderu.Přijímač podporuje tzv. multiboot a umožňuje nainstalovat do paměti až čtyři image s Enigmou 2. Dále je zde ještě prostor pro operační systém Android. Ten lze do přijímače nahrát jen přes bootovací menu.Lze nainstalovat také plugin pro zprovoznění funkce FastScan pro rychlé vyhledávání programů satelitních operátorů Skylink, freeSAT, Direct One apod.Doba startu přijímače (bootování) je cca 20 sekund. Na editaci programů v PC lze použít program Dreamset nebo DremboxEdit. Pro komunikaci přes FTP s linuxovými přijímači lze použít libovolného FTP klienta.Ventilačních otvorů je na vrchní i spodní straně přijímače dostatek. Zahřívání přijímače je minimální. Napájení přijímače je externí pomocí dodaného napájecího adaptéru 12V/3A.Přístroj umí zobrazit fotografie ve formátu JPEG nebo BMP a přehrát hudbu ve formátu MP3 nebo WAV. Přijímač přehraje AV soubory typů avi, mov, mkv, m2ts, ts, mpeg-4 a flv. Není možné přehrát soubory DivX a WMV.Protože přijímač podporuje kodek HEVC/H.265, tak lze přehrát videa s tímto kodekem do rozlišení 2160p. Vyzkoušel jsem řadu testovacích videí v HEVC s různým video rozlišením, všechny videa přijímač přehrál.Použitý procesor dovoluje přehrávat videa s opravdu extrémně vysokým datovým tokem. Pozitivně jsem vyzkoušel testovací MKV soubory jako např. „jellyfish-400-mbps-4k-uhd-hevc-10bit.mkv“.Samozřejmě záleží, na jakém video a audio kodeku je soubor vytvořen. Tedy ne všechny soubory přehrajete úspěšně.Zpracování AAC audio stop bylo bez potíží. Audio HE-AAC bylo bez problémů (zkoušeno na rádio kanálech Českého rozhlasu). Také audio Dolby Digital+ (E-AC3) zvládnul přijímač bez potíží zpracovat (testováno na francouzských programech na pozici 5° západně v režimu MIS).Na zadním panelu přijímače je k dispozici jeden USB2.0 port, kam můžete připojit externí pevný disk nebo flash disk.Pro účely testování jsem tentokrát zvolil pevný disk Western Digital My Passport s kapacitou 512 GB. Spolupráce s diskem byla zcela bez problémů. Nahrávání i přehrávání SD, HD i UHD programů bylo také v pořádku.Podporovány jsou formáty EXT4, EXT3, EXT2, NTFS a FAT32. Celkový počet současně nahrávaných programů závisí na celkovém datovém toku nahrávaných programů a na vlastnostech HW daného přijímače.Nahrávání lze také uskutečnit na micro SD kartu nebo na síťové úložiště NAS. Lze použít micro SD kartu do velikosti až 128 GB.Přijímač umožňuje současně nahrávat maximálně 5 kódovaných programů ze satelitního tuneru. K tomu můžete současně nahrávat i několik FTA programů z téhož transpondéru nebo pozemní programy z druhého tuneru.Samozřejmě přijímač umí interně sdílet dekódovací kartu, takže si nemusíte dělat starosti se současným záznamem více kódovaných programů. Všechny nahrávky máte vždy dekódované.Převíjení záznamů na pevném disku tam a zpět je v rychlostech 2x, 4x, 8x, 16x, 32x a 64x a 128x. Zpomalené přehrávání je v rychlostech 1/2x, 1/4x a 1/8x. Tyto rychlosti lze změnit přes menu. Navíc je možné si v záznamu vytvářet záložky a pohybovat se mezi nimi.Převíjení SD, HD a UHD záznamů je v pořádku. Pro rychlý přesun lze použít i numerická tlačítka na dálkovém ovládání, vhodné pro přeskakování reklamy.K dispozici je také funkce časového posunu - Timeshift. Programování záznamů je možné buď ručně přes časovač nebo přímo pomocí EPG.V přijímači je vestavěna jedna čtečka dekódovacích karet univerzálního dekodéru, kterou naleznete na zadním panelu přístroje. Po zasunutí dekódovací karty do čtečky karta krásně vyčnívá z přijímače, tedy jí lze pohodlně vyjmout ven.Dekodér je třeba softwarově oživit, používá se ARM architektura. Bez problému funguje softcam OScam, který je však třeba řádně nakonfigurovat.Pod vhodnou verzí OScamu fungují bez problémů naše dekódovací karty ICE Irdeto Skylink (na kterých ještě nebylo aplikované zvýšené zabezpečení), karty ICE Irdeto freeSAT, karty Irdeto slovenské veřejnoprávní televize RTVS a karty Irdeto slovenské platformy Fotelka TV a Conax karty Antik Sat Karty M7 Irdeto Skylink nelze použít v interním dekodéru z důvodu aplikovaného vyššího zabezpečení na kartě! Přijímač nemá CI slot pro vložení dekódovacího modulu.Třešničkou na dortu je možnost dualbootu, kde si můžete vybrat mezi Enigmou 2 a operačním systémem Android TV 8. Android samozřejmě poskytuje mnohem větší multimediální využití. Je zde možnost instalovat aplikace z Google Play obchodu nebo z obchodu Aptoide.Rychlost pohybu v Androidu a načítání jednotlivých aplikací je ovlivněna velikostí RAM 1GB.V Aptoide najdete množství aplikací, které nejsou určené pro použitou verzi Androidu, na místě je tedy opatrnost. V tomto smyslu je lepší Google Play obchod, nicméně v aktuální verzi Androidu je chyba, která způsobuje po automatické aktualizaci tohoto obchodu jeho nefunkčnost. Aplikace sice v Google Play vyhledáte, ale objeví se informace, že se čeká na stažení aplikace a tím to bohužel končí.Samozřejmě máte stále možnost instalovat aplikace ručně. Druhou možností je po prvním spuštění Androidu, spustit Google Play a neopouštět ho do té doby, než budete mít všechny aplikace nainstalované. Tuto možnost jsem použil při testování sám.Android je možné také resetovat do továrního nastavení, ale přes menu Androidu to nepracuje. Je nutné použít bootovací (recovery) menu.Pro účely testování jsem si stáhnul řadu užitečných aplikací zejména pro příjem IPTV/OTT vysílání. Android nemá certifikaci od společnosti Google. V aplikace Netflix můžete přehrávat filmy pouze v rozlišení SD+, navíc po aktualizaci této aplikace budete pro její ovládání potřebovat myš a klávesnici.Plně funkční jsou aplikace Skylink Live, Telly TV, Antik TV apod. S aplikací Sledování TV je mírný problém, že se vám neobjeví ikonka na ploše. Musíte ji tedy spouštět přímo z menu aplikací. Android je ale plně funkční, dokonce je zde již předinstalovaná speciální aplikace pro příjem TV programů z obou vestavěných tunerů.Při ladění se dostane do prostředí, které je velmi podobné jako v Enigmě 2. Je možné přijímat i kódované programy. K dispozici je u funkce FastScan.Dokonce lze naladěné programy z Enigmy 2 naimportovat pomocí PC do Androidu.Zgemma H9.2H SE (second edition) je zajímavý combo UHD přijímač pro příjem satelitních i pozemních programů. Vynikající je funkce dualbootu, kde si můžete zvolit, jestli budete používat Enigmu 2 nebo Android.Díky použitému procesoru si přijímač hravě poradí s přehráváním multimediálním souborů s extrémně vysokým datovým tokem. K přijímači lze připojit USB pevný disk pro nahrávání programů. K dispozici je jedna čtečka vestavěného universálního dekodéru.Přijímač můžete zakoupit buď u specializovaných prodejců s televizní technikou nebo u dovozce těchto přijímačů firmy Sapro, s.r.o., která tento přístroj prodává obchodním partnerům i koncovým zákazníkům v kamenné prodejně, nebo prostřednictvím e-shopu:Doporučená maloobchodní cena: 2999,- Kč s DPHIng. Martin Švehlík