uClan Ustym 4K Pro - box pro každého

Druhým 4K boxem ze stáje uClan dodávaným firmou Ellano s.r.o., který si přestavíme je Ustym 4K PRO, což je combo box s dual bootem Enigma 2 a Denys OS s podporou DVB-S2X pro satelitní příjem a 1x DVB-T2/C hybridním tunerem pro pozemní a kabelový digitální příjem.Srdcem přijímače je jak jinak než Huawei Hisilicon Hi3798MV200 moderní a výkonný procesor ARM Cortex A53, čtyřjádrový 64 bit, 15.000 DMIPS (4 x 1,6 GHz).Foto výrobceHlavní hardwarové funkce- CPU: Vícejádrový 64bitový vysoce výkonný ARM Cortex A53 Hisilicon Hi3798MV200 (Huawei)- Čtyřjádrový 64bitový (4 x 1,6 GHz) 15000 DMIPS- GPU: Vícejádrový vysoce výkonný GPU Mali-450- Flash 8 GB rychlá paměť eMMC (8192 MB)- RAM 1 GB rychlá paměť (1024 MB)- Gigabit LAN Ethernet (1000 Mb / s)- Integrované WiFi, 300 Mb / s, 2 x externí antény WiFi- 4 číslice, 7segmentový LED displej- Slot pro kartu CA.- Kombinovaný DVB-S / S2 / S2X + DVB-C / T2 (tuner se 2 vstupy)- Podpora HDTV 2.0a + USB 3.0- Slot pro kartu MicroSDHlavní funkce softwaruPlná HW podpora MPEG-2, MPEG-4 AVC, H.264 a H.265 HEVCPodpora MultistreamVícejádrový 64bitový vysoce výkonný procesor ARM Cortex A53 ARM Hisilicon 3798MV2008192 MB bajtů EMMC, 1024 MB bajtů DDRIntegrovaný Linux Open SystemVestavěný KODIVýstupní rozlišení:4K / 2K UHD 2160p HDR, Full HD 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i a True 3D1x čtečka čipových karet1x port USB3.0, 1x port USB2.01x HDTV 2.0a TX s HDCP 2.2 až 4K @ 60 HzPodpora technologie Digital Dolby PlusZměna kanálu za méně než 1 sekunduKompatibilní s DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 a 1.3 (USALS)Unicable podporovánoRozšířené EPG a rezervace programu na EPGPodpora více jazykových vysílání zvukuPodporuje systémy PAL / NTSCRodičovská kontrolaPodporovány SCPC a MCPC ze satelitů pásma C / Ku LNB:Univerzální, jednopásmové, jednopásmové širokopásmové LNB s pásmem S&CFormáty obrazovky 4: 3 a 16: 9Funkce časovače a časovače s více událostmiAutomatická detekce FEC a PID a ruční zadávání hodnot PIDHodiny reálného časuPodpora teletextu a titulků pomocí OSD a VBI1x záznam, a stále můžete použít timeshift (časový posun)Podpora E2 / KODI / IPTV / Stalker / Xtream / Youtube / *** tube / Počasí / WebtvPopis dle výrobcePrvní seznámení - přístroj je opět dodáván v lepenkové krabici, s velmi dobrým grafickým zpracováním a balení obsahuje:- uClan Ustym 4K PRO- zdroj 12V/A- dálkový ovladač- baterie- HDMI kabel- stručný návod k obsluzePřední strana přístroje - 7 segmentový LED display (4 číslice), tlačítko zapnutí/vypnutí, levá strana USB 3.0, čtečka karet, zadní strana - LNB a ANT In, SPDIF, AV, RS232,HDMI out, Ethernet, USB2.0, SD card, recovery tlačítko, DC in, Power on/off, 2 x Wifi anténaProtože i tento box je dodáván dovozcem přednastavený, provedl jsem nejdříve vymazání nahrané Enigmy a čistou instalaci OpenATV 6.4., tak abych získal objektivní poznatky o přístroji. Po zapnutí síťového vypínače nám přístroj startuje do Enigma 2 průvodce za 38 sekund, což je na Enigmu 2 velmi dobrý čas. Boot z vypnutého stavu do nastaveného firmware Denys byl 29 sekund.Vynechám základní nastavování Enigmy 2 pomocí průvodce, poněvadž to je pořád stejné, na tom se za cca 20 let co se tomuto systému věnujeme, celkem nic nezměnilo.Z pluginů jako první stahuji Fastscan a podporu pro HbbTV, u FastScan u použiji poskytovatele Skylink Česká republika.Pokud máme naladěno, je potřeba dále zprovoznit čtečku, k tomu potřebujemea) Funkční FTPb) Plugin SoftCam feed - volně dostupný na internetuPro FTP musíme v menu nastavit heslo, bez hesla se bohužel nepohnete dál.Pokud máme vše nastaveno, plugin ručně vložíme do složky tmp a přes modré tlačítko opět manuálně instalujeme. Výsledkem jsou Softcamy mezi pluginy. Provedeme nastavení emulátoru v mém případě Oscamu a díváme se.Přepínání mezi kanály je velmi rychlé cca 1,5 sekundy. Použitý skin je všem známý Metrix HD.HbbTV - hybridní vysíláníČeská televizeRTVSNovaPrimaRovněž jsem otestoval příjem HbbTV na stanicích Markýza a JOJ vše v pořádku bez problému. HbbTV je funkční rovněž při příjmu DVB-T2 ze všech dostupných multiplexů.Přijímač umožňuje příjem DVB-S2X otestováno na 33°EPříjem T2MI otestován na 55°EV DVB-T2 je pro nastavení příjmu vše jednodušší, stačí připojit anténu, nechat přístroj naladit a můžete se dívat s využíváním stejného komfortu jako u DVB-S2. Vyhledané kanály však nenajdete přehledně v bouquetu jako například u Skylinku, ale za použití setting editoru v PC to můžeme přivést k dokonalosti sami včetně picons (loga kanálů)Výsledek může vypadat třeba taktoJeště jednu vychytávku má Enigma 2 a to, že si můžete zvětšit velikost fontu v seznamu kanálů i u vlastního EPG buď přímo v menu nebo za pomoci pluginu Fontmagnifier, což ocení zejména ti, co používají brýle i na sledování TV.Seznam kanálů po úpravěObraz v obraze - protože přístroj je combo, vyzkoušel jsem i funkci PIP známou jako obraz v obraze. PIP nemá na dálkovém ovladači speciální tlačítko, ale spustíte jej přes tlačítko Menu v režimu seznamu kanálů anebo si musíte tlačítko naprogramovat pomocí pluginu multiquickbutton nebo lze také přímo z menu. Poté můžete libovolně kombinovat zdroje v PIPu mezi satelitním a terestriálním tunerem, při použití pouze satelitního tuneru jste omezeni frekvencí a polarizaci. V režimu PIP můžete také nahrávat, přehrávat nahrávky nebo používat timeshift.Nahrávání, přehrávání - časovače a timeshift . Nahrávat můžete na USB 2.0 nebo 3.0, standardní složka pro ukládání je media/hdd/movie, ale můžete si to změnit.Nastavení síťového disku - podpora NFS nebo CIFSVýsledkem je poté připojený adresář síťového disku např. filmsPřehrávání - stisk tlačítka playlist na DO a vyklikání složky s filmy, v mém případě mnt/autofs/SynologyNahrávky se dají v přijímači i upravovatČasovače můžete nastavovat manuálně nebo můžete použít automatický časovač z EPG, pro použití timeshiftu musíte mít připojen USB disk. Nahrávky z časovače můžete směřovat i na síťový disk.Test přehrávání různých formátůI soubor jellyfish 400mbps 4K HEVC 10 bit přehrál přijímač bez trhání a rušivých vlivů.EPG - jednoduché i rozšířené bezproblémové, české znaky jsou samozřejmě v pořádku.Na získání informací o pořadu můžeme využít databázi IMDbZobrazení EPG je možno zvolit v menu, na multi EPG je možné instalovat plugin CoolTVguide nebo CrossEPG z feeduZ dalších pluginů jsem vyzkoušel nejprve funkčnost Archivu czsk, neboť momentálně prožívají takové pluginy včetně Netflixu a Kodi velký boom, a to asi tím, že jsme museli být všichni více doma.A Netflix? Funkční po přihlášení u mne 1080p, nevyhnete se však použití myši nebo klávesnice.Youtube - fungují i tlačítka pro manipulaci s videem - zrychlené a zpomalené přehrávání, stop, play atdKodi - ve verzi 18.9, avšak bez addonů PVR a s rozlišením OSD 720p.Chybějící knihovny jsou pravděpodobně důvodem, že do něj nepřidáte další zdroj třeba přes NFSVýhodou je však HW podpora ffmpeg a používání Hiplayeru jako defaultního přehrávače namísto přehrávače E2. Přehrávač však přehraje stejné soubory jako mediaplayer v E2.Kodi rovněž nepřehrál v OpenATV 6.4 z 17.4.2021 online 4K filmy přímo z menu, vždy následoval restart boxu. A odpojení FTP serveru v menu.Ale abych to otestoval v jiných image, přešel jsem v menu na multiboot image selector, následoval další crash enigmy2. Jenom zdůrazňuji, že v menu nikde nic v testech nenastavuji a nechávám tomu volný průběh.Nu což, udělal jsem to přímo přes recoveryMultiboot však v OpenATV 6.4 začne fungovat, až zaplníte všechny emmc sloty a provedete reboot do některého z instalovaných image. Dobrá zpráva je, že to pravdu funguje.Multiboot umožňuje instalovat až 4 image a to jak z USB tak i online. Zkusil jsem nejprve OpenPli 8.x a poté do dalšího slotu OpenHDF 6.5 s cílem zjistit jak funguje Kodi.S Kodi byl stejný problém i v OpenHDF, ale zase fungoval multiboot image selectorV OpenPLi není možné Kodi z feedu stáhnout, takže další image k testu byl PKT Hyperion, OpenATV 6.5 beta a poslední Define 6.3.Samozřejmě, že to nejsou všechna image, co jdou do boxu nahrát, zkušel jsem jenom ty co mě nabídlo menu online, jinak je možné dále flashovat Pure2, openSPA, OpenDroid, OpenVision, OpenFIX .V image PKT hyperion film UHD včetně HDR o velikosti 11,69 Gb a bitrate 14,61 Mbit/s fungoval.V OpenATV 6.5 beta již KODI 19 Matrix, včetně PVR klientů, protože i toto image je postaveno na novém pythonu.Avšak 4k soubor 17GB online nepřehrál, následoval klasicky reboot. Define image 2.00.36 se snažil přehrávat tento 4k film jako hudbu !Malý 4K soubor 2,55GB a bitrate 9,41 Mbit/s však přehrál.V Enigmě 2 i obecně tyto problémy mohou být způsobeny HW, SW i zdrojem, neboť občas nevíme, kam se vůbec připojujeme, neboť aktualizoval jsem OpenATV 6.4 image a soubory jdou najednou online přehrávat, zkoušel jsem přehrávat z Traktu nebo torrenty z Real Debrid, rychlost internetu mám pořád stejnou. 4k HEVC soubory však zatíží procesor na 100%.Denys OS - v multibootu ve slotu 2, vyzkoušel jsem firmware 2.00.41, v podstatě je to stejné jako firmware pro Ustym 4K OTT combo, navíc má pouze multiboot menu a wifi.V image Denys 2.00.41 přehrávání 4K filmů v KODI naprosto bez problému, i o velikosti 50 Gb, rychlost internetu viz obrázekNavíc u tohoto boxu je integrované Wi-Fi, pokud propojíme síť přes Wi-Fi dojde k okamžitému poklesu rychlosti internetu, Wi-Fi funguje jak v E2 tak i ve firmware Denys.Netflix v Kodi u Denys OS funkční po přihlášení, stačí instalovat plugin z příslušného repozitáře.Stalker pro OTT služby - funkční bez závadZdá se rovněž, že i problém s mizejícím EPG, který byl u boxu uClan Ustym 4K OTT Combo a firmware Denys, není až tak v tomto případě viditelný.uClan Ustym 4K Pro je zajímavý přijímač, má dostatek předností na to, proč si ho pořídit - je to combo box s multibootem, Gigabit LAN a integrovanou WIFI, podporuje příjem DVB-S2X, multistream, T2-MI. Umí zpracovat obraz z přístupových karet většiny českých i slovenských providerů - Skylink, Freesat, AntikSat, Orange i Fotelka a podporuje HbbTV pokud to provider umožňuje, má i podporu pro multimediální využití jak v Enigmě 2 tak i v Denys OS. Kvalita obrazu je díky použitému HW subjektivně velmi dobrá a to bez rozdílu použitého image. Dálkový ovladač je bezproblémový. Přístroj je podporován dovozcem a je dodáván k okamžitému použití přednastavený, v Denys OS je možné používat aktualizační server.Nedostatkem tak zůstává diskutabilní použitelnost KODI v Enigmě 2 OpenATV, mizející EPG ve firmware Denys OS a nefunkční HDMI CEC s TV TCL a to jak Enigma2 - OpenATV tak i Denys OS. Pro multiboot jsem spíše doufal Android, a ne několik image E2 ze stejného zdroje OE Alliance.Přednastavený a připravený přístroj můžete zakoupit také v našem eshopu zde Ing.Miroslav PavelkaolmiSat s.r.o.