VU+ DUO 4K SE - inovovaný high endový satelitní UHD přijímač

▲ Obr č. 1 - VU+ DUO 4K SE, přední panel (foto výrobce)



▲ Obr č. 2 - VU+ DUO 4K SE, zadní panel (foto výrobce)



▲ Obr č. 3 - VU+ DUO 4K SE, dálkové ovládání (foto výrobce)



▲ Obr č. 4 - VU+ DUO 4K SE, pohled pod kapotu



Popis přijímače

▲ Obr č. 5 - VU+ DUO 4K SE, info lišta



Příjem programů a chování přijímače

▲ Obr č. 6 - VU+ DUO 4K SE, hlavní menu



▲ Obr č. 7 - VU+ DUO 4K SE, tuner\



DVB-T

▲ Obr č. 8 - VU+ DUO 4K SE, manuální vyhledávání programů



▲ Obr č. 9 - VU+ DUO 4K SE, Quad PIP



▲ Obr č. 10 - VU+ DUO 4K SE, pluginy



Multimédia

▲ Obr č. 11 - VU+ DUO 4K SE, HbbTV ČT - iVysílání



Spolupráce s vestavěným dekodérem a CI sloty

▲ Obr č. 12 - VU+ DUO 4K SE, YouTube player



Spolupráce s vestavěným pevným diskem

▲ Obr č. 13 - VU+ DUO 4K SE, záznamy na HDD



▲ Obr č. 14 - VU+ DUO 4K SE, o přijímači



Závěr

Na našem trhu se brzy objeví inovovaný model satelitního UHD přijímače VU+ DUO 4K, který nese označení VU+ DUO 4K SE (second edition). Továrna se rozhodla inovovat osvědčený typ high endového přijímače ze svého bohatého portfolia.Oficiálním distributorem přijímačů VU+ pro východní Evropu je slovenská firma AB-COM, s.r.o. , díky které mohu již dnes tento luxusní high endový satelitní přijímač čtenářům webu parabola.cz exkluzivně představit.je high endový satelitní přijímač s podporu Ultra HD vysílání. Srdcem přijímače je čtyřjádrový ARM procesor Broadcom s taktovací frekvencí 1,5 GHz. Výrobce se rozhodnul pro změnu procesoru, v původním modelu přijímače byl použit typ s vyšší taktovací frekvencí, ale s řadou omezení, které někteří zákazníci kritizovali.Rychlost přijímače při praktických testech to nijak neovlivnilo, vlajková loď továrny model VU+ Ultimo 4K používá procesor Broadcom s tou samou taktovací frekvencí jako tento inovovaný model, tedy 1,5 GHz. O jakém omezení původního modelu VU+ DUO 4K píši?Jednalo se o nemožnost přehrávání některých typů multimediálních souborů jako AVI, DIVX a XVID. S inovovaným modelem VU+ DUO 4K SE lze díky změně procesoru tyto typy souborů bez problémů přehrávat.Přijímač je osazen ohromnou flash pamětí 4 GB (eMMC) a pamětí RAM 3 GB. Zde došlo k navýšení pamětí RAM oproti původnímu modelu z 2 GB na 3 GB. Operačním systémem zůstává populární Enigma 2.Přijímač je schopen přijímat satelitní programy v normách DVB-S, DVB-S2 a DVB-S2X a je schopen zpracovávat SD, HD a UHD signály v kompresích MPEG-2, MPEG-4/H.264 a HEVC/H.265. Přijímač může pracovat až v rozlišení 2160p (tzv. 4K).V přijímači jsou k dispozici dva sloty pro plug and play tunery. Ve standardní výbavě přijímače je jeden dvojitý FBC satelitní tuner DVB-S2X, který má k dispozici 8 demodulátorů. Kromě FBC satelitních tunerů bude možné přijímač osadit také duálním MTSIF tunerem pro příjem pozemního digitálního vysílání v DVB-T/T2. Na trhu bude k dispozici několik různých variant podle osazení tunerů.Pro velmi náročného satelitního diváka jistě bude stačit osazení dvěma FBC satelitními tunery DVB-S2X, získává tak 16 demodulátorů. To je pouze o 2 méně než má k dispozici přijímač VU+ Ultimo 4K v plném osazení tunery.VU+ Ultimo 4K tak zůstává stále vlajkovou lodí značky VU+. Nicméně rozdíl mezi oběma přijímači se již zmenšil. Přijímači vévodí luxusní velký barevný 3,5“ LCD TFT displej, který má stejně perfektní provedení jako u modelu VU+ Ultimo 4K, pouze je o 0,5“ menší. Samozřejmostí zůstala i funkce „Mini TV“, tedy zobrazení živého vysílání na displeji a to včetně plynulého zobrazení UHD kanálů.Pro zabudování pevného disku stačí disk vložit do elegantního výměnného šuplíku, který se nachází na zadní straně přijímače. Počet USB konektorů zůstal stejný, dva USB 3.0 konektory vzadu a jeden USB 2.0 konektor vpředu pod odklopným víčkem.Přijímač má jednu čtečku karet vestavěného univerzálního dekodéru (VU+ Ultimo 4K má dvě čtečky vestavěného dekodéru) a dva CI sloty pro vložení dekódovacích modulů. Samozřejmostí je gigabitový Ethernet, vestavěný WI-Fi adaptér 300 Mbps a Bluetooth 4.1. Tak jako u modelu VU+ Ultimo 4K, tak i zde je i HDMI vstup.K dispozici je funkce Dual HD Transcoding, podpora HbbTV, Youtube přehrávač, webový prohlížeč Chromium a samozřejmě nainstalované multimediální prostředí KODI.Přijímač má luxusní černé provedení s rozměry 310 x 241 x 60 mm (Š x H x V). Přednímu panelu dominuje LCD TFT 3,5“ displej, který se nachází uprostřed. K dispozici jsou podsvícená dotyková tlačítka pro základní obsluhu přijímače.Vpravo pod odklopným víčkem nalezneme jednu čtečku univerzálního dekodéru, dva CI sloty pro vložení dekódovacích modulů a jeden USB 2.0 port.Na zadním panelu je dvojice F konektorů označené jako LNB IN (vstupy satelitního FBC tuneru). Dále zde najdeme optický S/PDIF konektor, dva USB 3.0 porty, klasický RS 232 konektor je nahrazen RJ11 konektorem, síťové rozhraní Ethernet 1 Gbit/s a konektor pro připojení napájecího zdroje se síťovým vypínačem. Nechybí zde šachta pro vložení výměnného rámečku, do kterého je možné vložit pevný disk.HDMI konektory jsou zde dva, jeden pro výstup i druhý pro vstup, oba jsou ve verzi 2.0. Součástí balení je také stručný manuál, HDMI kabel, výměnný rámeček pro HDD, šroubky pro montáž pevného disku a externí napájecí zdroj 12V/5A.Protože se jedná o horkou novinku a první kus v republice, měl jsem k dispozici v přijímači pouze tovární software. Na oficiálním webu výrobce ještě není o tomto přijímači ani zmínka. Ale čtenáři nemusí mít obavy, jakmile se přijímač objeví na trhu, tak přijdou i neoficiální software a jakmile se objeví oblíbené image VTI, budeme v testování přijímače pokračovat.Prodleva při přepínání mezi programy je cca 1-2 sec. podle typu programu. K dispozici je i funkce „Fast Channel Change“, která to dokáže ještě urychlit, ale pozor u kódovaných programů, kde někdy tato funkce způsobuje potíže.Použitý dvojitý satelitní FBC tuner 45308X pracoval bez problémů, stejný typ se používá v dnes prodávaných modelech VU+ Ultimo 4K a VU+ Uno 4K SE. Výhody použití FBC technologie jsem již několikrát popisoval.Kvalita obrazu je excelentní, tak jako u předchozích UHD modelů VU+.Přijímač umožňuje uložit do paměti neomezené množství televizních a radiových programů. Duální satelitní FBC tuner typ 45308X by měl umožňovat vyhledat kanály v rozsahu symbolových rychlostí SR 1-45 Msym/s v normě DVB-S a DVB-S2(QPSK + 8PSK).V přijímači je prvotní experimentální tovární software, takže některé bugy jsem samozřejmě nalezl, ale pro VU+ to bude hračka je odstranit.Přijímač bez problémů naladí multiplexy s vysokou přenosovou rychlostí SR 45 Msym/s, tentokrát jsem se zaměřil na příjem slovenské televize Fotelka TV, která vysílá z běloruské družice Belintersat 1 na pozici 51,5° východně. Příjem volně vysílaných CZ/SK programů byl bezproblémový.Příjem SCPC kanálů s nízkou přenosovou rychlostí SR ještě není ideální, výrobce bude muset odladit drivery. Rovněž příjem programů v normě DVB-S2X a programů v režimu multistream (MIS) není ještě s tímto továrním softwarem funkční.K přijímači jsem zkusil připojit externí VU+ Turbo tuner pro příjem pozemních digitálních programů. Bez problému funkční. Typ tuneru VU+ Turbo SE (second edition) ještě není podporován.VU+ Turbo tuner naladil všechny programy v normácha v DVB-T2, které jsou v mé lokalitě dostupné. Naladil jsem tak všechny přechodové multiplexy v DVB-T2 i finální multiplex České televize. Programů ve staré norměpostupné ubývá s přechodem na DVB-T2/HEVC.S příjmem pozemního digitálního vysílání ani s jeho stabilitou jsem nezaznamenal žádný problém, nicméně by to chtělo vyzkoušet i MTSIF duální tuner. Zvukový kodek AAC a AAC-HE pracuje bez problémů.Dálkové ovládání se používá standardní typ, který byl součástí balení prvního modelu VU+ DUO 4K. Tento typ je výborný, kvalitně provedený a má široký úhel rozsahu použití. Náročnější zákazníci si mohou zakoupit dálkové ovládání s Bluetooth technologií.Otestoval jsem některé funkce, které jsou k dispozici v originálním image. V první řadě je to HbbTV, zcela bez problémů, vyzkoušel jsem si přehrát pořady z archívu ČT v aplikaci iVysílání, HbbTV TV Nova a Prima TV. K dispozici je již i funkční webový prohlížeč Chromium OS.Multimediální prostředí KODI zde bylo ve verzi 17.0, také funkční. Součástí originálního image je i nainstalovaný přehrávač Youtube. Také zde najdete funkce DLNA server nebo DLNA/uPnP prohlížeč.Funkce PIP (obraz v obraze) je plně funkční s malým omezením u UHD programů. Dva HD nebo SD programy současně není problém v režimu PIP zobrazit. Pokud zobrazíte dva UHD kanály v režimu PIP, tak v malém okně není obraz plynulý.Funkce Quad PIP také zcela bez problémů - můžete si zobrazit čtyři libovolné programy současně na obrazovku.Plugin pro transkódování streamu do chytrého telefonu nebo tabletu je také součástí originálního softwaru. Tento přijímač má funkcí Dual transcoding. Můžete tedy současně transkódovat dva streamy současně do dvou zařízení, třeba do PC a mobilního telefonu.Samozřejmostí je i klasické streamování programů (tedy v originální kvalitě) do PC nebo z/do jiného linuxového přijímače. Pro tento účel se používá v menu položka „Kanály-přenos z jiného přijímače“.V originální kvalitě lze streamovat UHD, HD i SD programy. Transkódovat lze pouze SD a HD programy, tedy naprosto stejné chování jako u modelu VU+ Ultimo 4K.Ostatní funkce má smysl testovat, jakmile bude k dispozici neoficiální image VTI, který přináší značné rozšíření možností přijímače. A s VTI se objeví poté i další neoficiální image od různých týmů jako Open ATV nebo Open PLi.Doba startu přijímače (bootování) je cca 36 sekund. Přístroj se zahřívá minimálně, prakticky jen v oblasti tunerů. Zdroj je externí. Procesor je chlazen masivním mega chladičem.Přijímač umí zobrazit fotografie ve formátu JPEG nebo BMP a přehrát hudbu ve formátu MP3 nebo WAV. Tento přijímač umožňuje přehrávat soubory typu avi, divx, xvid, wmv, mov, mkv, m2ts, flv a ts.Přijímač umožňuje také přehrát videa s kodekem HEVC/H.265. Bez problému jsem přehrál všechny testovací videa s různým rozlišením až do 4K. Přijímač zvládne přehrávání videí s vysokým datovým tokem, např. testovací MKV soubor „Samsung Demo Oceanic“ 1080p s vysokým datovým tokem 40 Mbps.Audio Dolby Digital+ (E-AC3) zvládnul přijímač bez potíží zpracovat (testováno na rakouské televizi ORF v pozemním DVB-T2 vysílání). DTS audio stopu přijímač přehrál bez problémů.Přijímač má vestavěnou jednu čtečky dekodéru Xcrypt a dva CI sloty pro vložení dekódovacích modulů. Pro oživení dekodéru je třeba nainstalovat vhodný softcam. Ideální je Oscam, který pokud je správně nakonfigurovaný, pracuje zcela bez problému.Protože v této experimentální verzi továrního softwaru ještě nepracovaly CA moduly (tedy na funkci Dual decoding si musíme ještě počkat), rozhodnul jsem se drobně upravit tovární software, abych měl funkční softcam Oscam a mohl tak vyzkoušet interní čtečku vestavěného dekodéru.Bez problémů fungují naše dekódovací karty ICE Irdeto Skylink (na kterých ještě nebylo aplikováno vyšší zabezpečení) nebo ICE Irdeto freeSAT. Funkční jsou také karty Irdeto RTVS a Conax, který používá slovenská satelitní platforma Antik Sat Karty M7 Irdeto Skylink nelze použít v interním dekodéru z důvodu aplikovaného vyššího zabezpečení na kartě! Takovouto kartu operátor Skylink doporučuje používat výhradně v certifikovaných modulech Irdeto Skylink Ready.Do přijímače lze vestavět pevný disk o velikosti 2,5“ a to přímo do výměnného rámečku, který je součástí balení a vkládá se do šachty na zadním panelu přijímače. Odpadá tak jakékoliv zapojování kabelů a rozdělávání přijímače.Pro účely testování jsem použil SSD pevný disk Samsung 500 GB. Spolupráce přijímače s diskem byla naprosto bezproblémová. Nahrávání i přehrávání SD, HD a UHD programů bylo také v pořádku.Přijímač má také k dispozici 3 USB porty. Dva porty USB 3.0 jsou na zadním panelu přijímače, jeden port USB 2.0 se nachází na předním panelu přijímače pod odklopným víčkem. Ten se hodí třeba pro flashování přijímače.Přijímač umožňuje nahrávat současně až 16(!) kódovaných programů a k tomu ještě jeden volný program. To se opravdu jen tak nevidí. Nahrávky jsou samozřejmě v dekódovaném tvaru, protože interní čtečka je přijímačem sdílena.Snad jen připomenu, že pro současné nahrávání z libovolných transpondérů satelitního operátora Skylink vám stačí jeden duální satelitní FBC tuner, omezeni budete „jen“ 8 transpondéry.VU+ DUO 4K nahrává pořady ve formátu TS, tedy transport stream, který obsahuje video, všechny audio kanály a data (teletext, titulky). Nahrávky lze bez problému přehrávat v PC nebo na libovolném jiném linuxovém přijímači ve vaší síti.Převíjení SD, HD i UHD záznamů pracuje bezvadně. K dispozici jsou také numerická tlačítka pro přesun po skocích v záznamu.Samozřejmostí je funkce Timeshift - nahrávání s časovým posunem. I tato funkce pracuje správně, aktivuje se stisknutím tlačítka pauza při sledování live programu, od této chvíle je pořad nahráván a můžete se v něm pohybovat dle libosti. Deaktivace Timeshiftu je tlačítkem stop.VU+ Duo 4K SE je špičkový high endový satelitní přijímač, který podporuje příjem Ultra HD programů s kodekem HEVC/H.265 a příjem programů v nové normě DVB-S2X. Přijímač je určen pro nejnáročnější uživatele, kteří požadují vysoký nadstandard. Inovace se výrobci rozhodně povedla.Přijímač se může pochlubit svým vysokým výkonem, jednoduchou instalací pevného disku pomocí výměnného rámečku, možností zabudovaní až dvou tunerů, funkcí dual transcoding, PIP, Quad PIP, luxusním barevným 3,5“ displejem s možností zobrazování živého vysílání. To vše doplněné vestavěným univerzálním dekodérem a dvěma CI sloty pro vložení dekódovacích modulů.Nahrávací možnosti jsou díky technologii FBC tunerů prakticky neomezené.Za zapůjčení přijímače děkuji společnosti AB-COM, s.r.o.Tento satelitní přijímač bude možné zakoupit na e-shopu distributora v různých variantách zde:Doporučená maloobchodní cena základní verze (1x Dual FBC-S/S2/S2X tuner) : 10090,- CZK s DPH nebo 379 € s DPH.Předpokládaný termín zahájení prodeje: od 5.10.2020Ing. Martin Švehlík