VBOX XTi 4144 a příjem DVB-T2 HEVC v KODI

Základní technické specifikace:

Co pomocí tohoto boxu dokážeme?

Nastavení EPG

Přehrávání ve VLC

Nahrávání

Zhodnocení

Izraelská firma VBox communication je výrobcem VBox Android TV Gateway a to ve verzi pro terestrial, kabel, satelit, ISDB-T i ATSC za použití certifikovaných operačních systémů Android TV a poskytuje jak online streamingové služby, tak až 4K živé televizní kanály doma, pomocí jediného boxu. VBox streamuje obsah v plné kvalitě vysílání na vaši televizní obrazovku a připojená zařízení, jako jsou Smart TV, mobilní telefony, tablety, herní konzole a počítače, a umožňuje tak více uživatelům sledovat různé televizní kanály na více zařízeních současně.VBox XTi 4144Foto výrobceTuner | 4x DVB-T2SoC | HiSilicon Hi3798C V200CPU | Quad-core 1.6 GHz (ARM Cortex-A53)GPU | ARM Mali-T720RAM | 2GBStorage | 8GBLAN | GigabitJádrem boxu je Hisilicon Hi3798C V200 s 2GB RAM a 8GB paměti s podporou HDR, HDR10 i HLG, 4k a HEVC. Přístroj je vybaven 1xUSB2.0, 1xUSB3.0,SPDIF, Gigabit LAN a HDMI. K ovládání používáme BT ovladač s voice control Alexa, operační systém Android TV 8, digitální práva Widevine DRM 1.Ale nejásejte, Netflix na něm spustíte pouze SD, přístroj nemá totiž Netflix certifikát, na rozdíl například od Google z nějž používá Chromecast, Google assistent a Alexu.- přinášet živé vysílání čtyř různých kanálů (multiplexů) do tabletů, mobilů a dalších k domácí počítačové síti připojených zařízení- je možné zahájit nebo naprogramovat nahrávání programů do připojeného úložiště prostřednictvím jakéhokoliv připojeného zařízení- více uživatelů může sledovat program najednou- vysílání je možné sledovat prostřednictvím VBox aplikace pro iOS, Android, Windows 10 nebo s jakýmkoliv zařízením podporujícím UPnP- přijímač je schopný přenášet vysílání až v kvalitě 4k- na všech kanálech je dostupné EPG (elektronický televizní program), plně podporující českou diakritikuStreaming na iOS, MAC OS, Windows a Androidu funguje, aplikace a doplňky jsou bezproblémové a funkční z oficiálních zdrojů stáhnutelné.Např. iOSWindows 10Ale jak funguje streaming v Kodi o tom se mnoho nehovoří a bude zajímavé porovnat tento systém např. se zařízením s OS CoreElec a externím DVB-T2 tunerem a TV Headend.Nejprve bude vhodné nastavit tunery, to můžeme přímo na přijímači, ale máme možnost ladit box i přes webové rozhraní.V přijímači použijeme aplikaci Live TV channels nebo VBOX Live TV a naladime.A dále postupujeme dle pokynů na obrazovce, přístroj mi naladil 95 programů na externí anténu.Po naladění je možné programy uspořádat dle libostiPo naladění je k dispozici rovněž funkce PIPPokud máme naladěno, můžeme ještě editovat a upravovat programy přes web interface, tak jak si to uděláme přes web, tak se nám bude vše zobrazovat v Kodi PVR klientovi. Nezapomeňte vypnout řazení programů podle LCN, protože pokud to neuděláte programy budou mít čísla např. 1587, 34054.Čísla LCN (logical channel number)Úprava channel listu - jednocduchá editace přes webové rozhraní.Přidání picons - picony lze iportovat z externího disku, usb nebo i z www, rozměr 240x320 pxManuální ladění a přidávání dalších kanálůDalšími položkami mimo jiné jsou Trancoding, kde jednoduše změníme výstupní kvalitu a tím bitrate.A položka IPTV, kde si můžeme vygenerovat svůj playlist třeba pro VLC, Smart IPTV, Plex ale také PVR Simple klienta v Kodi, pokud tedy chceme, dále vám však předvedu jiný možná lepší a efektnější způsob jak dostat stream do Kodi. Rovněž můžete vygnerovaný m3u list importovat do TV HeadendV advaced settings je možné nastavovat UPnP, pro externí příjem.Obsazení tunerů při sledování 4 klientyKodi v přístroji ve verzi MATRIX alpha 1Nejprve naistalujeme PVR klienta v našem případěVBOX TV Gateway PVR clientNastavíme IP adresu ve vnitřní síti nebo internetu, v našem případě 192.168.0.35Můžeme nastavovat i zdroj EPG, v našem případě nic neměnímeA povolit časový posunTo je vše, co je potřebné v Kodi nastavovat, nyní již jen povolíme Live TV a můžeme se dívat, ovládání pomocí ovladače je trochu jiné (nemá čísla), ale funguje spolehlivě, BT ovladač je bezproblémovýOvladač Android BoxuZobrazení programů v Kodi odpovídá zdroji, troufám si napsat, že Multiplex 21 s programy České televize je tím nejkvalitnějším co v DVB-T2 vůbec je, přepínání mezi programy cca 2 sekundy.Vidíme bezchybné EPGMožné přímo z menu nebo plánované nahrávání přes EPG, nahrávky (mpeg) jsou umístěny na USB či na jiné zvolené médium, jsou dostupné všem připojeným klientům.Nastavení nahrávaní na NAS serverPřehrávání v KodiPřehrávání ve Windows, připojíme se na webové rozhraní a soubor buď stáhneme do PC a přehrajemeanebo nahrávky ve WIn 10 přehrajeme v aplikaci VBOXPřehrávání nahrávek v mobilním zařízeníPokud porovnám VBOX Xti 4144 například s development boardem Odroid N2+, tak všechny výhody jsou jednoznačně na straně Android boxu, a to cenově na tom budou přibližně stejně. Ale all in one řešení je jednoduché, efektivní a přístroj funguje za pár minut. K Odroidu potřebujete tu to, a tam ono, je to taková skládačka, chce to hodně času, nakupujete a sháníte, aby byl nějaký výsledek. Boardy nemají většinou žádné licence a 4 tunery by se vám pořádně prodražily. Nelze nezmínit TV Headend jako backend, i když za posledních 6 let udělal tento software obrovský pokrok, to se mu upřít nedá v porovnání s backendem u VBOX XTI dle mého prohrává.VBOXu se moc vytknout v provozu nedá díky certifikátům Google Android funguje jak má, software je stabilní, není to žádný projekt pro tablet nebo AOSP, pokud naistalujete aplikaci z obchodu, bude fungovat, pokud stáhnete odjinud, ne že by to nešlo, můžete mít problém s ovladačem, protože zkrátka nefunguje jak dotyk pro mobil nebo tablet, Android TV je pro televizory. Snad jen že software je pouze v angličtině, avšak mimo KODI to je v češtině a box nemá licenci pro Netflix. Obdobně jako pro DVB-T2 přístroj funguje i na DVB-C.Výrobce poskytuje svým výrobkům širokou podporu jak na fóru, tak na sociálních sítích.Značku VBOX zastupuje v ČR a EU firma OWP media s.r.o. a box můžete zakoupit také v našem eshopu VBox Android TV XTi 4144 (DVB-T/T2) za 5490,- KčIng.Miroslav PavelkaolmiSat s.r.o.