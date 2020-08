Dreambox DM900 RC20 UHD - inovovaný 4K přijímač s perfektním obrazem

DNES!

▲ Obr č. 1 - Dreambox DM900 RC20 UHD, přední panel



▲ Obr č. 2 - Dreambox DM900 RC20 UHD, přední panel



▲ Obr č. 3 - Dreambox DM900 RC20 UHD, přední panel



▲ Obr č. 4 - Dreambox DM900 RC20 UHD, triple tuner



Příjem programů a chování přijímače

▲ Obr č. 5 - Dreambox DM900 RC20 UHD, zadní panel



▲ Obr č. 6 - Dreambox DM900 RC20 UHD, dálkové ovládání



▲ Obr č. 7 - Dreambox DM900 RC20 UHD, pod kapotou



▲ Obr č. 8 - Dreambox DM900 RC20 UHD, info lišta



▲ Obr č. 9 - Dreambox DM900 RC20 UHD, nastavení triple tuneru



▲ Obr č. 10 - Dreambox DM900 RC20 UHD, dreambox-info (Merlin 4)



▲ Obr č. 11 - Dreambox DM900 RC20 UHD, přehled programů



Závěr

V dnešní recenzi se budu věnovat horké novince z dílny firmy Dream Property (dříve Dream Multimedia) a to satelitnímu přijímači, který nese označeníTento model je inovací staršího bratříčka DM900 UHD. Co se změnilo? Díky prodejci těchto přijímačů firmě Pluton elektroprodejna z Třebíče, která se specializuje na linuxové přijímače, máte nyní možnost se s tímto přijímačem podrobně seznámit.Osobně jsem fanouškem značky Dreambox a mimo jiné i model DM900 UHD sám používám k plné spokojenosti velmi náročného zákazníka, kterým bezesporu jsem. Přijímač má brilantní obraz a je rychlý jako drak. Proto továrna vsadila na osvědčený model a přistoupila k jeho inovaci.Dreambox DM900 RC20 UHD je satelitní přijímač osazený výměnným tunerem s operačním systémem Dreambox OS, což je označení pro Enigmu 2 ve verzi jádra OE2.5. Srdcem přijímače je výkonný dvoujádrový procesor Broadcom s hodnotou 12000 DMIPS. Přijímač obsahuje velkou paměť Flash 8 GB a RAM 2 GB.Tady již dochází k první změně, původní model DM900 UHD měl flash paměť pouze 4 GB. Co mě asi nejvíce vadilo na původním přijímači DM900 UHD bylo dálkové ovládání typ RC10, velmi nedobré ovládání, nespolehlivé. Proto jsem svůj problém dávno vyřešil zakoupením ovladače RCU BT/IR s příslušným BT donglem (na webu parabola.cz jsem to také již představil), od té době maximální spokojenost, může namířit ovladačem, kam chci a ovladač spolehlivě reaguje.Tento ovladač vychází z modelu RC20, který je přiložen u tohoto inovovaného Dreamboxu, proto je i v názvu přijímače uveden typ dálkového ovládání. Na krabici je to dokonce zdůrazněno červeným písmem. RC20 je téměř k nerozeznání od modelu RCU BT/IR. Dálkové ovládání RC20, ale funguje pouze v režimu IR a má jedno tlačítko jiné. Na RC20 najdete tlačítko „Help“, na modelu RCU BT/IR je tlačítko „mikrofon“ (ovládání hlasem).Výrobce udělal velmi dobře, RC20 pracuje s přijímačem výborně, má velice slušně široký úhel, ze kterého můžete přijímač ovládat. Ale není to poslední inovace, výrobce použil zcela novou revizi základní desky a v porovnání se starší revizí, kterou mám k dispozici, jsou zde jasně patrné změny. I laik si všimne změny na zadním panelu, kde nad oběma HDMI konektory jsou navíc šroubky a vypínač je umístěn více vlevo od původního modelu DM900 UHD, viz obr.Připomeňme, že přijímač má k dispozici jednu čtečku vestavěného univerzálního dekodéru a jeden CI slot pro vložení dekódovacího modulu. Přijímač umožňuje nahrávání na vestavěný pevný disk, který se dává do elegantního šuplíku na zadní straně přijímače. Přednímu panelu vévodí 3“ barevný TFT LCD displej, který zobrazuje názvy programů, jejich loga, čas, EPG data a další údaje z menu přijímače.K dispozici jsou dva rychlé USB 3.0 porty a samozřejmostí je síťové rozhraní Ethernet 1 Gbps. Napájení je zajištěno externím adaptérem 12V/5A.Testy byly prováděny na posledním neoficiálním image Merlin 4 z 18.4.2020 online aktualizovaný na poslední verzi všech komponent, pokud někdo žádná použít poslední experimentální software výrobce, ten je k dispozici poslední z 20.7.2020. Image Merlin mají některé funkce navíc, které osobně využívám.Samozřejmě nesmí chybět nainstalovaný plugin Gemini 4, který nám nabízí nepřeberné množství pluginů jako je např. plugin pro zálohování celého image přijímače. Přijímač byl osazen tzv. triple tunerem, což je nejčastěji používaná prodávaná varianta.Tento tuner používám sám také, jedná se o typ s čipem Sillicon Labs Si2169D. Triple tuner má 2x DVB-S2X + 1x DVB-C/T/T2 s podporou příjmu programů vysílaných v režimu multistream.Tuner je velmi rychlý, dokáže naladit symbolové rychlosti pod 1 Msym/s. S aktuálními ovladači je to od cca 0,5 Msym/s. Dokáže naladit programy vysílané v normě DVB-S2X a také programy vysílané v režimu multistream. A nutno říci, že má také perfektní citlivost/selektivitu, je vhodný pro příjem DX programů.Triple tuner má dva demodulátory, současně tedy můžete využívat pouze dva vstupy. Kromě dvou satelitních vstupů je zde ještě vstup pro příjem digitálního pozemního vysílání DVB-T/T2. Tento tuner si poradil s příjmem všech multiplexů dostupných v mé lokalitě příjmu a to včetně přijmu muxu A rakouského vysílatele ORS, který je už u mě na hranici příjmu.Jedna věc je něco naladit a druhá daný program dekódovat, pokud je program kódován.Ovladače Dreambox jsou nastaveny pro dekódování na CI sběrnici na šířku pásma transpondéru cca 81 Mbit/s a to s posledními ovladači z 27.2.2020. Takže kromě dekódovacích modulů pro ruskou placenou televizi MTS a slovenskou Fotelku si poradí s jakýmkoliv modulem.Osobně Dreambox DM900 UHD používám s vloženým modulem DRE-crypt a příslušnou dekódovací kartou pro příjem ruské satelitní platformy Trikolor TV. Tento modul však vyžaduje rozhraní CI+ , tedy je nutné mít doinstalovanou příslušnou podporu.Tento přijímač jako jeden z mála zvládne uložit PIN karty do paměti přijímače (jako přijímače VU+ 4K, které také používám). To se hodí u modulu Digi Nagra s kartou pro příjem satelitní televize Nová DIGI SK. U slovenské DIGI se totiž PIN používá u všech pořadů, kde je v EPG nastaven věk 18 let, tedy nikoliv pouze na erotických programech, ale běžně i na filmech na Markíze či JOJce.Spousta linuxových přijímačů se tváří, že PIN uložila, ale nepracuje to. S tímto se velmi často při testech setkávám. Čestnou výjimkou jsou přijímače Dreambox 4K a VU+ 4K.Obraz jako víno, přepínaní rychlé, modul se „chytne“ i při startu přijímače z hlubokého spánku. V šuplíku pro HDD mám daný SSD HDD 500 GB, takže i v noci při nahrávání je vše absolutně tiché a spolehlivé. LCD displej si přizpůsobíte podle svého. Stavovou LED diodu lze také vypnout a to jak v provozním, tak i v pohotovostním stavu.Co se týká univerzálního dekodéru, tak na rozdíl od některých jiných výrobců, je perfektně odladěn.Nakonec bych zdůraznil mou zásadu, že do přijímačů Dreambox patří zásadně originální software výrobce doplněný pluginem Gemini 4 nebo image založené na továrním softwaru jako je můj oblíbený Merlin 4.Image Open ATV založený na OE2.0 lze použít pouze v případě, že je třeba používat nějaký plugin, který v prostředí OE2.5 nestabilně pracuje.Dreambox DM900 RC20 UHD je špičkový výkonný přijímač určený pro náročného zákazníka. Tomu také odpovídá cena zařízení, i když i ta již poklesla. Je poctivý „kus železa“, který má neustálou softwarovou podporu ze strany výrobce.Továrna vsadila na osvědčený model, který je velmi dobře odladěný a inovace přijímači rozhodně prospěla. Varianta s vloženým triple tunerem podporuje příjem programů v režimu multistream a v nové normě DVB-S2X . Navíc kromě satelitního vysílaní můžete přijímat pozemní digitální vysílání v novém standardu DVB-T2/HEVC.Prodejce těchto přijímačů firma Pluton elektroprodejna nabízí tento přijímač svým obchodním partnerům i koncovým zákazníkům buď přímo v jejich kamenné prodejně nebo prostřednictvím e-shopu zde:Maloobchodní cena: 7990,- Kč (doprava zdarma!)Firma Pluton elektroprodejna dodává linuxové přijímače také na základě přání zákazníka v jejich standardní úpravě CZ EDITION, kde v přijímači je již nainstalován alternativní image s řadou užitečných pluginů a podporou dekódovacích karet ICE freeSAT a karet Conax Antik Sat nebo dle individuálních požadavků tzv.na míru.Samozřejmostí u tohoto prodejce je také poprodejní zákaznická softwarová a technická podpora.Ing. Martin Švehlík