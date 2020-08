VU+ Turbo SE tuner - nový externí DVB-T2/C tuner pro přijímače VU+

DNES!

▲ Obr č. 1 - VU+ Turbo SE tuner



▲ Obr č. 2 - VU+ Turbo SE tuner, obsah balení



▲ Obr č. 3 - DVBSky T330



▲ Obr č. 4 - DVBSky T330, obsah balení



Příjem programů a chování tunerů v praxi

▲ Obr č. 5 - VU+ Turbo SE tuner, konfigurace tuneru - identifikace v menu



▲ Obr č. 6 - VU+ Turbo SE tuner, nastavení příjmu hybridního tuneru



▲ Obr č. 7 - VU+ Turbo SE tuner, manuální vyhledávání pozemních programů



▲ Obr č. 8 - VU+ Turbo SE tuner, nalezené DVB-T+T2 programy



▲ Obr č. 9 - VU+ Turbo SE tuner, příjem končícího vysílání programu ČT1 SM v DVB-T





▲ Obr č. 10 - VU+ Turbo SE tuner, příjem ČT2 HD ve finálním multiplexu DVB-T2 (HEVC)

▲ Obr č. 11 - VU+ Turbo SE tuner, příjem ORF1 HD v DVB-T2 (MPEG-4)



Závěr

DVB-T

Výrobce satelitních přijímačů VU+ uvádí na trh zbrusu nový externí USB tuner pro příjem pozemního digitálního vysílání v normě DVB-T/T2 a digitálního kabelového vysílání v normě DVB-C.Tento hybridní tuner je nástupcem dnes již nevyráběného oblíbeného tuneru VU+ Turbo a je určen pro všechny satelitní přijímače VU+ a připojuje se pomocí rozhraní USB 2.0. Podmínkou je image s již nainstalovanými ovladači. Tuner nese označení VU+ Turbo SE (second edition).Tuner má tvar klasického USB sticku na rozdíl od svého předchůdce VU+ Turbo tuneru, který měl tvar malé krychle. Nemusíte se bát, že byste museli stick obtížně dávat přímo do USB portu přijímače, součástí balení je i prodlužovací USB kabel.Tuner se dodává v elegantní krabičce, viz obr. Díky prodejci těchto tunerů firmě Pluton elektroprodejna z Třebíče, která se specializuje na linuxové přijímače, máte nyní možnost se s tímto tunerem podrobně seznámit.Ale nejen to, firma Pluton elektroprodejna mi dodala na testování ještě jeden USB stick a to pod označením DVBSky T330. Tuner je primárně určen pro PC, součástí balení je i CD s drivery pro Windows 7 a 10, dálkovým ovladačem a malou anténkou pro příjem digitálního pozemního vysílání.Tento tuner je vizuálně úplně identický s novým tunerem od VU+, až na barvu sticku, zde je použitá bílá barva, VU+ použil pro svůj stick černou barvu a samozřejmě se liší popis na USB sticku.Tento tuner se také prodává pod názvy Optimuss-Combo DVB C /T2 USB tuner nebo HMP-Combo DVB C/T2 Hybrid USB tuner. Tuner je vhodný pro operační systémy Enigma 2, Linux, Openelec, Libreelec a samozřejmě Windows 7 a 10.Takže mě zajímalo, zda budou oba hybridní externí USB tunery pracovat se satelitními přijímači VU+ a jaké drivery budou třeba. A samozřejmě jaká bude citlivost/selektivita v porovnání s první verzí VU+Turbo tuneru, který mám k dispozici.Nebudu Vás zbytečně napínat, oba USB hybridní tunery jsou úplně identické. V PC stačilo nainstalovat dodané drivery z CD a oba tunery byly okamžitě funkční. Z portfólia VU+ používám satelitní přijímač VU+ UNO 4K s image VTI 13.0.9. Žádný důvod pro aktualizaci jsem neměl. Nyní je aktuální poslední verze image VTI 14.0.6.Oba tunery se okamžitě v přijímači správně detekovaly pod shodným názvem. Žádná aktualizace nebyla třeba, driver byl již součástí image VTI 13.0.9. Tuner doporučuji připojovat ve vypnutém stavu přijímače. Chování obou tunerů bylo identické.Poté je již tuner připraven k použití a je ho možné nakonfigurovat v menu přijímače. Konfigurace je velmi jednoduchá, jsou k dispozici dva režimy práce tuneru DVB-C a DVB-T/T2.Po zvolení režimu DVB-T/T2 již stačí vybrat region použití a máme možnost také zapnout napájení 5V pro zesilovač (netestováno). Do tuneru připojíme anténu a můžeme vyhledávat programy. Tuner nalezl všechny pozemní multiplexy dosažitelné v mé oblasti příjmu a to jak v končící normě DVB-T, tak i přechodové multiplexy v normě DVB-T2.Citlivost tuneru byla výborná, to poznám podle příjmu rakouského multiplexu A, kde se vysílají programy rakouské veřejnoprávní televize ORF. Vysílání je jak v SD (pro mobilní telefony), tak v HD kvalitě určené pro diváky pozemní digitální televize. SD vysílání programů ORF 1 a 2 je volné a má velmi špatnou technickou kvalitu na TV (je určeno pro mobily, kde to stačí). Naopak HD vysílání programů ORF 1,2, ale také ORF 3 a ORF Sport+ má vynikající obraz.HD vysílání je však kódované a pro příjem je nutné mít rakouský CI+ modul Irdeto Simpli TV nebo CI + modul Irdeto ORF kombinovaný se satelitním příjmem, který používám já. Modul tak dekóduje programy ORF, jak ze satelitu, tak i z pozemního vysílání a samozřejmě rakouské soukromé programy ATV HD, ATV2, Puls 4 a Servus TV HD.Potěšující je opět rychlost přepínání programů, která je shodná jako u předchozího VU+ USB Turbo tuneru, tedy vynikající, jako kdyby se jednalo o interní tuner. Přijímač VU+ UNO 4K mě ale nezobrazoval žádnou hodnotu kvality signálů a to ani při použití posledního image VTI 14.0.6 ani při použití posledního továrního image VU+. Takže tady je třeba ještě doladit drivery pro tento USB stick, ale to je jen kosmetická záležitost.Zda uvidíte obraz televizního vysílání v kodeku HEVC nebo MPEG-4 není záležitostí tuneru (ten naladí v normě DVB-T2 vše), ale tento video kodek musí podporovat samotný přijímač kam stick připojujete. U nás se používá v pozemním digitálním vysílání v normě DVB-T2 video kodek HEVC, v Rakousku se používá v normě DVB-T2 video kodek MPEG-4.K čemu další tuner v podobě USB sticku? Záloha satelitních programů v případě špatného počasí. Nezávislé nahrávání z obou tunerů (satelitního a pozemního) současně. Nebo USB stick může sloužit jako jediný zdroj příjmu našich programů, pokud nemáte předplacenou žádnou satelitní televizi a sledujete jen volně vysílané satelitní programy.VU+ Turbo SE tuner je nový externí tuner pro příjem digitálního pozemního vysílání v normácha DVB-T2 a digitálního kabelového vysílání v normě DVB-C. Výhodou tohoto tuneru je jeho univerzálnost a jednoduchá instalace, kterou zvládne i začátečníkFunkcionalita tuneru je bezproblémová ve všech satelitních přijímačích VU+ s image, která obsahuje potřebné ovladače. Pokud nepotřebujete originální tuner VU+, je možné zakoupit alternativu DVBSky T330, který je o něco levnější.Prodejce těchto USB sticků firma Pluton elektroprodejna nabízí tyto USB sticky svým obchodním partnerům i koncovým zákazníkům buď přímo v jejich kamenné prodejně nebo prostřednictvím e-shopu zde:Maloobchodní cena: 1850,- Kč (doprava zdarma!)Maloobchodní cena: 1490,- Kč (doprava zdarma!)Firma Pluton elektroprodejna dodává linuxové přijímače také na základě přání zákazníka v jejich standardní úpravě CZ EDITION, kde v přijímači je již nainstalován alternativní image s řadou užitečných pluginů a podporou dekódovacích karet ICE freeSAT a karet Conax Antik Sat nebo dle individuálních požadavků tzv.na míru.Samozřejmostí u tohoto prodejce je také poprodejní zákaznická softwarová a technická podpora.Ing. Martin Švehlík