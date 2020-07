Octagon SF8008 Mini - malý výkonný combo UHD přijímač s podporou DVB-S2X, multistreamů a T2-MI

DNES!

▲ Obr č. 1 - Octagon SF8008 Mini, přední panel (foto výrobce)



▲ Obr č. 2 - Octagon SF8008 Mini, zadní panel (foto výrobce)



▲ Obr č. 3 - Octagon SF8008 Mini, boční panel (foto výrobce)



▲ Obr č. 4 - Octagon SF8008 Mini, dálkové ovládání (foto výrobce)



▲ Obr č. 5 - Octagon SF8008 Mini, příslušenství (foto dovozce)



Popis přijímače

▲ Obr č. 6 - Octagon SF8008 Mini, hledání signálu



▲ Obr č. 7 - Octagon SF8008 Mini, funkce Blindscan





▲ Obr č. 8 - Octagon SF8008 Mini, plugin FastScan

Příjem programů a chování přijímače

▲ Obr č. 9 - Octagon SF8008 Mini, nastavení hybridního tuneru v DVB-T2



▲ Obr č. 10 - Octagon SF8008 Mini, příjem ČT1 HD v DVB-T2



▲ Obr č. 11 - Octagon SF8008 Mini, HbbTV aplikace TV Nova





▲ Obr č. 12 - Octagon SF8008 Mini, příjem programu CS Film ( Skylink

▲ Obr č. 13 - Octagon SF8008 Mini, příjem France 2 v režimu MUS (5° západně)



▲ Obr č. 14 - Octagon SF8008 Mini, informace o programu v režimu MIS



▲ Obr č. 15 - Octagon SF8008 Mini, ruční hledání programu v režimu T2-MI



▲ Obr č. 16 - Octagon SF8008 Mini, příjem stanice Telekanal Zvezda v režimu T2-MI (54,9° východně)



▲ Obr č. 17 - Octagon SF8008 Mini, příjem ruských programů z družice Yamal 402 v režimu T2-MI



▲ Obr č. 18 - Octagon SF8008 Mini, prohlížeč pluginů



Multimédia

▲ Obr č. 19 - Octagon SF8008 Mini, přehrávač Youtube



▲ Obr č. 20 - Octagon SF8008 Mini, nastavení Transcodingu



▲ Obr č. 21 - Octagon SF8008 Mini, spuštění KODI 18.7 Leia



Spolupráce s externím pevným diskem

▲ Obr č. 22 - Octagon SF8008 Mini, prostředí KODI



▲ Obr č. 23 - Octagon SF8008 Mini, záznamy na HDD



Spolupráce s vestavěným univerzálním dekodérem

▲ Obr č. 24 - Octagon SF8008 Mini, informace o paměti



▲ Obr č. 25 - Octagon SF8008 Mini, informace o systému



Závěr

Na našem trhu se objevil další přijímač oblíbené značky Octagon, jedná se o výkonný combo UHD přijímač Octagon SF8008 Mini. Přijímač upoutá svými malými rozměry s možností umístění za televizor.Hardwarově vychází ze svého staršího bratříčka Octagonu SF8008 s drobnými změnami. Tento UHD přijímač, který umožňuje příjem satelitního vysílání a pozemního digitálního vysílání umí přijímat i programy v nové normě DVB-S2X a dokáže nalézt také programy vysílané v režimu multistream (MIS) a T2-MI.Vyhledávání T2-MI multiplexů přímo z menu přijímače je docela nadstandardní záležitost, kterou umí minimum satelitních přijímačů.Díky prodejci těchto přijímačů firmě Pluton elektroprodejna z Třebíče, která se specializuje na linuxové přijímače, máte nyní možnost se s tímto přijímačem podrobně seznámit.Dovozcem přijímačů Octagon je firma Sapro s.r.o. z Třince.Octagon SF8008 Mini umožňuje příjem SD, HD a UHD programů v kompresích MPEG-2, MPEG-4/H.264 a HEVC/H.265. Přijímač pracuje ve video rozlišení až 2160p (tzv. 4K) a podporuje technologie HDR10 a HLG. Operačním systémem je oblíbená Enigma 2.Srdcem přijímače je čtyřjádrový 64 bitový procesor Hisilicon Hi3798MV200 od firmy Huawei. Taktovací frekvence procesoru je 1,6 GHz s výkonem 15000 DMIPS. Paměť Flash je o velikosti 4 GB (eMMC) a RAM 1 GB (DDR4). Oproti modelu SF8008 je zde poloviční pamět Flash, která je ale i tak více než dostatečná, dále pak Ethernet má jen 100 Mbps oproti modelu SF8008, který má 1 Gbps. Nicméně vás čeká příznivější cena s tím, že ostatní HW parametry jsou nezměněny.Ještě snad jedna věc a to vestavěná WI-Fi 150 Mbps má jednu anténu, model SF8008 měl antény dvě a rychlost WI-FI 300 Mbps.Přijímač má k dispozici jednu čtečku vestavěného univerzálního dekodéru a umožňuje nahrávání na externí pevný disk, flash disk nebo na vzdálené datové úložiště (NAS).Přijímač má podporu pro hybridní televizní vysílání HbbTV a je k dispozici také funkce HDMI CEC (současné ovládání přijímače a TV). Samozřejmostí je možnost nainstalovat multimediální prostředí KODI 18.7 Leia s originálním přehrávačem KODI nebo Youtube přehrávač.Přístroj umožňuje přehrávání široké škály multimediálních AV souborů včetně videí s extrémně vysokým datovým tokem.Přijímač Octagon SF8008 Mini je napájen externím napájecím adaptérem 12V/2A.Přijímač je vyráběn v černém provedení s malými rozměry 148 x 116 x 32 mm (Š x H x V). Na předním panelu se nachází čtyřmístný sedmi segmentový displej a dvě stavové LED diody, žádná tlačítka nejsou k dispozici.Ještě zde nacházíme čtečku vestavěného univerzálního dekodéru, která je nenápadně umístěna ve spodní části přijímače, zde je i otvor pro vyjmutí dekódovací karty. Na pravém boku nacházíme jeden USB 3.0 port, jeden USB 2.0 port, konektor pro IR čidlo a recovery tlačítko.Na zadním panelu je jeden F konektor satelitního tuneru, jeden IEC konektor hybridního tuneru, digitální optický audio výstup S/PDIF a konektor pro připojení externího napájecího adaptéru.Analogové AV výstup je realizován v podobě jack konektoru. Rovněž v podobě jack konektoru je proveden servisní port RS232. WI-FI anténa je napevno nainstalována.Dále je zde ještě HDMI 2.0a konektor pro připojení k vaší LCD nebo Plazma TV a síťové rozhraní Ethernet 100 Mbps.Součástí balení je stručný instalační průvodce, HDMI kabel, IR čidlo, nástavec pro připevnění přijímače k TV a napájecí adaptér 12V/2A.Do přijímače jsem nahrál poslední stabilní alternativní image Open ATV 6.4. Image z dílny týmu Open ATV považuji pro tuto značku přijímače za nejlepší a jsou podporované výrobcem.Pro verzi Octagon SF8008 Mini je shodný image jako pro model SF8008. Z toto vyplývá, že i chování obou přijímačů je prakticky shodné.Přijímač umožňuje uložit do paměti neomezené množství televizních a radiových programů. Vyhledávání kanálů je rychlé a i přepínání mezi programy je cca 2 - 3 sekundy.Opět se nejprve podíváme na satelitní část přijímače. Satelitní tuner Si2166D dokázal naladit programy v plném rozsahu symbolových rychlostí SR 1-45 Msym/s a to v obou normách DVB-S i DVB-S2 (QPSK/8PSK).Citlivost/selektivita použitého satelitního tuneru byla výborná. Porovnávání s referenčním přijímačem Dreambox DM8000 HD proběhlo na transpondérech družice Badr 7 ve svazku MENA. Zobrazované hodnoty signálu S/N v decibelech jsou téměř shodné se skutečností.Nalezení transponderů s velmi vysokou přenosovou rychlostí SR není pro tento tuner žádný problém. Typickým příkladem takového vysílaní jsou transpondéry ruské satelitní televize MTS na pozici 75° východně. MTS používá transpondéry s hodnotou SR 45 Msym/s, to použitému typu tuneru nečiní žádné problémy.Horší je, že tak jako jeho starší bratříček model SF8008 přijímač nedisponuje žádným CI slotem pro vložení dekódovacího modulu, takže na dekódování programů, kde je nutné použít dekódovací modul, můžete zapomenout. K dispozici je jedna čtečka karet univerzálního dekodéru.Ladění programů s nízkými symbolovými rychlostmi proběhlo také bez potíží. Přijímač umožňuje naladit i programy vysílané v nové normě DVB-S2X. Stabilní vysílání v této normě naleznete zatím pouze na družici Eutelsat 33E na pozici 33° východně, kde se vysílá multiplex složený z nekódovaných HD francouzských kanálů TF1, TFX a TMC, které jsou na jiných družicích kódované.Přijímač umožňuje i příjem programů vysílaných v režimu multistream (MIS), který umožňuje šířit v jednom satelitním multiplexu několik samostatných transportních streamů. To je velmi výhodné pro satelitní operátory, kteří používají tuto technologii jako distribuční linky pro kabelové rozvody nebo pro pozemní vysílače.Programy v režimu MIS jsou aktuálně k dispozici na satelitních pozicích 33°E, 21,5°E, 10°E, 9°E, 4,8°E, 5°W a 30°W. Pro příjem programů v MIS zadáváme běžné technické parametry transpondéru, ale navíc musíme zvolit správný PLS mód, PLS kód a číslo streamu.Klíčovou pozicí pro příjem MIS je stále pozice 5° západně, kde se nachází Eutelsat 5 West B a dosluhující satelit Eutelsat 5 West A . Z důvodů malého počtu transpondérů je tato pozice určena zejména pro francouzské programy, italské multiplexy jsou zde šířeny také, zejména veřejnoprávní RAI (zatím), ale soukromá společnost Mediaset přesunula řadu svých multiplexů na družici Eutelsat 9B , kde používá italský vysílací svazek.Ten by byl i na našem území přijímatelný, ale bohužel řada transpondérů je zarušena transpondéry s identickou frekvencí, které používají vysílací svazek Nordic.Přijímač má podporu vysílací technologie T2-MI, která se také u distribučních linek používá. Vyhledávání multiplexů v T2-MI je velmi jednoduché přes menu přijímače. Upozorňuji, že podpora T2-MI platí i pro staršího bratříčka model SF8008, který v době psaní recenze tuto podporu ještě neměl. Inu firma Octagon se o své přístroje stará, takže podpora je zajištěna.V Ku pásmu se T2-MI používá na družici Astra 4A na pozici 4,8° východně, kde ji používá ukrajinský operátor ZeonBud, ten však své programy kóduje systémem Irdeto (jeden stream je zatím volně). T2-MI dále naleznete na družici Yamal 402 na pozici 54,9° východně, kde ji využívá ruská společnost RTRS pro šíření ruských federálních programů pro pozemní vysílače v Krasnodarském kraji na území Ruské federace.Vysílají zde dva multiplexy s celkem 20 federálními ruskými programy. Z toho je 18 programů šířeno zcela volně a dva programy jsou zakódovány systémem GosTCrypt (státní televize Pervij kanal a Telekanal Rossia 1). Je to jedinečný způsob příjmu ruských programů, které jsou běžně umístěny pouze v placených ruských platformách.Společnost RTRS zde ještě provozuje další tři multiplexy v režimu T2-MI, kde se přenáší vždy tři programy Telekanal Rossia 1, Rossia 24 a OTR pro některé oblasti Ruské federace, např. pro Jaroslavskou oblast. Programy se liší některými reklamními bloky a pořady určené pro konkrétní oblast. Telekanal Rossia 1 je zakódován systémem GosTCrypt, programy Rossia 24 a OTR se vysílají volně.Nerozumím averzi některých čtenářů proti informacím např. ohledně italského Tivusatu, takže možná budu kritizován, že zde propaguji bezplatný příjem ruských televizních programů. Server parabola.cz nikdy nebyl a doufám nikde nebude zaměřený pouze na české a slovenské televizní programy. Prostě pokud někoho tyto informace nezajímají, tak ať je vůbec nečte.Přijímač má také k dispozici funkci blindscan - tedy hledání transpondérů bez zadání parametrů. Bohužel nenajde transpondéry vysílané v režimu MIS a T2-MI.Nyní se podíváme na příjem pozemního digitálního vysílání. Vestavěný hybridní tuner ATBM7821 naladil všechny pozemní digitální multiplexy dostupné v mé lokalitě příjmu a to jak multiplexy v dosluhující normě DVB-T, tak i přechodové multiplexy v DVB-T2.Přijímač také naladil rakouský multiplex A v DVB-T2, který je již v mé lokalitě na hranici příjmu. Díky použitému procesoru Hisilicon má přijímač perfektní obraz na HDMI výstupu.Dálkové ovládání je shodné s modelem SF8008. Ovládání padne dobře do ruky, tlačítka se dobře mačkají a směrovost dálkového ovládání je široká.Zvuková stopa se ukládá na danou předvolbu a samozřejmě lze uložit levý nebo pravý audio kanál. Přijímač má i vestavěný OSD teletext. České a slovenské znaky se zobrazují v pořádku, pouze bez diakritiky na velkých písmenech.Elektronický programový průvodce je v Enigmě 2 perfektní. Informační lišta obsahuje informace o běžícím a následném pořadu. Podrobné informace o pořadu nejsou nijak oříznuty. Vše je otázku skinu, který se rozhodnete používat. Výchozím skinem v Open ATV je skin Matrix.České a slovenské znaky se na programech Skylink a freeSAT zobrazovaly v pořádku. Pouze je třeba mít aktuální soubor „encoding.conf“, který musí být doplněn o nové transpondéry. Azbuka na kanálech paketů NTV plus, Trikolor TV a MTS se zobrazovala korektně.Přijímač umí zobrazit EPG na několik dní dopředu, pokud je provider vysílá. Načítání informací je bleskové, EPG data se ukládají automaticky do flash paměti přijímače. Displej přijímače nám zobrazuje trvale hodiny, jeho jas lze nastavit v menu přijímače. Šikovný prodejce Vám jistě nabídne již zdarma předinstalovaný přijímač, kde tuto chybu v zobrazování na displeji dokáže opravit, tak aby se v běžném režimu zobrazovalo číslo programu a v pohotovostním stavu hodiny.LED diody indikující stav přijímače lze v menu deaktivovat jak v provozním, tak v pohotovostním stavu i v hlubokém spánku. To je jistě velmi chvályhodné, protože jejich svit muže někoho rušit.Samozřejmostí je možnost nainstalovat funkci FastScan pro rychlé vyhledávání programů satelitního operátora Skylink.Přijímač samozřejmě umožňuje příjem IPTV vysílání. Navíc si lze nainstalovat plugin Stalker, kde je k možné zadat až 6 URL adres IPTV služeb. Ale protože přijímač podporuje režim multiboot, lze do další sekce nainstalovat speciální firemní software Octagonu, který byl původně určený pro nové modely Octagonu SX88 a SX888, které vám představím v další recenzi.Paměť Flash je rozdělena do 4 sekcí, takže teoreticky je možné mít nainstalovány až 4 image. To samé platí i pro staršího bratříčka model SF8008, kam lze tento firemní software také nainstalovat.Tento software, který se jmenuje DEFINE je speciálně vyvinut pro pro příjem televizních a rádio programů přes internet, má mnoho speciálních aplikací, které vám příště představím.Doba startu přijímače (bootování) je cca 37 sekund. Na editaci programů v PC lze použít program Dreamset nebo DremboxEdit. Pro komunikaci přes FTP lze použít libovolného FTP klienta.Ventilačních otvory jsou pouze na spodní straně přijímače a částečně na bočních panelech. Zahřívání přijímače je ale standardní. Napájení přijímače je pomocí externího napájecího adaptéru 12V/2A.Podporu hybridní televize HbbTV je třeba v přijímači doinstalovat online přes menu pluginů. Tradičně jsem zkoušel mou oblíbenou aplikaci „iVysílání“ HbbTV České televize. Ovládání je zcela bezproblémové. Dále jsem vyzkoušel HbbTV na soukromých programech Nova a Prima z důvodů používání vyšší verze HbbTV, což činí řadě přijímačů nyní problém.Zde si Octagon s takovýmto HbbTV hravě poradil a i na Nově, tak i Primě bylo vše v pořádku.Plugin pro přehrávání videí z Youtube je také k dispozici online k nainstalování z menu pluginů. Přehrávání videí bylo také bez potíží, přehrával jsem i online videa v kvalitě 4K. Webový prohlížeč není pro tento přijímač k dispozici. Je zde ale dokonce funkce transcoding, kterou naleznete již nainstalovanou v pluginech.Transkódování má smysl, pokud potřebujete úmyslně snížit kvalitu streamovaného programu, což je vhodné pro jakékoliv mobilní zařízení. Akorát výběr video rozlišení by mohl být větší, ale buďme rádi, že vůbec tato funkce tam je a funguje, vzhledem k nízké ceně přijímače. Samozřejmě funguje také klasické streamování programů po sítí např. do jiného přijímače nebo do PC, tedy v kvalitě 1:1, jak je program vysílán.Přístroj umí zobrazit fotografie ve formátu JPEG nebo BMP a přehrát hudbu ve formátu MP3. Přijímač přehraje AV soubory typů avi, divx, xvid, mov, mkv, m2ts, ts, wmv, mpeg-4 a flv. Ano i soubory FLV jsem přehrál, co jsem si stáhnul z Youtube. Protože přijímač podporuje kodek HEVC/H.265, tak lze přehrát videa s tímto kodekem do rozlišení 2160p. Vyzkoušel jsem řadu testovacích videí v HEVC s různým video rozlišením, všechny videa přijímač přehrál.Přijímač si také bez problému poradil s testovacími MKV soubory s vysokým datovým tokem jako např. „Jellyfish-400-Mbps 10bit.mkv“ v rozlišení 4K. Samozřejmě záleží na jakém video a audio kodeku je soubor vytvořen. Tedy ne všechny soubory přehrajete úspěšně. Funkční je i přehrávání DTS audia.Zpracování AAC audio stop bylo bez potíží. Audio HE-AAC bylo bez problémů (zkoušeno na rádio kanálech Českého rozhlasu). Také audio Dolby Digital+ (E-AC3) zvládnul přijímač bez potíží zpracovat (testováno na francouzských multiplexech v režimu MIS na pozici 5° západně).V image Open ATV je také k dispozici funkce PIP (obraz v obraze). Můžete zobrazit i dva kódované programy.Díky silného HW a použitím procesoru Hisilicon je možné zobrazovat v režimu PIP nejen SD nebo HD programy, ale dokonce i dva UHD programy. Do přijímače lze bez problémů nainstalovat multimediální prostředí KODI 18.7 Leia, kde je používaný originální přehrávač KODI.V KODI 18.7 Leia lze používat různé aplikace jako např. Skylink Live, který vyžaduje instalaci PVR doplňku. Nejprve je třeba nainstalovat příslušný repozitář ze kterého nainstalujeme aplikaci Skylink Live. Instalace proběhla bez potíží. Dostanete se tak nejen k živému vysílání programů přes IPTV, ale také k týdennímu archívu programů Skylinku. Nutno podotknout, že KODI 18.7 Leia s aplikací Skylink Live vyžaduje velmi silný hardware, kterým Octagon SF8008 Mini disponuje.Pevný disk není možné do přijímače vestavět. K dispozici je jeden USB 2.0 a jeden USB 3.0 port kam můžete připojit flash disk nebo externí HDD disk. Podporovány jsou formáty EXT4, EXT3, EXT2, NTFS a FAT32.Pro účely testování jsem zvolil USB pevný disk Western Digital My Passport 500 GB. Spolupráce s diskem byla zcela bez problémů. Nahrávání i přehrávání SD, HD i UHD programů bylo také v pořádku.Samozřejmostí je nahrávání na síťové úložiště NAS. Celkový počet současně nahrávaných programů závisí na celkovém datovém toku nahrávaných programů a na vlastnostech HW daného přijímače.Bez problémů jsem nahrával mix deseti programů složených z UHD, HD a SD programů. Problém nastal při nahrávání více kódovaných programů současně, kde se při přepínání programů mezi nimi stalo, že dekódovaný obraz zmizí, ale nahrávání pokračuje a všechny záznamy jsou v pořádku.Při nahrávání jste samozřejmě omezeni jedním satelitním transpondérem, nicméně můžete používat pro současné nahrávání ještě hybridní tuner. Takže např. je možné současně nahrávat ČT1 HD z pozemního digitálního vysílání a program Film Europe+ ze satelitu.Převíjení záznamů na pevném disku tam a zpět je v rychlostech 2x, 4x, 8x, 16x, 32x a 64x a 128x. Zpomalené přehrávání je v rychlostech 1/2x, 1/4x a 1/8x. Tyto rychlosti lze změnit přes menu. Navíc je možné si v záznamu vytvářet záložky a pohybovat se mezi nimi. Převíjení záznamů bylo v úplném pořádku.Pro rychlý přesun lze použít numerická tlačítka na dálkovém ovládání, vhodné pro přeskakování reklamy. Názvy záznamů lze přejmenovat dodatečným pluginem, záznam lze také stříhat a poté přenášet po síti kam potřebujete.K dispozici je také funkce časového posunu - Timeshift. Programování záznamů je možné buď ručně přes časovač nebo přímo pomocí EPG. Přijímač můžete ovládat také přes webové rozhraní.V Octagonu SF8008 Mini je vestavěna jedna čtečka dekódovacích karet univerzálního dekodéru. Její provedení mě příliš neoslovilo, výrobce se snažil, aby to dobře vypadalo a karta „nevyčuhovala“ ven. Nicméně se vám občas stane, že kartu přijímač nevidí, protože prostě nemá kontakt. Takže musíte zkusit kartu opětovně zasunout nebo ještě lépe kartu podlepit, aby byla tlustější.Dekodér je třeba softwarově oživit, používá se ARM architektura. Bez problému funguje softcam OScam, který je však třeba řádně nakonfigurovat.Pod vhodnou verzí OScamu fungují bez problémů naše dekódovací karty ICE/Irdeto Skylink (bez aplikovaného zvýšeného zabezpečení CI Layer 2b, někdy nesprávně označovaného jako uniblock, nevím, který „národní umělec“ tento název vymyslel), ICE Irdeto freeSAT, karty Irdeto RTVS a karty Conax Antik Sat . Nahrávky jsou samozřejmě nešifrované.Karty M7 Irdeto Skylink nebo karty ICE/Irdeto Skylink se zvýšeným zabezpečením nelze použít v interním dekodéru! Pro takovéto karty operátor Skylink doporučuje používat dekódovací moduly s certifikací Skylink Ready.Tento přijímač nemá k dispozici žádný CI slot. Pokud chce tedy uživatel používat některý z dekódovacích modulů, musí volit jiný typ přijímače, který disponuje alespoň jedním CI slotem.Octagon SF8008 Mini je malý ale výkonný UHD kombinovaný přijímač, který můžete schovat třeba za televizor. IR čidlo je součástí balení. Přijímač je vhodný pro příjem pozemního digitálního vysílání v normě DVB-T2/HEVC a satelitního vysílání včetně příjmu programů v normě DVB-S2X, v režimu multistream a T2-MI.Přijímač umožňuje díky velmi sinému hardware a použitému procesoru Hisilicon ohromné multimediální využití jako je přehrávání videí s extrémně vysokým datovým tokem v rozlišení až 4K, plnohodnotné využití multimediálního prostředí KODI 18.7 Leia, funkci hybridního televizního vysílání HbbTV, funkci Stalker pro příjem IPTV apod.Prodejce těchto přijímačů firma Pluton elektroprodejna nabízí tento přijímač svým obchodním partnerům i koncovým zákazníkům buď přímo v jejich kamenné prodejně nebo prostřednictvím e-shopu zde:Maloobchodní cena: 2490,- KčFirma Pluton elektroprodejna dodává linuxové přijímače také na základě přání zákazníka v jejich standardní úpravě CZ EDITION, kde v přijímači je již nainstalován alternativní image s řadou užitečných pluginů a podporou dekódovacích karet ICE freeSAT a karet Conax Antik Sat nebo dle individuálních požadavků tzv. na míru.Samozřejmostí u tohoto prodejce je také poprodejní zákaznická softwarová a technická podpora.Ing. Martin Švehlík