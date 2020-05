Dreambox DM900/920 UHD - další možnosti využití

DNES!

▲ Obr č. 1 - Dreambox DM900 ultra HD, přední panel (foto výrobce)



▲ Obr č. 2 - Dreambox DM900 ultra HD, zadní panel (foto výrobce)



▲ Obr č. 3 - Dreambox DM900/DM920 ultra HD, dálkové ovládání (foto výrobce)



▲ Obr č. 4 - Dreambox DM920 ultra HD, přední panel (foto výrobce)



▲ Obr č. 5 - Dreambox DM920 ultra HD, zadní panel (foto výrobce)



▲ Obr č. 6 - Twin tuner Dreambox - DVB-C/T/T2



Tunery

▲ Obr č. 7 - Triple tuner Dreambox - 2X DVB-S2X + 1X DVB-C/T/T2 Multistream



▲ Obr č. 8 - Twin FBC tuner Dreambox - 2x DVB-S2X Multistream



▲ Obr č. 9 - Triple tuner



▲ Obr č. 10 - Dreambox DM900/DM920 ultra HD, hledání signálu



▲ Obr č. 11 - Dreambox DM900/DM920 ultra HD, Gemini 4 - Blue panel



Univerzálním dekodér a CI/CI+ sloty

▲ Obr č. 12 - Dreambox DM900 ultra HD, vložený modul



▲ Obr č. 13 - Dreambox DM900 ultra HD, přiřazení kanály nebo operátoři k modulu



▲ Obr č. 14 - Dreambox DM900 ultra HD, plugin Auto Pin



▲ Obr č. 15 - Dreambox DM900/DM920 ultra HD, plugin backup



▲ Obr č. 16 - Dreambox DM900/DM920 ultra HD, plugin Quickbutton



▲ Obr č. 17 - Dreambox DM900 ultra HD, informace o image



Závěr

V dnešním článku nebudu čtenářům serveru parabola.cz představovat žádnou novinku, ale podíváme se po velmi dlouhé době opět na satelitní přijímače Dreambox DM900 UHD a 920 UHD.Od doby napsání recenzí na obě tyto vlajkové lodi firmy Dream Property (dříve Dream Multimedia) již uplynulo mnoho času a bylo by jistě zajímavé se podívat na to, jak si továrna poradila s odladěním těchto přijímačů a jaké nadstandardní funkce mají uživatelé k dispozici.U přijímačů Dreambox je to jako s vínem, čím starší tím lepší, vždy je třeba počkat na odladění řady funkcí, někdy poměrně velmi dlouho. Modelyjsou stále nejlépe hardwarově vybavené přijímače Dream Property, i když již výrobce na trh pustil nové modelyBohužel tyto nové modely nemají k dispozici ani jeden CI slot, možnost výměny tunerů ba ani displej. Pyšní se svou extrémní rychlostí, ale to je spíše záležitost marketingová. Modely DM900 a 920 UHD jsou rychlé jako drak.Krátce si připomeňme, s jakým hardware máme tu čest pracovat.je satelitní přijímač osazený výměnným tunerem s operačním systémem Dreambox OS, což je označení pro Enigmu 2 ve verzi jádra OE2.5. Srdcem přijímače je výkonný dvoujádrový procesor Broadcom s hodnotou 12000 DMIPS. Přijímač obsahuje velkou paměť Flash 4 GB a RAM 2 GB.K dispozici má jednu čtečku vestavěného univerzálního dekodéru a jeden CI slot pro vložení dekódovacího modulu. Přijímač umožňuje nahrávání na vestavěný pevný disk, který se dává do elegantního šuplíku na zadní straně přijímače. Přednímu panelu vévodí 3“ barevný TFT LCD displej, který zobrazuje názvy programů, jejich loga, čas, EPG data a další údaje z menu přijímače.K dispozici jsou dva rychlé USB 3.0 porty a samozřejmostí je síťové rozhraní Ethernet 1 Gbps.je liší od modelu DM900 UHD tím, že má k dispozici 2 CI sloty pro dekódovací moduly, dva sloty pro vložení výměnných tunerů a nakonec i dvojnásobnou pamětí Flash o velikosti 8 GB. Jinak jsou přijímače shodné.Oba dva přijímače můžeme zařadit do kategorie luxusních přijímačů určených pro velmi náročné zákazníky. Co mě na Dreamboxem vždy poutalo, byl a je brilantní obraz.Testy byly prováděny na posledním neoficiálním image Merlin 4 updatovaný online na poslední verzi všech komponent, tedy základ je shodný s posledním oficiálním experimentálním image z 3.4.2020. Image Merlin májí některé funkce navíc, které využívají zejména satelitní nadšenci, jako jsem právě já.Samozřejmě nesmí chybět nainstalovaný plugin Gemini 4, který nám nabízí nepřeberné množství pluginů jako je např. plugin pro zálohování celého image přijímače. Nejprve se podíváme na tunery.Do obou přijímačů lze použít různé typy tunerů. Já jsem měl k dispozici triple tuner 2x DVB-S2X + 1x DVB-C/T/T2 s podporou příjmu programů vysílaných v režimu multistream. Tento tuner se těší největší zákaznické oblibě. Použitý je chip Sillicon Labs Si2169D.Tuner je velmi rychlý, dokáže naladit symbolové rychlosti pod 1 Msym/s. S aktuálními ovladači je to od cca 0,5 Msym/s. Dokáže naladit programy vysílané v normě DVB-S2X a také programy vysílané v režimu multistream.Zajímala mě citlivost/selektivita tuneru, ta je výborná a je lepší než třeba FBC DVB-S2 tuner pro přijímače VU+ 4K nebo dokáže porazit i legendární Dreambox DM8000 HD s tunerem BCM4501.Triple tuner má dva demodulátory, současně tedy můžete využívat pouze dva vstupy. Kromě dvou satelitních vstupů je zde ještě vstup pro příjem digitálního pozemního vysílání DVB-T/T2. Tento tuner si poradil s příjmem všech multiplexů dostupných v mé lokalitě příjmu a to včetně přijmu muxu A rakouského vysílatele ORS, který je už u mě na hranici příjmu.Dále jsem měl k dispozici TWIN FBC tuner pro Dreambox s podporou příjmu DVB-S2X a programů v režimu multistream. Ten dokáže naladit programy „až“ od 1 Msym/s. Citlivost/selektivita už není tak excelentní jako u triple tuneru, přesto je výborná, prakticky stejná jako u FBC tuneru VU+ 4K. Použitý je chip Broadcom BCM45308X.Nicméně výhoda FBC technologie zde byla již několikrát popisována a je velmi výhodná při nahrávání z více různých transpondérů současně. U TWIN FBC tuneru to znamená nahrávání z 8 různých (!) transpondérů.Nakonec jsem měl ještě k dispozici TWIN tuner DVB-C/T/T2. Ten opět fungoval bez problémů. Použitý je chip Sillicon Labs Si2169C.Všechny výše uvedené tunery je možné použít jak v modelu DM900 UHD nebo DM920 UHD, kde můžete použít dvě libovolné kombinace tunerů.O dalším vylepšení jsem psal v předchozím článku o novém dálkovém ovladači Dreambox BT/IR Co se týká ladění programů, tak jsem narazil na jeden problém a to pouze u přijímače DM920 UHD s použitým triple tunerem. Jedná se příjem programů slovenské satelitní televize Fotelka na družici Belintersat 1 na pozici 51,5° východně.Triple tuner signál detekoval, ale nenaladil nic. Provozovatel Fotelky zde požívá transpondéry s extrémní šířkou pásma 119 Mbit/s, symbolová rychlost je 45 Msym/s, FEC 8/9 při normě DVB-S2/8PSK.Někteří uživatele upozornili na tento problém na webu výrobce Deambox a díky jednomu vývojáři software byl vydán nový ovladač, který tento problém úspěšně na tomto přijímači vyřešil a programy lze již bez problémů přijímat. Snad jen pro úplnost dodám, že pokud jsem použil TWIN FBC tuner Dreambox, tak ten s naladěním tuner žádné problémy neměl.Jedna věc je něco naladit a druhá daný program dekódovat, pokud je program kódován.Ovladače Dreambox jsou nastaveny pro dekódování na CI sběrnici na šířku pásma transpondéru cca 81 Mbit/s a to s posledními ovladači z 27.2.2020. Tedy dekódování Fotelky pomocí CI modulu PanAccess SMIT Irdeto, který mám k dispozici, je vyloučené. Přijímače Dreambox mají i určitý HW limit na CI sběrnici, tak jako všechny přijímače (ten výrobce neuvádí).Většina linuxových přijímačů si na Fotelce vyláme zuby. Úspěšné dekódování Fotelky mohu potvrdit s přijímači VU+ 4K. Ale to už se pomalu dostáváme k funkcionalitě CI sběrnice, a jaké moduly lze v Dreamboxech DM900/920 UHD používat.Oba přijímače mají k dispozici jednu čtečku universálního dekodéru. Protože se používá ARM architektura je nasnadě použít softcam Oscam, který vhodně nakonfigurovaný si poradí s různými dekódovacími kartami.Bez problémů fungují naše dekódovací karty ICE Irdeto Skylink (na kterých ještě nebylo uplatněno zvýšené zabezpečení), ICE Irdeto freeSAT, karty Irdeto slovenské veřejnoprávní televize RTVS a Conax karta Antik Sat S kartou vloženou ve vestavěném dekodéru můžete současně nahrávat až 8 kódovaných programů.Karty M7 Irdeto Skylink nebo karty ICE/Irdeto Skylink na kterých je již aplikováno zvýšené zabezpečení nelze použít v interním dekodéru! Pro takovéto karty operátor Skylink doporučuje používat dekódovací moduly s certifikací Skylink Ready. Ten pak vložíte do CI slotu přijímače.Model DM900 UHD má k dispozici jeden CI slot, model DM920 UHD má k dispozici dva CI sloty.Co se týká dekódování pomocí CI/CI+ modulů je chování obou přijímačů shodné. Vyzkoušel jsem dekódovací moduly SMIT Irdeto CI+, Neotin DUAL Skylink Ready a Technisat TechniCrypt Irdeto CI+ s vloženou kartou Skylink. Vše bez problémů.U modulu Neotin DUAL Skylink Ready a Technisat TechniCrypt Irdeto CI+ byla funkční i funkce „dual decrypt“, tedy současné dekódovaní dvou programů z jedné frekvence, tedy jsem mohl nahrávat dva kódované programy např. Nova HD a Prima HD z nabídky satelitní televize Skylink.Také jsem vyzkoušel dekódovací CI+ modul Skylink Viaccess CAM701 s integrovanou „kartou“ Skylink. I tento modul pracoval s přijímačem bez problémů, opět i funkce dual decrypt byla funkční. Zde bych vyzdvihnul funkčnost dual decryptu (pokud ji daný modul podporuje) se kterým mají mnohé satelitní přijímače problémy.Dále jsem vyzkoušel CI+ modul DIGI Nagra pro satelitní platformu Nová DIGI SK provozovanou společností DIGI Slovakia. Modul pracoval perfektně. Stejný modul používá i náš satelitní operátor Telly (dříve DIGI CZ).Jak jsem již psal výše na dekódování slovenské satelitní televize Fotelka si Dreambox vyláme zuby.Pokud chcete použít režim CI+ musíte si doinstalovat příslušný plugin. K dispozici je navíc i speciální plugin Auto Pin & CI Assignment Plus Plugin, který umožňuje uložení PINu dekódovací karty do paměti přijímače. Pokud ale nainstalujete plugin pro podporu CI+, tak režim dual decrypt je přijímačem znemožněn. To je daň za použití CI+ u Dreamboxu.Co bych velmi ocenil, byla funkčnost pluginu Auto Pin u modulu Digi Nagra s kartou pro příjem satelitní televize Nová DIGI SK. PIN šel bez problémů uložit do paměti přijímače. U slovenské DIGI se PIN používá u všech pořadů, kde je v EPG nastaven věk 18 let, tedy nikoliv pouze na erotických programech, ale běžně i na programech Markízy či JOJky.K čemu režim CI+? Některé zahraniční dekódovací moduly nelze používat v CI rozhraní. Typickým příkladem je dekódovací modul DRE-Crypt Trikolor TV CI+ 1.3 pro příjem ruské satelitní televize Trikolor. Dekódovaní naprosto bez problémů.Protože ovladače přijímače jsou nastaveny pro příjem transpondérů s šířkou pásma 81 Mbit/s, tak jsem mohl zapomenout na dekódování programů ruské televize MTS na družici ABS 2A na pozici 75° východně. Přijímač sice vše naladil, modul MTS Irdeto CI+1.3 přijímač akceptoval, ale místo dekódovaného obrazu jsem viděl jen „armádu zelených čtverečků“.Transpondéry MTS používají šířku pásma 89 Mbit/s, no možná nějaká šance by byla, pokud zde není HW omezení a výrobce by si ještě trochu pohrál s ovladači.Dále jsem vyzkoušel francouzský modul Neotion Fransat CI+ 1.3 pro příjem francouzské televize Fransat. Opět dekódování bez problémů.Následovaly rakouské bezkartové moduly Irdeto pro příjem ORF a modul Viaccess Orca CAM701 s vestavěnou kartou pro příjem HD Austria. Opět vše bez problémů.K dispozici mám i kombinovaný bezkartový modul Irdeto pro příjem jak pozemního, tak i satelitního vysílání ORF. Díky triple tuneru, jsem mohl prověřit bezproblémové dekódování a to jak satelitní tak i pozemní distribuce ORF HD.Pozor, aby moduly dekódovaly to, co mají, je bezpodmínečně nutné jim stanovit, které konkrétní programy to mají být, nebo můžete stanovit operátora, ale je nutné si dávat pozor na to, že např. u freeSATu, se používá řada operátora, např. UPC, UPC Direct, Slovak Telecom, ESS, MX1 atd.K tomuto se používá plugin CI Assignment Plus, který se instaluje společně jako jeden balík s pluginem Auto Pin, který jsem popisoval výše.V tomto pluginu nelze nastavit CAID pro identifikaci daného programu, pouze můžete přiřadit konkrétní program nebo operátora. Pro německé nebo rakouské moduly se po jejich vložení do přijímače automaticky natáhne list přiřazených programů pro daný modul, bohužel tam vždy něco chybí, takže je třeba příslušný program doplnit.Pokud byste celý list přiřazených programů vymazali, tak v případě samostatného modulu dekódovat bude vše, ale jakmile přijímač restartujete, tak se opět natáhne předvolený seznam programů pro konkrétní modul a opět máte problém, že Vám nebude vše dekódovat.Celý systém je chytrý, přijímač si dokáže uložit seznam Vámi přiřazených programů nebo operátorů pro jakýkoliv modul, který do přijímače vložíte. Celé je to dobře vymyšleno a hlavně to na rozdíl od mnoha jiných linuxových přijímačů funguje.Jediný modul, který mi v přijímačích Dreambox nepracoval, byl nový italský modul Nagra Black 4K CI+1.4 pro příjem satelitní televize Tivusat. Ale i ten jsem nakonec rozchodil, ale s image Open ATV. Tento image ale není příliš vhodný pro přijímače řady Dreambox, je bez podpory ze strany továrny a řada věcí s ním nefunguje.Do přijímačů Dreambox patří zásadně originální software výrobce doplněný pluginem Gemini 4 nebo image založené na továrním softwaru jako je můj oblíbený Merlin 4.Dreambox DM900 UHD a 920 UHD jsou vlakové lodi firmy Dream Property. Jsou určeny pro ty nejnáročnější zákazníky, jsou výkonné a rychlé, tomu také odpovídá vyšší pořizovací cena. Přijímače jsou velmi dobře softwarově odladěné, což v žádném případě nelze čekat od začátku u nových modelů.V článku jsme se podívali na některé funkce, které zajímají satelitní fajnšmekry.Za zapůjčení přijímačů a tunerů děkuji prodejci těchto přijímačů firmě IPON s.r.o. Kompletní sortiment značky Dreambox můžete zakoupit v e-shopu prodejce zde:Fima IPON s.r.o. na základě požadavku zákazníka provádí konfiguraci linuxových přijímačů zcela zdarma. Samozřejmostí je tak softwarové oživení vestavěného dekodéru jako i instalace řady různých doplňků.Ing. Martin Švehlík