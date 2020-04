Dálkový ovladač Dreambox Bluetooth/IR + BT dongle

DNES!

▲ Obr č. 1 - Dálkové ovládání Dreambox Bluetooth IR



▲ Obr č. 2 - BT dongle - pohled z jedné strany



▲ Obr č. 3 - BT dongle - pohled z druhé strany



▲ Obr č. 4 - Dreambox DM900, základní deska - červeně označený konektor pro BT dongle



▲ Obr č. 5 - Dreambox DM900, základní deska s vloženým BT dongle



▲ Obr č. 6 - Dreambox DM920, základní deska - červeně označený konektor pro BT dongle



▲ Obr č. 7 - Dreambox DM900, základní deska s vloženým BT dongle



▲ Obr č. 8 - Image Merlin 4, menu vstupní zařízení



▲ Obr č. 9 - Image Merlin 4, menu pokročilé funkce



Závěr

Dnes si představíme nové dálkové ovládání z dílny společnosti Dreambox Property, které je určené pro satelitní přijímače značky Dreambox.Trochu málo do historie. K satelitním přijímačům Dreambox byl nejprve dodáván dálkový ovladač typ Omega jako např. k modelům DM800 HD se, DM500 HD či Dreambox DM8000 HD. Jednalo se o klasický IR dálkový ovladač, který byl opravdu velmi slušně provedený a je dodnes používaný právě u těchto starších modelů Dreamboxů.Poté přišel model RC10, který se standardně dodává k dnes prodávaným satelitním přijímačům Dreambox DM900 UHD a DM920 UHD, což jsou současné vlajkové lodi Dreamboxu. Nutno ale podotknout, že komunikace tohoto typu DO s uvedenými přijímači rozhodně ideální není a vyžaduje, aby byl dálkový ovladač přesně směrovaný na Dreambox.Dálkový ovladač RC10 se dodával také k modelu DM7080 HD a DM7020 HD. Zde byla již situace lepší a směrovost RC10 byla širší, ale i tak už to nebylo co to bývalo u předchozích Dreamboxů s dálkovým ovladačem Omega.Nový dálkový ovladač, který bych dnes chtěl čtenářům serveru parabola.cz představit, pracuje jak v klasickém režimu IR, tak i režimu Bluetooth. Se kterými satelitními přijímači Dreambox lze ovladač použít a v jakém režimu?* DM 500 HD* DM 800 HD se* DM 820 HD* DM 7020 HD* DM 8000 HD* DM 7080 HD* DM 900 UHD (pouze v kombinaci s BT Dongle)* DM 920 UHD (pouze v kombinaci s BT Dongle)* Dreambox One UHDV režimu Bluetooth je směrovost dálkového ovladače prakticky neomezená. Měl jsem k dispozici obě současné UHD vlajkové lodi Dreamboxu model DM900 UHD a DM920 UHD. Do obou satelitních přijímačů se nejprve musí vestavět BT dongle, který je součástí balení tohoto nového dálkového ovládání.Instalace je velmi jednoduchá, BT dongle se zasune do příslušného konektoru na základní desce satelitního přijímače DM900 UHD nebo DM920UHD. Vše vidíte na následujících obrázcích. Dongle BT má dva konektory, jeden je určen pro satelitní přijímač DM900 UHD a druhý pro satelitní přijímač DM920 UHD. Instalace je pěkně vidět i na tomto videu Přímo na Dongle BT je napsáno, kterou stranou má být Dongle v přijímači umístěný směrem nahoru („DM920 this side up“ nebo „DM900 this side up“), takže se nemůžete splést, zaleží, jaký přijímač máte k dispozici jestli DM900 UHD nebo DM920UHD a podle toho Dongle DT vložíte do příslušného konektoru na základní desce, na obrázcích označen červeně.Samozřejmě vložení Dongle BT provádíte, pokud je přijímač odpojený od elektrické sítě. Jakmile máte Dongle BT připojený do příslušného konektoru na základní desce, můžete přijímač zase zakrytovat a pustit.Přijímač sám zjistí, že je vložený BT Dongle a nabídne instalaci příslušného ovládacího softwaru, podmínkou je, aby byl přijímač připojený k internetu. Tak se tomu děje s originálním softwarem.A nyní již jen stačí spárovat dálkový ovladač s přijímačem. Opět velmi jednoduchá operace. Stačí vstoupit do hlavního menu: nastavení/periférie, HDD, HDMI/vstupní zařízení a vybrat dálkový ovladač bluetooth, přijímač nalezne tento ovladač a nabídne možnost spárovat dálkový ovladač s přijímačem. Od této chvíle již pracujete v režimu Bluetooth.Osobně používám image Merlin 4, který je založený na originálním image a má některá vylepšení. Samozřejmě navíc mám nainstalovaný Gemini 4 Blue panel. Zde nebylo třeba instalovat nic a ke spárování přijímače s dálkovým ovladačem došlo automaticky.V menu přijímače (pokročilé funkce v menu vstupní zařízení - modré tlačítko) jsou dvě zajímavé volby: můžete ovlivnit, jakou barvou má svítit tlačítko „mode“ na dálkovém ovládání a dále můžete zapnout/vypnout zpětnou vazbu. Zapnutá zpětná vazba spočívá v tom, že vám ovladač zavibruje (jako smartphone), pokud se dostanete třeba na konec v přehledu programů nebo tlačítko již dále nelze použít apod.Musím říct, že jsem byl velmi rád, že se tato „specialita“ dala vypnout. S dálkovým ovládáním v režimu bluetooth jsem byl velmi spokojený, můžete zamířit v místnosti, kam chcete a přijímač okamžitě reaguje.Absolutně se nedá srovnat s dodaným úzkosměrovým ovladačem RC10, to jsem osobně považoval za největší nedostatek Dreamboxů DM900/920 UHD.U staršího a dnes již neprodávaného HD přijímače DM7080 HD je již bluetooth dongle vestavěný přímo v přijímači, takže tady pak stačí pouze provést spárování dálkového ovladače s přijímačem.Dálkový ovladač je rovněž programovatelný pro celou řadu TV přijímačů. Pro úplnost uvádím, že se na trhu můžete setkat ještě s dálkovým ovladačem typ RC20, který má identický vzhled jako dnes představený ovladač, ale pracuje pouze v režimu IR.Typ RC20 je standardní součástí balení Dreamboxu One UHD, ale na trhu jsou již k dispozici verze tohoto přijímače, kde v balení je dnes představený dálkový ovladač.Dálkový ovladač Dreambox Bluetooth/IR + BT dongle je bezesporu velkým přínosem pro všechny majitele satelitních přijímačů Dreambox DM900 UHD, DM920 UHD a DM7080 HD. Pokud Vám nevyhovuje staré dálkové ovládání RC10, které má úzký rozsah v komunikaci s přijímačem, jistě oceníte nový dálkový ovladač s technologií Bluetooth.Za zapůjčení dálkového ovladače a satelitních přijímačů Dreambox DM900 UHD a DM920 UHD děkuji prodejci těchto zařízení firmě IPON s.r.o. Dálkový ovladač můžete zakoupit v e-shopu prodejce zde:Maloobchodní cena: 1890,- Kč s DPHFima IPON s.r.o. na základě požadavku zákazníka provádí konfiguraci linuxových přijímačů zcela zdarma. Samozřejmostí je tak softwarové oživení vestavěného dekodéru jako i instalace řady různých doplňků.Ing. Martin Švehlík