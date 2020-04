Opticum AX 4K HD61 Combo - výborný UHD přijímač s 2 CI sloty

DNES!

▲ Obr č. 1 - Opticum AX 4K HD61 Combo, přední panel (foto: dovozce)



▲ Obr č. 2 - Opticum AX 4K HD61 Combo, přední panel, prostor pro CA moduly (foto: dovozce)



▲ Obr č. 3 - Opticum AX 4K HD61 Combo, zadní panel (foto: dovozce)



▲ Obr č. 4 - Opticum AX 4K HD61 Combo, boční pohled (foto: dovozce)



Popis přijímače

▲ Obr č. 5 - Opticum AX 4K HD61 Combo, balení přijímače (foto: dovozce)



▲ Obr č. 6 - Opticum AX 4K HD61 Combo, info lišta



Příjem programů a chování přijímače

▲ Obr č. 7 - Opticum AX 4K HD61 Combo, detailní informace o pořadu



▲ Obr č. 8 - Opticum AX 4K HD61 Combo, přehled programů



▲ Obr č. 9 - Opticum AX 4K HD61 Combo, multi EPG



▲ Obr č. 10 - Opticum AX 4K HD61 Combo, ruční ladění programů



▲ Obr č. 11 - Opticum AX 4K HD61 Combo, hledání signálu



▲ Obr č. 12 - Opticum AX 4K HD61 Combo, nastavení tunerů





▲ Obr č. 13 - Opticum AX 4K HD61 Combo, plugin FastScan

▲ Obr č. 14 - Opticum AX 4K HD61 Combo, nastavení transcodingu



▲ Obr č. 15 - Opticum AX 4K HD61 Combo, prohlížeč pluginů



▲ Obr č. 16 - Opticum AX 4K HD61 Combo, KODI 18.6 - souhrnné informace



Multimédia

▲ Obr č. 17 - Opticum AX 4K HD61 Combo, záznamy na HDD



Spolupráce s vloženým pevným diskem

▲ Obr č. 18 - Opticum AX 4K HD61 Combo, CI rozhraní - TechniSat Irdeto a Nagra TivúSat



▲ Obr č. 19 - Opticum AX 4K HD61 Combo, příjem Museum 4K (TivúSat)



Spolupráce s vestavěným univerzálním dekodérem a CI sloty

▲ Obr č. 20 - Opticum AX 4K HD61 Combo, HbbTV ČT - aplikace iVysílání



▲ Obr č. 21 - Opticum AX 4K HD61 Combo, informace o paměti



▲ Obr č. 22 - Opticum AX 4K HD61 Combo, informace o systému



Závěr

Na našem trhu se objevil nástupce legendárního přijímače Opticum AX 4K BOX HD51, který nese označení AX 4K BOX HD61. Je k dispozici ve variantě combo, tedy s vestavěným satelitním DVB-S2X tunerem a výměnným DVB-T2/C tunerem pro příjem pozemního digitálního vysílání a také ve variantě TWIN, tedy s vestavěným satelitním DVB-S2X tunerem a výměnným satelitním DVB-S2X tunerem.Oficiálním dovozcem přijímačů značky Opticum je firma Sapro, s.r.o. z Třince.Pro testování jsem měl k dispozici combo model AX 4K BOX HD61. Srdcem přijímače je výkonný čtyřjádrový procesor Hisilicon Hi3798MV200 (ARM Cortex A53) od firmy Huawei s výkonem 15000 DMIPS a taktovací frekvencí 1,6 GHz. Přijímač obsahuje ohromnou paměť Flash 8 GB (eMMC) a RAM 2 GB.Přijímač umožňuje příjem SD, HD a UHD programů v kompresích MPEG-2, MPEG-4/H.264, HEVC/H.265 a pracuje ve video rozlišení až 2160p (tzv. 4K).Přijímač má k dispozici jednu čtečku vestavěného univerzálního dekodéru a dva (!) CI sloty pro vložení dekódovacích modulů. Dva CI sloty se jen tak nevidí, navíc u přijímače s tak atraktivní cenou a výkonem. Celkem můžete tak mít v přijímači až tři dekódovací karty a to i karty, které pracují výhradně s modulem, např. Telly (dříve DIGI TV). Nebo v přijímači můžete mít vložený bezkartový dekódovací modul.Přijímač umožňuje nahrávání na vložený pevný disk (není součástí dodávky), flash disk, micro SD kartu nebo na vzdálené datové úložiště (NAS). Pevný disk o velikosti 2,5“ se vkládá do výměnného šuplíku na zadním panelu přijímače, aniž byste přijímač museli rozdělávat.K dispozici je také funkce hardwarového transcodingu. Samozřejmě, že nechybí podpora pro hybridní televizní vysílání HbbTV a je k dispozici také funkci HDMI CEC (současné ovládání přijímače a TV). Protože je zde procesor Hisilicon, tak se nemusíte obávat o přehrávání široké škály multimediálních AV souborů včetně videí s vysokým datovým tokem.Navíc je možné nainstalovat multimediální prostředí KODI 18.6 Leia, který nepoužívá přehrávač z Enigmy 2, ale originální přehrávač z KODI. Přijímač umožňuje také příjem programů vysílaných v režimu multistream.Přijímač je napájen externím napájecím adaptérem 12V/3A.Přijímač je vyráběn v černém provedení s rozměry 270 x 190 x 62 mm (Š x H x V). Na předním panelu se nachází čtyřmístný displej, stavová dvoubarevná LED dioda (tlačítko „power“) a pod odklopným víčkem čtečka vestavěného univerzálního dekodéru, dva CI sloty pro vložení dekódovacích modulů, jeden USB 2.0 port a čtečka micro SD karty.Na zadním panelu nacházíme jeden F konektor (vstup satelitního tuneru, výstup chybí), dva IEC konektory (vstup a výstup výměnného hybridního tuneru DVB-T2/C), digitální optický audio výstup S/PDIF, jeden USB 2.0 port, kolébkový vypínač a konektor pro připojení externího napájecího adaptéru.Dále je zde ještě tlačítko reset, vstup pro IR čidlo (je součástí balení), HDMI 2.0a konektor pro připojení k vaší LCD nebo Plazma TV a síťové rozhraní Ethernet 100 Mbps. V pravé části zadního panelu nacházíme výměnný šuplík pro vložení 2,5“ pevného disku.Součástí balení je také průvodce nastavením přijímače, HDMI kabel, externí IR čidlo, napájecí adaptér 12V/3A a šroubky pro přichycení pevného disku do výměnného šuplíku.Do přijímače jsem nahrál poslední alternativní image Open ATV 6.3. Verzi Open ATV 6.4 jsem nevolil, protože nepřináší nějaké významné změny a navíc není plně přeložená do češtiny.Přijímač umožňuje uložit do paměti neomezené množství televizních a radiových programů. Vyhledávání kanálů je rychlé a i přepínání mezi programy je velmi svižné a to do 2 - 3 sec.Už při samotném rozbalování přijímače bylo vidět, že se mi do rukou dostává po nějakém čase opravdový kus pořádného neošizeného „železa“. Jediná věc co mě zamrzela hned na začátku, byla absence Ethernetu 1 Gbit/s, k dispozici je pouze 100 Mbit/s, ale nutno poznamenat, že i pro streamování 4K obsahu tato rychlost dostačuje.Nejprve jsem se podíval na možnosti satelitního tuneru. Vestavěný satelitní tuner typ Si2166D dokázal naladit programy v plném rozsahu symbolových rychlostí SR 1-45 Msym/s a to v obou normách DVB-S i DVB-S2 (QPSK/8PSK).Citlivost/selektivita použitého satelitního tuneru byla výborná. Porovnávání s referenčním přijímačem Dreambox DM8000 HD proběhlo na slabých transpondérech na družici Badr 6 a 7 (26° východně) ve svazku MENA.Vyhledávání programů s velmi vysokými přenosovými rychlostmi SR nečinilo tuneru žádné potíže. Typickým příkladem jsou multiplexy ruské placené televize MTS na družici ABS-2 na pozici 74,7° východně, kde se používá SR 45 Msym/s.Také ladění programů s nízkými symbolovými rychlostmi proběhlo zcela bez potíží, tuner naladil vše. Přijímač umožňuje naladit i programy vysílané v nové normě DVB-S2X.V této normě je k dispozici zatím jeden jediný transpondér s pravidelným vysíláním a to na družici Eutelsat 33E na pozici 33° východně. Zde se vysílá multiplex složený z nekódovaných HD francouzských kanálů TF1, TFX a TMC, které jsou na jiných družicích kódované.Kvalitu signálu S/N lze zobrazit v procentech nebo v decibelech.Obrazový výstup z přijímače je výborný. Zvuková stopa se ukládá na danou předvolbu a samozřejmě lze uložit levý nebo pravý audio kanál. Přijímač má i vestavěný OSD teletext. České a slovenské znaky se zobrazují v pořádku.Dálkové ovládání je povedené, tlačítka jsou gumová, směrovost dálkového ovládání je dostatečně široká, používá se stále stejný typ jako u přijímačů Formuler, ale naštěstí IR kód je jiný, takže se tyto přijímače vzájemně nehádají.Přijímač umožňuje příjem programů v režimu multistream (MIS). Programy v režimu MIS jsou aktuálně k dispozici na satelitních pozicích 33°E, 21,5°E, 10°E, 9°E, 4,8°E, 5°W a 30°W. MIS využívají satelitní operátoři, jako distribuční linky pro kabelové rozvody nebo pro pozemní vysílače.Pro příznivce vysílání v režimu MIS zůstává nejatraktivnější pozice 5° západně, kde se vysílá volně řada italských a francouzských programů v HD kvalitě, které jsou běžně dostupné jen kódovaně. Zde sice došlo v poslední době k výměně družice, ale signál u nás zůstává stále velmi slušný. Přijímač nemá podporu vysílací technologie T2-MI.Funkčnost HbbTV jsem otestoval na mé oblíbené aplikaci iVysílání v HbbTV ČT, všechno pracovalo bezvadně. Bohužel HbbTV Primy a Novy nešlo spustit. Stejně jako u přijímačů značky Zgemma s tímto procesorem. Došlo k nějaké změně na vysílací straně, protože dříve bylo HbbTV i z těchto programů funkční.HbbTV na slovenských programech RTVS, Markízy i JOJky pracovalo bez problémů, tak jako HbbTV na německých programech z Astry 1 na pozici 19,2° východně.Dále jsem vyzkoušel funkci výměnného hybridního tuneru DVB-T2/C. Používá se výměnný typ tuneru Si2168. Tuner naladil všechny pozemně vysílané programy co jsou v mé lokalitě příjmu dostupné včetně všech přechodových DVB-T2/HEVC multiplexů a rakouského multiplexu A.Dále jsem si nainstaloval přehrávač videí Youtube. S tímto přehrávačem jsou nyní problémy opět způsobené změnou na straně provozovatele. Zde je jediná možnost použít multimediální prostředí KODI a nainstalovat Youtube doplněk zde, ale i tak ještě nemáte vyhráno. Je nutné si nechat vygenerovat svůj vlastní API klíč a ten do doplňku zadat. Celý postup je poměrně zdlouhavý.Webový prohlížeč není k dispozici, ale je zde funkce hardwarového transcodingu, kterou obsahují jen opravdu výkonné přijímače. Transkódování je omezeno pouze do video rozlišení 480p, 576p a 720p, lze přepnout mezi kodekem MPEG-4 a HEVC, funkční byla však pouze volba MPEG-4.Live streamování programů po síti v originální kvalitě pracovalo zcela bez potíží.K dispozici je také funkce PIP (obraz v obraze). Přijímač umožňuje tuto funkci s libovanými programy bez ohledu na to, v jaké kvalitě jsou vysílány, tedy i dva UHD programy, to je nesporná výhoda silného procesoru Hisilicon.Elektronický programový průvodce je v Enigmě 2 výborný, tady se stále opakuji. Informační lišta obsahuje informace o běžícím a následném pořadu. Podrobné informace o pořadu nejsou nijak oříznuty. Vše je otázku skinu, který se rozhodnete používat.České a slovenské znaky se na programech Skylink a freeSAT zobrazovaly v pořádku. Pouze je třeba mít aktuální soubor „encoding.conf“, který musí být doplněn o nové transpondéry. Azbuka na kanálech paketů NTV plus, Trikolor TV a MTS se zobrazovala korektně.Přijímač umí zobrazit EPG na několik dní dopředu, pokud je provider vysílá. Načítání informací je bleskové, EPG data se ukládají automaticky do flash paměti přijímače.Jas displeje lze regulovat. Přijímači by více ale slušel alfanumerický displej, který by uměl zobrazovat i názvy programů, tak jak tomu bylo u jeho předchůdce modelu AX 4K BOX HD51. Nicméně žádný přijímač není ideální a každý zákazník by měl mít své priority, co od satelitního přijímače vyžaduje. Dalším faktorem je pak poměr výkon/cena.Zálohování image celého přijímače pracuje v Open ATV bez potíží. Ve verzi Open ATV 6.3 však na konci zálohování vyskočí chyba, ta však nemá na nic vliv, nenechte se tím zmást. Výsledkem je záloha v podobě jednoho jediného zip souboru.Obnova přijímače ze zálohy se může provádět jak z menu přijímače, tak i z tzv. bootovacího menu do kterého se můžete dostat po startu přijímače, tak že po zapnutí přijímače kolébkovým vypínačem na zadním panelu budete držet tlačítko „power“ na dálkovém ovladači.Přijímač podporuje tzv. multiboot a umožňuje nainstalovat do paměti až čtyři image. Nicméně pokud používáte jeden image, tak máte místa opravdu více než dost a můžete instalovat pluginů kolik jen chcete. Po instalaci největších pluginů HbbTV a KODI jsem měl zbylé místo cca 4,4 GB!Lze nainstalovat také plugin pro zprovoznění funkce FastScan pro rychlé vyhledávání programů satelitního operátora Skylink.Doba startu přijímače (bootování) je cca 25 sekund. Na editaci programů v PC lze použít program Dreamset nebo DremboxEdit. Pro komunikaci přes FTP s linuxovými přijímači lze použít libovolného FTP klienta.Ventilačních otvorů je po všech stranách přijímače dostatek. Zahřívání přijímače je minimální. Napájení přijímače je externí pomocí dodaného napájecího adaptéru 12V/3A.Přístroj umí zobrazit fotografie ve formátu JPEG nebo BMP a přehrát hudbu ve formátu MP3 nebo WAV. Přehrávač mediaplayer z enigmy 2 přehraje AV soubory typů avi, mov, mkv, m2ts, ts, mpeg-4 a flv. Není možné přehrát soubory DivX a WMV. Zatím nelze přehrát ani DTS audio stopu.Na přehrávání různých typů AV souborů doporučuji KODI 18.6 Leia, zde jede vše bez problémů včetně DivX, WMV a DTS zvuku. Multimediální prostředí KODI se musí doinstalovat z pluginů online. KODI používá svůj vlastní originální player, což je více než chvályhodné.Protože přijímač podporuje kodek HEVC/H.265, tak lze přehrát videa s tímto kodekem do rozlišení 2160p. Vyzkoušel jsem řadu testovacích videí v HEVC s různým video rozlišením, všechny videa přijímač přehrál.Použitý procesor dovoluje přehrávat videa s opravdu extrémně vysokým datovým tokem. Pozitivně jsem vyzkoušel testovací MKV soubory jako např.Pro plynulé přehrávání MKV souborů s vysokým datovým tokem doporučuji používat běžný mediaplayer z Enigmy 2, nikoliv prostředí KODI, kde se obraz trhá.Samozřejmě záleží na jakém video a audio kodeku je soubor vytvořen. Tedy ne všechny soubory přehrajete úspěšně.Zpracování AAC audio stop bylo bez potíží. Audio HE-AAC bylo bez problémů (zkoušeno na rádio kanálech Českého rozhlasu). Také audio Dolby Digital+ (E-AC3) zvládnul přijímač bez potíží zpracovat (testováno na francouzských programech na pozici 5° západně v režimu MIS).Na zadním panelu přijímače je k dispozici výměnný šuplík, kam můžete vložit 2,5“ pevný disk SATA. Takže odpadá rozdělávání přijímače a připojování kabelů. Šroubky pro připevnění pevného disku do šuplíku jsou součástí balení přijímače. Výměnný šuplík s diskem se vkládá do vypnutého přijímače.Pro účely testování jsem tentokrát zvolil SATA SSD pevný disk Western Digital s kapacitou 500 GB. Spolupráce s diskem byla zcela bez problémů. Nahrávání i přehrávání SD, HD i UHD programů bylo také v pořádku.Podporovány jsou formáty EXT4, EXT3, EXT2, NTFS a FAT32. Celkový počet současně nahrávaných programů závisí na celkovém datovém toku nahrávaných programů a na vlastnostech HW daného přijímače.Samozřejmostí je nahrávání na externí zařízení připojené na USB port nebo na síťové úložiště NAS. K dispozici jsou dva USB 2.0 porty a také jedna čtečka pro micro SD kartu.Přijímač umožňuje současně nahrávat maximálně 15 programů z obou tunerů. Omezení je u kódovaných programů, kde můžeme v tomto případě nahrávat až 8 kódovaných programů současně ze dvou transpondérů (z jednoho transpondéru je omezení na 5 kódovaných programů).Samozřejmě přijímač umí interně sdílet dekódovací kartu, takže si nemusíte dělat starosti se současným záznamem více kódovaných programů. Všechny nahrávky máte vždy dekódované.Převíjení záznamů na pevném disku tam a zpět je v rychlostech 2x, 4x, 8x, 16x, 32x a 64x a 128x. Zpomalené přehrávání je v rychlostech 1/2x, 1/4x a 1/8x. Tyto rychlosti lze změnit přes menu. Navíc je možné si v záznamu vytvářet záložky a pohybovat se mezi nimi.Převíjení SD, HD a UHD záznamů je v pořádku. Pro rychlý přesun lze použít i numerická tlačítka na dálkovém ovládání, vhodné pro přeskakování reklamy. Názvy záznamů lze přejmenovat dodatečným pluginem, záznam lze také stříhat a poté přenášet po síti kam potřebujete.K dispozici je také funkce časového posunu - Timeshift. Programování záznamů je možné buď ručně přes časovač nebo přímo pomocí EPG.V přijímači je vestavěna jedna čtečka dekódovacích karet univerzálního dekodéru a dva CI sloty pro vložení dekódovacích modulů. Dekodér je třeba softwarově oživit, používá se ARM architektura. Bez problému funguje softcam OScam, který je však třeba řádně nakonfigurovat.Pod vhodnou verzí OScamu fungují bez problémů naše dekódovací karty ICE Irdeto Skylink (na kterých ještě nebylo aplikované zvýšené zabezpečení), karty ICE Irdeto freeSAT, karty Irdeto slovenské veřejnoprávní televize RTVS a Conax karty Antik Sat Karty M7 Irdeto Skylink nelze použít v interním dekodéru z důvodu aplikovaného vyššího zabezpečení na kartě! Pro takovéto karty operátor Skylink doporučuje používat dekódovací moduly s certifikací Skylink Ready. Ten pak vložíte do jednoho z CI slotů tohoto přijímače, který naleznete na zadním panelu přijímače.Moduly se vkládají a vyjímají bez problémů, totéž dekódovací karta do čtečky vestavěného dekodéru. CI+ modulů pro příjem satelitní televize Skylink jsem vyzkoušel dekódovací moduly SMIT Technisat Irdeto CI+, SMIT Irdeto CI+ a Neotion DUAL Skylink Ready. Moduly pracovaly bez potíží. Funkce dualdecrypt (k dispozici pouze u modulu TechniSat a Neotion) nepracovala úplně v pořádku (některé kombinace programů nebylo možné současně dekódovat).Vyzkoušel jsem také CI+ modul DIGI Nagra pro satelitní platformu Nová DIGI SK provozovanou společností DIGI Slovakia. Modul pracoval bez problémů, bohužel nebylo možné zadat PIN kód, tudíž programy vyžadující PIN nefungovaly (programy se sledovat dají, ale musí se použít taková malá finta)Stejný modul používá i náš satelitní operátor Telly (DIGI CZ) pro svoji platformu Telly (dříve Nová DIGI CZ) (zde se PIN kód na žádném programu nepoužívá). Modul DIGI Nagra umožňoval nahrávat až čtyři programy současně z jednoho transpondéru.Dále jsem vyzkoušel dekódovací CI+ modul Skylink Viaccess CAM701 s integrovanou „kartou“ Skylink (funkce dualdecrypt nebyla funkční).Nahrávky u všech modulů jsou samozřejmě nešifrované. Současně se tak dá nahrávat z různých satelitních pay-tv platforem pro které máte k dispozici dekódovací karty a moduly. K dispozici je i funkce PIP.Lze používat různé kombinace dvou dekódovacích modulů, např. Irdeto, kde používáte kartu Skylink a kartu Orange Sat nebo kartu freeSAT by Skylink. V interním dekodéru přitom máte např. kartu Antik SAT. Ovšem ne všechny kombinace modulů budou pracovat korektně, vždy je třeba danou kombinaci otestovat!Např. plně funkční byla kombinace dekódovací karta Conax Antik SAT v interním dekodéru a současně použity dva dekódovací moduly, Technisat Irdeto CI+ s kartou Skylink a modul Nagra TivuSat Black s kartou Tivusat.Modul Nagra TivuSat Black s dekódovací kartou TivuSat je určený pro příjem programů italské satelitní televize TivuSat včetně programů v 4K rozlišení. Tento modul již pracuje s rozhraním CI+ 1.4, takže do přijímače musíte mít nainstalovanou podporu pro CI+.Vyzkoušel jsem celou řadu zahraničních dekódovacích modulů, některé kombinace se snášely bez problémů, jiné nikoliv. Přijímač již měl problém s dekódováním programů ruské satelitní pay-tv MTS (družice ABS 2A , 74,7° východně), kde se dekódovaný obraz již zasekával, protože přijímač nebyl schopen zpracovat tak velkou šířku pásma transpondérů, kterou MTS používá.Naopak s modulem DRE-Crypt CI+ s vloženou kartou pro příjem ruské pay tv Trikolor TV přijímač neměl žádný problém. I rakouský bezkartový modul SMIT Irdeto pro příjem programů ORF akceptoval, ale jakákoliv kombinace s tímto modulem nebyla stabilní.Jeden renomovaný polský obchod uvádí, že s tímto přijímačem bez problémů pracují polské dekódovací CI+ moduly NC+ a Polsat.Opticum AX 4K BOX HD61 je rychlý dvoutunerový UHD satelitní přijímač, který se dodává ve verzi TWIN nebo COMBO. Přijímač má vestavěný tuner pro příjem satelitních programů v normách DVB-S/S2 a také v normě DVB-S2X. Druhý tuner je vložený do výměnného slotu přijímače, u varianty TWIN je to satelitní tuner DVB-S2/S2X, u varianty COMBO je to hybridní tuner DVB-T2/C.Přijímač umožňuje také příjem programů vysílaných v režimu multistream. Do přijímače lze vložit 2,5“ pevný SATA disk bez rozdělávání přijímače. Díky dvěma tunerům je možné nahrávat několik programů ze dvou různých frekvencí současně.Přijímač má kromě vestavěného universálního dekodéru k dispozici dva CI/CI+ sloty pro vložení dekódovacích modulů. Díky použitému procesoru Hisilicon si přijímač hravě poradí s přehráváním multimediálním souborů s extrémně vysokým datovým tokem.Za zapůjčení přijímače děkuji prodejci těchto přijímačů firmě IPON s.r.o. Maloobchodní cena: 5290,- Kč s DPH.Fima IPON s.r.o. na základě požadavku zákazníka provádí konfiguraci linuxových přijímačů zcela zdarma. Samozřejmostí je tak softwarové oživení vestavěného dekodéru jako i instalace řady různých doplňků.Ing. Martin Švehlík