Dreambox One Combo DVB-S2X/DVB-T2/C

DNES!

Jak to tedy vlastně u tohoto Dreamboxu funguje?

Přehrávání multimediálního obsahu

Nahrávání, časovače, timeshift

DVB-T

Síť

Závěrem

není potřeba představovat, s verzí se dvěma DVB-S2X tunery jste se mohli seznámit zde , nyní přichází i na český trh verze s kombinovaným tunerem DVB-S2/S2X /T2/C, doplněná o bluetooth a možnost použití dálkového ovladače s bluetooth. Možná, že se budu v něčem opakovat, ale na druhou stranu opakování je matka moudrosti.standardně dodávané IR dálkové ovládánídálkové ovládání s bluetoothfoto výrobceV balení jsou rovněž držáky na zeď pro přijímač i pro dálkový ovladač, takže nám nic nebude bránit umístit přijímač díky bluetooth technologii prakticky kamkoliv - třeba do skříně nebo za televizor. IR čidlo mě osobně nebude vůbec chybět. Spíše tedy než opakování toho co již známe, bych se zaměřil na praktické použití tohoto možná výjimečného přístroje.Za dobu užívání se nám vyprofilovali tvůrci image a protože potřebné zdrojové soubory nejsou veřejně dostupné tak je to velmi jednoduché - vývoj probíhá vždy na bázi original image a to NewEnigma 2, DreamElite, Merlin a original, všichni již podporují poslední DreamOS OE 2.6. Poslední stable verzi image pro DM One najdeme zde . Škoda, že pravděpodobně skončil vývoj u OOzoon, známý od prvních Dreamboxů. Image pro Dreamboxy nenajdete například u tvůrců OpenPli.Ale otestoval jsem cvičně Japhar OpenPli, ale když mi systém ukázal pět síťových karet, rychle jsem na něj zapomněl.Natavení tunerů - opticky multituner, fyzicky kombo, u NewEnigma se mi to sice podařilo nastavit, ale tuner nevyhledal žádný kanál. Toto nastaveni je image Experimental+GP4, skin Metrix StyleHD (obdoba MyMetrix z OpenATV, podporu najdete na fóru newenigma).U všech Dreamboxů používám buď skin Zombie Shadow FHD nebo MetrixStyleHD optimalizované pro použití GP4 (Gemini Panel). Jsou jednoduché, graficky velmi pěkné a hlavně nenáročné na paměť.Pokud jsme si nastavili družice, můžeme nechat vyhledat, Dreamboxy nedisponují funkcí Fastscan takže všechno pěkně ručně a následná úprava v některém z editorů (DreamboxEdit, DreamSet, E-chanelizer atd.) Kdo používá MacOS a nový firmware Catalina, přišel o možnost používání Editoru a to v důsledku přechodu nového firmware na 64bit verzi.Vyhledání je bleskové, a jedinou úpravu kterou u skinu provádím je nastavení počasí a dále implementace piconu. Nedá mi nezmínit se o zajímavém pluginu pro update piconů (autoři chocholousek, s3n0), který vám vše udělá bez vašeho zásahu tzn. picony najde, porovná, vymaže, stáhne nové a vloží do adresáře.Když už jsem u těch pluginů nemohu zapomenout na gutemine2 moduleKterý obsahuje mezi jinými pluginy dreamflash, barry allen, dbackup a mnoho dalších vše optimalizované pro DreamOS 2.6Z dalších pluginů jsem vyzkoušel např StalkerQTclientJedi Maker Xtream - pro integraci IPTV do bouquets enigma2 včetně EPGYoutube u Dreambox One pod názvem MyTube, youtube nepožaduje žádné personal API, funguje bez omezení.Je zajímavé, že přístroj má i neoficiální podporu pro aplikace Netflix, DAZN a Amazon prime video. Samozřejmě, že si musíte zaplatit předplatné, aby vám to fungovalo. Jak je to s ochranou digitálních práv Widevine DRM to netuším, ani jsem to nezkoumal.Z dalších pluginů jsem otestoval MediaPortal ve kterém sice dominují erotické kanály (pod rodičovským zámkem), ale obsahuje také upravený plugin radio.de z Kodi, a ten je dle mého lepší než Shoutcast nebo Icecast i když je to na výstupu jenom formát mp3.A co by to bylo za test, kdyby jsem se nepodíval také domů - Archiv CzSk premium- funkční s omezeními, má problém u např. Stream Cinema s titulky, dabované filmy však přehraje, iPrima - nefunkčníiVysilani CT bez problému, funkčníTěch pluginů je na můj vkus docela dost a tak jistě využijete další z nich a to Quickbutton, kde si spouštění pluginů můžete tlačítkům dálkového ovladače individuálně přiřadit bez podstatných omezení. Otázkou je, kdo si tom potom všechno pamatuje, takže doporučuji to nepřehánět.Pro automatizaci spouštěných procesů můžete použít softwarového daemona- cronMultimediální přehrávač Kodi je možné rovněž využívat, ale protože se jedná o verzi Kodi 19.0 Alfa má to samozřejmě omezení, protože některé pluginy v něm zkrátka ještě nefungují a musíme si počkat na nové verze. Kodi je již integrováno do feedu, takže stáhnout lze přímo do boxu.Webový prohlížeč - BT ovladač je sice fajn, ne však na vše, u tohoto můžete používat pouze číselné klávesy a to není to pravé, protože se určitě několikrát spletete.Takže klávesnice nebo alespoň DO s funkcí air mouse je určitě lepší, já jsem zkusil toto od Maxytec - klávesnici nebo dálkový ovladač s airmouse , funguje bez problému. Je zajímavé, že toto ještě u výrobce nikoho nenapadlo, k multimediálnímu boxu správný multimediální ovladač.Jenom tak mne napadlo, jak se dostanu k funkci Help, když to tlačítko už na RCU20 BT/IR není? Na to bude asi nějaký sofistikovanější postup, ale já na to zkrátka nepřišel. Možná přes webové rozhraní?Přístroj je vybaven media centrem, které nám umožní přehrávat velkou většinu standartních obrazových, zvukových formátů a rovněž si poradí i s obrázkovým materiálem. Výhodou je možnost připojení externího média přes rychlý port USB 3.0, při použití externího SSD disku ADATA jsem nezaregistroval sebemenší problém.Vyzkoušel jsem jelly fish 400mbps.mkv, přístroj tento materiál přehrál bez jakéhokoliv problému.Časovače je možné přidávat jak manuálně nebo nebo také přes EPG. Přidal jsem 16 časovačů, dále už jsem nepokračoval pro myslím dostatečný počet uložených operací.Kam nahrávání ukládat, je možné zvolit v menu přístroje. Jenom upozornění v přístroji jsou již defaultně vytvořeny složky hdd, net a usb i když nemáte nic připojeno, takže pozor na to. Přístroj nahrává ve formátu *.ts, tudíž dále upravitelném.Pro time shift je nutné mít připojený disk a na něj se bude ukládat záznam, ovládání tlačítky pro posun - play, stop, atd.Spolupráce s přístupovými kartami - přístroj je vybaven jednou Dreamcrypt čtečkou, proto abychom ji mohli používat je nutné ji softwarově upravit. Postup obecně známý, stačí se porozhlédnout po internetu a návodů dostanete spousty, osobně používám oscam (open source cam), dekódování funguje bez problémů. Přepínání programů je bleskové.Kvalita obrazu - mohl bych to označit jednoduše, odpovídá zdroji z DVB-S2 - 720x576i50 a bit rate např. 1760kbit/s toho moc skutečně kvalitního nedostanete i když samotný systém podporuje HDR10 i HLG, pokud si však chcete vychutnat obrazovou kvalitu i z jiného zdroje než z televizního vysílání doporučuji používat kvalitní kabel HDMI neboť přístroj má již HDMI certifikát 2.0, není to sice 2.1 s možností použití eARC, ale nové kabely 2.1 jsou zpětně kompatibilní se všemi předchozími verzemi. Čínský HDMI kabel z Aliexpressu za 3USD pro připojení 4K přijímače a 4K TV není skutečně to pravé.U DVB-T2 je to podstatně lepší bitrate je kolem 6000 kbit/s a více, avšakto je jedna velká tragedie, ještě že se to vše překlápí a je to zdarma, tam bitrate klesala až k 800kbit/s.HbbTV otestováno jak v DVB-S2 tak DVB-T2 je funkční bez jakýchkoliv problémů.EPG -jednoduché/rozšířené po stisku tlačítka info na ovladačiDreambox one disponuje možností připojení wired (kabelem), wifi (vzduchem) a bluetooth, pro wired je vybaven gigabitovou síťovou kartou, pro wifi 2,4 G/5G adaptéremU Wifi připojení se nám objevila možnost zapnout siť P2P (peer to peer)Bluetooth i když je zapnuto jsem na svém MACu s OS Catalina nebo iPHONE XSMAX s IOS 13.4.1 nenašel, dálkový bt ovladač funguje bez problému.Ze síťových protokolů podporuje přijímač FTP, SSH z dalších potřebných zejména pro implementaci do vlastního síťového prostředí to je Samba, CIFS,NFS, UPnP (server/browser), DLNA.Pro zabezpečení přenosu je možné používat OpenVPN, Zerotier, obě aplikace jsou již předinstalovány v Blue PaneluWeb interface - občas je potřeba ovládat přijímač z počítače, k tomu slouží web interface, funkční je i u DM OneZ webinterface je možno také streamovat přes VLC v PCV přijímači je ještě řada pluginů a možností pro nastavování včetně příjmu DVB-S2X, ale to už si musíte vyzkoušet sami.Dreambox One Combo DVB-S2X/DVB-T2/C je přijímačem, který můžete zařadit do své domácí sestavy jako pravý multimediální box - satelit, terestriál i kabel fungují bez problému, přidaná hodnota jsou multimediální pluginy Kodi, MediaPortal, HbbTV nebo Android případně Coreelec s SD karty rovněž. Přístroj zařadíte bezproblémově i do své domácí počítačové sítě, můžete si vytvořit i svůj vlastní systém multiroom třeba s DreamMini TV boxem. Pokud se týká doporučeného firmware, tak za mne original + gemini panel GP4.Technologie MIMO u WIFI zvýšila rychlost přenosu dat. Systém Enigma je tu již téměř 20 let, a k dokonalosti mu zbývá opravdu jenom kousek. Obraz je subjektivně excelentní, díky použitému SOC s podporou HDR10, HLG a dostatečné paměti 2/16 Gb. Čeština v menu, epg i teletextu bezchybná. Dálkový ovladač s BT velmi dobrý. Pokud však chcete můžete přistroj ovládat i pomoci mobilního telefonu s iOS- aplikace Dreamote, nebo nastavovat pomocí SignalMeter.S tímto přijímačem se můžete jednoznačně“ dosytosti vyblbnout“, Linux je k tomu předurčen. K tomu však doporučuji udělat si zálohu systému (backup). Podpora na forech je velmi dobrá, není to box bez budoucnosti.Co však stále chybí je multiboot s Androidem a hlasové ovládání Alexa, dle mého názoru je to problém s certifikací Google, problematický se mi jevil i Bluetooth adapter v přístroji s DreamOS i když BT ovladač fungoval.Dreambox One Combo včetně doplňků můžete zakoupit i v našem e-shopu . O vaše přístroje jsme schopni se postarat jak před nákupem, tak i po něm v rámci podpory.Ing. Miroslav PavelkaolmiSat s.r.o.