UncoreX2.0 4K UHD DVBS2X DVBC / T2 Tuner WiFi Android 8.0

Jak jsem se již několikráte zmiňoval, Hilicon Hi3798MV200 a Hisilicon obecně je SoC, poslední dobou velmi oblíbené mezi výrobci, snad jen DreamProperty a Marusys tento chip ještě nepoužili. I když u DM tady jakási vlaštovička už je i když sice ne Hisilicon, ale Amlogic S922X použité u Dreambox One. Marusys je prozatím 100 % spojen s Broadcomem. Dalším modelem se SoC Hisilicon je UncoreX 2.0, přijímač vychází ze stejné dílny jako přijímače Dinobot.Foto výrobcePřijímač je plnohodnotné kombo DVB/S2/S2X/T2 a C s podporou 4K, HEVC, na rozdíl od Dinobotu není vybaven funkci dualboot, ale myslím si, že to vůbec nevadí. Pro podporu obrazu je vybaven grafickou kartou GPU Mali 450 a 2/16 Gb paměti, což poskytuje předpoklady pro podporu HLG, HDR 10 s dodatečnou rezervou, pro připojeni do sítě je tu síťová karta 10/100 a integrované wifi 2,4/5G, pro připojeni externích zdrojů má přijímač Bluetooth, poradí si i s přístupovými kartami neb je vybaven čtečkou čipových karet a předinstalovaným Oscamem.Android TV 8.0 OreoCPU ARM Cortex A53, Quad core 64bit Hi3798MV200GPU High-performance multi-core Mali T450Storage Memory 16GB eMMC 5.0System Memory 2 GB DDR3 SDRAMVideo Resolution 10bit, Up to 3840 x 2 160@60fps, HDR10 SupportAudio Decoding MPEG I&II,MP3,Dolby Digital Plus, AAC-LC,HE-AAC V1/V2Input Connector F-Type Female(Si-Labs SI2166)Tuner 2 (DVB-T/T2) Antenna Input/Output Connector IEC Female(Dual AVL6762 Demodulator)Bluetooth Internal Antenna 4.1Wifi Antenna Internal Antenna IEEE 802. 11b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz Dual band (2T/2R)1 x USB3.0, 1 x USB2.01 x CA (čtečka čipových karet)Podpora formátů: MEPG, AAC, HE-AAC, OGG, OGA, FLAC, Ape, M4A, RM, MPEG -1 vrstva1 / 2, MPEG-2 Layer II Dolby Digital / Plus .mkv, .wmv, .mpg, .mpeg, .dat, .avi, .movPřijímač malých rozměrů 170 x 110 x 40 mm a o váze 210 g, je vybaven 2/16 GB paměti a to může být při docela velkém množství předinstalovaných aplikací např. Google Play, Netflix, Amazon Prime Video, HBO GO, Youtube, MyIPTV, LiveTV a mnoha dalších možná někdy problém. Pro připojeni k sítí má síťovou kartu 10/100 a Wifi AC MIMO + Bluetooth 4.1 (RTL8822BU). Pro připojeni dalších externích zařízení disponuje 1 x USB 2.0 a 1 x USB 3.0. Přistroj je rovněž vybaven čtečkou přístupových karet, konfigurovatelnou skrze předinstalovaný Oscam. Pro příjem Live TV má zabudován hw tuner Availink AVL6762TA DVB-T2 / C / S2X. Přistroj nemá síťový vypínač, vypnout se dá dálkovým ovladačem do standby, pokud stiskneme tlačítko vypnutí dvakrát přistroj přejde do režimu Power Save - tzn vypne se úplně, jiná možnost nastaveni vypnutí v menu není. Na čelní straně 4 segmentový displej zobrazující čas ve standby nebo číslo kanálu v provozu, svítivost displeje se nedá regulovat, ale v provozu neruší. Dálkový ovladač je bluetooth s hlasovým vyhledáváním, a je nutné ho nejdříve spárovat, jinak se chová jako klasické IR ovládání.Přistroj vlastním již od listopadu 2019, a tak jsem test prováděl dlouhodobě, po každé změně a aktualizaci, za tu dobu totiž proběhlo asi 5 aktualizací Androidu a několik aktualizací patche. Přistroj se dá aktualizovat OTA nebo také přes USB, aktualizaci je možné provést full, což je přepsání všeho původního, nebo normal se zachováním vlastních dat.Připojíme sít 220V, eternetový kabel, HDMI čekáme asi 30 sekund na spuštění systému, startuje nám základní obrazovka Androidu TV 8Nastavení tuneru satelit, terestriál nebo kabelovka - vše je otázkou několika málo minut - přístroj disponuje funkci Fastscan Skylink . Mezi zdroji DVB-S2 a DVB-T2/C můžete plynule přecházet přes seznam kanálů.Takže máme naladěno, vše co se tyká nastavování tuneru je identické s přijímači Dinobot. Má předinstalovaný Oscam, najdete jej v adresáři system/oscam. Patch se aktivuje Menu 2580. Pro editaci používám buď WiinSCP nebo FileZilla, v přístroji FTP server Pro apk z Google Play. Pokud si chcete setting upravit, tak dobrá zprava je, že jsou k dispozici již dva na sobě nezávislé editory i s možnosti konverze z Enigma2. Není to sice takový komfort jako u E2 ale funguje to spolehlivě.Obraz pokud mám hodnotit, tak subjektivně velmi dobrý, zkoušeno na TV Finlux, TLC, Sony, pro připojení k zobrazovači používám HDMI kabel 2.1 Ucorex s podporou eARC a to jak LiveTV tak media. Přepínání kanálů cca 1,5 sekundy.Aktualizace je možná OTA nebo manuálněPřistroj podporuje funkci HDMI CEC je možné ji zapnout nebo vypnout funkční je na TV FINLUX, TLC, Sony. Rovněž je možné využívat bluetooth.Přístroj již v továrním nastaveni obsahuje dostatek aplikaci a tak se může stát, že vnitřní paměť 2/16 GB zkratka nebude stačit, a protože nemá slot na SD kartu můžete to řešit připojením USB. Systémové aplikace totiž neodinstalujete.Přístroj podporuje Multitasking, tzn. běh aplikaci na pozadí, takže stisk 2x tlačítka Home na dálkovém ovladači a vidíme jaké aplikace jsou spuštěny, případně můžeme paměti odlehčit jejich vypnutímK ethernetu přistroj můžete připojit buď kabelem přes 100Mbit RJ45 port nebo pomocí WIFI MIMO 2,4 /5 Ghz, kabelová i wifi síť funguje bez problému, co si zvolíte to budete mít, z hlediska rychlosti to je jednoznačně 5G wifi (já mám třeba směrovač 5G signálu vzdálený 3 metry od přístroje a tak wifi funguje skvěle).Skylink Live TV - apk funkční včetně archivuYoutube - funkční, žádné problémy jsem nezjistilIPTV - přijímač má již po spuštěni předinstalované aplikace pro IPTV - MyTV a IPTV, fungují jak pro vlastni m3u list nebo stalker portal, a ve storu je množství dalších, můžete zkoušet všechny jsou funkční, některé zdarma, jiné placené SIPTV, Smarters IPTV Pro, STBEmu....HBO GO - funkční přehrávání 1080pNetflix - funkční, ale protože přístroj nemá ta správná digitální práva tzn. Widevine DRM L1 aplikace přehrává pouze v rozlišení SD, a ovládaní je velice složité, bez myši si neporadíte, doporučuji když už, používat Netflix v Kodi, rozlišení je tam sice stejné, ale ovládání funguje.Kodi - vyzkoušel jsem jak verzi 18.7.2 tak i fork WBMC 18.6 vše funkční, včetně nejdůležitějšího addonu Imput Stream adaptive.Při přehrávání 4k HEVC filmu z různých zdrojů přístroj „nekuckal“ i o velikosti souboru 60-70Gb a to jak po síti kabelem tak i po wifi 2,4/5 Ghz a to jak z Kodi tak i přes MXPlayer v Androidu. V Kodi jsem žádné parametry v advancedsettings.xml nenastavoval.Přístroj umožňuje nahrávat LiveTV stiskem červeného tlačítka na dálkovém ovladači, dá se zvolit kam nahrávat, nahrávání je dekódovaném stavu, tudíž přehrávání je možné i v budoucnu.Rovněž je možné nahrávat přes EPG, pomocí časovače. Pro práci s nahrávkami je přijímač vybaven filemanagerem, kde je možné přehrávání, uspořádaní nahrávek do favoritních atd.K přístroji jsem připojil i NAS server, který se v systému okamžitě objevil. Z NAS je možné poté přehrávat uložený materiál ať to jsou fotografie, hudba, video atd.Vyzkoušel jsem i některá testovací videa včetně nejnáročnějšího JellyFish 400 Mbps 4k uhd hevc 10bit, vše přistroj přehrál bez jakéhokoliv problémuTest hlasového ovládání - funguje, ale je potřeba mít správnou anglickou výslovnost jinak to dělá psí kusy a docela si s tím vyhrajete.kabelem - konektor rj45 - 100MbitWIFI - 802. 11b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHzKomunikace v internetu - síťové protokolyFTP - nutno instalovat příslušné apk - ftp serverSamba - stačí povolit v menuNFS - funkčníUpnP, DLNA - není nainstalováno, to však neznamená, že tyto protokoly přistroj nepodporuje, stačí instalovat třeba některou z apk a vše funguje. Ovšem tyto aplikace v Google store nenajdete, musíte použít alternativní obchod aptoide, apkmirror, aurora atd. Eventuálně se dá pro UpnP/DLNA použít VLC nebo Plex. Plex Pass nutný k provozu je ovšem placený.Web browser - chrome v poslední verziPokud jej chcete plnohodnotně používat, doporučuji mini klávesnicí s touchpadem a posvícením např. Maxytex S90 S přístrojem jsou dodávána dvě dálková ovládaní.Vpravo staré, vlevo nové s hlasovým ovládáním a rychlým přístupem k Youtube a LiveTV odkudkoliv stiskem tlačítek na ovladači.Další přijímač s Androidem, vycházejícím pravděpodobně z AOSP (Android Open Source Project), mnohé aplikace mohou potom být pro mobilní zařízení a ty bez myši nebo klávesnice nejdou ovládat. V počátku měl přistroj sice nejvyšší digitální práva Widevine DRM L1, ale po proběhlých aktualizacích se jako Nvidia Shield již nehlásí a má Widevine DRM L3. I přes tyto indispozice, jej lze jako DVB přijímač používat absolutně bez problému. Android TV po počátečních problémech funguje spolehlivě, rovněž tak instalované apk, pokud nějakou aplikaci nenajdete v Google play použijte alternativu. Pro AndroidTV je to Aurora. Ne každá aplikace je však zdarma. Dálkový ovladač byl v průběhu prodeje vyměněn za nový a tak i toto je celkem bez problému. Spíše jde o zvyk, když si zvyknete na jedno DO, to druhé se ovládá zpočátku o něco hůře.Pro klasického uživatele Androidu, zdroje uvádějí až 1miliardu uživatelů Androidu na světě, by ovládání přístroje nemělo byt v podstatě problémem, snad jen to DVB, to bude pomalejší, ale ne nepochopitelné i pro laika.Přistroj byl připojen k tv zobrazovačům kabelem HDMI 2.1 Uncorex 8K , a některé screenshoty byly provedeny za pomoci capture boxu TBS 5301 Dovozcem značky UncoreX do České republiky je firma olmiSat s.r.o. a přistroj můžete zakoupit i v našem e-shopu zde Ing.Miroslav PavelkaolmiSat s.r.o.