Enigma 2 přijímače s multibootem a možností Androidu

Předpokladem pro takovou funkci je SoC Hisilicon HI3798MV200 a správný bootloader, typickým představitelem Multiboxů je Maxytec Maxytec Multibox 4K UHD E2 Linux + Android DVB-S2/T2/C combo, tento box jsem vám představil již před rokem zde , ale v době recenze ještě Android nefungoval vůbec a multiboot měl, pokud se pamatuji, rovněž nějaké problémy. Za ten rok od zahájení se však situace podstatně změnila k lepšímu.Přístroje s multibootemPředpokladem je správný nejnovější bootloader, nyní ve verzi r.317. Jak ho tedy vlastně do přístroje dostaneme? V továrním nastavení je bootloader r 310.V prvé řadě je potřebné box přepnout do stavu recovery (obnovy). Majitelé čínských krabiček s Androidem jistě znají, co to recovery je. Postup je pak následující, například ze stránek opena.tv stáhneme recovery image pro tento box tj.tento zip soubor zkopírujeme na USB flash disk formátovaný FAT32 a vložíme jej do USB 2.0 na levé straně přístroje, za současného zatlačení tlačítka Reset připojíme do sítě, přístroj začne bootovat do recovery módu, červená Led na čelním panelu bliká.Po startu se dostáváme do menu rozšířeného multibootu a máme možnost vybírat z 5 image Enigma 2 a Androidu, a kde OpenPli homebuild je tovární image.Přepneme do záložky bootmenu, zde můžeme flashovat různá image a to jak lokálně z USB disku, tak online přímo z internetu, další záložky slouží pro zálohu a obnovu bootmenu a konfiguraci sítě,Pokud chceme flashovat Android je potřeba na USB disk nahrát soubor android-multibox-20190719.zip, vložit do USB na vypnutém přijímači a stisknout tlačítko OK na dálkovém ovládání při současném zapnutí boxu do sítě, čelní LED bliká a přístroj startuje v Androidu.Pomocí tlačítka TransE2 se můžeme vrátit opět do Enigmy2.Instalovaný Android je ve verzi 7.0.V systému jsou již předinstalovány různé aplikace - Netflix, Chrome, Youtube, Aptoide, DTV Live atd.Pro IPTV Streambox IP a Streambox Stalker, Google Play je klasický ne pro Android TV. V přístroji je rovněž mnoho podpůrných aplikaci pro práci s Androidem. Přístup k aplikacím je možné nastavovat pomocí jednoduchého správce přímo z menu.- po stisku tlačítka menu se nám objeví lišta s nabídkouPomocí barevných tlačítek na DO je možné upravovat nabídku DTVNastavení satelitu, musíte nejprve odstranit nepotřebné družice v menu a pak se dá teprve vyhledávat, a i to ovšem není bez problému, je potřeba nejdříve nastavit některý z funkčních transpondérů např. Skylinku a vyhledat, poté systém funguje. Je to typická vlastnost firmware tiartop, stejně se chovají i ostatní boxy např. Medialink 8400. Přístroj podporuje Diseqc 1.0, 1.1, 1.2, 2.0 a USALS. Seznam transponderů, alepoň u Astry 23.5 °E je bohužel pěkně starý.Pro DVB-T2 a DVB-C je postup naprosto stejný.Rovněž zobrazovanému EPG chybí ty správné fonty.Protože přístroj nemá vlastní čtečku, je předinstalován mezi jinýmí i oscam, jehož webové rozhraní najdeme na portu 1211, soubory oscam jsou fyzicky umístěny v adresáři tiartop_dvbJako čtečku můžete použít TBS 3102 5 Crystal Phoenix Card Reader V DVB aplikaci je možné dále provádět stejném operace jako u klasického satelitního přijímače. To znamená editace kanálů, vytváření favoritních skupin (30), timeshift, nahrávání pomocí časovače. Externí editor pro Android není dostupný.- staženo z Google Play ve verzi 18.8.Kodi je funkční se vším všudy, včetně přehrávání včetně titulků a z NAS serveru i dalších zdrojů.Pokud se týká velkých souborů 4K HDR, od velikosti přibližně 30 GB občas docházelo k přerušení filmu a načítání, avšak v Androidu přes UpnP se film normálně přehraje.Instaloval jsem i další apk, jako Skylink Live, HBO Go a jiné a žádné problémy jsem nezaznamenal.Nyní však zpět k multibootu, jak jsem se zmínil přijímač má možnost instalovat až 5 image oe-aliance nyní včetně openvix a pure2 image. Image můžeme nahrávat online nebo z USB disku na 5 pozic. Pokud máme na nějaké pozici image již nahráno, stačí uvést přístroj do recovery najit příslušnou pozici, stisk menu na DO a image vymazat, nebo provést zálohu na USB a poté až vymazat.Výběr pozice pro nahráváníA boot PureE2 image.Mezi jednotlivými image můžeme přepímat pomocí Multiboot image selectoru.Boot do OpenSPA.Tak by jsme mohli pokračovat se všemi image pro tento box. Přepínání funguje bez problému, každý image je však potřeba extra nastavit, k použití multibootu není potřeba žádný externí disk či USB flash. O tom jak fungují jednotlivá image bylo již popsáno docela dost, a konkrétně pro Maxytec Multibox třeba zde Myslím, že přijímač nabízí jako jeden z mála na trhu výraznou přidanou hodnotu v podobě Androidu a multibootu, boxy zvládají i tolikrát omílané DVB-S2X a multistream, jsou připraveny na IPTV/OTT včetně aplikace Stalker a to vše za velmi zajímavou cenu. Samozřejmě vše není úplně dokonalé, jak jsem se vám snažil popsat výše. Manipulace s přístrojem je však jednoduchá a měl by ji zvládnout i zkušenější začátečník. Přístroj je v provozu velmi odolný i k poněkud nešetrnému zacházení.Jeden z Multiboxů a to Maxytec Multibox můžete zakoupit i v našem e-shopu včetně příslušenství a to klávesnice Maxytec S90 , bezdrátového dálkového ovládání Maxytec E40 a USB wifi Anadol AWL 150 Všechny obrázky mimo přijímačů byly vytvořeny pomocí TBS 5302 HD capture boxu a POTplayeru.Ing.Miroslav PavelkaolmiSat s.r.o.