Octagon SX88 4K UHD S2+IP a SX888 IPTV 4K - malé výkonné multimediální centra s podporou IPTV

Popis přijímačů

Příjem programů a chování přijímačů

IPTV a multimédia

Spolupráce s externím pevným diskem

Spolupráce s vestavěným univerzálním dekodérem (pouze model SX88 4K UHD S2+IP)

Závěr

V dnešní recenzi Vám přestavím další modely přijímačů od firmy Octagon. Tentokráte půjde o dva IPTV přijímače, které nesou označení Octagon SX88 4K UHD S2+IP a SX888 IPTV 4K.Tyto IPTV přijímače jsou následovníky svých starších bratříčků SX88 a SX88+, které pracovaly jen v HD rozlišení. Oba IPTV přijímače jsou na první pohled téměř identické. Model Octagon SX88 4K UHD S2+IP je však vybaven i satelitním tunerem a čtečkou dekódovacích karet.Model Octagon SX888 IPTV 4K je čistě přijímač zaměřený na IPTV a OTT služby. Přijímače upoutají svými malými rozměry s možností umístění za televizor (IR čidlo je součástí balení).Díky dovozci přijímačů značky Octagon firmě Sapro.s.r.o. z Třince, máte nyní možnost se s těmito přijímači podrobně seznámit.Chování obou přijímačů je identické, my se v recenzi zaměříme na Octagon SX88 4K UHD S2+IP, protože je zde kromě IPTV části i satelitní část přijímače a bude nás zajímat, co vše bude umět.Srdcem přijímačů je čtyřjádrový 64 bitový procesor Hisilicon Hi3798MV200 od firmy Huawei. Taktovací frekvence procesoru je 1,6 GHz s výkonem 15000 DMIPS. Paměť Flash je o velikosti 4 GB (eMMC) a RAM 1 GB (DDR4).Operačním systémem je firmware označený jako DEFINE, který je založený na Linuxu, ale to běžný uživatel vůbec nepozná. Obsluha přijímačů je velmi jednoduchá, vše je graficky velmi pěkně znázorněno.Octagon SX88 4K UHD S2+IP dokáže přijímat satelitní vysílání v normách DVB-S, DVB-S2 a v nové normě DVB-S2X a dokáže nalézt také programy vysílané v režimu multistream (MIS) a T2-MI.Přijímač umožňuje příjem SD, HD a UHD programů v kompresích MPEG-2, MPEG-4/H.264 a HEVC/H.265. Oba přijímače pracují ve video rozlišení až 2160p (tzv. 4K) a podporuje technologie HDR10 a HLG.Octagon SX88 4K UHD S2+IP má k dispozici jednu čtečku vestavěného univerzálního dekodéru a umožňuje nahrávání na externí pevný disk, flash disk nebo na vzdálené datové úložiště (NAS).Oba přijímače mají funkci HDMI CEC (současné ovládání přijímače a TV). Samozřejmostí je již nainstalované multimediální prostředí KODI 18.6 Leia s originálním přehrávačem KODI. K dispozici je mnoho bezplatných aplikací, jako jsou YouTube, Stalker, Web TV, knihovny médií apod.Fanoušky IPTV tak čekají téměř neomezené zážitky ze zábavy při sledování seriálů nebo filmů. Přístroje umožňují přehrávání široké škály multimediálních AV souborů včetně videí s extrémně vysokým datovým tokem.Přijímače jsou napájeny externím napájecím adaptérem 12V/1,5A.Přijímače jsou vyráběny v černém provedení s malými rozměry 142 x 93 x 24 mm (Š x H x V). Na předním panelu se nachází čtyřmístný sedmi segmentový displej, žádná tlačítka nejsou k dispozici. Stavová LED dioda je tentokrát nahrazena osvětleným páskem na horní straně přijímače (červená - vypnuto, modrá - provoz).Na pravém boku se nachází čtečka vestavěného univerzálního dekodéru (pouze u modelu Octagon SX88 4K UHD S2+IP ). Na levém boku nacházíme jeden USB 2.0 port a konektor pro IR čidlo.Na zadním panelu je jeden F konektor satelitního tuneru (pouze u modelu Octagon SX88 4K UHD S2+IP ), digitální optický audio výstup S/PDIF, konektor pro připojení externího napájecího adaptéru, analogový AV výstup je realizován v podobě jack konektoru a ještě zde najdeme USB 3.0 konektor.Dále je zde ještě HDMI 2.0a konektor pro připojení k vaší LCD nebo Plazma TV a síťové rozhraní Ethernet 100 Mbps.Součástí balení je stručný instalační průvodce, HDMI kabel, IR čidlo a napájecí adaptér 12V/1,5A.Jak jsem již napsal v úvodu chování obou přijímačů je shodné. Vzal jsem tedy vybavenější verzi Octagon SX88 4K UHD S2+IP a tu jsem podrobil testování.Po zapnutí přijímače jsem byl překvapen, že nenaskočil tradiční průvodce nastavením přijímače, ale rovnou naskočil německý seznam programů z Astry 1. I po provedení továrního nastavení se nic nezměnilo. Přijímač mi automaticky nabídnul upgrade na poslední verzi firmwaru DEFINE přes internet. Toho jsem využil a úspěšně upgradoval přijímač. Upgrade lze také provést ručně z menu buď z USB flash disku nebo z internetu.Firma Octagon má vynikají podporu pro tyto přijímače, přes internet jsou k dispozici velmi často nové verze firmwaru s různými opravami a novými funkcemi. Po upgradu tovární nastavení nebylo třeba dělat. Navíc programy se dají zálohovat na USB flash disk nebo na síťové uložiště.Vyhledávání kanálů je rychlé a i přepínání mezi programy je cca 2 - 3 sekundy. Nejprve se podíváme na satelitní část přijímače. Satelitní tuner dokázal naladit programy v plném rozsahu symbolových rychlostí SR 1-45 Msym/s a to v obou normách DVB-S i DVB-S2 (QPSK/8PSK).Síla a kvalita signálu je zobrazována klasickým teploměrem a v procentech.Vyhledání transponderů s velmi vysokou přenosovou rychlostí SR není pro tento tuner žádný problém. Typickým příkladem takového vysílaní jsou transpondéry ruské satelitní televize MTS na pozici 75° východně. MTS používá transpondéry s hodnotou SR 45 Msym/s.Bohužel přijímač nedisponuje žádným CI slotem pro vložení dekódovacího modulu, takže na dekódování programů, kde je nutné použít dekódovací modul, můžete zapomenout. K dispozici je jedna čtečka karet univerzálního dekodéru.Ladění programů s nízkými symbolovými rychlostmi proběhlo také bez problémů. Přijímač umožňuje naladit i programy vysílané v nové normě DVB-S2X. Stabilní vysílání v této normě naleznete zatím pouze na družici Eutelsat 33E na pozici 33° východně, kde se vysílá multiplex složený z nekódovaných HD francouzských kanálů TF1, TFX a TMC, které jsou na jiných družicích kódované.Přijímač umožňuje i příjem programů vysílaných v režimu multistream (MIS), který umožňuje šířit v jednom satelitním multiplexu několik samostatných transportních streamů. To je velmi výhodné pro satelitní operátory, kteří používají tuto technologii jako distribuční linky pro kabelové rozvody nebo pro pozemní vysílače.Programy v režimu MIS jsou aktuálně k dispozici na satelitních pozicích 33°E, 21,5°E, 10°E, 9°E, 4,8°E, 5°W a 30°W. Pro příjem programů v MIS nemusíte u tohoto přijímače zadávat žádné doplňující parametry (na rozdíl od linuxových přijímačů s Enigmou 2). Pouze nastavíte položku „Multistream“ na „ON“Přijímač má k dispozici HW blindscan - hledání naslepo (tedy bez jakýchkoliv parametrů prohledá celou družici). Octagon byl schopen v režimu HW blindscanu vyhledat téměř všechny transpondéry, tedy i datové, v režimu MIS, i v režimu T2-MI, ale programy programy vysílané v režimu MIS nebo T2-MI nenaladil.Musíte jít do menu úpravy transpondéru (který vysílá v režimu MIS nebo T2-MI) a nastavit položku označena jako „MTS“ na „ON“ a uložit OK. Poté provedete opětovné hledání takto opraveného transpondéru a přijímač řádně vyhledá všechny programy a uloží je.Pozor HW blindscan není dokonalý, takže některý transpondér nemusí najít! Na druhou stranu je poměrně rychlý a touto funkcí se může pyšnit je pár přijímačů.Myslím, že o programech vysílaných v režimu MIS jsem napsal v předchozích recenzích více než dost. Přijímač má podporu vysílací technologie T2-MI, která se také u distribučních linek používá. Opět i o příjmu T2-MI jsem napsal již hodně v předchozích recenzích. Výhodou tohoto přijímače je, že opět nemusíte zadávat žádné doplňující parametry vysílání.V Ku pásmu na družici Astra 4A na pozici 4,8° východně používá T2-MI ukrajinský operátor ZeonBud, programy ale kóduje systémem Irdeto (jeden stream je zatím volně).T2-MI dále naleznete na družici Yamal 402 na pozici 54,9° východně, kde ji využívá ruská společnost RTRS pro šíření ruských federálních programů pro pozemní vysílače v Krasnodarském kraji na území Ruské federace. O tom jsem se již také v jedné recenzi zmínil.Takže jenom zopakuji, že se zde vysílají dva multiplexy s celkem 20 ruskými federálními programy. Z toho je 18 programů šířeno zcela volně a dva programy jsou zakódovány systémem GosTCrypt (státní televize Pervij kanal a Telekanal Rossia 1). Je to jedinečný způsob příjmu ruských programů, které jsou běžně umístěny pouze v placených ruských platformách.Společnost RTRS zde ještě provozuje další tři multiplexy v režimu T2-MI.Obrazová kvalita díky použitému procesoru Hisilicon je opravdu vynikající. Při přepínání mezi programy se zde projevuje tradiční efekt tohoto procesoru, tedy že obraz je na chviličku zpomalený a pak se rozjede, jak má být.Dálkové ovládání je pro modely Octagon SX88 4K UHD S2+IP a SX888 IPTV 4K shodné. Výrobce zde použil úplně nový typ dálkového ovládání. Ovládání padne dobře do ruky, tlačítka se dobře mačkají a směrovost dálkového ovládání je široká. Obsahuje tlačítka pro přímý vstup do služeb Netflix, Kodi, Youtube a WEB TV. Další čtyři tlačítka označená jako F1 až F4 si můžete nastavit v menu přijímače podle sebe, perfektní!Dálkové ovládání lze naprogramovat i pro ovládání TV. Drobná chybka ve firmwaru je, že titulky jsou automaticky zapnuty. Tedy např. na ČT1 vám automaticky naskočí titulky pro neslyšící. Vypnete velmi jednoduše pomocí tlačítka „subtitle“ a nastavíte přepínač do polohy vypnuto. Titulky nelze uložit na předvolbu, nastavení platí globálně pro celý přijímač.Zvuková stopa se ukládá na danou předvolbu, levý nebo pravý audio uložit na předvolbu nelze, je globálně pro celý přijímač. Přijímač má i vestavěný OSD teletext. České a slovenské znaky se zobrazují v pořádku, pouze bez diakritiky na velkých písmenech.Elektronický programový průvodce je k dispozici ve dvou režimech, klasická mřížka s 5 programy a pořady v časové ose nebo přehled pořadů na jednom programu na několik dni dopředu. Pomocí EPG lze naprogramovat i záznam pořadu na USB disk.Informační lišta obsahuje informace o běžícím a následném pořadu. Podrobné informace o pořadu nejsou nijak oříznuty. V liště najdeme i některé technické informace o programu.České a slovenské znaky se na programech Skylink a freeSAT zobrazovaly v pořádku. Dokonce byla funkční azbuka na distribuční trase v režimu T2-MI na družici Yamal 402.Transpondéry se dají editovat, přidávat, dokonce lze měnit název družice, také ji přidat, prostě v tomhle směru nelze nic vytknout. Samozřejmě lze editovat pořadí kanálů, mazaní atd.Co má být zobrazováno na displeji si stanovíte v menu přijímače, standardně je to číslo předvolby, v pohotovostním režimu pak hodiny. Jas displeje lze regulovat pro provozní stav přijímače, tak i pro pohotovostní stav přijímače. Bohužel nelze vypnout LED podsvícenou lištu na horním panelu přijímače.V menu vyhledávání programů najdete také položku „Rychlý průzkum“, nejedná se o nic jiného než o oblíbenou funkci FastScan - tedy rychlé vyhledávání programů konkrétního operátora. Je zde k dispozici Skylink CZ, Skylink SK, freeSAT (označený jako UPC Direct) a řada dalších zahraničních operátorů.Drobnou připomínku bych měl k českému překladu, kde některé překlady nejsou úplně správné. Např. místo slova „Kódováno“ vypisuje hlášení „Míchat“.Doba startu přijímače (bootování) je cca 15 sekund. Ventilačních otvory jsou pouze na spodní straně přijímače. Zahřívání přijímače je standardní. Napájení přijímače je pomocí externího napájecího adaptéru 12V/1,5A.V menu přijímače najdete širokou škálu různých moc pěkných a užitečných věcí. Najdete zde Stalker Portal, Web TV, Youtube, Xstream server, Netflix, Kodi, Web portal, Free TV, internetová rádia, různé mediatéky, možnost vložení vlastního m3u playlistu atd atd. Je tady toho strašně moc, najdete zde třeba ruské službu Edem TV nebo Nashe TV.Nutno upozornit, že řada služeb je placených, druhá věc je právní stránka, veškerou odpovědnost za používání těchto služeb berete na sebe, není to odpovědnost výrobce, dovozce ani prodejce. Rovněž zde není ani nemůže být garance funkčnosti všech těchto služeb, protože jsou provozovány třetí stranou.Je zde ale spoustu věcí volně, a když píši spoustu, tak je to opravdu hodně věcí. Dostanete se i do online vysílání, ale to je zaměřeno na turecké kanály (české zde být opravdu z legislativních důvodů nemohou). Ale je zde rozsáhlá videotéka podle žánrů a není zde jenom jedna videotéka, najdete zde filmy, seriály v různých jazycích. Podívejte se, prosím na obrázky v článku, které toho řeknou mnohem více.Škoda, že chybí podpora HbbTV a není zde ani webový prohlížeč.Kodi 18.6 Leia má OSD v rozlišení 1080i, takže spokojenost, běží perfektně. Youtube přehrávač také, vše je rychlé. Přijímač podporuje funkci DLNA serveru, který je automaticky zapnutý. Z jiného zařízení ve vaší síti se pak pomocí DLNA můžete dostat do Octagonu a prohlížet si cokoliv na HDD.Přístroj umí zobrazit fotografie ve formátu JPEG a PNG a přehrát hudbu ve formátu MP3 a WAV. Přijímač přehraje AV soubory typů avi, mov, mkv, m2ts, ts, mpeg-4 a flv. Problém jsem měl s přehráváním divx. Proto jsem použil KODI a divx již zcela bez problémů přijímač přehrál.Protože přijímač podporuje kodek HEVC/H.265, tak lze přehrát videa s tímto kodekem do rozlišení 2160p. Vyzkoušel jsem řadu testovacích videí v HEVC s různým video rozlišením, všechny videa přijímač přehrál.Přijímač si také bez problému poradil s testovacími MKV soubory s vysokým datovým tokem. Samozřejmě záleží na jakém video a audio kodeku je soubor vytvořen. Tedy ne všechny soubory přehrajete úspěšně. Funkční je i přehrávání DTS audia.Zpracování AAC audio stop bylo bez potíží. Audio HE-AAC bylo bez problémů (zkoušeno na rádio kanálech Českého rozhlasu). Také audio Dolby Digital+ (E-AC3) zvládnul přijímač bez potíží zpracovat (testováno na francouzských multiplexech v režimu MIS na pozici 5° západně).Pevný disk není možné do přijímače vestavět. K dispozici je jeden USB 2.0 a jeden USB 3.0 port kam můžete připojit flash disk nebo externí HDD disk. Podporovány jsou formáty NTFS a FAT32.Pro účely testování jsem zvolil USB pevný disk Western Digital My Passport 500 GB. Spolupráce s diskem byla zcela bez problémů. Nahrávání i přehrávání SD, HD i UHD programů bylo také v pořádku.Samozřejmostí je nahrávání na síťové úložiště NAS. Přijímač umožnuje jeden program nahrávat (i kódovaný) a na druhý program (i kódovaný) se dívat. Omezeni jste na jeden transpondér.Převíjení záznamů na pevném disku tam a zpět je v rychlostech 2x, 4x, 8x, 16x, 32x a 64x. Zpomalené přehrávání není k dispozici. Převíjení záznamů bylo v úplném pořádku.K dispozici je také funkce časového posunu - Timeshift. Programování záznamů je možné buď ručně přes časovač nebo přímo pomocí EPG.V Octagonu SX88 4K UHD S2+IP je vestavěna jedna čtečka dekódovacích karet univerzálního dekodéru. Pěkné ji lze zasunout do čtečky dekodéru a velký kus karty vyčnívá ven, takže lze ji snadno vyjmout. Za mě perfektní provedení.V přijímači je již nainstalován softcam zvaný THCAM a pak oblíbený Oscam, ten je však potřeba pomocí PC nakonfigurovat. THCAM jede automaticky. Bez problémů jsou funkční naše dekódovací karty ICE/Irdeto Skylink (bez aplikovaného zvýšeného zabezpečení), ICE Irdeto freeSAT, karty Irdeto RTVS a karty Conax Antik Sat Karta ICE Irdeto Skylink pracuje pod THCAM v režimu Cryptoworks, to jistě není ideální, proto je lepší používat Oscam, který umí pracovat v režimu Irdeto, pokud je správně nakonfigurován.Karty M7 Irdeto Skylink nebo karty ICE/Irdeto Skylink se zvýšeným zabezpečením nelze použít v interním dekodéru! Pro takovéto karty operátor Skylink doporučuje používat dekódovací moduly s certifikací Skylink Ready.Tento přijímač nemá k dispozici žádný CI slot. Pokud chce tedy uživatel používat některý z dekódovacích modulů, musí volit jiný typ přijímače, který disponuje alespoň jedním CI slotem.Octagon SX88 4K UHD S2+IP je malý ale výkonný UHD multimediální IPTV přijímač, který můžete schovat třeba za televizor. IR čidlo je součástí balení. Přijímač umožňuje příjem satelitního vysílání včetně příjmu programů v normě DVB-S2X, v režimu multistream a T2-MI. Model Octagon SX888 IPTV 4K je shodný s výše uvedeným přijímačem, ale nemá k dispozici satelitní tuner, slouží čistě jako IPTV multimediální centrum.Oba přijímače umožňují díky velmi sinému hardware a použitému procesoru Hisilicon ohromné multimediální využití, k dispozici je nepřeberné množství aplikací jako je multimediálního prostředí KODI 18.6 Leia, Stalker Portal, Web TV, Youtube, Xstream server, Netflix, Web portal, Free TV, internetová rádia, Edem TV apod.Oba přijímače můžete zakoupit buď u specializovaných prodejců se satelitní technikou nebo u dovozce těchto IPTV přijímačů firmy Sapro, s.r.o., která tyto přijímače prodává obchodním partnerům i koncovým zákazníkům v kamenné prodejně, nebo prostřednictvím e-shopu.Octagon SX88 4K UHD S2+IPDoporučená maloobchodní cena: 2 269,- KčOctagon SX888 IPTV 4KDoporučená maloobchodní cena: 2 199,- KčIng. Martin Švehlík