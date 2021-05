Ustym 4k Combo OTT - výkonný multimediální box

DNES!

Popis přístroje

Základní vlastnosti

Vlastnosti a funkce

Přístupové karty

Doplňkové funkce DVB

Časovače

PVR

Webové rozhraní

Individuální nastaveni - personalizace menu

Nastavení OSD

Prohlížeč - Mozilla

Závěr

Prozatím pro nás neznámá ukrajinská firma, sídlící v Kyjevě je výrobcem značky uClan, která pronikla celkem nedávno na český i slovenský trh a to prostřednictvím slovenské firmy Ellano s.r.o., jako exkluzivního distributora pro českou a slovenskou republiku.Portfolio výrobků je docela široké jsou to nejen 4K a FHD DVB boxy, ale také IPTV / OTT a Android boxy. Dnes bych vás chtěl seznámit s jejich nejmenším 4K UHD combo boxem - uClan Ustym 4K Combo OTT, určený na příjem satelitní, terestrické a kabelové televize.Firma sází na osvědčeného výrobce Definesat z čínského Shenzenu, který vyrábí přijímače mimo jiné i pro firmu Octagon. HW je tedy shodný, software má své malé odlišnosti. Nicméně, konkrétně tento model u Octagonu nenajdete.foto výrobceObal prodává - přístroj je dodávám v lepenkové krabici, s výraznými dobře graficky zpracovanými informacemi o přístroji, takže než jej rozbalíme víme o něm téměř vše.Obsahem balení je přístroj Ustym 4K Combo OTT, zdroj 12V/1,5A, HDMI kabel, externí infra čidlo, baterie, dálkový ovladač.Čelní strana - Led dioda - signalizace stavu, 4 segmentový display,Pravý bok - USB 2.0, mini USB pro IR ovládání, recovery tlačítkoLevý bok - USB 3.0, čtečka karetZadní strana - LNB in, RF in, optický výstup SPDIF, AV výstup, HDMI out, LAN, DC infoto výrobce- Hisilicon Hi3798MV200- Čtyřjádrový 64bitový (4x 1,6 GHz) 15000 DMIPS- Vícejádrový vysoce výkonný GPU- 4 GB rychlá eMMC flash- RAM 1 GB DDR3- rychlé doby načítání- LAN Ethernet (100 Mbps)- 4místný 7segmentový displej- Čtečka karet + BlindScan Hardware (slepé vyhledávání)- Tuner DVBS / S2 s podporou MULTISTREAM a T2MI- DVBT / T2 / C tuner pro pozemní / kabelovou digitální televizi- HDMI 2.0a CEC- USB2.0 + USB 3.0 porty- Externí infračervený přijímač pro skrytou instalaci- Podpora HDMI CEC- Podpora nastavení importu E2 (Enigma2)- Učení dálkového ovládání s funkcí virtuální myši- software Denys OS (základní operační systém Linux OS)- Unikátní uživatelské rozhraní OSD s vysokým rozlišením- Rozlišení: 4K / UHD (3840 x 2160)- Podpora HDR10 a HLG- Stalker Simple API a podpora webového prohlížeče- WebTV & VOD Video Club- OTT Player, IPTV m3u, m3u8, m3u8 +, spouštění m3u z paměti STB, režim operátora a mnoho dalšího- Podpora funkce myši a klávesnice ve webovém prohlížeči- IPTV uživatelský portál a podpora loga- internetové rádio a YouTube- 1 port USB 2.0 a 1 port USB 3.0- WebIF pro nastavení a správu- FTP přístup- čtečka paměťových karet- Nahrávání a TimeShift- 10 / 100Mbit LAN- Podporuje USB-WiFi a 3G modemy přes USB porty- DLNA Player (DMS, DMR) a vestavěný přehrávač médií- Dálkové ovládání přes webový prohlížeč (WebIF)- Podpora Unicable & FastScan - Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 a USALS- EPG elektronický programový průvodce (DVB)- EPG XMLTV: podpora připojení odkazů na externí zdroje EPG pro části DVB- EPG XMLTV: podpora připojení odkazů na externí zdroje EPG pro OTT IPTV přehrávač- 4 programovatelná tlačítka na dálkovém ovládání- Nabídka výběru režimu pro automatické načítání- Podpora titulků a teletextu (teletext)- 0,5 W v pohotovostním režimu- Rozměry (Š x H x V) 148 mm x 110 mm x 25 mmSrdcem přístroje je Hisilicon Hi3798MV200 od Huawei - Quad core (64-bit) s 15 000 DMIPS, GPU Mali- 450MP a OpenGL ES 2.0 s podporou RAM 1 GB DDR3 a 4 GB rychlá eMMC flash pro přehrávání 4K až 3840 x 2160 pixelů/60 snímků, tedy osvědčený a bezproblémový HW, s podporou technologií s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) a technologií Hybrid Log Gamma (HLG). Operačním systémem není Enigma 2 jak by se mohlo zdát, ale speciálně vyvinutý Denys OS na bázi linuxu, kernel 4.4.176, architektura armv71.Obsazení paměti včetně USB a síťového diskuStart přístroje z vypnutého stavu je za 16 vteřin, ze stand-by je to do 2 sekund. Přístroj je již od dovozce nastavený, takže moc práce s ním nebudeme mít.Hlavní obrazovka - domovská obrazovka (launcher) je jednou ze specialit uClanu - je editovatelná a dlaždice a také jednotlivé obrazovky můžete přesouvat, přidávat a mazat dle libosti, obsahuje celou řadu zajímavých aplikací Kodi, Youtube, Netflix, Stalker, Xtream Codes, IPTV, Počasí. Jiné aplikace, než ty co jsou nabízeny, prozatím nepřidáte.Čeština v menu je po poslední aktualizaci softwaru plně k dispozici téměř v celém menu.Velkou výhodou Ustymu je, že je možné v menu zadat vlastní aktualizační server (up.uclan.cz) z něhož je pak možné stahovat různá data nebo aktualizace firmware, a tím vlastně máme ulehčenou práci.Další výhodou je, že si můžeme na USB klíč vytvořit kompletní zálohu celého softwaru, včetně všech nastavení. Kompletně nastavenou zálohu je možné stáhnout i z aktualizačního serveru.Na serveru jsou k dispozici také další settingy, softcamy a IPTV soubory.V přístroji již byl nahraný setting, ale i tak jsem vyzkoušel funkci Fastscan, tuto najdeme v záložce instalace, ale také Blind scanFastScan je dostupný pro naše operátory Skylink a freeSAT, ale i zahraničních operátorů, např. NC+, HD Austria, Cyfrowy Polsat, Canal Digital a další.Blind scan = ke zjištění, kde se skrývá, se dá použít citát ze známého českého filmu Pyšná princezna „Našli moji rádcové našli?“ Blindscan je v menu /instalace/nastavení antény/ - nastavit na danou družici, stlačit červené a v Režim přepnout z Auto na Blind.Vyhledávání dle NIT rovněž možné.Multistream - otestovány pakety z družice 5°W Eutelsat 5 West na frekvenci 12648/V/29500 a 11179/V/30000, příjem je bezproblémový.Samotné vyhledávání pro Skylink je otázkou několika sekund.Na screenshotu vidíte picony - loga kanálů, pro jejich zobrazení je nutno tuto možnost povolit jednak v menu, nutné je i povolení ftp a poté přes ftp nakopírujeme tyto picony do složky usr/picon/235, kde 235 je složka pro družici Astra 23,5°E, další družice analogicky. Velikost piconu je 220x132 px. Poté nezapomeňte družici proskenovat blindscanem, jinak se picony nezobrazí. Pokud je tento postup pro vás složitý, je možné umístit picony i na USB.Protože systém nabízí rovněž možnost vyhledat kanály UPC formou Fastscanu zvolil jsem také toto, a ejhle, když systém vyhledávání dokončil, předtím vyhledané kanály Skylinku zmizely. Fastscan pro UPC trval o něco déle, a troufám si napsat, že to moc realitě neodpovídá. Můžeme však kanály vyhledat manuálně a vytvořit si svůj setting ručně, systém tuto možnost nabízí, nebo je do přijímače možné odeslat i setting určený pro přijímače s OS Enigma2.Máme rovněž možnost zvolit až 4 režimy zobrazení kanálů, z toho ten, který je na následující fotce je rovněž unikátní pouze pro uClany.Kvalita obrazu je velmi dobrá, a odpovídá použitému hardware. Rychlost přepínání 4K FTA stanic je kolem jedné vteřiny, u kódovaných HD stanic je to pod dvě vteřiny.Čeština v EPG je bezchybná a k zobrazení je nutno použít tlačítko EPG na ovladači. Přístroj zobrazuje rozšířené EPG na 7 dni. V seznamu kanálů se EPG z různých frekvenci nepravidelně ztrácí a při přepnutí se opět objeví.Zkrácené EPG po stisku tlačítka Info na DO.Vyzkoušel jsem kartu Skylink ICE v Dencamu, za použití funkce Force Irdeto, ICE karta pracuje v režimu Irdeto.U dovozce byly odzkoušeny i karty Skylink Irdeto, které jsou rovněž funkční, pokud na nich nemáte vyšší zabezpečení. V Dencamu jsou funkční i karty freeSAT ICE. Dále byly odzkoušeny karty slovenských satelitních operátorů: freeSAT ICE, Antiksat, Orange SAT, RTVS a Fotelka TV (ano, zvládá i příjem z 51,5E Belintersat), tyto karty jsou funkční v OScamu.Funkční jsou i karty operátorů Plustelka a Téčko, kteří poskytují placené vysílání v slovenském DVB-T.DVB-T2 - přijímač nemá s příjmem našeho DVB-T2 vysílání pražádný problém, citlivost tuneru subjektivně velmi dobrá, nalezl celkem 60 kanálů. Kvalita zobrazení odpovídá zdroji signálu.DVB-CPoužil jsem funkci automatického vyhledávání, přístroj nalezl vše potřebné během několika minutTimeshift - funkční na USB 1,2, doba trvání do 120 minutPřiznám se, že mi to trvalo nějakou dobu než jsem přišel jak na to, není to nic, čemu se říká user friendly. Časovač sice nastavíte z menu EPG, stisk zeleného tlačítka „připomenutí“, nebo přes stisknutí červeného tlačítka „záznam“. Další možností pro časovač je stisk tlačítka OPT na DO.Myslím, že počet časovačů není nijak omezen, nastavil jsem jich 11. Je možné je rovněž dále editovat.Nahrávání je možné na vložený USB disk, nahrávka je ukládána ve formátu ts, nekódovaná a tudíž dále zpracovatelná. Nahrávat ze satelitního tuneru můžete souběžně jednu kódovanou stanici a na další kódovanou se můžete dívat, v rámci jednoho transpondéru. Totéž platí i pro pozemní vysílání. Kombinovat nahrávání ze satelitního a pozemního tuneru není možné. Sledovat nahrávku je možné již během nahrávání.Přehrávání je rovněž možné z externího síťového disku systém podporuje NFS, vyzkoušel jsem avi, mov, mkv, vob, mp4 v různých rozlišeních.Přístroj i když nemá Enigmu 2 disponuje vlastním webovým rozhraním, pro zjednodušení ovládání funkce jsou dle zobrazení zřejmé. K dispozici je i mód dotykové plochy, kterým imitujete pohyb myši na obrazovce, což usnadní práci s aplikacemi, které se lépe ovládají myší (např. Web prohlížeč).Přístroj umožňuje skutečně velmi mnoho nastavení, tak abychom si jej přizpůsobili k vlastním potřebám, v Různých nastaveních, najdeme především možnost editovat spouštěnou funkci přímo po startu - přístroj startuje přímo do TV, hlavního menu, rádia, Cinema portalu, Netflixu, Kodi ... atd. Dále nám nabízí možnost editovat spouštění barevnými tlačítky na DO a možnost výběru zdrojů pro EPG atd.Nastavení předního panelu - snížení/zvýšení úrovně jasu led a předního displayeKodi - momentálně ve verzi 18.9, včetně klientů PVR a aplikací, funkční je tedy i doplněk Skylink Live. Doporučuji však neměnit skin a nebo vybrat ten, co bude fungovat bez problémů.Zatížení procesoru při online přehrávání streamu 1080p v Kodi dosahuje téměř maxima 400% - 4 jádro.Zatížení při přehrávání souboru 720p, je již výrazně menší.Zatížení procesoru bez přehráváníOnline 4K ani soubor 4K ze síťového disku nelze v Kodi spustit, funguje pouze z lokálního USB disku, avšak s neustálým načítáním.Pokud nebudeme v nastavení Kodi nic měnit, tzn. ponecháme skin Estuary, a na přehrávání z USB budeme používat port USB 3.0, Kodi nám bude fungoval bez větších problémů a poradí si i s přehráváním 4K videí s vysokým bitratez USB 3.0. Problémy jsou pouze u online streamů s vysokým bitrate, ideální velikost streamu je tedy 5-8 Gb/film. Tyto problémy mohou způsobovat pravděpodobně některé chybějící knihovny Kodi, jak to ostatně známe z některých přístrojů s Enigmou 2.Pro přehrávání po síti ze síťového disku, nebo NAS je tedy vhodnější používat vestavěný Mediaplayer. Ten vám přehraje plynule po síti (samba) i 4K videa o bitrate 70Mbps, při přehrávání z USB nemá problém ani s 4K videem s bitrate 140Mbps.Podporováno je i streamování nahrávek, či videí uložených na připojeném USB klíči přímo do telefonu, nebo opačně, streamování videí z telefonu na obrazovku TV.Netflix - nutné přihlášení, k ovládání je potřeba někdy myš, jinak funguje bez problému. Netflix je tady řešený přes web prohlížeč s podporou HTML5, takže funguje dokonce i v HD (720p), co mu mohou závidět mnohé jiné zařízení, kde většinou funguje Netflix jen v SD+.Cinema portal - filmotéka (samozřejmě v ruštině), při přehrávání fungují tlačítka pro video.Youtube (možný přístup i přes tlačítko na DO), funkční bez problému, je možné se i přihlásit se svým účtem.Další zajímavou aplikaci je E2TV - kdy pokud máme doma přístroj s Enigmou 2, tak nám stačí zadat do aplikace pouze jeho vnitřní IP adresu a uložit, a můžeme streamovat. Pokud však máte jednotunerový přijímač, musíte ho dát do stand-by, pokud dvoutunerový nemáte žádný problém. Stream je však bez EPG. K tomu by se dala využít funkce XMLTV EPG, které přístroj podporuje, ale při XMLTV více stanic by mohlo docházet ke zpomalení celého boxu.Můžeme si však pomoci druhou zajímavou funkcí, a to SAT> IP.Pomocí této funkce můžeme namísto streamování (aplikace E2TV) posílat z Enigmy do přijímače po síti přímo satelitní signál.Takže i kdybyste uClan neměli napojený na kabel od paraboly, budete mít plnohodnotný příjem včetně EPG, titulků, audio stop a všeho co s tím souvisí.IPTV/OTT - přijímač obsahuje velké množství aplikaci s podporou přehrávání m3u, m3u8, m3u8 + a to např IPTV Start, Web portal, Xtream IPTV, Web OTT a jiné.Web portalMnožství přednastavených VOD portálů, včetně Amazon Prime video a dalších, včetně možnosti přidávání vlastních aplikací přes WEB OTT.Stalker - včetně českých titulků ve VOD, ale upozorňuji každý stalker portal to má jinak.Díky zabudovanému web prohlížeči Mozilla 5.0 s podporou HTML5 je možné téměř plnohodnotné surfování po webu. Funkční jsou i stránky s videem, takže přímo na stránce přehrajete i videa.Dálkový ovladač - ergonometrický, výborná směrovost, dostupnost ovládání cca 5m, při použití externího IR čidla ještě delší, možnost učení, některé aplikace přímo dostupné tlačítky ať již F1-F4, tak youtube, počasí, media, PVR, přepínání tv-radio.Radio kanályDVB titulky dostupné, pokud jsou vysílányTeletextuClan Ustym 4K OTT je zajímavý přístroj za zajímavou cenu, doporučená cena je 2460,- Kč nebo 89,90 eur, přístroj je dodáván přednastavený od dovozce, takže s ním nebudete mít téměř žádný problém, vše je pro vás připraveno. Aktualizace je možné provádět z lokalizovaného aktualizačního serveru dovozce. Pokud dojde k nějaké změně či vylepšení je možné také stáhnout aktualizovanou zálohu včetně nastavení. I když to není Enigma 2, má mnoho funkcí podobných, výhodou je webové rozhraní, přístup přes ftp, možnost integrace Open VPN, nemá problém s kartami Skylink a mnohými dalšími, pro integraci do domácí sítě můžete využít oscam. V některých případech používání je nutná klávesnice nebo myš, já používám Maxytec S90 , je na škodu, že se výrobci nepodařilo umístit tlačítko myši na dálkový ovladač, hodně by se to zjednodušilo. Pokud hledáte přístroj také pro příjem DVB-T2 nebo DVB-C s multimediálními funkcemi může být vhodným řešením. A tak největším problémem u tohoto boxu zůstal zavádějící a mizející EPG. A dále mé TV TCL se nepodařilo ověřit funkčnost HDMI CEC, u Philips TV Android HDMI CEC funguje.Přednastavený a připravený přístroj můžete zakoupit také v našem eshopu zde Ing.Miroslav PavelkaolmiSat s.r.o.