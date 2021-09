Kaon MZ-52 - první satelitní přijímač pro Skylink s dekodérem Nagravision

DNES!

▲ Obr č. 1 - Kaon MZ-52, přední panel (foto: M7 Group)



▲ Obr č. 2 - Kaon MZ-52, pohled z boku (foto: M7 Group)



▲ Obr č. 3 - Kaon MZ-52, zadní panel (foto: M7 Group)



▲ Obr č. 4 - Kaon MZ-52, příslušenství (foto: M7 Group)



▲ Obr č. 5 - Kaon MZ-52, dálkové ovládání



▲ Obr č. 6 - Kaon MZ-52, informace o programu



Popis přijímače

▲ Obr č. 7 - Kaon MZ-52, detailní informace o programu



▲ Obr č. 8 - Kaon MZ-52, EPG



▲ Obr č. 9 - Kaon MZ-52, seznam programů (FastScan)



Příjem programů a chování přijímače

▲ Obr č. 10 - Kaon MZ-52, hlavní menu



▲ Obr č. 11 - Kaon MZ-52, ladění programů



▲ Obr č. 12 - Kaon MZ-52, ruční ladění



▲ Obr č. 13 - Kaon MZ-52, ruční nastavení transpondéru



▲ Obr č. 14 - Kaon MZ-52, editace oblíbeného seznamu



▲ Obr č. 15 - Kaon MZ-52, menu Nastavení



▲ Obr č. 16 - Kaon MZ-52, jazyk



▲ Obr č. 17 - Kaon MZ-52, obraz



▲ Obr č. 18 - Kaon MZ-52, OSD



▲ Obr č. 19 - Kaon MZ-52, informace o připojeném HDD



Nahrávání, spolupráce s externím pevným diskem

▲ Obr č. 20 - Kaon MZ-52, nahrávky na HDD



▲ Obr č. 21 - Kaon MZ-52, CAS



▲ Obr č. 22 - Kaon MZ-52, systémové informace



Závěr

Společnost Canal+ Luxembourg ( M7 Group ), která je na našem území provozovatelem satelitní televize Skylink , používá pro kódování svých programů přes satelit několik systémů podmíněného přístupu.Posledním kódovacím systémem, který M7 Group připojil k programům satelitní televize Skylink je moderní systém podmíněného přístupu Nagravision CAK8.Canal+ se rozhodnul pro kódování svých programů v budoucnu používat systém Nagravision na všech svých televizních platformách, které provozuje v jednotlivých zemích. Nagravision s CAID 181D je již připojený všude kromě rakouské platformy HD Austria.Tento systém se nebude připojovat k programům satelitní televizi freeSAT na družici Thor na pozici 0,8° západně z důvodu plánované migrace na satelit Astra 3B na pozici 23,5° východně. Na programech patřících do maďarské satelitní televize Direct One (dříve UPC Direct) a rumunské Focus Sat je systém Nagravision připojen.Připomeňme, že satelitní televize Skylink kóduje svoje programy také systémy Irdeto, Viaccess Orca a Conax. Kódovací systém Conax je určen pouze pro zákazníky freeSATu.Přijímače s vestavěným dekodérem Irdeto, tak jako i přístupové karty Irdeto, se již nevyrábí a doprodávají se z bohatých skladových zásob distributorů a prodejců satelitní techniky. Totéž bude čekat i zařízení se systémem Viaccess Orca, kde satelitní přijímač Kaon MZ-50 s „vestavěnou“ kartou Viaccess Orca byl nahrazen právě nyní představovaným modelem Kaon MZ-52.Dnes dovážený dekódovací modul s vestavěnou kartou Viaccess Orca, model CAM 701, bude nahrazen bezkartovým modulem Nagravision (model CAM 803), který se má objevit na trhu během září a samozřejmě ho čtenářům webu parabola.cz představím.No a od začátku příštího roku provozovatel satelitní televize Skylink plánuje uvést na trh svůj první UHD satelitní hybridní přijímač s vestavěným dekodérem Nagravision, který nahradí dosavadní Full HD satelitní hybridní přijímač Kaon MZ-102 s vestavěnou kartou Viaccess Orca.Nový přijímač bude také hybridní, tedy kromě příjmu satelitní televize Skylink bude umožňovat využívat i internetovou službu Skylink Live TV.Ale vraťme se ke dnes představovanému modelu Kaon MZ-52. Jedná se o jednoduchý satelitní HD přijímač pro příjem satelitní televize Skylink s vestavěným bezkartovým dekodérem Nagravision.Přijímač je určen primárně pro příjem programů některé satelitní platformy M7 Group, nicméně umožňuje naladit ručně i programy dostupné na některých dalších družicích.Jedná se o tyto satelitní platformy/operátory: Skylink CZ, Skylink SK, freeSAT CZ, freeSAT SK, Direct One, Focus Sat, Canal Digitaal, TV Vlaanderen, Télésat a HD Austria.Přijímač umožňuje příjem SD a HD kanálů v kompresích MPEG-2, MPEG-4/H.264 a HEVC/H.265 v normách DVB-S a DVB-S2. Kaon MZ-52 pracuje ve Full HD rozlišení 1080p.Nahrávání lze uskutečnit na pevný disk (nebo flash disk) připojený do portu USB 2.0 na předním panelu přístroje. Jeden program (i kódovaný) umožňuje nahrávat a na další (i kódovaný) se dívat. Omezeni jste pouze jednou frekvenci, protože se jedná o jednotunerový přijímač.Software je odladěn výrobcem přijímačů Kaon na základě požadavků operátora. Je tak zajištěna bezproblémová kompatibilita pro příjem výše uvedených satelitním platforem.Samozřejmostí u tohoto přijímače je funkce FastScan , která nám umožňuje automatické ladění programů zvoleného satelitního operátora, u nás Skylink nebo freeSAT, včetně detekce domovského transpondéru M7, ze kterého jsou FastScan tabulky vysílány. Veškeré změny v programové nabídce se tak mění na přijímači automaticky bez jakéhokoliv zásahu uživatele.Napájení je zajištěno externím napájecím adaptérem 12V/1,5A.Přijímač se dodává v černém provedení. Rozměry přijímače jsou 155 x 35 x 110 mm (Š x V x H). Na předním panelu se nachází pouze jedna stavová dvoubarevná dioda (červená - pohotovostní stav, modrá - provoz), displej chybí. V pravé části předního panelu se nachází tlačítko pro zapnutí/vypnutí přijímače, nalevo pak USB 2.0 konektor.Na zadním panelu nacházíme jeden F konektor pro připojení satelitní antény, 3x cinch konektor pro připojení ke starším CRT TV (kabel je součástí balení), koaxiální digitální S/PDIF audio výstup a konektor pro připojením napájecího zdroje.Dále je zde HDMI konektor pro připojení k vaší LCD nebo OLED TV a síťové rozhraní Ethernet 10/100 Mbit/s.Zkušenému oku neunikne slot pro vložení dekódovací karty Nagravision (zřejmě záloha nebo pro servisní účely). Nicméně jak jsem již uvedl v úvodu, používá se bezkartový systém Nagravision, tzv. virtuální karta, která je reprezentována chipem v přijímači.Na štítku přijímače (tak jako i v menu přijímače) naleznete číslo virtuální karty Nagravision, které budete potřebovat k její registraci např. na webu operátora v zákaznické zóně.Součástí balení je stručný návod k obsluze v několika jazycích, HDMI kabel a napájecí adaptér 12V/1,5A. V papírovém návodu k obsluze je také uveden odkaz na web operátora, kde si můžete stáhnout podrobný návod k obsluze ( https://www.skylink.cz/ke-stazeni) přijímače.Balení přijímače bylo z první várky, která byla dovezena na náš trh. V těchto přijímačích ještě není nahrán komerční software a v balení naleznete lístek s upozorněním, jak přijímač aktualizovat na aktuální verzi softwaru přímo přes satelit.V dalších várkách přijímačů již bude software aktuální, takže zde již žádné upozornění nenajdete a přijímač bude určen pro okamžité použití.Pokyny jsou velmi jednoduché a bez problémů je zvládne i laik. Po spuštění přijímače se objeví instalační průvodce přijímačem, po jehož provedení naskočí předvolba č. 1 (ČT1 HD) s hláškou na obrazovce s chybovým kódem 206.Na virtuální kartě Nagravision není žádné oprávnění ke sledování programů. Stačí chvíli počkat a naskočí obraz v režimu Global Free, což je 10 denní ochutnávka ve kterém jsou všechny programy Skylinku (kromě erotických programů a maďarského balíčku).Poté již stačí jen přijímač odpojit od napájení a znovu připojit. Po nastartování přijímače se na obrazovce zobrazí požadavek na aktualizaci softwaru přes satelit, stačí potvrdit tlačítkem OK. A cca 15 minut vyčkáte na aktualizaci softwaru. To je vše.Přijímač se sám restartuje a již můžete sledovat svoje oblíbené programy. Ještě se vrátím k instalačnímu průvodci. Po zvolení jazyka menu vyberete zemi, kde se nacházíte. V této chvíli se automaticky spouští funkce Auto DiseqC, která zjistí, jaké družice můžete přijímat. Poté jste vyzváni k volbě operátora působícího v dané zemi. U nás je to Skylink CZ, Skylink SK, freeSAT CZ a freeSAT SK.Pozor volbu operátora již není možné později změnit!!! Jste na to důrazně upozorněni varovným hlášením na obrazovce a je to také uvedeno i v návodu k obsluze. To u předchozích přijímačů Kaon s kódovacím systémem Viaccess Orca nebylo.freeSAT je již zde připraven z pozice Astra 23,5° východně, nikoliv z družice Thor na pozici 0,8° západně, kde systém Nagravision není na českých a slovenských programech připojen, jak jsem již uvedl v úvodu. Programový rastr freeSATu na pozici Astra 23,5 je shodný s programovým rastrem Skylinku.Kaon MZ-52 se tak díky volně operátora může používat v jakékoliv zemi, kde společnost Canal+ Luxembourg (M7 Group) působí.Máte 10 dnů na provedení registrace virtuální karty Nagravison např. přes zákaznickou zónu na webu Skylinku. Poté již budete moci sledovat pouze předplacenou nabídku. Zákazník má rovněž možnost provést výměnu karty Irdeto nebo zařízení s Viaccess Orca za tento přijímač. Výměnu je možné uskutečnit zcela zdarma přes zákaznickou zónu na webu Skylinku nebo přes zákaznickou linku operátora.Na tomto místě bych rád uvedl, že k odpojení kódovacího systému Irdeto nebo Viaccess Orca není žádný důvod. Není tedy důvod k žádným obavám. Provozovatel satelitní televize Skylink se rozhodnul používat jednotný kódovací systém Nagravision ve všech zemích kde působí a do budoucna nabízet pouze bezkartové řešení ať již v podobě dekódovacího modulu Nagravision nebo satelitních přijímačů s vestavěným dekodérem Nagravision.Dekódování všech programů Skylink na testovaném přijímači bylo zcela bez problémů. Obrazová kvalita na HDMI výstupu byla velmi dobrá.Rychlost přepínání programů je cca 2-3 sec. Přijímač podporuje protokol DiseqC 1.0, 1.1, 1.2 a USALS.Zvuková stopa se ukládá na danou předvolbu, tak jako titulky. Přijímač podporuje funkci „audio description“ (zvukový komentář pro nevidomé), pokud ji daný program poskytuje.Dálkové ovládání je stejné jako u předchozích přijímačů Kaon a padne výborně do ruky. Tlačítka jsou velká a dobře se mačkají, směrovost dálkového ovládání je prakticky neomezená, což bych vysoce ocenil. Reakce na povely z dálkového ovládání byly prakticky okamžité.Přijímač má i vestavěný OSD teletext. České a slovenské znaky se zobrazují v pořádku včetně diakritiky na velkých písmenech. Elektronický programový průvodce je dobře zpracován. K dispozici je pouze režim „single EPG“ - tedy EPG jednoho jediného programu na více dní dopředu. Klasická mřížka s několika programy současně není k dispozici.V nabídce nastavení najdeme řadu funkcí včetně ručního vyhledávání satelitních programů. K dispozici jsou pouze tyto družice: Astra 28.2E, Astra 23.5E, Astra 19.2E, Hot Bird 13.0E, Eutelsat 9.0E a Thor 0.8W. To jsou všechno družice, ze kterých buď operátor přímo vysílá, nebo z nich bere nekódované programy do svého programového rastru v některých zemích.Např. holandský Canal Digitaal má ve své nabídce i volné programy z družice Astra 28.2E. Při ručním vyhledávání programů se programy řadí od předvolby 4001. Lze přidat i svůj vlastní transpondér nebo editovat stávající. Přidat další družici nelze.Ruční ladění bylo bezproblémové, pokud nebyla aktivována funkce sítového vyhledávání, tam je drobná chyba, která již byla nahlášena výrobci k nápravě.Informační lišta obsahuje informace o běžícím pořadu a všech následujících pořadech. Podrobné informace o pořadu nejsou nikterak oříznuty. České a slovenské znaky se na programech Skylink zobrazovaly v pořádku.Výchozí nastavení přijímače je takové, že přejde do hlubokého spánku až po 5 minutách po vypnutí, jedná se o tzv. eco mód. Klidně můžete nastavit také „nikdy“ a přijímač bude startovat prakticky okamžitě neustále.Rodičovská kontrola je ve výchozím stavu vypnuta, můžete si ji nastavit na různý věk, přijímač se pak řídí podle údaje v EPG. Tady bych ocenil, že divák není obtěžován neustálým zadáváním PINu na erotických programech, pokud má rodičovskou kontrolu vypnutu.Přijímač má k dispozici také řadu favoritních listů, zde si můžete uspořádat programy, jak uznáte za vhodné.Je určitě chvályhodné, že přijímač má zajištěnu softwarovou podporu a to díky samotnému provozovateli satelitní televize Skylink.Přijímač nemá žádné multimediální funkce. Je určen pro nenáročného zákazníka, který vyžaduje bezproblémový příjem programů z platforem, které v jednotlivých zemích M7 Group nabízí.Svit stavové diody na předním panelu přijímače je opravdu velmi značný a působí docela rušivě. Pokud to někoho bude rušit, tak lze použít kousek černé lepicí pásky a je po problému.Zahřívání přijímače je standardní. Na horním krytu nejsou žádné ventilační otvory. Ty jsou umístěny pouze na spodní straně a z obou boků. Aktualizaci řídícího softwaru přijímače je automatická přes satelit Astra 3B (funkce OTA).Výrobce doporučuje používat flash disk o minimální velikosti 16 GB nebo USB pevný disk s maximální velikostí 16 TB. Operátor Skylink doporučuje používat USB pevný disk.Pro testování přijímače jsem použil pevný disk 2,5“ HDD Western Digital My Passport 500 GB napájený přímo z přijímače. Funkčnost zcela bez závad. Formátování v samotném přijímači proběhlo bez problémů, přijímač formátuje disk souborovým systémem EXT4.Nahrávat můžete jeden (i kódovaný) program a na druhý (i kódovaný) program se dívat, omezeni jste jednou frekvencí, protože se jedná o jednotunerový přijímač.Nahrávání i přehrávání záznamů bylo bezproblémové. Nahrávky jsou z licenčních důvodů šifrované a nelze je tedy přehrávat mimo tento přijímač, např. na jiném přijímači Kaon MZ-52. Záznam obsahuje také všechny vysílané zvukové stopy, titulky a podrobné informace o pořadu.Nelze nahrávat z programů, u kterých není vysílané EPG (nahlášeno výrobci k nápravě). Rovněž ani rádio programy nebylo možné nahrávat.Převíjení záznamů je možné v rychlostech 4x, 16x, 32x a 64x. Programování nahrávek je k dispozici také přes EPG, přijímač má v hlavním menu i možnost automatického přidaného času před a za nahrávku.K dispozici je také funkce časového posunu - timeshift.Kaon MZ-52 je jednoduchý satelitní HD přijímač určený pro příjem programů satelitní televize Skylink. Používá moderní bezkartový systém podmíněného přístupu Nagravision CAK8.Přijímač je jednotunerový a umožňuje nahrávat jeden program a druhý zároveň z téže frekvence sledovat. Obsluha přijímače je velmi jednoduchá a jistě vyhoví nenáročnému zákazníkovi.Rád bych poděkoval za zapůjčení přijímače a vynikající spolupráci při jeho testování společnosti Canal+ Luxembourg (M7 Group), která je provozovatelem satelitní televize Skylink.Doporučená maloobchodní cena přijímače: 1740,- Kč nebo 64,90 euro (včetně DPH)Tento přijímač zakoupíte prostřednictvím sítě top partnerů Skylinku: zde (ČR) nebo zde (SR).Ing. Martin Švehlík