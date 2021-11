AB PULSe 4K MINI - malý výkonný UHD satelitní přijímač s dual transcodingem

DNES!

▲ Obr č. 1 - AB PULSe 4K MINI, přední panel (foto: dovozce)



▲ Obr č. 2 - AB PULSe 4K MINI, zadní panel (foto: dovozce)



▲ Obr č. 3 - AB PULSe 4K MINI, dálkové ovládání (foto: dovozce)



▲ Obr č. 4 - AB PULSe 4K MINI, IR čidlo (foto: dovozce)



▲ Obr č. 5 - AB PULSe 4K MINI, balení přijímače (foto: dovozce)



Popis přijímače

▲ Obr č. 6 - AB PULSe 4K MINI, info lišta



Příjem programů a chování přijímače

▲ Obr č. 7 - AB PULSe 4K MINI, single EPG



▲ Obr č. 8 - AB PULSe 4K MINI, multi EPG



▲ Obr č. 9 - AB PULSe 4K MINI, přehled programů



▲ Obr č. 10 - AB PULSe 4K MINI, konfigurace tuneru



▲ Obr č. 11 - AB PULSe 4K MINI, hledání signálu



▲ Obr č. 12 - AB PULSe 4K MINI, plugin FastScan



▲ Obr č. 13 - AB PULSe 4K MINI, rychlé menu



▲ Obr č. 14 - AB PULSe 4K MINI, panel aktualizací



Multimédia

▲ Obr č. 15 - AB PULSe 4K MINI, HbbTV Prima TV



„jellyfish-400-mbps-4k-uhd-hevc-10bit.mk...

▲ Obr č. 16 - AB PULSe 4K MINI, prohlížeč pluginů



▲ Obr č. 17 - AB PULSe 4K MINI, KODI 18.9 Leia



▲ Obr č. 18 - AB PULSe 4K MINI, CI rozhraní



Spolupráce s vestavěným univerzálním dekodérem a CI slotem

▲ Obr č. 19 - AB PULSe 4K MINI, YouTube přehrávač



▲ Obr č. 20 - AB PULSe 4K MINI, záznamy na micro SD kartě



▲ Obr č. 21 - AB PULSe 4K MINI, info o paměti



▲ Obr č. 22 - AB PULSe 4K MINI, info o systému



Závěr

Dnes bych rád čtenářům serveru parabola.cz představil horkou novinku a to satelitní linuxový UHD přijímač AB PULSe 4K MINI. Jedná se o mladšího bratříčka již představeného luxusního UHD satelitního přijímače AB PULSe 4K.Značka AB se tedy rozrostla o další linuxový přijímač s populárním operačním systémem Enigma 2. Tentokráte se slovenský distributor satelitních přijímačů firma AB-COM, s.r.o. rozhodnul nechat vyrobit UHD satelitní přijímač v minimalistickém a elegantním provedení, který nebude svým výkonem zaostávat, za svým starším bratříčkem AB PULSe 4K.Tak vzniknul, přijímač AB PULSe 4K MINI, který se vzhledově podobá satelitnímu přijímači VU+ Zero 4K. Ale je to jen na první pohled, uvnitř je úplně jiný „motor“.Srdcem přijímače je výkonný čtyřjádrový procesor Hisilicon Hi3798MV200 (ARM Cortex A53) od firmy Huawei s výkonem 15000 DMIPS a taktovací frekvencí 1,6 GHz. Přijímač obsahuje paměť Flash 8 GB (eMMC) a RAM 1 GB (DDR 4). Nechybí podpora HDR10 a HLG.Přijímač má vestavěný jeden satelitní tuner, který pracuje v normách DVB-S/S2/S2X. Přístroj umožňuje příjem SD, HD a UHD programů v kompresích MPEG-2, MPEG-4/H.264, HEVC/H.265 a pracuje ve video rozlišení až 2160p (tzv. 4K).Distributor nabízí i variantu přijímače s vloženou micro SD kartou, na kterou můžete nahrávat. Nahrávání je samozřejmě možné také na externí USB pevný disk, flash disk nebo na vzdálené datové úložiště (NAS).Přijímač umožňuje také příjem programů vysílaných v režimu multistream. AB PULSe 4K MINI má k dispozici jednu čtečku vestavěného univerzálního dekodéru a nechybí ani jeden CI/ CI+ slot pro vložení dekódovacího modulu.K dispozici je také funkce hardwarového dual transcodingu, což u přijímače v této cenové kategorii je zcela neobvyklé.Samozřejmě, že nechybí podpora pro hybridní televizní vysílání HbbTV a je k dispozici také funkci HDMI CEC (současné ovládání přijímače a TV). Díky použití výkonného procesoru Hisilicon můžete přehrávat širokou škálu multimediálních AV souborů včetně videí s vysokým datovým tokem.Navíc je možné nainstalovat multimediální prostředí KODI 18.9 Leia (k dispozici v image Open ATV 6.4), který nepoužívá přehrávač z Enigmy 2, ale originální přehrávač z KODI.Přijímač je napájen externím napájecím adaptérem 12V/2A.Přijímač je vyráběn v černém provedení s rozměry pouhých 145 x 109 x 46 mm (Š x H x V). Na předním panelu je pouze stavová dvoubarevná LED dioda (tlačítko „power“). Displej není k dispozici.Na zadním panelu nacházíme jeden F konektor (vstup vestavěného satelitního tuneru), digitální optický audio výstup S/PDIF, jeden USB 2.0 port, jeden USB 3.0 port, jeden CI/CI+ slot pro vložení dekódovacího modulu, jedna čtečka universálního dekodéru, kolébkový vypínač a konektor pro připojení externího napájecího adaptéru.Dále je zde ještě tlačítko reset, vstup pro IR čidlo (je součástí balení), čtečka micro SD karty, HDMI 2.0a konektor pro připojení k vaší LCD nebo OLED TV a síťové rozhraní Ethernet 100 Mbps.Součástí balení je průvodce nastavením přijímače, HDMI kabel, externí IR čidlo a napájecí adaptér 12V/2A.Přijímač obsahuje alternativní image Open ATV 6.4. Provedl jsem jeho aktualizaci na poslední verzi. Pozor, to lze udělat pouze v případě, že původní verze image není příliš stará. V opačném případě je nutná nová instalace staženou image z oficiálního webu Open ATV. To lze v bootovacím menu udělat i online, stačí být jen připojeni k internetu.Open ATV 6.4 je poslední stabilní verze. Také pro tento přijímač je již k dispozici i beta verze unstable Open ATV 7.0 a existuje pro něho i verze image konkurenčního týmu Open PLi. Rozhodně doporučuji zůstat u osvědčeného Open ATV 6.4.Přijímač umožňuje uložit do paměti neomezené množství televizních a radiových programů. Vyhledávání kanálů je rychlé a i přepínání mezi programy je velmi svižné a to do 2 - 3 sec.Vestavěný satelitní tuner typ Si2166D není žádným překvapením. Běžně se dává do linuxových přijímačů, tedy vše je otázka jenom driverů a použitého hardwaru.Tuner dokázal naladit programy v plném rozsahu symbolových rychlostí SR 1-45 Msym/s a to v obou normách DVB-S i DVB-S2 (QPSK/8PSK). Citlivost/selektivita použitého satelitního tuneru je výborná. Kvalitu signálu S/N lze zobrazit v procentech nebo v decibelech.Pro vyhledávání multiplexů s vysokou přenosovou rychlostí je vhodná slovenská placené televize Fotelka na družici Belintersat 1 na pozici 51,5° východně, kde se používá SR 45 Msym/s a FEC 8/9. Ladění proběhlo zcela bez potíží.Také ladění programů s nízkými symbolovými rychlostmi proběhlo bez problémů, tuner naladil vše. Přijímač umožňuje naladit i programy vysílané v nové normě DVB-S2X.V této normě je k dispozici pouze jediný transpondér s pravidelným vysíláním a to na družici Eutelsat 33E na pozici 33° východně. Zde se vysílá multiplex složený z nekódovaných HD francouzských kanálů TF1, TFX a TMC, které jsou na jiných družicích kódované.Zvuková stopa se ukládá na danou předvolbu a samozřejmě lze uložit levý nebo pravý audio kanál. Přijímač má i vestavěný OSD teletext. České a slovenské znaky se zobrazují v pořádku.Dálkového ovládání je použité shodné jako u ostatních přijímačů značky „AB“. Tlačítka jsou dobře rozmístěná, ale přeci jen směrovost dálkového ovládání by mohla být širší. Nicméně to lze snadno podstatně vylepšit a to zapojením IR čidla, které je součástí balení.Obrazový výstup z přijímače je vynikající. Nicméně musím připomenout charakteristickou vlastnost procesoru Hisilicon, že při přepínání programů je třeba počkat malý okamžik na synchronizaci obrazu se zvukem.Samozřejmostí pro uvedený typ tuneru je příjem programů v režimu multistream (MIS). Programy v režimu MIS jsou aktuálně k dispozici na satelitních pozicích 33°E, 21,5°E, 10°E, 9°E, 5°W a 30°W. MIS využívají satelitní operátoři, jako distribuční linky pro kabelové rozvody nebo pro pozemní vysílače.Přijímač nemá podporu vysílací technologie T2-MI.O funkčnost HbbTV se stará plugin „hbbtv-webkit“. Zde je záruka, že pojede i novější verze HbbTV, kterou používá televize Nova a Prima. Při pohybu v nabídce HbbTV oceníte výkon tohoto přijímače.Tradičně jsem si nainstaloval přehrávač videí Youtube, i zde bylo přehrávání videí bezproblémové. Samozřejmostí je možnost nainstalovat multimediální prostředí KODI 18.9 Leia. KODI používá svůj vlastní originální player, nikoliv ten z Enigmy 2.I když je přijímač jednotunerový, je zde k dispozici funkce PIP (obraz v obraze). Ta je přirozeně omezena na jeden transpondér (frekvenci).V jednom z posledních updatů Open ATV 6.4 výrobce splnil požadavek slovenského distributora a doplnil ovládání LED diody na předním panelu. Diodu lze vypnout jak při provozu, v pohotovostním stavu, tak i v hlubokém spánku.Byla i opravena chyba při použití CI+ helperu, kde byly zobrazovány v menu chybně dvě pozice pro CI/CI+ moduly, i když má přijímač fyzicky jen jeden CI/CI+ slot. Nyní je již vše zobrazováno v pořádku.Na tomto místě je třeba ocenit aktivní spolupráci dovozce s výrobcem, což je dnes bohužel už málo časté.Plugin FastScan pro rychlé vyhledávání programů satelitních operátorů skupiny M7 Group , tedy včetně Skylinku, freeSATu, Direct One atd. je k dispozici ke stažení v menu pluginů.Elektronický programový průvodce je v Enigmě 2 výborný, tady se stále opakuji. Informační lišta obsahuje informace o běžícím a následném pořadu. Podrobné informace o pořadu nejsou nijak oříznuty. Vše je otázku skinu, který se rozhodnete používat. Výchozí je výborný skin Matrix.Přijímač umí zobrazit EPG na několik dní dopředu, pokud je provider vysílá. Načítání informací je bleskové, EPG data se ukládají automaticky do flash paměti přijímače.České a slovenské znaky se na programech Skylink a freeSAT zobrazovaly v pořádku. Pouze je třeba mít aktuální soubor „encoding.conf“, který musí být doplněn o nové transpondéry. Azbuka na kanálech paketů NTV plus, Trikolor TV a MTS se zobrazovala korektně.Jak už jsem uvedl výše, je zde i funkce hardwarového dual transcodingu, kterou obsahují jen opravdu výkonné přijímače. Transkódování lze nastavit na video rozlišení 480p, 576p a 720p, dále lze přepnout mezi kodekem MPEG-4 a HEVC, vše plně funkční.Na jeden program se můžeme dívat v TV, současně druhý program streamovat po síti třeba do PC a další dva programy transkódované posílat třeba do mobilu a tabletu. Opět je zde omezení na jeden transpondér.Snad jen pro připomenutí starší bratříček model AB PULSe 4K umožňuje vložit druhý satelitní nebo hybridní tuner a pak již nejste omezeni na jeden transpondér.Také tento přijímač podporuje tzv. multiboot a umožňuje nainstalovat do paměti až čtyři image. Zálohování image celého přijímače pracuje v Open ATV zcela bez potíží. Výsledkem je záloha v podobě jednoho jediného zip souboru.Obnova přijímače ze zálohy se může provádět jak z menu přijímače, tak i z tzv. bootovacího menu do kterého se můžete dostat po startu přijímače, tak že po zapnutí přijímače kolébkovým vypínačem na zadním panelu budete držet tlačítko „power“ na dálkovém ovladači.Obnova systému z bootovacího menu se zde dá také provést online čistým imagem. Na internetu je k dispozici Open ATV 6.4, Open ATV 7.0 a Open PLi. Nebo použijeme pro obnovu vlastní zálohu, kterou umístíte např. na flash disk.Přijímač je vybaven síťovou kartou Ethernet s rychlosti 100 Mbps. Je možné také použít WI-FI, které přijímač podporuje, musíte si pouze dokoupit vhodný WI-FI dongle. Dovozce doporučuje levné spolehlivé typy pro přijímače „AB“, které můžete zakoupit zde Doba startu přijímače (bootování) je cca 22 sekund. Na editaci programů v PC lze použít program Dreamset nebo DremboxEdit. Pro komunikaci přes FTP s linuxovými přijímači lze použít libovolného FTP klienta.Ventilační otvory jsou pouze na bocích přijímače a ze spodu přijímače. Přesto je zahřívání přijímače minimální. Napájení přijímače je externí pomocí dodaného napájecího adaptéru 12V/2A.Přístroj umí zobrazit fotografie ve formátu JPEG nebo BMP a přehrát hudbu ve formátu MP3 nebo WAV. Poradí si i zvukem DTS. Přehrávač z enigmy 2 přehraje AV soubory typů avi, mov, mkv, m2ts, ts, mpeg-4 a flv. Není možné přehrát soubory DivX a WMV.Protože přijímač podporuje kodek HEVC/H.265, tak lze přehrát videa s tímto kodekem do rozlišení 2160p. Vyzkoušel jsem řadu testovacích videí v HEVC s různým video rozlišením, všechny videa přijímač přehrál.Procesor Hisilicon dovoluje přehrávat videa s opravdu extrémně vysokým datovým tokem, např.Samozřejmě vždy záleží na jakém video a audio kodeku je soubor vytvořen. Tedy ne všechny soubory přehrajete úspěšně. To platí pro každý satelitní přijímač.Přijímač samozřejmě umožňuje příjem IPTV programů. Tyto programy zatím nelze nahrávat.Přehrávání audio stop AAC, HE-AAC a Dolby Digital+ (E-AC3) bylo bez problémů na programech, které tyto kodeky používají.Spolupráce s externím pevným diskem (micro SD kartou)Do přijímače nelze vestavět pevný disk. K dispozici jsem měl verzi přijímače s dodávanou micro SD kartou 64 GB. Je to rychlé, elegantní a osobně jsem tuto metodu během testování přijímače používal.Omezeni jste jen kapacitou micro SD karty.Dle údajů dovozce:- na 32 GB microSD kartu uložíte cca 13 hodin záznamu- na 64 GB microSD kartu uložíte cca 25 hodin záznamu- na 128 GB microSD kartu uložíte cca 50 hodin záznamuÚdaje jsou orientační v závislosti od bitrate (bitové rychlosti) programu, ze kterého jste nahrávali, protože každý program má jiný bitrate. Bez problémů jsem nahrával dva programy v HD kvalitě.Pro účely nahrávání můžete samozřejmě připojit USB pevný disk. Podporovány jsou formáty EXT4, EXT3, EXT2, NTFS a FAT32. Přijímač umožňuje současně nahrávat maximálně 5 kódovaných programů (pokud využíváte dekódovací kartu vloženou ve čtečce vestavěného univerzálního dekodéru).Samozřejmě přijímač umí interně sdílet dekódovací kartu, takže si nemusíte dělat starosti se současným záznamem více kódovaných programů. Všechny nahrávky máte vždy dekódované.Převíjení záznamů tam a zpět je v rychlostech 2x, 4x, 8x, 16x, 32x a 64x a 128x. Zpomalené přehrávání je v rychlostech 1/2x, 1/4x a 1/8x. Převíjení SD, HD a UHD záznamů je v pořádku. Pro rychlý přesun lze použít i numerická tlačítka na dálkovém ovládání, vhodné pro přeskakování reklamy.Názvy záznamů lze přejmenovat dodatečným pluginem, záznam lze také stříhat a poté přenášet po síti kam potřebujete. Nechybí ani funkce časového posunu - Timeshift.V přijímači je vestavěna jedna čtečka dekódovacích karet univerzálního dekodéru a jeden CI slot pro vložení dekódovacího modulu. Dekodér je třeba softwarově oživit, používá se ARM architektura. Bez problému funguje softcam OScam, který je však třeba řádně nakonfigurovat.Pod vhodnou verzí OScamu fungují bez problémů naše dekódovací karty ICE Irdeto Skylink (na kterých ještě nebylo aplikované zvýšené zabezpečení), karty ICE Irdeto freeSAT, karty Irdeto slovenské veřejnoprávní televize RTVS, Conax karty Antik Sat a karty Irdeto Fotelka TV.Karty M7 Irdeto Skylink nelze použít v interním dekodéru z důvodu aplikovaného vyššího zabezpečení na kartě! Pro takovéto karty operátor Skylink doporučuje používat dekódovací moduly s certifikací Skylink Ready. Ten pak vložíte do CI slotu tohoto přijímačeModul se vkládá a vyjímá bez problémů, totéž dekódovací karta do čtečky vestavěného dekodéru.Z dekódovacích modulů pro příjem satelitní televize Skylink jsem vyzkoušel dekódovací moduly SMIT Technisat Irdeto CI+ (stejný jako Mascom Irdeto CI+, ale navíc s podporou funkce dualdecrypt) a modul Skylink Viaccess CAM701 (opět podpora funkce dualdecrypt).Moduly pracovaly bez potíží. Funkce dualdecrypt (tedy nahrávání dvou kódovaných programů současně z jedné frekvence) pracovala úplně v pořádku u obou modulů (pouze v režimu PIP některé kombinace programů nebylo možné současně zobrazit).K dispozici jsem již měl také nový dekódovací modul CAM803 Nagravision pro operátora Skylink. Jedná se o moderní bezkartový modul, používá se tzv. virtuální dekódovací karta. Tento modul pracuje výhradně v režimu CI+ 1.3 a CI+ 1.4.Po nainstalování příslušného pluginu pro podporu CI+ rozhraní, pracoval tento modul zcela bez problémů. Tento modul představím čtenářům ve zvláštní recenzi.Vyzkoušel jsem také dekódovací modul DIGI Nagra s vloženou kartou pro satelitní platformu Nová DIGI SK provozovanou společností DIGI Slovakia. Modul pracoval bez problémů, bohužel nebylo možné zadat PIN kód, tudíž programy vyžadující PIN nefungovaly (programy se sledovat dají, ale musí se použít taková malá finta).Tento problém byl nahlášen dovozcem výrobci přijímače k dořešení. Většina linuxových přijímačů tento problém má, výjimkou jsou třeba přijímače VU+ 4K. Řešením je samozřejmě výměna tohoto modulu za nový bezkartový modul DIGI Nagra, kde lze rodičovský zámek vypnout. Tento modul byl již na webu parabola.cz představen.Stejný modul používá i náš satelitní operátor Telly . Zde se PIN kód na žádném programu nepoužívá. Kartový modul DIGI Nagra umožňoval nahrávat až čtyři programy současně z jednoho transpondéru.Nahrávky u všech modulů jsou samozřejmě nešifrované.Přijímač bez problémů dekódoval programy slovenské placené televize Fotelka TV pomocí modulu PanAccess SMIT, tohle většina linuxových přijímačů nezvládne (kromě např. VU+) z důvodu použité velmi vysoké šířky pásma transpondérů.Samozřejmě lze použít i kartu Irdeto Fotelka ve vestavěném univerzálním dekodéru (ta pracuje v libovolném přijímači s univerzálním dekodérem, podmínkou je pouze to, aby přijímač zvládnul kanály naladit).Opět jsem vyzkoušel celou řadu zahraničních dekódovacích modulů. Výsledky byly shodné, jako u satelitního přijímače AB PULSe 4K, kde jsem vše podrobně popsal.AB PULSe 4K MINI je malý elegantní satelitní UHD přijímač s velmi slušným výkonem. Přijímač má jeden vestavěný DVB-S2X tuner pro příjem satelitních programů.Přístroj má kromě vestavěného universálního dekodéru k dispozici jeden CI/CI+ slot pro vložení dekódovacího modulu. Díky použitému procesoru Hisilicon si přijímač hravě poradí s přehráváním multimediálním souborů s extrémně vysokým datovým tokem.Přijímač umožňuje také příjem programů vysílaných v režimu multistream. Pro nahrávání programů lze použít micro SD kartu nebo externí USB pevný disk.Za zapůjčení přijímače děkuji společnosti AB-COM, s.r.o.Tento satelitní přijímač je možné zakoupit na e-shopu distributora ve dvou variantách zde:Doporučená maloobchodní cena: 3875,- CZK s DPH nebo 149 € s DPHDoporučená maloobchodní cena: 4290,- CZK s DPH nebo 165 € s DPHIng. Martin Švehlík