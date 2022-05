AB IPBox ONE - satelitní UHD přijímač s Androidem za atraktivní cenu

DNES!

Popis přijímače

Příjem programů a chování přijímače

Nahrávání

Spolupráce s vestavěným univerzálním dekodérem

Multimediální využití a příjem IPTV/OTT

Závěr

Dnes si představíme další satelitní UHD přijímač s operačním systémem Android 8 Oreo a to model AB IPBox ONE. Je to levnější bratříček dříve představených dvoutunerových přijímačů AB IPBox TWO a AB IPBox TWO COMBO.Díky operačnímu systému Android není AB IPBox ONE pouze satelitní přijímač, ale také výborné multimediální centrum.AB IPBox ONE má zabudovaný jeden satelitní tuner, který pracuje v normách DVB-S/S2/S2X. Modely AB IPBox TWO a AB IPBox TWO COMBO jsou dvoutunerové.Srdcem přijímače je moderní čtyřjádrový výkonný procesor. Paměť flash (eMMC) má velikost 8 GB a paměť RAM 2 GB (DDR4). Modely AB IPBox TWO a AB IPBox TWO COMBO měli paměť flash dvojnásobnou, tedy 16 GB.Přijímač pracuje v rozlišení až 3840x2160p (4K Ultra HD) 60fps. Znovu nechybí podpora technologie vylepšení obrazové kvality HDR (High Dynamic Range) 10bit, HLG a VP9 10 bit.Přijímač umožňuje příjem SD, HD a UHD programů v kompresích MPEG-2, MPEG-4/H.264 a HEVC/H.265. Použitý demodulátor umožňuje příjem programů vysílaných v režimu multistream.AB IPBox ONE má k dispozici jednu čtečku vestavěného univerzálního dekodéru. A samozřejmě opět nechybí možnost nahrávání na externí USB pevný disk, flash disk nebo NAS (síťové úložiště).K dispozici je funkce HDMI-CEC (současné ovládání TV a přijímače jedním dálkovým ovladačem). Přijímač díly operačnímu systému Android zvládne přehrát velké množství různých formátů multimediálních AV souborů včetně videí s vysokým datovým tokem.Přístroj nemá podporu pro hybridní televizní vysílání HbbTV, ale to se dá alespoň částečně nahradit použitím některých aplikací v Androidu, které jsou k dispozici v aplikaci Google Play.Přijímač je napájen externím napájecím adaptérem 12V/2A.AB IPBox ONE má podobný vzhled jako přijímače AB IPBox TWO a AB IPBox TWO COMBO. Opět elegantní černý dizajn s menšími rozměry 150 mm х 40 mm х 100 mm (Š x V x H).Na předním panelu se nachází barevný TFT LCD displej, který nám zobrazuje logo programu (nebo aplikace) a LED dioda, která zobrazuje stav přijímače. Červená signalizuje pohotovostní stav, zelená pak provoz. Žádná tlačítka zde nejsou k dispozici.Na pravém boku přístroje nalezneme USB konektory, jeden v provedení USB 2.0 a druhý v provedení USB 3.0.Slot pro micro SD kartu na rozdíl od modelů AB IPBox TWO a AB IPBox TWO COMBO chybí.Na zadním panelu přijímače nacházíme jeden F konektor (vstup satelitního tuneru), HDMI konektor, optický audio S/PDIF konektor, síťové rozhraní Ethernet 100 Mbps a konektor pro připojení externího napájecího adaptéru. Nakonec je zde ještě čtečka vestavěného univerzálního dekodéru.Tlačítko pro zapnutí/vypnutí přístroje chybí (to bylo k dispozici u modelů AB IPBox TWO).Součástí balení je stručný návod k obsluze v několika jazycích včetně češtiny a slovenštiny, napájecí zdroj 12V/2A a HDMI kabel.Do přijímače jsem nahrál poslední software, který je k dispozici na webu dovozce zde Jak jsem již uvedl v recenzi přijímačů řady AB IPBox TWO, tak tento software obsahuje opravu řady chyb a řadu různých vylepšení. Na tomto místě bych opět rád vyzdvihnul úlohu dovozce, který pružně reaguje na zapracování různých vylepšení a má velmi dobré vztahy s výrobcem.Přijímač se choval zcela identicky jako modely AB IPBox TWO, které jsem představil čtenářům webu parabola.cz zde . Android 8 zůstane vždy Androidem 8, vývoj softwaru všech tří modelu AB IPBox probíhá současně. Zde je ovšem třeba zdůraznit, že se zde používá jiný aktualizační soubor, než u modelů řady AB IPBox TWO.Na hlavní obrazovce Androidu opět nalezneme ikonu „live TV“, která slouží pro přepnutí přijímače do satelitního režimu.Přijímač umožňuje uložit do paměti neomezené množství televizních a rádiových programů. Vyhledávání kanálů je rychlé a i přepínání mezi programy trvá cca 2 -3 sec.V tomto modelu je napevno vestavěný jeden satelitní DVB-S2X tuner, tento typ je použitý také v modelech řady AB IPBox TWO. Tedy i veškeré výsledky testování tuneru jsou shodné.Je pro připomenutí tuner dokázal naladit programy v plném rozsahu symbolových rychlostí SR 1-45 Msym/s a to v obou normách DVB-S i DVB-S2 (QPSK/8PSK). Dokonce ladí i mírně pod 1 Msym/s.Ladění programů s nízkými i vysokými symbolovými rychlostmi proběhlo bez problémů. Rovněž i příjem multiplexu v normě DVB-S2X na družici Eutelsat 33E na pozici 33° východně byl bezproblémový.Tuner přijímače podporuje také vyhledávání programů v režimu multistream (MIS). Ty jsou dostupné na satelitních pozicích 33°E, 21,5°E, 10°E, 9°E, 5°W a 30°W. Opět bych připomněl, že tento tuner naladí multiplexy s modulací 16APSK.Kvalita signálu je zobrazována proužkovým ukazatelem a v procentech. Přijímač má excelentní obraz a to nejen v 4K rozlišení, ale i v FHD kvalitě.Dálkové ovládání se používá odlišné od modelů řady AB IPBox TWO. Jedná se klasické IR dálkové ovládání, které je velmi slušně provedené a opět nechybí tlačítko pro zobrazení kurzoru myši, pokud byste ji potřebovali v nějaké aplikaci.Přijímač má v sobě vestavěný také Bluetooth 4.0. Tedy lze použít i dálkové ovládání, které se dodává k přijímačům AB IPBox TWO a AB IPBox TWO COMBO. V režimu Bluetooth je nutné nejprve dálkové ovládání s přijímačem spárovat. Toto dálkové ovládání se dá koupit i samostatně.Výhodou Bluetooth dálkového ovládání není jenom neomezená směrovost, ale také vestavěný mikrofon pro vyhledávání pomocí služby Google Assistant.Snad bych ještě připomněl, že při vyhledávání programů je možné použít funkci FastScan , která umožňuje rychlé vyhledávání programů satelitního operátora. Z našich operátorů je zde k dispozici Skylink CZ/SK, freeSAT by Skylink a Antik Sat Dovozce těchto přijímačů vytvořil pěkné instruktážní video , jak nainstalovat přijímače AB IPBox.Přijímač má v sobě zabudovanou WiFi Dual band 2,4GHz/5GHz. K dispozici je Ethernet 100 Mbps.Doba startu přijímače z hlubokého spánku je cca 45 sekund. Uvedení přijímače z běžného pohotovostního režimu do provozu je prakticky okamžité.Ventilační otvory jsou pouze ze spodu přijímače. Pár jich najdeme také na bocích a to je vše. Nicméně zahřívání přijímače je standardní. Napájení přijímače je externí pomocí dodaného napájecího adaptéru 12V/2A.Do přijímače není možné zabudovat pevný disk. Nahrávání je možné uskutečnit na externí USB pevný disk, flash disk nebo na NAS. Není zde možnost nahrávání na micro SD kartu, které bylo k dispozici u modelů AB IPBox TWO a AB IPBox TWO COMBO.Pro účely testování jsem nahrával na USB flash disk Kingston s kapacitou 32 GB. Vše probíhalo zcela bez problémů.Přijímač umožňuje nahrávat maximálně dva kódované (nekódované) programy současně a na třetí kódovaný (nekódovaný) se dívat. Omezeni jste jedním transpondérem (frekvencí), protože přijímač je jednotunerový.Pro nezávislé nahrávání ze dvou transpondérů jsou určené minule představené modely satelitních přijímačů AB IPBox TWO a AB IPBox TWO COMBO.Přijímač umí interně sdílet dekódovací kartu, takže si nemusíte dělat starosti se současným záznamem více kódovaných programů. Všechny nahrávky máte vždy dekódované.Pouze pro připomenutí převíjení záznamů na flash disku tam a zpět je v rychlostech 2x, 4x, 8x, 16x, 32x a 64x. Zpomalené přehrávání není k dispozici. K dispozici je také funkce časového posunu - Timeshift. Programování záznamů je možné buď ručně přes časovač nebo přímo pomocí EPG.Je zde stejný bug jako u modelů řady AB IPBox TWO při nahrávání HD a SD programů vysílaných s kompresí HEVC (např. Antik SAT), který spočívá v tom, že nahrávka je nepoužitelná (má velikost nula). Výrobce na řešení již pracuje.V přijímači je vestavěna jedna čtečka dekódovacích karet univerzálního dekodéru. Přijímač po rozbalení a naladění umí pracovat s našimi dekódovacími kartami ICE Irdeto Skylink, ICE Irdeto freeSAT a Conax karty Antik SAT. Dekódovací kartu Irdeto Fotelka TV daný OScam nepodporuje, ani po ruční změně konfigurace.Opět i zde na tomto místě je vše stejné jako u modelů AB IPBox TWO a AB IPBox TWO COMBO. Pouze pro připomenutí. Přijímač umí zobrazit fotografie ve formátu JPEG nebo BMP a přehrát hudbu ve formátu MP3 nebo WAV.Přehraje AV soubory typů avi, divx, xvid, mov, mkv, m2ts, ts, wmv, mpeg-4 a flv. Přijímač si také bez problému poradil s testovacími MKV soubory s vysokým datovým tokem jako např. „Jellyfish-40-Mbps 10bit.mkv“ nebo „Samsung Demo Oceanic 40 Mbps“ v rozlišení 1080p.Platí zde stejné doporučení, pokud nějaký soubor nepřehrajete v místním media playeru, doporučuji si stáhnout VLC přehrávač nebo multimediální prostředí KODI. Nicméně pozor si musíte dát na dostatek místa na instalaci aplikací, protože oproti modelům řady AB IPBox TWO je zde jen poloviční kapacita paměti flash.Nicméně je možné aplikace přesunout třeba na flash disk. Interní paměť flash 8 GB zcela jistě bohatě vystačí na několik běžných OTT/IPTV aplikací.Výrobce doporučuje instalaci aplikací provádět ze svého obchodu STB Market. Google Play není ve výchozím nastavení k dispozici, ale lze ho doinstalovat. Zařízení nemá licenci až do úrovně Android TV, proto je to takto rozdělené. Pozor, aplikaci pro Skylink Live je nutné instalovat z STB Marketu, zde je verze pro Android TV, i když není nejnovější.V poslední verzi firmwaru najdeme na hlavní obrazovce nainstalované tyto aplikace: Antik TV, Skylink SK, Skylink CZ, O2 TV SK, Magio GO, Orange TV, Sledování TV a HBO Max. Samozřejmě další aplikace si můžeme doinstalovat.Nainstalovaná je také aplikace Youtube. Aplikace Netflix nelze použít, protože přístroj nemá příslušné licence.Díky provozovateli některých OTT aplikací jsem opět mohl vyzkoušet jejich aplikace pro online příjem televizních programů. Jednalo se o aplikace Skylink Live CZ, Skylink Live SK, HBO Max, FimBox +, Sledování TV, Lepší TV a Antik TV.Všechny výše uvedené aplikace pracovali na tomto přijímači zcela bez problémů. Podrobný popis chování aplikací jsem uvedl v recenzi přijímačů AB IPBox TWO a AB IPBox TWO COMBO.Velmi pěkný je TFT LCD displej, který v pohotovostním stavu může ukazovat hodiny, záleží, co si v menu nastavíte. V provozním režimu displej zobrazuje logo programu, případně jeho název a časový průběh sledovaného programu, dále také logo aplikace. Jas displeje nelze regulovat.Stabilita, výkon a rychlost přijímače je perfektní.AB IPBox ONE je jednotunerový UHD satelitní přijímač s operačním systémem Android 8 Oreo. Přijímač podporuje příjem programu v režimu MIS a příjem programů s modulací 16APSK. Je určen pro cenově citlivější zákazníky, kteří nevyžadují bohaté nahrávací funkce.Přijímač je vhodný pro OTT služby Skylink Live CZ/SK, Sledování TV, Lepší TV, Antik TV apod.Za zapůjčení přijímače děkuji společnosti AB-COM, s.r.o. Představený přijímač mohou zákazníci z Česka i Slovenska zakoupit na e-shopu dovozce zde: AB IPBox ONE (1x DVB-S2X) + Antik 3 měsíce (akční nabídka, kde dostáváte zadarmo kupón ANTIK TV na 3 měsíce - Velký balík PLUS - POZOR! Limitovaná nabídka!)Doporučená maloobchodní cena: 2990,- CZK s DPH nebo 99,- € s DPHIng. Martin Švehlík