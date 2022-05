Anadol Multibox Combo SE - multiboxy jsou zpět

DNES!

Technické údaje

Připojení a konektivita

První seznámení

openatv-6.4-anadolmultiboxse-20220425_re...

Síťová připojení

Závěrem

Jsou to zhruba 3 roky, kdy se u nás objevily první multiboxy, které se vyznačují tím, že kromě Enigmy 2 je možné přístroj spustit také s OS Android. Nyní přicházejí multiboxy ve verzi SE Second Edition a to Maxytec, Anadol, AX.Pro recenzi jsem vybral u nás neznámou značku Anadol a to především proto, že má integrované Wifi připojení a jak jsem se dočetl i bezkonkurečně nejlepší dálkový ovladač z multiboxů.Multiboxy se vyrábějí ve verzi Combo DVB-S2/T2/C nebo Twin 2x DVB-S2, já se zaměřím na verzi ComboFoto výrobce- čip Hisilicon HI3798MV200- 15 000 DMIPS & GPU Mali 450- ARM Cortex A53 (ARMv7) čtyřjádrový (4x1600 MHz) CPU- Funkce Multiboot s OS E2 Linux (Multiboot pro E2 Linux až 4 image současně možné)- 8 GB Flash a 1GB DDR3 RAM- Vysoký dynamický rozsah (HDR/HDR10)- Multituner jako DVB-S2 & DVB-C/T2- Rozlišení 4K Ultra HD (2160p)- Dekódování videa HEVC H.265- Dekódování videa HEVC H.264- PIP v SD/HD a 4K UHD- DiSEqC 1.0/1.1/1.2, USALS- OpenGL ES 2.0/1.1- Poměr stran 4:3 / 16:9- OSD v mnoha jazycích- Letterbox pro televizory 4:3- Rozměry: 160 x 105 x 27 mm- Spotřeba energie v pohotovostním režimu - 0,5W- EPG (Elektronický programový průvodce)- Neomezený seznam kanálů pro TV a rádio- Rozšiřitelný o mnoho bezplatných pluginů- Podpora pro seznamy buketů (seznamy oblíbených)1x USB 2.01x USB 3.01x HDMI 2.0a1x resetovací tlačítko1x MicroSD slot1x S/PDIF (optický)1x LNB-IN (DVB-S2)1x ANT-IN (DVB-C/T2)1x DC připojení (12V)1x Ethernet (10/100Mbits)1x AV-Out (CVBS/ RL Audio)- WiFi (150Mbit podpora WLAN)O tom že se jedná o model SE svědčí pouze dvě přelepky a to na krabici a na samotném boxu. Německý distributor ještě vkládá do balení informaci o tom, že se skutečně jedná o Anadol Combo SE a že firmware mezi boxy je nezaměnitelné. V balení najdeme přístroj, dálkový ovladač s bateriemi, kabel HDMI a jednoduchý návod k obsluze.Po připojení do sítě 220V nám přístroj startuje v Enigmě 2 OpenATV 6.4, je to stejné jako u ostatních boxů s Enigmou 2 a navíc jsem se multiboxy zabýval podrobně zde a také tady . Nyní bych vás chtěl seznámit pouze s tím, co je nového nebo co se od posledních recenzí změnilo.Po spuštění přístroje a procházení menu zjistíme, že jednak jsou instalovány již image dvě a to výše zmiňované OpenATV a OpenPli Homebuild, ale co je zajímavější i Android 7.0 image z konce roku 2021. V nastavení sítě máme možnost LAN a také WifiRecovery boot je ve verzi r318, manipulace a upgrade je možný přes image recovery emmc např.Vidíme, že máme možnost flashovat až 5 image a k tomu ještě Android. Výhodou je, že OpenPli Homebuild v 5. slotu nejde přepsat, a tak se máte vždy kam vrátit.Další, dle mého změnou zásadní je, že díky updatovanému softwaru máme možnost používat kombinovaný tuner DVB-S2/C/T2 bez omezení, včetně HbbTV jak jsme zvyklí z jiných přístrojů.HbbTV je nutné u OpenATV doinstalovat ručně z pluginů. U Homebuildu OpenPli HbbTV není možné používat.Pluginy to je zásadní rozdíl mezi primárně nainstalovanými image, zatímco OpenATV má možnosti téměř nekonečné, u instalovaného OpenPli sice nějaká možnost je, ale moc bych si od toho nesliboval, samozřejmě instalace manuální z příkazového řádku či aktualizace nebo doplnění příslušného feedu pořád existuje, ale pro mnohé to asi nebude až tak user friendly.OpenATV mezi jinými nabízí možnost sledovat placené aplikace Netflix, Dazn, Disney+ nebo Prime Video to vše za pomoci webového prohlížeče chromium.V tomto případě se však bez externí klávesnice neobejdete, neboť žádná virtuální klávesnice v tomto případě u Enigmy 2 nefunguje.Kodi je možné instalovat ve verzi 18.9, což je dané verzí pythonu 2.7.XPokud byste chtěli novější verzi Kodi, musíte instalovat do některého volného slotu image OpenATV 7.1 na bázi pythonu 3.V této verzi Kodi je možné používat i PVR pluginy.Pro použití přístupových karet není přijímač vybaven čtečkou ani CI slotem, je však možné použít externí čtečku Smouse/Phoenix a konfigurovat emulátor, je možné používat přístupové karty Skylinku, AntikSatu a freeSATu. Pro některé providery je možné využit funkci FastScan a k dalšímu individuálnímu nastavení je možné používat DreamSet, DreamboxEdit případně další editory.Přijímač není nijak omezen a tak používání NFS, CIFS, Samby a dále FTP, SSH, VPN záleží pouze na individuálních znalostech každého uživatele.V případě používání síťového disku je možné tento nastavit jako HDD a lze na něj i nahrávat.Pokud se týká instalovaného Androidu, tak ten je ve verzi 7.0 a obsahuje i DTV, nechybí podpora Google Storu a aplikací pro IPTV/OTT služby. Celkově došlo k výraznému zmenšení množství instalovaných aplikací.Základní launcher obsahuje několik editovatelných dlaždic, pro něž je možné zvolit příslušné apk.V DVB-T2 i DVB-S2 je EPG stále bez českých znaků. K DVB neexistuje editor kanálů, vše je nutno editovat ručně. Je to pomalé, ale jde to. Kanály po vyhledání se ukládají za sebe, a je možné využívat kombinovaný tuner bez jakéhokoliv problému.Pro DVB-S2 je možné použít oscam, umístění a port webového rozhraní je nezměněn.Další aplikace je možné stahovat z oficiálního Google Store nebo AptoideTV.Rovněž čínský Shafa Market stojí za prozkoumáníPokud chcete instalovat nejakou aplikaci, většinou ji najdete v Google Store nebo případně AptoideTV a možná bude i fungovat, otázkou je jak, největším problémem bývá v 80% ovládání. Android v přístroji je totiž ve verzi AOSP (Android over source project)Například HBO Max - je funkční, ale vyhledávání a ovládání i externí klávesnicí je velmi obtížnéDalší aplikace, to je jak na houpačce, některé fungují a jiné ne, pravděpodobně je to dáno verzí Androidu. Avšak velké množství aplikací naleznete v neoficiálních storech například Aptoide, APKmirror, APKPure a další. Je potřeba si s tím však pohrát a zkoušet.Foto výrobceMultiboxy byly a jsou zajímavými přístroji pro denní používání, v praxi jsou ověřené, HW bezproblémový a stabilní. Využití bych viděl především jako druhý přístroj v domácnosti. K přednostem patří i jednoduché flashování přes USB nebo po síti, včetně možnosti vytvoření zálohy. SW Enigma 2 záleží na skupině, která jej vyvíjí, zmínil bych OpenATV a OpenPli. Na Androidu zase můžeme vidět, že až takový důraz se na něj neklade, pravděpodobně to není koncovými zákazníky vyžadováno.Zapojení do domácí sítě je bezproblémové a využití jako multimediální box rovněž. Výhodou je možnost používání WI-FI, to je integrováno dovnitř boxu, chybí tedy anténky. Dálkový ovladač funguje skvěle, rychlost odezvy i směrovost je velmi dobrá. Velkou výhodou je možnost recovery mode z nějž můžeme při nějakém SW problému hledat řešení pro návrat k normálu.Přístroj můžete zakoupit i v našem e-shopu za cenu 2790,-KčIng.Miroslav PavelkaolmiSat s.r.o.