Kaon MZ-104 - první 4K hybridní satelitní přijímač pro Skylink

▲ Obr č. 1 - Kaon MZ-104, přední panel (foto: výrobce)



▲ Obr č. 2 - Kaon MZ-104, pohled z boku (foto: výrobce)



▲ Obr č. 3 - Kaon MZ-104, pohled z boku (foto: výrobce)



▲ Obr č. 4 - Kaon MZ-104, zadní panel (foto: výrobce)



▲ Obr č. 5 - Kaon MZ-104, dálkové ovládání (foto: výrobce)



▲ Obr č. 6 - Kaon MZ-104, info lišta



▲ Obr č. 7 - Kaon MZ-104, seznam programů



▲ Obr č. 8 - Kaon MZ-104, informace o pořadu



Popis přijímače

▲ Obr č. 9 - Kaon MZ-104, podrobné informace o pořadu



▲ Obr č. 10 - Kaon MZ-104, single EPG



Příjem programů a chování přijímače

▲ Obr č. 11 - Kaon MZ-104, multi EPG



▲ Obr č. 12 - Kaon MZ-104, hlavní menu



▲ Obr č. 13 - Kaon MZ-104, nastavení antény



▲ Obr č. 14 - Kaon MZ-104, ruční ladění programů



▲ Obr č. 15 - Kaon MZ-104, nastavení oblíbených programů



▲ Obr č. 16 - Kaon MZ-104, nastavení WI-FI



▲ Obr č. 17 - Kaon MZ-104, nastavení



▲ Obr č. 18 - Kaon MZ-104, příjem programu Love Nature 4K



▲ Obr č. 19 - Kaon MZ-104, vyhledávání



▲ Obr č. 20 - Kaon MZ-104, záznamy na HDD



Skylink Live TV

▲ Obr č. 21 - Kaon MZ-104, filmotéka



▲ Obr č. 22 - Kaon MZ-104, videotéka Edisionline



▲ Obr č. 23 - Kaon MZ-104, videotéka National Geographic



▲ Obr č. 24 - Kaon MZ-104, archív pořadů



Nahrávání, spolupráce s externím pevným diskem

▲ Obr č. 25 - Kaon MZ-104, moje videa (záložky v archívu)



▲ Obr č. 26 - Kaon MZ-104, informace o CAS



▲ Obr č. 27 - Kaon MZ-104, systémové informace



Závěr

Na našem trhu se nedávno objevil další hybridní satelitní přijímač pro příjem satelitní televize Skylink . Tentokráte se jedná o první satelitní přijímač pro příjem programů ve 4K (UHD) kvalitě určený pro zákazníky Skylinku. A to nejen pro ně, ale i pro potřeby některých satelitních platforem v zemích, kde M7 Group působní.Jedná se o tyto satelitní platformy/operátory: Skylink CZ, Skylink SK, Direct One, Focus Sat, Canal Digitaal a TV Vlaanderen.Kaon MZ-104 je jednotunerový satelitní přijímač s vestavěným dekodérem Nagravision (Nagra CAK8), který je bezkartový. Odpadá tak nutnost vkládat fyzicky dekódovací kartu, která je nahrazena virtuální kartou, která je reprezentována chipem v přijímači.Srdcem přijímače je chipset Broadcom BCM72174 s pamětí RAM 2 GB (DDR4).Přijímač je určen primárně pro příjem programů satelitního operátora Skylink, nicméně umožňuje naladit i volně dostupné programy na vybraných satelitech.Kaon MZ-104 umožňuje příjem SD, HD a UHD kanálů v kompresích MPEG-2, MPEG-4/H.264 a HEVC v normách DVB-S a DVB-S2. Přijímač pracuje ve video rozlišení až 2160p (4K).Přijímač je hybridní, tedy dokáže přijímat nejenom programy Skylinku ze satelitu, ale také plně využívat IPTV službu Skylink Live TV. Jedná se tak o nástupce modelu Kaon MZ-102, který byl prvním hybridním přijímačem značky Kaon určený pro potřeby Skylinku. Tento přijímač měl vestavěný licencovaný dekodér Viaccess Orca a integrovanou dekódovací kartou M7 Viaccess Orca.Samozřejmostí u přijímače Kaon MZ-104 je funkce FastScan , která nám umožňuje automatické ladění programů satelitního operátora Skylink, včetně detekce domovského transpondéru M7, ze kterého jsou FastScan tabulky vysílány. Veškeré změny v programové nabídce se tak mění na přijímači automaticky bez jakéhokoliv zásahu uživatele.Nahrávání lze uskutečnit na pevný disk (nebo flash disk) připojený do portu USB 2.0 na levém boku přístroje. Jeden program (i kódovaný) umožňuje nahrávat a současně na další (i kódovaný) se dívat. Omezeni jste pouze jednou frekvenci, protože se jedná o jednotunerový přijímač.Hybridní část představuje služba Skylink Live TV, ta vyžaduje připojení přijímače k internetu. V seznamu programů FastScan tak najdete i programy, které se vysílají výhradně jako IPTV a nejsou dostupné na satelitu (např. Óčko Black HD atd.)Se službou Skylink Live TV je spojena řada výborných funkcí jako je spuštění pořadu od začátku vysílání, televizní archív na 7 dní nazpátek, přístupu do řady videoték, přístup k pořadům pro dospělé atd.Napájení je zajištěno externím napájecím adaptérem 12V/1,5A.Přijímač se dodává v černém provedení. Rozměry přijímače jsou 135 x 25 x 135 mm (Š x V x H). Na předním panelu se nachází pouze jedna stavová dvoubarevná dioda (červená - pohotovostní stav, modrá - provoz), displej chybí. V přední části horního panelu se nachází tlačítko pro zapnutí/vypnutí přijímače.Na levém boku je umístěn USB 2.0 konektor pro připojení pevného disku.Na zadním panelu nacházíme jeden F konektor pro připojení satelitní antény, konektor pro připojením napájecího zdroje, HDMI 1.4a konektor pro připojení k vaší LCD nebo OLED TV a síťové rozhraní Ethernet 10/100 Mbit/s. Optický audio výstup bohužel chybí.Na štítku na spodu přijímače (tak jako i v menu přijímače i na samotné krabici) naleznete číslo virtuální karty Nagra, které budete potřebovat k její registraci např. na webu operátora v zákaznické zóně. Toto číslo je označeno jako „vUA“.Součástí balení je stručný návod k obsluze v několika jazycích, HDMI kabel a napájecí adaptér 12V/1,5A. Podrobný návod k obsluze přijímače naleznete na webu operátora zde Po spuštění přijímače se objeví instalační průvodce přijímačem. Po volbě jazyka menu následuje klíčová volba země použití a následně volba správného operátora. Tuto volbu již později nelze změnit! Proto zde buďte velmi obezřetní, než volbu satelitního operátora potvrdíte. Následuje pak funkce Auto DiseqC, kde si přijímač ověří, jaký typ konvertoru používáte.Poté jste dotázaní, jak se budete připojovat přes internet, zda přes Ethernet nebo přes WI-FI. Následuje dotaz na aktivaci rodičovské kontroly. Tyto dva kroky můžete kdykoliv později změnit v menu přijímače.Nakonec ještě proběhne kontrola aktuálního firmwaru na internetu nebo přes družici (OTA). U mě došlo k aktualizaci na poslední verzi 1.2.6-42, poté se přijímač samovolně restartoval a naskočila domovská obrazovka. Ta po chvíli samovolně zmizí.Poté se objeví předvolba č. 1 (ČT1 HD v případě volby operátora Skylink CZ) s chybovou hláškou na obrazovce (chyba 206).Na virtuální kartě Nagra není žádné oprávnění ke sledování programů. Stačí chvíli počkat a naskočí obraz v režimu Global Free, což je 10 denní ochutnávka ve které jsou všechny programy Skylinku (kromě erotických programů, maďarského balíčku a programů Canal+ Sport 1 a 2).Máte 10 dnů na provedení registrace virtuální karty Nagra např. přes zákaznickou zónu na webu Skylinku. Poté již budete moci sledovat pouze předplacenou nabídku. Registrace karty je zpoplatněna. Zákazník má možnost při registraci provést výměnu stávající karty Irdeto za tento přijímač. Výměnu je možné uskutečnit zcela zdarma přes zákaznickou zónu na webu Skylinku nebo přes zákaznickou linku operátora.Pokud nestihnete provést registraci virtuální karty Nagra do 10 dnů, objeví se opět na obrazovce chybové hlášení, není třeba se nijak znepokojovat, registraci můžete provést i po uplynutí této doby.Dekódování všech programů Skylink na testovaném přijímači bylo zcela bez problémů. Obrazová kvalita na HDMI výstupu byla výborná. Programy vysílané v UHD (4K) kvalitě naleznete od předvolby 600.Aktuálně jsou zde programy QVC UHD, QVC2 UHD, UHD1 by Astra, SES UHD Demo (všechny čtyři z družice Astra 19,2° východně), Love Nature 4K, NASA 4K a Fashion 4K (všechny tři z družice Hot Bird 13° východně). Abyste tyto programy mohli sledovat, tak samozřejmě musíte tyto družice přijímat.Výše uvedené programy jsou vysílané volně ( FTA ), kromě programu Love Nature 4K, který je kódovaný a abyste ho mohli sledovat, musíte mít zaplacený příslušný balíček u operátora Skylink, který tento program obsahuje v HD kvalitě (vysílaný na Astře 23,5° východně). Poté budete moci sledovat tento program i ve 4K kvalitě z družice Hot Bird.Ručně jsem si doladil další FTA UHD program Heritage 4K na družici Thor. Rychlost přepínání programů je cca 2-3 sec. Přijímač podporuje protokol DiseqC 1.0, 1.1, 1.2 a USALS.Zvuková stopa se ukládá na danou předvolbu, tak jako titulky. Přijímač podporuje funkci „audio description“ (zvukový komentář pro nevidomé), pokud ji daný program poskytuje.Přijímač můžete k internetu připojit pomocí vestavěného Ethernetu 100 Mbps nebo pomocí Wi-Fi 802.11ax (2X2). Standard 802.11ax (WI-FI 6) je aktuálně nejrychlejší WI-Fi připojení pracující v pásmu 2,4 GHz nebo 5 GHz. S takto rychlou WI-Fi se u satelitních přijímačů jen tak nesetkáváme.Dálkové ovládání je stejné jako u předchozích přijímačů Kaon a padne výborně do ruky. Tlačítka jsou velká a dobře se mačkají, směrovost dálkového ovládání je prakticky neomezená. Přijímač má výkonnější hardware než jeho předchůdce Kaon MZ-102. Reakce na povely z dálkového ovládání byly prakticky okamžité.Přijímač má i vestavěný OSD teletext. České a slovenské znaky se zobrazují v pořádku včetně diakritiky na velkých písmenech. Elektronický programový průvodce je dobře zpracován. K dispozici je EPG ve formě časová mřížky s několika programy, což u předchozího modelu Kaon MZ-102 nebylo k dispozici.V EPG je uvedeno logo a obrázek z vysílaného pořadu, pokud je přijímač připojen k internetu. Dále je zde možné zobrazit EPG jednoho jediného programu na více dní dopředu.Na dálkovém ovladači jsou k dispozici dvě důležitá tlačítka a to „Menu“ a „Home“. Po stisku tlačítka „Home“ se objeví domovská obrazovka, tak jak jí znáte z aplikace Skylink Live TV. Je zde přehled programů, sekce „Nyní v TV“, „Pokračovat ve sledování“, „Skylink 7 exkluzivně“, „Sport dnes“, „Tipy z archívu“, „Nejnovější filmy“ a další kategorie. Velmi pěkně zpracováno.Po stisknutí tlačítka „Menu“ se objeví hlavní menu přijímače. Pod nabídkou „Úvod“ je schováno tlačítko „Home“, následuje „Doporučujeme“, „Průvodce“ (EPG ve formě mřížky s pěti programy ve sloupcích), „Moje videa“ (to jsou všechny pořady, které si označíte jako oblíbené tzv. záložkou), „Knihovna“, „Nahrávky“, „Vyhledávání“ a „Nastavení“.V nabídce nastavení najdeme řadu funkcí včetně ručního vyhledávání satelitních programů. K dispozici jsou pouze tyto družice: Astra 28.2E, Astra 23.5E, Astra 19.2E, Hot Bird 13.0E, Eutelsat 9.0E a Thor 0.8W. To jsou všechno družice, ze kterých buď M7 Group přímo vysílá, nebo z nich bere nekódované programy do svého programového rastru v některých zemích. Jinou družici přidat nelze.Lze přidat nový transpondér nebo editovat stávající.Ruční ladění programů z výše uvedených družic bylo bezproblémové a programy se ukládají od pozice 4001. Programy si pak můžete seřadit podle vlastní volby v některém z favoritních listů.Informační lišta obsahuje informace o běžícím pořadu a všech následujících pořadech. Pokud jste připojeni k internetu, vidíte i logo programu a obrázek z pořadu. To Kaon MZ-102 neumí.Podrobné informace o pořadu nejsou nikterak oříznuty nicméně, pokud jste připojeni k internetu, nejsou v některých případech detailní informace, které jsou jinak dostupné na satelitu, dostupné vůbec. Typicky třeba na pořadech České televize, která poskytuje velmi detailní informace o vysílaných pořadech.M7 Group již na nápravě pracuje, aby bylo EPG na internetu shodné s tím co je na satelitu. Jakmile se tak stane, uvidíte u informací o pořadu oznámení „více“, poté stačí jen stisknout tlačítko „info“ na dálkovém ovládání a máte veškeré podrobné informace o pořadu k dispozici.České a slovenské znaky se na programech Skylink zobrazovaly v pořádku.Na tomto místě bych měl výhradu k celkovému zpracování grafického rozhraní. Výrobce zde použil odlišné od modelu Kaon MZ-102. Nevím, co ho k tomu vedlo, ale pokud někdo použije u rozšířených informací o pořadu (3x stisknete tlačítko info na dálkovém ovládání) černé písmo na šedý podklad, tak výsledkem je stěží čitelný text. Stačilo by použít písmo bílé a problém by byl vyřešen.Problém nahlášen M7 Group, mělo by být opraveno v dalším firmwaru.Na výstupu přijímače můžete zvolit video rozlišení až do 2160p a dokonce můžete aktivizovat režim HDR (High Dynamic Range). HDR režim by měl mít hlubší barvy a detailnější obraz, ale tady vždy zaleží, jak to zpracuje konkrétní televizor, proto je mnohdy lepší obraz v režimu SDR. Je velmi chvályhodné, že si můžete v menu přijímače zvolit režim HDR nebo SDR, podle toho jaký obraz vám bude lépe vyhovovat.Výchozí nastavení přijímače je takové, že přejde do hlubokého spánku až po 5 minutách po vypnutí (nebo si v menu vyberete jiný čas, který vám bude lépe vyhovovat), jedná se o tzv. eco mód. Klidně můžete nastavit také „nikdy“ a přijímač bude startovat prakticky okamžitě neustále.Rodičovská kontrola je ve výchozím stavu vypnuta, můžete si ji nastavit na různý věk, přijímač se pak řídí podle údaje v EPG. Pokud máte rodičovskou kontrolu vypnutou, můžete sledovat erotické programy bez zadávání PINu.Svit stavové diody na předním panelu přijímače může působit na někoho rušivě, zejména v pohotovostním stavu. Pokud by to někoho rušilo (zejména v noci), tak lze použít kousek černé lepicí pásky a je po problému.Zahřívání přijímače je standardní. Na horním krytu nejsou žádné ventilační otvory. Ty jsou umístěny pouze na spodní straně přijímače. Vše je řešeno pasivním chlazením, chladiče jsou umístěny jak na horní části, tak i na spodní části systémové desky.Aktualizaci řídícího softwaru přijímače je automatická přes satelit Astra 3B (funkce OTA) nebo je možná přes internet.Pokud máte přijímač připojen k internetu, můžete si vychutnat veškeré funkce Skylink Live TV, který je v softwaru tohoto hybridního přijímače implementován. U řady programů můžete pořad pustit z archívu, ten je až na 7 dní nazpátek. Tyto programy umožňují i zhlednutí aktuálního pořadu od začátku, velmi pěkná funkce, stačí na dálkovém ovládání stisknout tlačítko „restart“ a pořad začne od začátku.Archív vám také umožní sledovat program od místa, kde jste se skončili na pořad dívat, velmi užitečná funkce. Pořady z archívu můžete také přetáčet tam i zpět. Totéž platí u aktuálně vysílaného pořadu.Výjimka je pouze u programů skupiny Prima, kde je na základě požadavku vysílatele funkce přetáčení blokována v reklamních blocích. U Skylinku je to vyřešené velmi dobře, protože reklamní bloky jsou zkrácené na 3 minuty.Problém je ale u aktuálně vysílaného pořadu na kanálech skupiny Prima, kde po stisku tlačítka „restart“ se sice dostanete na začátek pořadu, ale funkce převíjení vpřed, je blokována úplně. Na obrazovce se zobrazí hlášení „Rychlý posun vpřed není k dispozici“. Dle sdělení M7 Group bohužel nejde situaci ovlivnit, je to požadavek televize Prima.Přijímač technicky umožňuje i službu HbbTV (kterou můžete použít do doby, než dojde k registraci virtuální karty Nagra), nicméně na základě požadavku M7 Group je tato funkce po registraci karty deaktivována. Zákazník není nijak ochuzen, protože má k dispozici archív pořadů až na 7 dní nazpátek u velké škály programů díky službě Skylink Live TV, přístup do videoték apod.V seznamu programů u tohoto hybridního satelitního přijímače máte na rozdíl od běžných zákazníků Skylinku co vlastní obyčejný satelitní přijímač navíc i programy, které se vysílají výhradně přes internet. Např. Óčko Black HD, Óčko Express HD, ale také exkluzivní HD programy Canal+ Sport 3, 4, 5, 6 a 7, které vysílají anglickou Premier League. To je jistě velké lákadlo pro sportovní fanoušky. Sledování těchto programů je opět podmíněno předplacením příslušeného balíčku.V nabídce „Knihovna“ najdete tři položky: TV Archív, Videotéka a 18+. V nabídce „TV Archív“ najdete všechny pořady 7 dní nazpět z programů, které jsou zařazeny do nabídky Skylink Live TV. Do této nabídky jsou zařazeny vybrané programy (ty nejsledovanější), co jsou dostupné na satelitu.Aktuálně je ve Skylink Live TV umístěno cca 75 programů.V nabídce „Videotéka“ najdete kategorie: Skylink 7, Canal + Domo, National Geographic, Filmbox OD, Edisionline, Filmotéka, AXN, The History Channel, Viasat History, Epic Drama, Love Nature, JimJam, MiniMax, Nickelodeon, Comedy Central, TV Paprika a Spektrum.V nabídce 18+ najdeme kategorii TV archív (7 dní zpět): Vixen HD, Penthouse Gold, Dorcel TV HD a Dorcel XXX. Druhou kategorií je Videotéka tvořící vybrané programy z LEO TV.Dostupnost k jednotlivým videotékám je závislá na předplaceném balíčku. Filmotéka obsahuje filmy, které jsou součástí zvláštní placené služby.Výrobce doporučuje používat flash disk o minimální velikosti 16 GB nebo USB pevný disk s maximální velikostí 16 TB. Operátor Skylink doporučuje zásadně používat USB pevný disk.Pro testování přijímače jsem použil pevný disk 2,5“ HDD Western Digital My Passport 500 GB napájený přímo z přijímače. Funkčnost zcela bez problémů. Formátování v samotném přijímači proběhlo bez potíží, přijímač formátuje disk souborovým systémem EXT4.Nahrávat můžete jeden (i kódovaný) program a na druhý (i kódovaný) program se současně dívat, omezeni jste jednou frekvencí, protože se jedná o jednotunerový přijímač.Nahrávání i přehrávání záznamů bylo bezproblémové. Nahrávky jsou z licenčních důvodů šifrované a nelze je tedy přehrávat mimo tento přijímač, např. na jiném přijímači Kaon MZ-104. Záznam obsahuje také všechny vysílané zvukové stopy, titulky a podrobné informace o pořadu.K dispozici je také funkce Timeshift - časový posun.Není možné nahrávat z programů, které jsou vysílané výhradně přes internet ani z rádio programů.Převíjení záznamů z HDD je možné v rychlostech 4x, 16x, 32x a 64x. Programování nahrávek je k dispozici také přes EPG.Kaon MZ-104 je moderní hybridní satelitní UHD přijímač určený pro příjem programů satelitní televize Skylink. Používá bezkartový systém podmíněného přístupu Nagravision (Nagra CAK8). Jedná se o první satelitní přijímač pro příjem programů satelitní televize Skylink, který pracuje ve vysokém rozlišení 4K (Ultra HD).Přijímač je jednotunerový a umožňuje nahrávat jeden program a druhý zároveň z téže frekvence sledovat. Kaon MZ-104 je hybridním přijímačem, který má plně implementovánu funkci Skylink Live TV. Zákazník si tak může vychutnat řadu nadstandardních funkcí, které běžný satelitní přijímač nemá.K dispozici je archív vybraných programů na 7 dní zpět, funkce zhlédnutí pořadu od počátku, přístup do řady videoték apod.Rád bych poděkoval za zapůjčení přijímače a za vynikající spolupráci při jeho testování společnosti Canal+ Luxembourg (M7 Group), která je provozovatelem satelitní televize Skylink.Doporučená maloobchodní cena přijímače: 3079,- Kč nebo 122,90 euro (včetně DPH)Tento přijímač zakoupíte prostřednictvím sítě top partnerů Skylinku: zde (ČR) nebo zde (SR).Ing. Martin Švehlík