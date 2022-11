Octagon SFX6018 S2 IP WL HD - zajímavý HD satelitní přijímač s podporou IPTV

DNES!

▲ Obr č. 1 - Octagon SFX6018 S2 IP WL HD, přední panel (foto: výrobce)



▲ Obr č. 2 - Octagon SFX6018 S2 IP WL HD, zadní panel (foto: výrobce)



▲ Obr č. 3 - Octagon SFX6018 S2 IP WL HD, pohled z pravého boku (foto: výrobce)



▲ Obr č. 4 - Octagon SFX6018 S2 IP WL HD, dálkové ovládání (foto: výrobce)



▲ Obr č. 5 - Octagon SFX6018 S2 IP WL HD, OS OpenATV 7.0: info lišta



▲ Obr č. 6 - Octagon SFX6018 S2 IP WL HD, OS OpenATV 7.0: single EPG



Popis přijímače

▲ Obr č. 7 - Octagon SFX6018 S2 IP WL HD, OS OpenATV 7.0: multi EPG



▲ Obr č. 8 - Octagon SFX6018 S2 IP WL HD, OS OpenATV 7.0: seznam programů



▲ Obr č. 9 - Octagon SFX6018 S2 IP WL HD, OS OpenATV 7.0: ruční ladění transpondéru



Příjem programů a chování přijímače

▲ Obr č. 10 - Octagon SFX6018 S2 IP WL HD, OS OpenATV 7.0: multiboot manager



▲ Obr č. 11 - Octagon SFX6018 S2 IP WL HD, OS OpenATV 7.0: DX příjem programu Rotana Cinema (svazek MENA, pozice 26°E)



▲ Obr č. 12 - Octagon SFX6018 S2 IP WL HD, OS OpenATV 7.0: příjem programu Lugansk-24 v režimu T2-MI (pozice 14°W)



▲ Obr č. 13 - Octagon SFX6018 S2 IP WL HD, OS OpenATV 7.0: příjem programu Supertenis v režimu MIS (pozice 9°E)



▲ Obr č. 14 - Octagon SFX6018 S2 IP WL HD, OS OpenATV 7.0: záznamy na HDD



▲ Obr č. 15 - Octagon SFX6018 S2 IP WL HD, OS OpenATV 7.0: informace o paměti



▲ Obr č. 16 - Octagon SFX6018 S2 IP WL HD, OS OpenATV 7.0: informace o tuneru



▲ Obr č. 17 - Octagon SFX6018 S2 IP WL HD, OS OpenATV 7.0: informace o systému



▲ Obr č. 18 - Octagon SFX6018 S2 IP WL HD, OS OpenATV 7.0: informace o přijímači



▲ Obr č. 19 - Octagon SFX6018 S2 IP WL HD, OS Define 6.4: info lišta



▲ Obr č. 20 - Octagon SFX6018 S2 IP WL HD, OS Define 6.4: EPG



Define 6.4

▲ Obr č. 21 - Octagon SFX6018 S2 IP WL HD, OS Define 6.4: seznam programů



▲ Obr č. 22 - Octagon SFX6018 S2 IP WL HD, OS Define 6.4: instalace



▲ Obr č. 23 - Octagon SFX6018 S2 IP WL HD, OS Define 6.4: CAM setting



▲ Obr č. 24 - Octagon SFX6018 S2 IP WL HD, OS Define 6.4: automatické hlášení o nalezení nového softwaru



Spolupráce s externím pevným diskem

▲ Obr č. 25 - Octagon SFX6018 S2 IP WL HD, OS Define 6.4: nabídka s aplikacemi



▲ Obr č. 26 - Octagon SFX6018 S2 IP WL HD, OS Define 6.4: aplikace FREE TV



▲ Obr č. 27 - Octagon SFX6018 S2 IP WL HD, OS Define 6.4: YouTube player



Spolupráce s vestavěným univerzálním dekodérem

▲ Obr č. 28 - Octagon SFX6018 S2 IP WL HD, OS Define 6.4: předpověď počasí



▲ Obr č. 29 - Octagon SFX6018 S2 IP WL HD, OS Define 6.4: multiboot manager



▲ Obr č. 30 - Octagon SFX6018 S2 IP WL HD, OS Define 6.4: systémové informace



Závěr

V dnešní recenzi si přestavíme zbrusu nový model satelitního přijímače od firmy Octagon, který nese označení SFX6018 S2 IP WL HD. Jedná se o jednoduchý satelitní Full HD přijímač, který v sobě kombinuje vlastnosti předchozí řady Octagonu SX a řady SF.Přijímač je vybaven jedním satelitním tunerem a umožňuje pracovat s dvěma operačními systémy (tzv. mulitboot), které jsou již z továrny předinstalované. Jednak je to známý linuxový operační systém Enigma 2 v podání image od týmu Open ATV a pak uzavřený linuxový operační systém Define 6.4.Operační systém Define je zaměřený na multimédia, IPTV a OTT služby.Oficiálním dovozcem přijímačů značky Octagon je firma Sapro.s.r.o. z Třince.Na trhu jsou k dispozici dvě verze modelu Octagon SFX6018 a to SFX6018 S2 IP WL HD, který má vestavěnou WI-FI a model SFX6018 S2 IP HD, který nemá vestavěnou WI-FI, ale má o jeden USB port navíc, do kterého můžete vložit USB Wi-Fi adaptér.Srdcem přijímače je dvoujádrový 32 bitový procesor Hisilicon Hi3716MV430 od firmy Huawei. Taktovací frekvence procesoru je 1,2 GHz s výkonem 3000 DMIPS. Paměť Flash je o velikosti 512 MB (eMMC) a RAM 512 MB (DDR3).Přístroj dokáže přijímat satelitní vysílání v normách DVB-S a DVB-S2 a dokáže nalézt také programy vysílané v režimu multistream (MIS) a T2-MI. Přijímač umožňuje příjem SD a HD programů v kompresích MPEG-2, MPEG-4/H.264 a HEVC/H.265.Octagon SFX6018 S2 IP WL HD má k dispozici jednu čtečku vestavěného univerzálního dekodéru a umožňuje nahrávání na externí pevný disk, flash disk nebo na vzdálené datové úložiště (NAS).Přijímač má k dispozici funkci HDMI CEC (současné ovládání přijímače a TV). K dispozici je mnoho bezplatných aplikací, jako jsou YouTube, Stalker, Web TV, knihovny médií apod.Fanoušky IPTV tak čekají pěkné zážitky ze zábavy při sledování seriálů nebo filmů z předinstalovaných aplikací v operačním systému Define. Přístroj umožňuje přehrávání široké škály multimediálních AV souborů.Přijímač je napájen externím napájecím adaptérem 12V/1,5A.Přijímač je dodávaný v černém provedení s malými rozměry 142 x 93 x 24 mm (Š x H x V). Na předním panelu se nachází čtyřmístný sedmi segmentový displej, žádná tlačítka nejsou k dispozici. Stavová LED dioda je tentokrát nahrazena osvětleným páskem na horní straně přijímače (červená - vypnuto, modrá - provoz).Na pravém boku je umístěna čtečka vestavěného univerzálního dekodéru. Na levém boku nacházíme mini USB port pro IR čidlo (je součástí balení). Přijímač tak v klidu můžeme umístit třeba za televizor.Na zadním panelu je jeden F konektor satelitního tuneru, jeden USB 2.0 konektor, digitální optický audio výstup S/PDIF, konektor pro připojení externího napájecího adaptéru a analogový AV výstup je realizován v podobě jack konektoru.Dále je zde ještě HDMI 1.4b konektor pro připojení k vaší LCD nebo OLED TV a síťové rozhraní Ethernet 100 Mbps.Součástí balení je stručný instalační průvodce, HDMI kabel, IR čidlo a napájecí adaptér 12V/1,5A.Po zapnutí přijímače došlo k nabootování do instalačního průvodce image Open ATV 7.0. Tento image jsem poté online aktualizoval na poslední verzi.Pro tento přijímač je k dispozici podpora vývojových týmu Open ATV, Open PLi, Open BH, Open Eight, a Open HDF.Přijímač umožňuje uložit do paměti neomezené množství televizních a radiových programů. Vyhledávání kanálů je rychlé a i přepínání mezi programy je velmi svižné a to do 2-3 sec.V přijímače je vestavěn jeden satelitní DVB-S2 tuner, typ Hi3716. S tímto typem tuneru se setkávám poprvé. Tuner dokázal naladit programy v plném rozsahu symbolových rychlostí SR 1-45 Msym/s a to v obou normách DVB-S i DVB-S2 (QPSK/8PSK).Citlivost/selektivita použitého satelitního tuneru byla excelentní. Porovnávání s referenčním přijímačem Dreambox DM8000 proběhlo na transpondérech na družici Badr 6 ve svazku MENA na pozici 26° východně. Tento tuner byl jednoznačně lepší než tuner BCM4501 v legendárním Dreamboxu DM8000, to mě velmi překvapilo a u tak levného přijímače bych tak kvalitní tuner nečekal.Kvalitu signálu S/N lze zobrazit také v decibelech. Vyhledávání programů s velmi vysokými přenosovými rychlostmi SR nečinilo tuneru žádné potíže. Typickým příkladem jsou multiplexy slovenské placené televize Fotelka TV na družici Belintersat 1 , kde se používá SR 45 Msym/s.Také ladění programů s nízkými symbolovými rychlostmi proběhlo zcela potíží, co jsem přijímači zadal, to také naladil.Tuner dokáže naladit také programy v režimu multistream (MIS). Ty jsou aktuálně k dispozici na satelitních pozicích 33°E, 21,5°E, 10°E, 9°E, 4,8°E, 5°W a 30°W. Pro příjem programů v MIS zadáváme běžné technické parametry transpondéru, ale navíc musíme zvolit správný PLS mód, PLS kód a číslo streamu.Přijímač má také podporu vysílací technologie T2-MI. V Ku pásmu jsem příjem programů v T2-MI vyzkoušel na ruské družici Express-AM8 na pozici 14°W, kde jsou vysílány tři ruské multiplexy pro poloostrov Krym. Tuner příslušné programy bez problémů vyhledal. Je zde k dispozici volně 20 ruských programů, které se šíří v obou multiplexech v DVB-T2 v Ruská federaci. Dále jsou zde šířené některé lokální programy určené pro oblasti Krymu, Luganska a Doněcka.Tuner přijímače si také bez problémů poradil s naladěním MIS s modulací 16APSK.Přijímač má také velmi slušný obrazový výstup, ale to jsem čekal, protože je zde použitý procesor Hisilicon.Ovládání padne dobře do ruky, tlačítka se dobře mačkají a směrovost dálkového ovládání je prakticky neomezená. Tlačítko VOD slouží pro přístup do vámi pořízených nahrávek. Dálkové ovládání lze naprogramovat i pro TV.Zvuková stopa se ukládá na danou předvolbu a samozřejmě lze uložit levý nebo pravý audio kanál. Přijímač má i vestavěný OSD teletext. České a slovenské znaky se zobrazují v pořádku. Elektronický programový průvodce je v Enigmě 2 perfektní. Informační lišta obsahuje informace o běžícím a následném pořadu. Podrobné informace o pořadu nejsou nijak oříznuty. Vše je otázku skinu, který se rozhodnete používat.České a slovenské znaky se na programech Skylink a freeSAT zobrazovaly v pořádku. Pouze je třeba mít aktuální soubor „encoding.conf“, který musí být doplněn o nové transpondéry. Přijímač umí zobrazit EPG na několik dní dopředu, pokud je provider vysílá. Načítání informací je bleskové, EPG data se ukládají automaticky do flash paměti přijímače. V menu lze nastavit jas displeje v provozním i pohotovostním stavu. Lze také úplně deaktivovat podsvícený LED pás na horním panelu přijímače.Plugin pro podporu hybridní televize HbbTV zatím nebyl pro tento přijímač online k dispozici. Plugin pro přehrávání videí z Youtube k dispozici byl a přehrávání videí bylo bez potíží a to do rozlišení 1080p. U tak levného přijímače nemůžeme očekávat funkce jako PIP (obraz v obraze), transcoding apod.Lze nainstalovat plugin pro zprovoznění funkce FastScan pro rychlé vyhledávání programů satelitního operátora Skylink. Multimediální prostředí KODI k dispozici není a nebyl by ani prostor kam ho nainstalovat vzhledem k poměrně malé velikosti flash paměti.Přístroj umí zobrazit fotografie ve formátu JPEG nebo BMP a přehrát hudbu ve formátu MP3 nebo WAV. Přijímač přehraje AV soubory typů avi, divx, xvid, mov, mkv, m2ts, ts, wmv, mpeg-4 a flv. Protože přijímač podporuje kodek HEVC/H.265, tak lze přehrát videa s tímto kodekem do rozlišení 1080p.Přijímač si také bez problému poradil s testovacím MKV souborem s vysokým datovým tokem „Jellyfish-110-Mbps 10bit.mkv.“. Testovací soubor „Samsung Demo Oceanic 40 Mbps“ nepřehrál vůbec.Samozřejmě záleží na jakém video a audio kodeku je soubor vytvořen. Tedy ne všechny soubory přehrajete úspěšně. Audio ve formátu DTS přehrál přijímač bez problémů.Přijímač má k dispozici vestavěný Ethernet 100 Mbps nebo můžete použít WI-FI 150 Mbps (2,4 GHz).Na displeji se při přepnutí zobrazí číslo programu a poté „hodiny“. Osobně mi tento způsob zobrazení nevyhovuje a mám radši, aby na přijímači se stále zobrazovalo číslo předvolby a „hodiny“ se zobrazovaly v pohotovostním stavu.Každý šikovný prodejce by si s touto úpravou měl hravě poradit. Pozor, při jakékoliv aktualizaci image bude opět toto nastavení přepsáno na výchozí od vývojářů Open ATV.Doba startu přijímače (bootování do Open ATV 7.0) je cca 50 sekund. Na editaci programů v PC lze použít program Dreamset nebo DremboxEdit. Pro komunikaci přes FTP s linuxovými přijímači lze použít libovolného FTP klienta.Ventilačních otvory naleznete pouze na spodní straně přijímače. Nicméně zahřívání je minimální. Napájení přijímače je externí pomocí dodaného napájecího adaptéru 12V/1,5A.Z prostředí Open ATV můžete přijímač nabootovat do operačního systému Define 6.4.Po nastartování přijímače do Define 6.4 nenaskočil žádný průvodce nastavením přijímače, ale rovnou se objevil německý seznam programů z Astry 1. Přijímač mi automaticky nabídnul upgrade na poslední verzi firmwaru přes internet. Toho jsem využil a úspěšně upgradoval přijímač. Podpora pro operační systém Define je docela veliká, o aktualizace není nouze.V menu přijímače najdete širokou škálu různých multimediálních funkcí, některé vyžadují předplatné, některé jsou volné, ale ne všechny věci jsou plně funkční. Veškerou odpovědnost za používání těchto služeb berete na sebe, není to odpovědnost výrobce, dovozce ani prodejce. Rovněž zde není ani nemůže být garance funkčnosti všech těchto služeb, protože jsou provozovány třetí stranou.Najdete zde Stalker Portal, Web TV, Youtube, Xstream server, Web portal, Free TV, internetová rádia, různé mediatéky, možnost vložení vlastního m3u playlistu atd. Je tady toho velmi mnoho, najdete zde třeba ruské placené služby Edem TV nebo Nashe TV.Rozhodně zde nečekejte některé naše IPTV/OTT služby. IPTV programy jsou zde zastoupeny z různých zemí, dominantu tvoří turecké kanály. Je zde ale i řada videoték, kde najdete různé filmy a seriály v různých jazycích. Vlastní aplikace doinstalovat nelze, protože se jedná o uzavřený linuxový operační systém.Opět chybí podpora HbbTV a není zde ani webový prohlížeč.Je zde k dispozici funkce Fastscan pro rychlé vyhledávání programů Skylink, funkční je i příjem v režimu MIS. Pro příjem programů v MIS nemusíte u tohoto image zadávat žádné doplňující parametry (na rozdíl od Enigmy 2). Pouze nastavíte položku „MTS“ na „ON“.Transpondéry se dají editovat, přidávat, lze měnit název družice a také ji přidat. Můžete upravit pořadí kanálů, mazat kanály atd.I tento operační systém umí regulovat jas displeje, nelze ale vypnout LED lištu na horní straně přijímače jako je tomu v Open ATV 7.0. I z tohoto operačního systému se lehce dostanete zpět do Open ATV 7.0.Pevný disk není možné do přijímače vestavět. K dispozici je jeden USB 2.0 port kam můžete připojit flash disk nebo externí HDD disk. Podporovány jsou formáty EXT4, EXT3, EXT2, NTFS a FAT32Pro účely testování jsem zvolil USB pevný disk Western Digital My Passport 500 GB. Spolupráce s diskem byla zcela bez problémů. Nahrávání i přehrávání SD a HD programů bylo v pořádku.Přijímač s image Open ATV 7.0 umožnuje tři programy (i kódované) nahrávat současně. Omezeni jste na jeden transpondér. V image Define 6.4 lze jeden program nahrávat (i kódovaný) a na druhý program (i kódovaný) se můžete současně dívat.Převíjení záznamů (Open ATV 7.0) na pevném disku tam a zpět je v rychlostech 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x a 128x. Zpomalené přehrávání je v rychlostech 1/2x, 1/4x a 1/8x. Tyto rychlosti lze změnit přes menu. Navíc je možné si v záznamu vytvářet záložky a pohybovat se mezi nimi. Převíjení záznamů bylo v pořádku.Pro rychlý přesun lze použít i numerická tlačítka na dálkovém ovládání, vhodné pro přeskakování reklamy. Názvy záznamů lze přejmenovat dodatečným pluginem, záznam lze také stříhat a poté přenášet po síti kam potřebujete.K dispozici je také funkce časového posunu - Timeshift. Programování záznamů je možné buď ručně přes časovač nebo přímo pomocí EPG.V přijímači je vestavěna jedna čtečka dekódovacích karet univerzálního dekodéru a je umístěna na boku přijímače. Dekódovací kartu lze pohodlně zasunout do čtečky dekodéru a velký kus karty vyčnívá ven, takže lze ji snadno vyjmout. Tento přijímač nemá k dispozici žádný CI slot.V operačním systému Open ATV 7.0 si můžete doinstalovat libovolný softcam. Pro účely testování dekódovacích karet jsem používal poslední oficiální verzí Oscamu. Instalace softcamu a jeho konfigurace je v rukou uživatele nebo slušného prodejce, který již vše nachystá pro zákazníka podle typu jeho dekódovací karty.Pod vhodnou verzí Oscamu bez problémů fungují naše dekódovací karty ICE Irdeto Skylink (na kterých dosud nebylo aplikováno zvýšené zabezpečení operátorem), karty ICE Irdeto freeSAT, karty Irdeto slovenské veřejnoprávní televize RTVS, karty Conax slovenské satelitní platformy Antik Sat a karty Irdeto Fotelka TV.V operačním systému Define 6.4 je již nainstalován softcam zvaný THCAM a pak oblíbený Oscam, ten je však potřeba pomocí PC nakonfigurovat. THCAM jede automaticky. Bez problémů jsou funkční výše uvedené naše dekódovací karty.Karta ICE Irdeto Skylink pracuje pod THCAM v režimu Cryptoworks nebo Irdeto. Záleží, co si v menu nastavíte, samozřejmě doporučuji Irdeto, nikoliv zastaralý Cryptoworks.Karty M7 Irdeto Skylink nebo karty ICE/Irdeto Skylink se zvýšeným zabezpečením nelze použít v interním dekodéru! Pro nerušený příjem Skylink doporučuje takovéto karty používat v certifikovaných přijímačích nebo dekódovacích modulech s certifikací Skylink Ready.Octagon SFX6018 S2 IP WL HD je malý rychlý Full HD satelitní přijímač, který má výborný poměr cena/výkon. Přijímač umožňuje příjem satelitního vysílání včetně příjmu programů v režimu multistream a T2-MI. Díky dvěma operačním systémům můžete využít široké multimediální vlastnosti přijímače včetně příjmu IPTV/OTT služeb.U přijímače bych vyzdvihnul velmi citlivý tuner se schopností ladit multiplexy s modulací 16APSK.Za zapůjčení přijímače děkuji firmě Pluton elektroprodejna Prodejce těchto přijímačů firma Pluton elektroprodejna nabízí tento přijímač svým obchodním partnerům i koncovým zákazníkům buď přímo v jejich kamenné prodejně, nebo prostřednictvím e-shopu ve dvou variantách: Octagon SFX6018 S2 IP WL HD - (vestavěná WI-FI)Maloobchodní cena: 1990,- Kč s DPH (doprava zdarma!) Octagon SFX6018 S2 IP HD (není vestavěna WI-FI, navíc 1x USB 2.0 port)Maloobchodní cena: 1890,- Kč s DPH (doprava zdarma!)Firma Pluton elektroprodejna dodává linuxové přijímače také na základě přání zákazníka v jejich standardní úpravě CZ EDITION, kde v přijímači je již nainstalován alternativní image s řadou užitečných pluginů a podporou různých dekódovacích karet nebo dle individuálních požadavků tzv. na míru. Ing. Martin Švehlík