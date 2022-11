Před obrazovkami trávíme průměrně 4 hodiny denně

DNES!

Právě dnes si připomínáme Světový den televize - svátek média, které je v České republice součástí našich životů už téměř 70 let. A že je to stále médium, u kterého tráví lidé velké množství času, pravidelně dokládají data o sledovanosti televize z Projektu crossplatformního elektronického měření sledovanosti a konzumace obsahu v ČR, který zadává Asociace televizních organizací a realizuje výzkumná agentura Nielsen Admosphere.Televizi jsme loni sledovali průměrně přes 4 hodiny denně, přičemž 60 % času trávili lidé sledováním domácí - české nebo československé - tvorby.V loňském roce byla sledovanost televize rekordní - dosáhla 4 hodin a 2 minut, což je o více než 20 minut více než před deseti lety. Ano, přispěla k tomu také covidová pandemie, díky níž jsme trávili v letech 2020 a 2021 před obrazovkami více času, ale jak doplňuje Vlasta Roškotová, jednatelka ATO, „.“Na největších třech televizních skupinách (Česká televize, Nova, Prima) zaplňují velkou část vysílacího času pořady lokální produkce. „,“ popsala Tereza Šimečková, Managing Director Nielsen Admosphere.O pořady české výroby je tedy ze strany diváků velký zájem. Dokládají to i data sledovanosti České televize, Novy a Primy a jejich nejúspěšnějších seriálů roku 2022: např. nejsledovanější letošní díl seriálu Devadesátky (ČT) měl přes 2,4 milionu diváků starších 15 let, nejúspěšnější epizodu seriálu Policie Modrava (Nova) sledovalo téměř 1,8 milionu diváků a nejsledovanější díl seriálu ZOO (Prima) měl 1,45 milionu diváků.Když se dále na srovnání lokální a zahraniční tvorby podíváme z pohledu žánrů, vidíme, že například seriály a sitkomy (jakožto žánry s obecně největším podílem na vysílacím času a také největším podílem na sledovanosti) jsou na stanicích třech hlavních TV skupin z 16 % zastoupeny lokální tvorbou. Podíl českých seriálů na celkové sledovanosti je však několikanásobně vyšší, tvoří 45 %. Podobně u filmů, inscenací a činohry, jež mají jako žánry celkově druhý největší podíl na vysílacím času i sledovanosti, má 37% podíl na sledovanosti lokální tvorba.U zábavných pořadů tvoří podíl sledovanosti českých pořadů dokonce 91 % - u nich je však také (na rozdíl od seriálů a filmů) vysoký podíl lokální tvorby daný už v samotném vysílání. Nepřekvapivě téměř 100 % podílu sledovanosti českých pořadů vykazuje zpravodajství, u něhož se zahraniční tvorba vyskytuje na obrazovkách třech hlavních televizních skupin jen v 0,4 % vysílacího času. „,“ komentuje výsledky Petr Miláček, ředitel analýz z TV Prima.redakce