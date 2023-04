ČT Déčko opět v čele žebříčku nejlépe hodnocených TV stanic u nás

DNES!

ČT Déčko obhájilo již potřetí v řadě první místo v žebříčku nejlépe hodnocených televizních stanic na českém trhu. Také stanice Prima ZOOM a National Geographic dosáhly velmi podobného hodnocení, které je opět zařadilo na druhé a třetí místo

▲ Obr č. 1 - atmedia index, TV stanice v roce 2022 (foto: Atmedia)



Celkový atmedia index klesl

Platí to především pro dokumentární, ale také dětské nebo filmové kanály. Právě ty by také jejich diváci nejčastěji doporučili svým známým

Vysoké znalosti ale dosahují i některé placené tematické televizní stanice s dlouhodobě budovaným brandem. Takovým příkladem může být HBO, National Geographic nebo Disney Channel

Atmedia index: kompas na cestě k vyšší sledovanosti

Atmedia index je kompasem na cestě k vyšší sledovanosti a vyšším příjmům z televizní reklamy

Na základě hodnocení několika kvalitativních atributů víme, ve kterých oblastech si jednotlivé televizní stanice vedou dobře a ve kterých se naopak skrývá jejich potenciál pro růst. Pokud má například televizní stanice podprůměrné hodnocení v pestrosti a rozsahu nabídky pořadů, může zvážit investice do této oblasti

O výzkumu

Na předních příčkách nejlépe hodnocených televizních stanic za rok 2022 se stejně jako v předchozích letech 2020 a 2021 umístily ČT Déčko, Prima ZOOM a National Geographic.V porovnání s předchozími roky si však v celkovém hodnocení mírně pohoršily. Ukazují to výsledky třetího ročníku výzkumu atmedia index, který pravidelně realizuje mediální zastupitelství tematických televizních stanic Atmedia.,“ přibližuje Pavel Müller, Head of Research & Marketing ve společnosti Atmedia, která na českém trhu obchodně zastupuje téměř 30 tematických televizních stanic. Navíc celkem pět z deseti nejlépe hodnocených televizních stanic obsadily podobně jako v předchozích dvou letech dokumentární kanály - vedle Prima Zoom a National Geographic to byly například Discovery Channel nebo Animal Planet. K dlouhodobě dobře hodnoceným televizním kanálům patří také HBO nebo ČT sport.Žebříček deseti nejlépe hodnocených televizních stanic je dlouhodobě stabilní - každý rok se v něm pravidelně umisťuje osm stejných televizních stanic. Zároveň ovšem platí, že v loňském roce jednotlivé televizní stanice dosáhly mírně nižšího hodnocení než v letech 2020 a 2021. „Téměř všechny televizní stanice, které jsme zařadili do výzkumu, měly v loňském roce nižší atmedia index než v předchozích letech. Průměrný atmedia index všech televizních stanic za minulý rok je 61,6 bodu, což je o 2,6 bodu méně než v roce 2021 a o 2,1 bodu méně než v roce 2020,“ vysvětluje Pavel Müller. Upozorňuje ovšem i na pozitivní trend, kdy se každým rokem snižuje rozdíl mezi nejlépe a nejhůře hodnocenou televizní stanicí. Výsledný atmedia index nejlépe hodnoceného ČT Déčka za loňský rok je 77,6 bodu, na opačném konci je televizní stanice se skóre 42,8. Ještě před rokem byl přitom rozdíl 50,9 bodu.K nejlépe hodnoceným atributům, které se podílí na celkovém atmedia indexu, patří dlouhodobě vizuální kvalita vysílání, programová skladba a kvalita televizních pořadů. „,“ tvrdí Pavel Müller. K dalším zkoumaným atributům patří například vizuální identita nebo celkový dojem z televizních stanic.Atmedia index vedle hodnocení kvality televizních stanic zkoumá také podpořenou znalost mezi diváky. Nejvíce známými televizními stanicemi jsou nepřekvapivě plnoformátové Nova, Prima a ČT 1 následované dalšími celoplošnými stanicemi těchto televizních skupin. „,“ doplňuje Pavel Müller.Společnost Atmedia představila atmedia index v roce 2020 s cílem nabídnout klientům srozumitelný ukazatel úspěšnosti televizních stanic a jejich značky na českém trhu. „,“ vysvětluje Michaela Suráková, Managing Director ve společnosti Atmedia. „,“ popisuje a zároveň upozorňuje, že pravidelný výzkum atmedia index umožňuje sledovat hodnocení kvality jednotlivých televizních stanic v čase.Atmedia index přináší výsledky hodnocení kvality celkem 64 televizních stanic. Většina z nich je zapojena do oficiálního elektronického měření televizní sledovanosti, které se na celkových příjmech z TV reklamy podílí z více než 95 %. Výzkum provádí společnost Atmedia dvakrát ročně, celkově se jej účastní více než 4 000 respondentů z Českého národního panelu, kteří jednotlivé televizní stanice hodnotí na základě 7 kvalitativních atributů. K nim patří například kvalita pořadů, rozsah a pestrost nabídky pořadů, vizuální kvalita vysílání nebo doporučení známým. Sběr dat provádí výzkumná společnost ResSOLUTION / Nielsen metodou CAWI.Dotazování za rok 2022 probíhalo ve dvou vlnách ve druhém a čtvrtém čtvrtletí (9.-18. 5. 2022, 4.-16. 10. 2022). Dotazníkového šetření se zúčastnilo 4 086 respondentů (televizní internetová populace ve věku 15-69 let, vědí, jaký mají typ TV příjmu).redakce