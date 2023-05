Astra TV Monitor: Většina německých tv domácností spoléhá na satelit

DNES!

▲ Obr č. 1 - Satelit je TOP tv platformou v Německu (foto: SES Astra)



Stále ještě 2,9 milionu tv domácností v Německu sleduje programy v SD

27,3 milionu prodaných UHD televizorů v Německu

Výsledky TV monitoru 2022 podtrhují, že satelit je optimální volbou pro celoplošnou distribuci televizních programů po celém Německu - pro vysílatele i diváky, v SD, HD a UHD. Pro miliony lidí je televize nepostradatelným médiem pro zábavu a informace, od místních zpráv až po světovou politickou scénu. Satelit je jedinou infrastrukturou, která přináší celé programové spektrum na jakékoli místo v zemi v jakékoli kvalitě obrazu

Satelit je předním způsobem příjmu televizních programů v Německu a jasně vede nad ostatními způsoby distribuce programů. Programy ze satelitu přijímá 16,3 milionu tv domácností. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Astra TV monitor 2022. Ten také zjistil, že ještě 2,9 milionu televizních domácností přijímá programy ještě v SD, z toho 1,1 milionu domácností přes satelit.Celkový počet německých televizních domácností se v roce 2022 snížil na 36,3 milionu (2021: 37,22 milionu). Satelit si udržel svoji vůdčí pozici. Programy z kosmu přijímá 45% domácností (2020: 17 milionu nebo 45,7 procenta). Kabelová televize dodává programy a služby pro 15,21 milionu televizních domácností a dosahuje 41,9 procentního podílu (2021: 15,58 milionu nebo 41,9 procenta). IPTV se rozšířila do 3,61 milionu domácností, což odpovídá podílu na trhu 9,9 procenta (2021: 3,31 milionu nebo 8,9 procenta). Počet domácností s příjmem programů prostřednictvím terestrických vysílačů (DVB-T2) nadále klesá - službu využívá 1,14 milionu domácností, tedy 3,1%. Pro srovnání v roce 2021 programy na pozemní anténu přijímalo 1,33 milionu (3,6 procentní podíl na trhu).Domácností v Německu s možností příjmu programů ve vysokém rozlišení ( HDTV ) v loňském roce bylo 33,43 milionu (2021: 33,76 milionu). To znamená, že 92 procent všech televizních domácností v Německu dostávalo své programy v HD kvalitě. I v tomto segmentu je satelit předním distribučním kanálem pro HD vysílání s dosahem do 15,24 milionu domácností, následuje kabel s 13,45 miliony uživatelů, IPTV se 3,6 miliony a pozemní televize s 1,14 miliony domácností.2,87 milionu televizních domácností v Německu stále přijímá své programy výhradně v SD rozlišení, včetně 1,1 milionu satelitních domácností.Průzkum TV Monitor dále ukázal, že od roku 2015 až do konce roku 2022 bylo v Německu celkově prodáno 27,3 milionu televizorů s podporou rozlišení Ultra HD. Jen v roce 2022 bylo v domácnostech v Německu vyměněno 4,7 milionu televizorů, z toho bylo 3,5 milionu schopných přijímat UHD.V dubnu letošního roku bylo přes satelity Astra na pozici 19,2°E šířeno 68 německých FTA HD programů, dalších 26 v placené službě HD+, dalších 6 v paketu trendSports a dalších 41 v placené televizi Sky Deutschland. Diváci mají k dispozici 7 stanic v Ultra HD rozlišení - z toho tři FTA programy, tři v balíčku HD+ Ultra HD a dva v nabídce Sky Ultra HD. Celkový počet je 7 UHD programů, protože stanice UHD1, kombinující FTA a kódované vysílání, figuruje ve dvou balíčcích.," říká Christoph Mühleib, výkonný ředitel SES Germany zodpovědný za podnikání společností SES a ASTRA pro region DACH.Toto jsou hlavní výsledky aktuálního programu ASTRA TV Monitor 2022, který pro společnost ASTRA každoročně shromažďuje institut pro výzkum trhu Kantar. Jsou založeny na 36,30 milionu televizních domácností v Německu. Průzkum v celkem 6 000 domácnostech po celém Německu proběhl na konci roku 2022. Při hodnocení byla brána v úvahu první přijímací cesta, tedy hlavní přijímací zařízení v domácnosti.redakce