V Evropě se vysílá 9349 televizních stanic a 3315 VOD služeb

▲ Graf č. 1 - 55 procent televizních stanic v Evropě je tématicky zaměřených (foto: European Audiovisual Observatory)



Televizní stanice v Evropě

▲ Graf č. 2 - Celkem 8553 tv stanic provozují privátní tv společnosti (foto: European Audiovisual Observatory)



▲ Graf č. 3 - Celkem 796 tv programů v Evropě je veřejnoprávních (foto: European Audiovisual Observatory)



VOD (streamovací) služby v Evropě

▲ Graf č. 4 - Žánry SVOD služeb v Evropě (foto: European Audiovisual Observatory)



▲ Graf č. 5 - Žánry TVOD služeb v Evropě (foto: European Audiovisual Observatory)



V Evropě je šířeno celkem 9349 televizních stanic. Na stejném území je poskytováno celkem 3315 streamovacích služeb (VOD - video na požádání).Vyplývá to z z reportu Schneeberger A. Audiovisual media services in Europe - 2023 edition. European Audiovisual Observatory, Strasbourg, 2023, který se zaměřuje na audiovizuální služby v Evropě v roce 2023.Z celkových 9349 televizních stanic v Evropě je 83 procent domácích stanic, 9% tvoří zahraniční televizní programy a zbývajících osm procent jsou panevropské televizní stanice.55 procent z vysílaných stanic jsou tématicky zaměřené - především na sport (9%), film a televizní produkci (7%), zprávy a ekonomické zpravodajství (5%). Zbývajících 45% jsou všeobecně zaměřené programy.Nejvíce lokálních a regionálních televizních programů v Evropě se vysílá v Itálii, kde je jich šířeno přes 600. Přes 300 lokálních a regionálních stanic je provozováno ve Španělsku, Maďarsku a na Ukrajině. Přes 200 takových programů se vysílá v Německu a Nizozemí. V Česku, na Slovensku, v Rakousku, Francii, Rumunsku, Srbsku a Turecku se vysílá přes stovku regionálních a lokálních stanic. Žádné takové programy podle reportu nejsou v Estonsku, na Kypru či Islandu.43 procent televizních stanic je lokálních a regionálních. Šest zemí (Itálie, Maďarsko, Španělsko, Ukrajina, Nizozemí a Německo) provozuje většinu těchto stanic v Evropě (52%).91% šířených programů (8553) v Evropě je privátních. Nejčastěji jsou zaměřeny na sport, zábavu, film a televizní produkci a další tématický obsah. Téměř pětina (18%) privátních tv stanic v Evropě má amerického vlastníka. Nejvíce programů vlastní americké společnosti v Nizozemí (231; resp. 21%), Velké Británii (167, resp. 15%), Španělsku (148, resp. 13%) a Německu (135; 12%). A jen v těchto čtyřech zemích vlastní Američané 61% z privátních tv stanic v Evropě.Američtí vlastníci nejčastěji divákům v Evropě nabízejí dokumentární stanice, dětské kanály, zábavu či filmové programy. Nejméně nebo vůbec teleshoppingové stanice, všeobecné či kulturní/vzdělávací.Jen devět procent (796) programů v Evropě je veřejnoprávních. Vedle všeobecného zaměření (67%) se nejvíce soustředí na zprávy a ekonomické informace (6%), dětský obsah a zábavu (shodně 4%). Nejméně na sport (2%).V pozemních sítích se vysílá 31% ze všech šířených programů v Evropě. Ostatními distribučními platformami (kabelová televize, satelit, IPTV, mobilní tv, další) 69%.Nejvíce programů amerických a evropských majitelů pro diváky v Evropě je licencováno v Nizozemí. Jde o programy americké(Disney Channel,(Nick Toons, Nick Jr., Nickelodeon),(Animal Planet, Discovery Channel, Travel Channel, evropských vlastníků(programy AXN),(BBC Brit, BBC Earth). Ve Španělsku jsou licencované programy amerického majitele(AMC TV, CBS Reality), společnosti(programy E! Entertainment, Syfy), koncernu(Disney Junior, FOX, NGC, NGC Wild), evropské společnosti(programy FilmBox). V Lucembursku jsou převážně licencované programy evropských majitelů -(programy RTL), společnosti(Sport Klub, Nova, Vavoom),(programy CANAL+) a americké společnosti(stanice Sky).Česká republika je pátým největším hubem - k divákům v Evropě se prostřednictvím české licence dostávají programy(kanály MTV, Nickelodeon, Paramount, Comedy Central a řada dalších).Na starém kontinentu je provozováno již 3315 streamovacích služeb. Z celkového počtu je 80% VOD služeb domácích, 18 procent zahraničních.Placené video služby na požádání (SVOD) nabízejí převážně filmy a televizní produkci (46%), zábavu (16%), všeobecný obsah (12%) a sport (7%).Ještě výraznější výsledky jsou ve službách typu TVOD (divák platí za shlédnutí konkrétního jednoho pořadu). 73% diváci platí za shlédnutí filmů a televizní produkce, 9% za zábavu, 5% za všeobecný obsah a jen tři procenta za sportovní přenos.Z celkového počtu VOD služeb je 28% z nich typu SVOD (placené VOD platformy) a jen 12% připadá na TVOD (platba za shlédnutí jednoho pořadu).Nejvíce SVOD a TVOD služeb je nabízeno v Irsku (37%, 180 služeb), Nizozemí (16%, 80 služeb), Velké Británii (14%, 70 služeb) a Německu (8%, 40 VOD služeb).Veřejnoprávní VOD služby si ukrajují tří procentní podíl na trhu. Z toho 78% je typu VOD, 13% SVOD a jen 9% TVOD. Nejčastěji se jedná o všeobecné zaměřené (51%), na filmy a tv produkci (12%), na kulturní a vzdělávací obsah (11%).Nejvíce VOD služeb je zaregistrováno v Irsku (32%). Jde o společnosti(Google Play, YouTube),(Apple TV+, iTunes store),(Huawei Video),(MSN, Microsoft Store - Movies and TV).Druhou zemí s nejvíce licencovanými VOD službami je Nizozemí (18% zaregistrovaných VOD služeb), odkud své služby poskytují společnosti(VOD aplikace Disney+),(Virgin, UPC),(Discovery+) a(AXN+). Velkou Británii si k licencování vybraly (17% licenc. VOD služeb v Evropě) americké společnosti(Hayu, Sky),(Nickelodeon Play) a také evropské -(iPlayer),(Britbox),(Hopster),(FilmBox). V Německu (10% zaregistrovaných VOD služeb) jsou licencované americké společnosti(Amazon Prime),(služba Pluto TV) a evropská společnost(služba Maxdome).redakce