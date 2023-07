Majitele Skylinku vlastní druhá největší evropská tv skupina

DNES!

TOP 10 televizních skupin (lineární vysílání)

▲ Graf č. 1 - TOP10 tv skupin v Evropě a nabídka žánrů (foto: European Audiovisual Observatory)



TOP 10 skupin s VOD

▲ Graf č. 2 - TOP10 VOD skupin v Evropě a nabídka žánrů (foto: European Audiovisual Observatory)



Druhá největší evropská televizní skupina je vlastníkem česko-slovenské satelitní a internetové platformy Skylink , lucemburské společnosti M7 Group , člena CANAL+. Celkově je skupina CANAL+, mateřské společnosti Vivendi, celkově šestou největší televizní skupinou v Evropě.Vyplývá to z z reportu Schneeberger A. Audiovisual media services in Europe – 2023 edition. European Audiovisual Observatory, Strasbourg, 2023, který se zaměřuje na audiovizuální služby v Evropě v roce 2023.Největší televizní skupinou v Evropě je, která provozuje celkem 363 televizních stanic a poskytuje služby na 46 trzích. Mezi klíčové značky kanálů společnosti patří Animal Planet, Boomerang, Cartoon Network, Discovery, Eurosport, ID (Investigation Discovery) a TLC.Druhou největší je společnost, provozující 229 televizních programů ve 41 zemích. Mezi nejznámější stanice patří Comedy Central, MTV, Nick Jr., Nickelodeon, Paramount a Pluto TV.Společnostse umístila na třetí pozici se 179 provozovanými programy na 36 trzích. Mezi hlavní značky provozovatele patří 13th Street, E! Entertainment TV a Sky.Čtvrtou největší společností - z pohledu počtu provozovaných programů - jese 125 televizními programy na 44 trzích. Mezi hlavní značky patří samozřejmě Disney Channel, ale také National Geographic, ESPN, Fox či 24 Kitchen.Pátým největším provozovatelem stanic je společnostse 123 programy na deseti trzích. Provozuje mimo jiné stanice Diema Sport, N1 TV, Nova, SK Sport Klub a řadu dalších.Francouzská skupinaobsadila šestou pozici. Skupina provozuje celkem 115 televizních stanic na 26 trzích. Mezi hlavní značky patří CANAL+, Ciné+ a FilmBox.Sedmou příčku obsadila společnost, která provozuje 72 televizních stanic ve 29 zemích. Vysílatel provozuje například programy AMC TV, JimJam, Spektrum TV, Sundance TV či TV Paprika.Společnostse umístila na osmé pozici se 63 provozovanými kanály v šesti zemích. Firma vlastní stanice Arena Sport, Prva TV či TV KCN.Devátým největším televizním vysílatelem jese 62 televizními programy, které jsou poskytované ve 27 zemích. Jde o programy jako BBC Brit, BBC Earth, BBC First či Cbeebies.Desítku největší televizních skupin uzavírá srbská společnosts 59 provozovanými kanály Pink poskytované na šesti trzích.Lineární televizní kanály největších tv skupin v Evropě nejčastěji nabízejí zábavu (19%), filmy (18%) a sport (17%). Tyto tři žánry pokrývají 54% nabídky obsahu.Prvních pět příček v žebříčku deseti největších tv skupin z pohledu počtu zemí, na kterých v Evropě působí, obsadily americké společnosti. Za touto pětkou se nacházejí evropské společnosti - BBC a Vivendi a další hráči.První příčku v žebříčku TOP 10 skupin se službami video obsahu na vyžádání (VOD) obsadil stejný subjekt jako u lineárního tv vysílání - společnost. Ta provozuje celkem 116 VOD platforem na 31 trzích. Jde o známé značky jako discovery+, Eurosport či HBO Max.Společnostobsadila v tomto žebříčku druhou pozici. Provozuje 107 VOD služeb ve 37 zemích. Mezi provozované VOD služby patří Hayu, Sky Go/Now a Sky Kids.Třetím největším poskytovatelem obsahu na vyžádání v Evropě je společnosts 92 provozovanými VOD službami na 35 trzích. Jde o služby Google Play, YouTube Premium / Kids.Majitel Skylinku, skupina, se v tomto žebříčku umístil na čtvrté pozici se 63 VOD službami na 13 trzích. Jde mimo jiné o značky Canal+, Canal+ Kids a FilmBox+.je pátým největším VOD poskytovatelem v Evropě se 60 VOD službami na 31 trzích se značkami VOD platforem Apple TV+ a iTuner Store.Společnostse umístila na šesté pozici se 52 VOD službami ve 36 zemích, kde je známa se službou Disney+.Na sedmé pozici se umístila společnostse 47 VOD službami ve 39 státech, kde nabízí VOD platformu Amazon Prime.Streamovací platformastejnojmenné společnosti se objevila na osmé příčce. Službu nabízí ve 40 zemích.Společnostnabízí 42 VOD platforem ve 28 zemích. Jde o VOD služby jako Nickelodeon, Paramount+ či Pluto TV.Desátá největší VOD služba je od společnostia nabízí 40 VOD platforem ve 4 zemích. Jde o služby jako Humanity a Live Opéra Vesailles.Desítka největších VOD skupin z pohledu žánru nabízejí nejčastěji filmy a hranou produkci (55%) a zábavu (27%). Tyto dvě kategorie tvoří 82% dodávaného obsahu.Trhu se streamovaným obsahem v Evropě dominují americké společnosti. Ty obsadily v TOP10 prvních osm pozic z pohledu počtu zemí, na kterých poskytují své služby. Společnost Vivendi je největší evropská společnost, jež dodává své VOD služby na 13 trzích v Evropě.redakce