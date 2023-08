Atmedia: Zájem o sledování placené televize roste

DNES!

Největší nárůst zaznamenala za poslední roky IPTV, a to na úkor satelitní televize

▲ Obr č. 1 - Kolik diváků má pay-tv (foto: Atmedia)



I přes vysokou míru inflace v loňském a letošním roce překvapivě nedochází ke zdražování služeb operátorů placené televize. Uvidíme, jak se bude částka vyvíjet ve druhé polovině letošního roku, případně v příštím roce

Roste zájem o zpětné zhlédnutí televizních pořadů

Výsledky výzkumu atmedia index ukazují, že je tato služba důležitá pro stále větší počet diváků využívajících nabídky operátorů placené televize. Za poslední dva roky se počet respondentů uvádějící tento důvod zvýšil o šest procentních bodů. Ostatně zvyšující se zájem o možnost zpětného sledování televize ukazují i oficiální data elektronického měření televizní sledovanosti - odložená sledovanost v čase roste

▲ Obr č. 2 - Proč si diváci pořizují pay-tv (foto: Atmedia)



Data za 1. pololetí letošního roku ukazují určité posuny ve vnímání benefitů placené televize

Některé výhody, jako například vysoká kvalita obrazu, je pro část diváků již naprostou samozřejmostí. Proto častěji zmiňují jiné benefity, vedle již zmíněných například možnost sledovat filmy a seriály z videoték, které jim IPTV operátoři nabízejí

O výzkumu

Češi stále častěji sledují televizi prostřednictvím některého z operátorů placené televize ( pay-tv ). Z výsledků výzkumu atmedia index za 1. pololetí letošního roku, který realizovalo mediální zastupitelství tematických televizních stanic Atmedia, vyplývá, že ze všech diváků ve věku 15-69 let má placenou televizi již 56 % z nich. To je o dva procentní body více než před dvěma lety.,“ vysvětluje nárůst popularity placené televize mezi českými diváky Pavel Müller, Head of Research & Marketing ve společnosti Atmedia. IPTV nebo kabelovou televizi využívá konkrétně 61 % diváků placené televize, zbývajících 39 % připadá na satelitní televizi.Nejvíce využívají placenou televizi diváci žijící v obcích s méně než tisícovkou obyvatel. Je jich konkrétně 61 %, přičemž nadpoloviční většina z nich sleduje satelitní televizi. Naopak nejmenší podíl zákazníků placené televize je u diváků žijících ve městech nad sto tisíc obyvatel. Těch je celkem 51 %, z toho tři čtvrtiny pak využívají kabelovou televizi nebo IPTV.Průměrná částka, kterou za služby některého z operátorů satelitní či kabelové televize nebo IPTV televizní diváci platí, je dlouhodobě stabilní. V prvním pololetí letošního roku to bylo v průměru 393 Kč měsíčně, zatímco ve stejném období v roce 2021 to bylo 391 Kč. „,“ uvádí Pavel Müller.Společnost Atmedia prostřednictvím svého výzkumu atmedia index dlouhodobě sleduje také důvody, které stojí za využíváním služeb operátorů placené televize. Nejčastěji zmiňovaná přitom je možnost zpětného zhlédnutí televizních pořadů - důležitá je konkrétně pro 43 % diváků s placenou televizí. „,“ poukazuje Pavel Müller.Výzkum atmedia index ukázal také další výhody placené televize, které diváci oceňují. Vedle možnosti zpětného zhlédnutí televizních pořadů si cení také možnosti sledovat televizní stanice, které nejsou dostupné bezplatně, tedy v rámci pozemního digitálního vysílání. Konkrétně to uvádí 39 % diváků s placenou televizí. Pro 29 % z nich je pak důležitá možnost sledovat televizi na více zařízeních současně, navíc 27 % z nich chce mít možnost sledovat televizi nejen na televizoru, ale také na počítači, notebooku, tabletu či mobilním telefonu.,“ upozorňuje Pavel Müller s tím, že před dvěma lety byly sice první dva důvody totožné jako letos, jejich pořadí bylo ovšem obrácené. Třetím nejčastěji zmiňovaným benefitem pak byla možnost sledovat televizní pořady v HD kvalitě, přičemž letos se tento důvod objevil až na pátém místě. „,“ doplňuje Pavel Müller.Výzkum pro mediální zastupitelství tematických televizních stanic Atmedia realizovala výzkumná společnost ResSOLUTION / Nielsen metodou CAWI. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 3 898 respondentů (internetová televizní populace ve věku 15-69 let, vědí, jaký mají typ TV příjmu) z Českého národního panelu. Dotazování probíhalo ve dvou vlnách za první a druhé čtvrtletí roku 2023 (5.-19. 4. 2023, 3.-16. 7. 2023, 28.-31. 7. 2023).Společnost Atmedia představila atmedia index poprvé v polovině roku 2021. Televizním stanicím, mediálním agenturám a dalším zájemcům nabízí komplexní data, informace a vhled do tří zkoumaných oblastí: (1) hodnocení kvality televizních stanic očima jejich diváků, (2) využívání placené a neplacené televize, (3) využívání placených služeb s videem na vyžádání (SVoD).(Atmedia)redakce