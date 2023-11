Streamovací služby využívá 35% uživatelů

DNES!

V Česku roste nadále zájem o placené streamovací služby (SVOD). Některou ze streamovacích služeb typu HBO Max či Netflix využívá 35 procent uživatelů, což je o 13 procentních bodů více než před rokem a o 20 procentních bodů více než před dvěma lety.Vyplývá to ze statistik Českého statistického úřadu (ČSÚ).Podle dat úřadu největší zájem o streamovací platformy je ve skupině uživatelů ve věku od 16 do 24 let (56% z nich), následovaná skupinou ve věku od 25 dp 34 let (51,4 procenta). S vyšším věkem uživatelů zájem o SVOD klesá. Streamované služby využívá jen 10% uživatelů ve věku 65 až 74 let. Nad tento věk jen 1,9% osob.Z pohledu vzdělání využívá streamovací služby každý druhý vysokoškolsky vzdělaný divák (50,5%). Další významnou skupinou konzumentů streamovaného obsahu jsou diváci se střední školou s maturitou a vyšší odbornou školou (46,3%). Nejméně využívají SVOD diváci se základním vzděláním (18,3%).Bezplatné televizní obsahy na internetu typu iVysílání České televize, Stream či DVTV využívá 41 procent osob v Česku. Nejvíce je jich opět ve skupině 16 až 24 let (55%) a nejméně i v tomto případě u osob nad 75 let (7,5%). Podobně i bezplatný televizní obsah na internetu sledují diváci s vysokoškolským vzděláním (62,6%) a nejméně se základním (32,1%).Nejpopulárnější je ale sledování videí na platformách jako YouTube či jiných stránkách určených ke sdílení. Takové služby vyhledává 64,1% uživatelů v Česku. Opět nejvíce ve věkové skupině 16 až 24 let (97,9% z nich), nejméně lidé nad 75 let (11,4%). Ani v tomto případě se neliší konzumace obsahu z pohledu vzdělání. Nejvíce videa sledují na internetu lidé s vysokoškolským vzděláním (84,1%), nejméně se základním (61%).ČSÚ dále uvedl, že obyvatelé Česka nejčastěji nakupují přes internet oblečení, obuv a módní doplňky (39%). Tyto položky jsou nejčastěji nakupované i v celé EU. Další často nakupovanou položkou na internetu byly filmy a hudba, včetně placeného streamingu. Něco z této kategorie si objednalo přes internet 36% osob, o rok dříve to bylo jen 25% osob. Do této kategorie patří SVOD platformy jako Netflix či HBO Max nebo placený poslech hudby přes aplikace, například Spotify Premium.redakce