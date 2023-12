Atmedia index: Čeští uživatelé by placené VoD služby sledovali i s reklamou

DNES!

Zatímco na řadě zahraničních trhů už světové streamovací služby jako Netflix, HBO Max nebo Disney+ nabízejí vedle plného předplatného také varianty levnějšího předplatného s reklamou, na českém trhu převážná většina hráčů reklamní tarify svým zákazníkům nenabízí

▲ Obr č. 1 - Češi se reklamě v placených VOD nebrání, chtějí slevu (foto: Atmedia)



Zatímco v České republice se postupně blížíme k 50% hranici, na zahraničních trzích jsou čísla mnohem vyšší. Například ve Velké Británii využívalo placené VoD služby v 3. čtvrtletí letošního roku 67 % domácností

Můžeme předpokládat, že ve chvíli, kdy přestane český trh streamovacích služeb růst rychlostí posledních letech, začnou jednotliví hráči nabízet levnější předplatné s reklamou i na zdejším trhu

Když reklama, tak za nižší předplatné

V kontextu případného zavedení reklamních tarifů je pro jednotlivé hráče důležité znát ochotu diváků využívat streamovací služby, které obsahují reklamu

▲ Obr č. 2 - Placená VOD jedině se slevou (foto: Atmedia)







Reklamu odmítají častěji lidé, kteří zatím streamovací služby nesledují

Téměř ½ potenciálních uživatelů placených videoték tvrdí, že by nebyli za služby obsahující reklamu ochotni platit

S přibývajícím věkem roste neochota platit za streamovací služby obsahující reklamu. U lidí ve věku 55-69 let je to 55 % z nich, zatímco u lidí ve věku 15-34 let to je 41 % z nich

O výzkumu

Mezi českými diváky stále stoupá zájem o streamovací platformy. Podle průzkumu atmedia index, který pravidelně realizuje mediální zastupitelství tematických televizních stanic Atmedia, se ve srovnání s třetím čtvrtletím loňského roku letos zvýšil počet Čechů využívajících VoD služby o 5 %. V budoucnu by situaci mohlo ještě výrazně ovlivnit, pokud by poskytovatelé začali nabízet levnější variantu předplatného s reklamou. Z průzkumu totiž dále vyplývá, že téměř 60 % uživatelů VoD služeb by je sledovalo i s reklamou. Většina z nich by ovšem požadovala slevu za předplatné, například až o 75 % a více.,“ upozorňuje Pavel Müller, Head of Research & Marketing ve společnosti Atmedia. Dodává, že zatímco v USA a ve státech západní Evropy jsou trhy placených VoD služeb saturované, český trh svých limitů ještě nedosáhl.V České republice konkrétně využívá minimálně několikrát měsíčně aspoň jednu placenou VoD službu 43 % Čechů ve věku 15-69 let. Vyplývá to z výsledků výzkumu atmedia index za 2. a 3. čtvrtletí letošního roku. V porovnání s 3. čtvrtletím loňského roku je to o pět procentních bodů více. „,“ popisuje Pavel Müller a doplňuje: „.“,“ podotýká Pavel Müller a vysvětluje, že se této otázce pravidelně věnuje výzkum atmedia index. Z jeho výsledků za 2. a 3. čtvrtletí letošního roku vyplývá, že většina uživatelů placených VoD služeb je reklamě otevřená. Konkrétně 58 % ze všech uživatelů placených VoD služeb, kteří za ně platí přímo poskytovali, by streamovací služby nepřestali využívat ani v případě, že by nově obsahovaly reklamu. Převážná většina z nich to ovšem podmiňuje zlevněním předplatného. Přes 2/5 z těchto uživatelů by požadovali minimálně 75% slevu za předplatné, další 2/5 by placené VoD služby s reklamou sledovali v případě, že bude předplatné minimálně o 50 % levnější v porovnání s aktuální cenou. Pouze 10 % uživatelů by se spokojilo se zlevněním v minimální výši 25 %.Zatímco reklamu v placených VoD službách zcela neodmítá 58 % jejich stávajících uživatelů, v případě lidí, kteří zatím streamovací služby nevyužívají, je postoj k reklamě přísnější. „,“ odkrývá výsledky výzkumu atmedia index Pavel Müller a zdůrazňuje, že postoj k této otázce se poměrně výrazně liší v závislosti na věku dotazovaných lidí. „.“Výzkum pro mediální zastupitelství tematických televizních stanic Atmedia realizovala výzkumná společnost ResSOLUTION / Nielsen metodou CAWI. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 4 175 respondentů (internetová populace ve věku 15-69 let) z Českého národního panelu. Dotazování probíhalo ve dvou vlnách za druhé a třetí čtvrtletí roku 2023 (3.-31. 7. 2023, 2.-16. 10. 2023).Společnost Atmedia představila atmedia index v polovině roku 2021. Televizním stanicím, mediálním agenturám a dalším zájemcům nabízí komplexní data, informace a vhled do tří zkoumaných oblastí: (1) hodnocení kvality televizních stanic očima jejich diváků, (2) využívání placené a neplacené televize, (3) využívání placených videí na vyžádání (VoD).z informací Atmediaredakce