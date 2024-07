Diváci v létě od tv nejvíce očekávají starší filmy a seriály, ukázala anketa

DNES!

▲ Obr č. 1 - Výsledky hlasování čtenářů, anketa: Co očekáváte od tv stanic v létě? (foto: parabola.cz)



Diváci v letních měsících nejvíce očekávají od televizních stanic starší produkci - filmy a seriály. Vyplývá to z uzavřeného hlasování webu parabola.cz.Na otázku: "Co očekáváte od tv stanic v létě?" odpovědělo celkem 351 čtenářů, z toho 31,6 procenta z nich uvedlo, že na obrazovce během léta očekávají starší filmy a seriály. Jde víceméně o pořady, které jsou stálou letní součástí programového schématu řady televizních stanic. Tito diváci neočekávají nic nového, ale pořady, které dobře znají a u kterých mohou relaxovat.Druhá nejpočetnější skupina respondentů (22,5 procenta) uvedla, že i v letních měsících očekává pořady, které se běžně vysílají po celý rok.Zábavu v podobě komedií a sitcomů v letních měsících na televizní obrazovce očekává 12,8 procenta čtenářů.Další čtyři navržené varianty odpovědí získaly méně než 10 procent hlasů.9,7 procenta hlasujících očekává, že televizní stanice využijí "volnější" měsíce k testům nových formátů pořadů. Kdy jindy otestovat nový pořad, než v létě?V letních měsících očekává 7,7 procenta čtenářů od televizních stanic zábavné pořady. Dalších 6,8 % hlasujících nové pořady.Něco jiného od televizí očekává v létě 8,8 procenta čtenářů.Pro čtenáře jsme připravili možnost zúčastnit se dalšího průzkumu. Tentokrát jsme se Vás zeptali, jaká je pro Vás sportovní událost letošního roku? Hlasovat můžete na titulní stránce webu.Stále platí, že anketní otázku můžete navrhnout i Vy. Máte-li nějaký tip na otázku do ankety, napište na redakční e-mail. Preferujeme obecné otázky, kterých se může zúčastnit nejvíce čtenářů webu.redakce