Anketa: Nejvíce čtenářů zdražení služeb tv operátora akceptuje

▲ Obr č. 1 - Výsledky hlasování čtenářů, anketa: Někteří poskytovatelé televizních a video služeb zdražují. Jak zareagujete? (foto: parabola.cz)



Po zdražení televizních a video služeb nejvíce čtenářů nové ceníky akceptuje a za služby platí vyšší částky. Vyplývá to z uzavřeného hlasování na stránkách webu parabola.cz.Čtenářům webu parabola.cz jsme v minulých týdnech položili otázku: Někteří poskytovatelé televizních a video služeb zdražují. Jak zareagujete?"Nejvíce respondentů (29,4 procenta) uvedlo, že za služby zaplatí vyšší částky a to proto, že se chtějí i nadále dívat na své oblíbené pořady.Dalších 22,7 procenta čtenářů tvrdí, že se jich zdražování placených tv/video služeb vůbec netýká, neboť sledují jen bezplatné služby (programy).Celkem 20,1 procenta čtenářů uvedlo, že se v takovém případě rozhodne šetřit a některé služby, za které doposud platí, tak zruší. Má-li jich více.Jiné řešení, které nezahrnovala anketa, zvolí 17,9 procenta hlasujících.A konečně 9,8 procenta respondentů po zdražení si zvolí levnější balíček služeb.Ankety se zúčastnilo 591 čtenářů.Otázku zdražování služeb řeší v poslední době řada operátorů s ohledem na vyšší ceny za programy vysílatelů, rostoucí inflaci a provozní náklady. Všechny tyto vstupy se pak promítají do koncových cen balíčků provozovatelů služeb.Po uzavření hlasování nabízíme čtenářům možnost se účastnit dalšího průzkumu. Tentokrát nás zajímá na jaké programy se v závěru či začátku roku těšíte nejvíce? Hlasovat můžete - jako vždy - na titulní stránce webu.Máte-li námět na anketní otázku, nenechávejte si ji pro sebe a pošlete nám ji. Bude-li anketa univerzálního charakteru, můžete se zde příště objevit Váš námět.redakce