Už 70 procent českých domácností sleduje videoobsah přes internet

▲ Obr č. 1 - Televizi s internetem mají dvě třetiny domácností (foto: NMS)



▲ Obr č. 2 - 70 % domácností sleduje videoobsah přes internet (foto: NMS)



Návyky mladých ukazují trend do příštích let

Jak bude postupně současná mladší generace stárnout a sledování videoobsahu přes internet se stane hlavním způsobem sledování, bude to znamenat dramaticky vyšší nároky na přenos dat přes mobilní a pevné datové sítě

▲ Obr č. 3 - Podíl pořadů sledovaných přes internet meziročně roste (foto: NMS)



Tři čtvrtiny domácností platí za obsah

▲ Obr č. 4 - Netflix mají doma více než dvě třetiny lidí (foto: NMS)



Televizor běží skoro pět a půl hodiny denně

Metodologie

Internet se stal dominantním zdrojem pro sledování videoobsahu a televizního vysílání v českých domácnostech. Výrazně už tak vede nejen před kabelovým nebo satelitním příjmem, ale i před sledováním přes klasickou televizní anténu.Návyky mladší generace ukazují, že trend online televize bude sílit, vyplývá z aktuálního výzkumu společnosti NMS Market Research.Celkem 70 procent českých domácností už využívá internet jako jeden ze zdrojů sledování videoobsahu a televizního vysílání. Anténu pro příjem signálu ke sledování televize a videoobsahu využívá 45 procent domácností. Přitom anténu pro pozemní DVB-T2 vysílání má k dispozici 58 procent domácností, ale ukazuje se, že je už v řadě případů nepoužívaná.Kabelový nebo satelitní příjem videosignálu je součástí 40 procent domácností, vyplývá z čerstvého výzkumu společnosti NMS Market Research.Internet jako hlavní zdroj sledování převládá u mladší generace. Ve věkové skupině 25 až 34 let jej jako hlavní zdroj videoobsahu uvádí 57 procent mladých. To představuje více než dvojnásobek oproti věkové skupině 65+, kde internet jako zdroj videoobsahu preferuje 25 procent diváků.,” vysvětluje Jiří Grund, prezident Asociace provozovatelů mobilních sítí.Význam internetu narostl i meziročně. Na hlavní televizní obrazovce v domácnosti vzrostl podíl sledovaných pořadů přes internet ze 35 procent v roce 2023 na současných 41 procent. Za tímto nárůstem stojí především rostoucí popularita IPTV služeb, zatímco zájem o HbbTV (červené tlačítko) mírně poklesl.Z výzkumu dále vyplývá, že tři čtvrtiny domácností (76 procent) platí za obsah. „Lidé platí jak za samotný příjem různých streamovacích televizních služeb a kanálů přes internet, kabel nebo satelit, tak i za možnost sledovat určité pořady bez reklam,” říká Kamil Kunc, Client Service Director ze společnosti NMS Market Research.Internet jako zdroj videoobsahu se mění podle typu pořadu. Například pětina sledovaných pořadů na hlavní televizní obrazovce v domácnosti připadá na zpravodajství a v něm jako zdroj mírně převažuje DVB-T2 anténa nad internetem. Naopak u zahraničních seriálů internet jako zdroj videoobsahu na hlavní televizní obrazovce vítězí.Pokud je v domácnostech zapnuta hlavní televizní obrazovka, běží v průměru 5 hodin a 20 minut denně. Špička sledování nastává po večerním zpravodajství. V době špičky běží televize v 70 procentech domácností, které tento přístroj mají.Společnost NMS Market Research provedla výzkum pro Asociaci provozovatelů mobilních sítí na reprezentativním vzorku 1 760 respondentů ve věku 15-79 let. Výzkumníci kombinovali online dotazování v Českém národním panelu s osobním dotazováním u populace nad 70 let. Sběr dat proběhl mezi 23. a 29. září 2024.(nms)redakce