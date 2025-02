Česko zažívá rychlý rozvoj DAB, má stále méně programů než na FM

DNES!

Počet prodaných DAB přijímačů

▲ Obr č. 1 - Celkový počet prodaných DAB přijímačů v letech 2008 až 2023 (foto: WorldDAB)



Autorádia s DAB

▲ Obr č. 2 - Pokrytí DAB vysíláním (foto: WorldDAB)



▲ Obr č. 3 - Vybavenost domácností DAB přijímači (foto: WorldDAB)



Vybavenost domácností DAB přijímači

▲ Obr č. 4 - Počet národních stanic na FM x DAB (foto: WorldDAB)



Počet národních stanic na FM x DAB/DAB+

▲ Obr č. 5 - Share DAB a dalších distribučních platforem (foto: WorldDAB)



18 procent obyvatel Česka poslouchá DAB

V České republice se rychle rozvíjí digitální rozhlasové vysílání ve standardu DAB/DAB+. Dnes již fungují tři celoplošné sítě, které si může naladit většina obyvatel. Nadále v DAB mají posluchači méně programů než v původním analogovém éteru. Vyplývá to z dat WorldDAB, která analyzovala jednotlivé státy Evropy, jak jsou na tom s provozem či zaváděním DAB.V Česku bylo v letech 2008 až 2023 prodáno celkem 1,6 milionu DAB přijímačů. A z pohledu počtu prodaných zařízení pro digitální rozhlasové vysílání se Česko zařadilo na 11. pozici. Nejvíce DAB přijímačů se prodalo ve Velké Británii (přes 55,5 milionu), v Německu (28,3 milionu), Itálii (přes 12,5 milionu), Francii (10,6 milionu), Austrálii (10,19 milionu), Norsku (9,4 milionu), Švýcarsku (6,7 milionu), Nizozemí (4,65 milionu), Belgii (3,35 milionu) a Dánsku (2,13 milionu).Všechna prodaná auta v Itálii a Norsku mají autorádio s podporou DAB. V případě Slovenska se DAB autorádio nachází v 98 % nových automobilů, v Česku v 97 procentech.Zajímavé je srovnání ohledně rozvoje digitálního rozhlasového vysílání v čase - před 12 lety a dnes - tedy v letech 2013 a 2025. Data ukazují, že v Česku tehdy DAB bylo dostupné pro 10 procent populace a dnes pro 96,7 procenta. Velký rozvoj zaznamenala také Francie - 8 %, resp. 62,2 %.V sousedním Německu během dvanácti let došlo ke zkvalitňování pokrytí. Tehdy DAB sítě již pokrývaly 91 procent populace a dnes již 98 %. Na druhou stranu ve Švýcarsku se pokrytí DAB nezměnilo - stále je dostupné pro 99,5 procenta populace.70 procent norských domácností je vybaveno přijímačem pro DAB. Podobně vysoký počet (67 %) je také ve Velké Británii či Austrálii (65,2 %). V Německu jen 34 procent domácností má DAB receiver. V Česku 23 procent domácností vlastní DAB přijímač. V Itálii jen 13 procent domácností.Česká republika jako jediná prezentovaná má anomálii v počtu stanic. Prostřednictvím analogových vysílačů v pásmu VKV/FM mají posluchači 80 stanic, zatímco v DAB jen 60 programů. U všech ostatních zemí, které jsou uvedeny v analýze, mají v DAB více stanic. Například Švýcarsko 90 v DAB oproti 53 na FM. Belgie má v DAB 54 programů, v analogu jen 19. Podobně i Itálie.Průzkum dále uvádí, že 18 procent obyvatel České republiky poslouchá rozhlasové stanice prostřednictvím DAB. Dalších 15 procent přes IP sítě, dalších 15 % přes DVB platformy (DVB-T2, DVB-S/2, DVB-C). Nejvíce (75 procent) posluchačů využívá analogovou nabídku v pásmu VKV/FM či AM. Tato vysoký podíl FM/AM nemá žádný z prezentovaných států.Ve Velké Británii poslouchá rádia na FM/AM jen 27 procenta posluchačů, naopak z DAB 43 %, z IP sítí 27 % a z DVB platforem 3 procenta posluchačů. V Nizozemí nejvíce posluchačů (35 %) využívá IP, 30 % FM/AM vysílače, 17 % využívá DAB a 15 % DVB sítě.redakce