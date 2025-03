Třetina čtenářů sleduje tv vysílání více než 4 hodiny denně

DNES!

▲ Obr č. 1 - Výsledky hlasování čtenářů, anketa: Jak často sledujete televizní vysílání? (foto: parabola.cz)



Téměř čtvrtina čtenářů webu parabola.cz sleduje televizní vysílání více než 4 hodiny denně (32,2 procenta). Vyplývá to z výsledků hlasování v nedávno uzavřené anketě.Čtenářům jsme po šesti letech položili stejnou anketní otázku: "Jak často sledujete televizní vysílání?", zajímalo nás, jak se změnilo chování diváků před televizní obrazovkou. Sledují diváci více televizní vysílání, než tehdy s ohledem na rostoucí nabídku programů na trhu? Nebo naopak sledování tv vysílání omezují a věnují se jiným typům zábavy?Nejvíce respondentů (32,2 procenta) v anketě uvedlo, že sleduje televizní vysílání více než 4 hodiny denně.Televiznímu programu věnuje svůj čas 2 až 3 hodiny denně 18,8 procenta čtenářů. Šlo o druhou nejčastěji zvolenou odpověď. A 3 až 4 hodiny denně sleduje tv obsah 14,4 % hlasujících.Do půl hodiny věnuje svůj čas televiznímu vysílání 11,8 procenta respondentů a 1,5 až 2 hodiny denně 11,3 % hlasujících.Další dvě varianty získaly pod deset procent. Půl až hodinu denně sleduje televizní vysílání 5,5 procenta čtenářů a 6 procenta z nich 1 až 1,5 hodiny denně.Anketa probíhala od 23. února do 15. března a hlasování se zúčastnilo 416 čtenářů.Při srovnání s hlasováním před šesti lety se snížilo delší sledování televizního vysílání o cca 6 procentních bodů. Tři a více hodin tehdy věnovalo televiznímu vysílání 52,6 procenta čtenářů (nyní s přihlédnutím na rozšířenou nabídku možností je to jen 46,6 procenta /32,2 + 14,4/).Z pohledu sledování televizního vysílání 2 a více hodin věnovalo tv programům tehdy 69,4 procenta čtenářů /52,6 + 16,8/, v novém hlasování 65,4 procenta hlasujících /32,2 + 14,4 + 18,8/. Jde tedy o pokles sledovanosti v úseku větším než 2 hodiny v tomto případě jen o čtyři procentní body.Po uzavření hlasování jsme pro čtenáře připravili další anketu. Tentokrát s ohledem na nárůst cen placené televize a streamovacích služeb některých operátorů jsme se zeptali: Kolik celkově platíte měsíčně za pay-tv a streamovací služby?Hlasovat můžete na titulní stránce webu parabola.cz. Anketa se nachází v levém sloupci.redakce