Reklamní bloky v TV/R jsou příliš dlouhé, myslí si čtenáři

▲ Obr č. 1 - Výsledky hlasování čtenářů, anketa: Co si myslíte o reklamních blocích v televizi a rádiu? (foto: parabola.cz)



Jaký máte názor na televizní a rozhlasové reklamní bloky? To zjišťoval web parabola.cz formou anketní otázky. Nejvíce respondentů si myslí, že reklamní bloky jsou příliš dlouhé.Na stránkách parabola.cz proběhla v minulých dnech anketa na téma reklamních bloků v televizi a rádiu. Ptali jsme se, jaký mají názor na délku a četnost reklamních bloků, a zda by uvítali možnost sledovat televizní a rozhlasové stanice bez reklam za poplatek.Téměř polovina respondentů (46,9 procenta) si stěžuje na délku reklamních bloků. Tento názor naznačuje, že diváci a posluchači vnímají reklamu jako příliš dlouhou přestávku, která narušuje plynulost sledování či poslechu.Více než třetina hlasujících (34,6 procenta) si stěžuje na to, že se reklamy objevují příliš často. Časté přerušování pořadů reklamou může snižovat divácký komfort.Přibližně jedna desetina čtenářů (11,3 %) by ráda využila možnost sledovat či poslouchat obsah bez reklam za poplatek. Tento výsledek ukazuje na potenciální zájem o prémiové služby bez reklam, které některé stanice a platformy (Nova - Oneplay, Prima - prima+) již nabízejí.A pouze malá část respondentů (7,2 procenta) nemá s reklamami problém. Tito lidé pravděpodobně chápou reklamu jako nezbytnou součást financování vysílání.Ankety se zúčastnilo 503 čtenářů.Anketa webu parabola.cz ukázala, že reklamní bloky v televizi a rádiu jsou pro většinu lidí stále problémem, a to zejména kvůli jejich délce a četnosti. Zároveň ale existuje potenciál pro rozvoj placených služeb bez reklam, které by mohly zlepšit uživatelský zážitek.Po uzavření hlasování v uvedené anketě jsme na stránkách parabola.cz pro své čtenáře připravili další příležitost se vyjádřit k problematice, která souvisí s televizním a rozhlasovým vysíláním. Tentokrát jsme zvolili aktuální téma. Týká se koncesionářských poplatků. Anketní otázka tentorát zní: Co očekáváte po zvýšení koncesionářských poplatků? Hlasovat můžete na titulní stránce webu parabola.cz. Anketa se nachází v levém sloupci.redakce