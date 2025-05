IPTV vládne českým domácnostem. Díky zpětnému sledování a možnosti přetáčet reklamy

DNES!

▲ Obr č. 1 - Atmedia index 2024 (foto: Atmedia)



Platby za placenou TV poprvé přesáhly 400 Kč měsíčně

Zpětné zhlédnutí a bez reklam

Možnost sledovat televizní stanice, které nejsou dostupné v digitálním pozemním vysílání, sice stále oceňuje 30 % uživatelů placené TV, už však nepatří mezi hlavní důvody, proč si tyto služby platí. Do popředí se dostávají benefity, které reflektují možnost sledovat televizní obsah kdykoliv a kdekoliv, bez ohledu na čas vysílání nebo typ zařízení

Na druhou stranu je důležité dodat, že převážná většina domácností stále sleduje televizní obsah na televizoru - největší obrazovce v domácnosti. Navíc i přes rostoucí podíl odložené sledovanosti tvoří živá sledovanost téměř 90 % celkové televizní sledovanosti

Počet diváků, kteří sledují televizní stanice prostřednictvím některého z operátorů placené TV v posledních letech roste - a to zejména díky IPTV. Potvrzuje to výzkum atmedia index za rok 2024, který pravidelně realizuje společnost Atmedia, jež na českém trhu obchodně zastupuje tematické TV stanice.IPTV nebo kabelovou TV využívalo v loňském roce celkem 49 % diváků ve věku 15-69 let. „IPTV je již nejvyužívanější platformou pro příjem televizního vysílání. Předstihla satelitní TV, která v posledních letech ztrácí počet diváků, i pozemní digitální vysílání,“ popisuje Michaela Suráková, Managing Director ve společnosti Atmedia. Z výzkumu atmedia index také vyplývá, že rostoucí trh IPTV či kabelové TV ovládají tři největší mobilní operátoři na českém trhu - O2 s O2 TV (nově Oneplay), T-Mobile s Magenta TV a Vodafone s Vodafone TV - společně pokrývají přibližně dvě třetiny trhu.Průměrná měsíční částka, kterou televizní diváci vydávají za služby satelitních, kabelových nebo IPTV operátorů vzrostla ve druhé polovině loňského roku na 424 Kč měsíčně. „V roce 2024 poprvé překročila měsíční částka za placenou TV hranici 400 Kč. Předtím několik let stagnovala kolem 390 Kč za měsíc,“ podotýká Michaela Suráková a dodává, že ke zdražení služeb přistoupilo loni hned několik hráčů.Největším benefitem placené TV je podle zákazníků O2 TV (nově Oneplay), Magenta TV, Vodafone TV a jiných služeb možnost sledovat televizní pořady zpětně - konkrétně to uvádí 48 % diváků placené TV. Přibližně třetina diváků placené TV (32 %) oceňuje možnost sledovat televizní obsah nejen na televizoru, ale také na PC, tabletu a mobilu. Podobné množství diváků (31 %) si pochvaluje možnost sledovat televizní obsah na více zařízeních současně. Dalším zmiňovaným důvodem je možnost přetáčet reklamy - uvádí to konkrétně 31 % diváků placené TV.Zatímco dnes oceňují diváci zejména flexibilitu a pohodlí, ještě před několika lety hrály hlavní roli jiné důvody. V roce 2020 zmiňovali diváci placené TV nejčastěji možnost sledovat televizní stanice, které nejsou dostupné v digitálním pozemním vysílání - uvedlo to tehdy 44 % z nich. Druhým nejčastěji uváděným důvodem byla možnost zpětného sledování (36 %) a třetí příčku obsadila HD kvalita obrazu (33 %).Podle Michaely Surákové se motivace diváků v čase přirozeně vyvíjí. „,“ vysvětluje.Tyto změny v televizním chování se v posledních letech odrážejí také v rostoucím podílu odložené sledovanosti nebo v rostoucím počtu domácností, které sledují televizní obsah na jiných zařízeních než na televizoru. „,“ uzavírá Michaela Suráková.Výzkum pro mediální zastupitelství tematických televizních stanic Atmedia realizovala výzkumná společnost ResSOLUTION metodou CAWI. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 8 041 respondentů z Českého národního panelu (internetová populace ve věku 15-69 let). Dotazování probíhalo ve čtyřech vlnách za první až čtvrté čtvrtletí roku 2024 (5.-22. 4. 2024, 3.-23. 7. 2024, 4.-23. 10. 2024, 2.-21. 1. 2025). Společnost Atmedia představila atmedia index v polovině roku 2021. Televizním stanicím, mediálním agenturám a dalším zájemcům nabízí komplexní data, informace a vhled do dvou zkoumaných oblastí: (1) využívání placené a neplacené televize, (2) využívání placených videí na vyžádání (VoD).Společnost Atmedia Czech s. r. o. je obchodní zastupitelství tematických televizních stanic, jež na českém trhu působí více než 15 let. Propojuje zadavatele TV reklamy s tematickými TV stanicemi, které obchodně zastupuje a prodává jejich reklamní prostor. Na našem trhu zastupuje lokální i většinu mezinárodních televizních stanic z televizních skupin, jako jsou Antenna Entertainment, CANAL+, The Walt Disney Company, Warner Bros. Discovery nebo slovenská JOJ. Jde jak o placené, tak volně šířené kanály. Důležitým posláním mediálního zastupitelství Atmedia je také podpora a rozvoj trhu tematických TV stanic u nás. Od roku 2021 pravidelně vydává atmedia index, jenž nabízí komplexní data, informace a vhled do dvou zkoumaných oblastí: (1) využívání placené a neplacené televize, (2) využívání placených služeb s videem na vyžádání (VoD).(Atmedia)redakce