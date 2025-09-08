Satelitní televize v Německu vede

Quantcast
Televizní programy přijímají domácnosti v Německu nejčastěji přes satelit. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu Astra TV Monitor 2024, který zjišťoval, jaký druh příjmu tamní domácnosti nejvíce používají.

Satelitní televize se v Německu stala i v loňském roce hlavní metodou distribuce televizního obsahu. Využívá ji 16,02 milionu televizních domácností, což je 44,8 procenta (pro srovnání v roce 2023: 16,53 milionu, tj., 45,5 procent). Ačkoliv došlo k mírnému poklesu, satelit před dalšími distribučními platformami u našich západních sousedů si udržuje silnou pozici.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Paraboly u sídla satelitního operátora SES (Astra) (foto: SES Astra)
Kabelová televize je na druhém místě s 13,32 miliony televizních domácností, tj. 37,3 procenty (2023: 15,11 milionu, tj. 41,6 procenta).

Televize přes internet IPTV/OTT dosahuje do 4,71 milionu televizních domácností, což odpovídá 13,2 procentům (2023: 3,49 milionu, tj. 9,6 procenta).

Počet domácností s příjmem televizních programů prostřednictvím klasické pozemní antény je 1,68 milionu, tj. 4,7 procenta (2023: 1,22 milionu, tj. 3,4 procenta).

Počet domácností s příjmem televizních programů ve vysokém rozlišení (HDTV) bez ohledu na způsob příjmu v Německu byl v roce 2024 33,21 milionu (2023: 33,65 milionu). To znamená, že 93 procent všech televizních domácností v Německu přijímalo programy v HD. S pokrytím 15,17 milionu domácností je satelit také nejrozšířenější metodou distribuce HD televize, před kabelem s 11,65 miliony, IPTV se 4,71 miliony a pozemním vysíláním s 1,67 miliony domácností.



Satelit je v Německu nejrozšířenější metodou příjmu. Pro diváky je tak atraktivní mimo jiné proto, že se neplatí žádné poplatky za příjem, a zároveň si diváci užívají širokou škálu programů, vysokou stabilitu signálu a vynikající kvalitu obrazu. Profitují také z našich neustálých investic do inovativních řešení, která dále zvyšují pohodlí a uživatelskou přívětivost satelitní televize - jako je například aplikace HD+ TV,“ vysvětluje Christoph Mühleib. Jako výkonný ředitel společnosti SES Germany je zodpovědný za podnikání společností SES a ASTRA v regionu DACH (Německo, Rakousko, Švýcarsko).

Údaje pocházejí z aktuálního průzkumu ASTRA TV Monitor 2024, který pro společnost ASTRA provedl institut pro průzkum trhu Kantar. Analýza je založena na 35,73 milionech německých domácností s televizí. Průzkum celkem 6 000 domácností v Německu byl proveden od 5. listopadu do 20. prosince 2024. Analýza zohledňuje primární způsob příjmu, tj. primární přijímací zařízení domácností.

redakce

