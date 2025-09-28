Quantcast
Neděle, 28. září 2025

Čtenáře nejvíce motivuje hudba k poslechu rádií, prozradila anketa

Hudba a hudební pořady nejvíce motivují lidi k poslechu rozhlasového vysílání. Odhalila nedávná anketa webu parabola.cz, která se právě zaměřila na motivace posluchačů rádia.

Anketní otázka zněla "Co vás motivuje poslouchat rádio?". Výsledky přinesly zajímavý pohled na preference posluchačského publika.

Nejdominantnějším důvodem je hudba a hudební pořady, které se umístily na prvním místě s výrazným podílem 45,5 procenta. Nejvíce čtenářů tak dává najevo, že rádio pro ně hraje zásadní roli v poskytování hudebního zážitku a pro mnoho lidí je právě hudba tím hlavním lákadlem k tomu, aby si zapnuli rozhlasový přijímač. Proto u většiny rozhlasových stanic u nás je hudba hlavní výplní vysílacího času. K žánrové pestrosti nyní pomáhá rozvoj digitálního pozemního vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting). Digitální multiplexy nabízejí prostor pro další hudební žánry.

Rozhlasové vysílání pro zdroj aktuálních informací využívá 23,1 procenta respondentů. Tito posluchači oceňují rádio jako spolehlivý a rychlý zdroj informací a přehledu o dění u nás i ve světě.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Výsledky hlasování čtenářů, anketa: Co vás motivuje poslouchat rádio? (foto: parabola.cz)
Dalších 14,9% lidí uvedlo, že rádio poslouchají ze zvyku nebo jako kulisu při běžných činnostech. Rádio se tak pro ně stává společníkem v každodenním životě, které pomáhá překlenout chvíle samoty nebo doprovází posluchače při domácích pracích či cestování.

Pro 6,9% hlasujících je motivací pro zapnutí rádia osobnost moderátorů. Známé hlasy si pojí posluchači s osobním přístupem a charakteristickým stylem svých oblíbených moderátorů.

Jiný důvod pro poslech rádia uvedlo 9,6% lidí.



Anketa ukázala, že více než 2/3 čtenářů (68,6 % hlasujících) je motivováno pro zapnutí rozhlasového přístroje dobrá hudba a zpravodajství.

Ankety se zúčastnilo celkem 303 čtenářů.

Po uzavření hlasování jsme na webu parabola.cz připravili další příležitost se vyjádřit k některému tematu, kterému se věnuje tento server. Tentokrát se anketa věnuje klasickému televiznímu vysílání. Anketa zkoumá důvody, proč sledujete lineární televizní vysílání.

Nová anketa je umístěna na titulní stránce v levém sloupci. Těšíme se na vaše hlasování.

redakce

