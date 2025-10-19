Quantcast
Neděle, 19. října 2025, svátek má Michaela

Lineární tv sledují diváci kvůli široké nabídce, ukázala anketa

Lineární televizní kanály (běžné televizní stanice) sleduje zhruba čtvrtina diváků kvůli široké nabídce programů a pořadů. Divák si tak v záplavě stanic dokáže vybrat stanici a pořady, které chce sledovat. Ukázaly výsledky hlasování na webu parabola.cz.

V minukých dnech jsme čtenářům webu parabola.cz položili následující otázku: "Proč sledujete lineární televizní vysílání?". Zajímalo nás, proč sledujete / vyhledáváte běžné televizní vysílání.

Výsledky ankety o sledování lineární televize ukazují zajímavé preference diváků. Celkem 25,6 % respondentů si klasické televizní vysílání vybírá kvůli široké nabídce programů a pořadů. Tento důvod je tedy nejčastější motivací pro sledování televizního vysílání na tradiční stanici.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Výsledky hlasování čtenářů, anketa: Proč sledujete lineární televizní vysílání? (foto: parabola.cz)
Na druhém místě s 20,4 % hlasů jsou ti, kteří oceňují přímé přenosy, například sportovní události nebo živé zpravodajství, které na jiných platformách nenajdou ve stejném rozsahu či kvalitě. Bezmála pětina diváků (19,5 procent) pak tvrdí, že sledování lineární televize jim umožňuje přístup k pořadům, které jinde nenajdou, což zdůrazňuje unikátní obsah, který některé televizní kanály stále nabízí (například vlastní seriály, magazíny, zábavní show).

Zajímavé je, že 15,7 % lidí sleduje klasické vysílání především ze zvyku, což značí, že u části publika hraje roli dobře zaběhnutý návyk a pohodlí. Některé diváky pak těší, že „někdo jiný“ za ně pořady vybírá - tuto možnost zvolilo 12,8 % respondentů, což ukazuje, že pro část diváků je důležitá jednoduchost a komfort bez nutnosti rozhodování.



Zbývajících 6,1 % představují diváci, kteří uvedli jiné důvody pro sledování lineární televize, což může zahrnovat specifické potřeby či okolnosti, které se do předem daných odpovědí nevešly.

Ankety se zúčastnilo 313 čtenářů.

Celkově výsledky ukazují, že klasická televizní vysílání stále mají své pevné místo v diváckých preferencích, ať už kvůli tradičnímu zvyku, exkluzivitě některých pořadů nebo dostupnosti přímých přenosů.

Po uzavření hlasování jsme pro čtenáře přichystali další otázku, která se rovněž věnuje lineárnímu tv vysílání. Zajímá nás, na jaké pořady by se měly volné celoplošné lineární kanály více zaměřit. Anketa je umístěna na titulní stránce webu parabola.cz.

