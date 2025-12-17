Stream versus televize: Dvě pětiny Čechů sledují obě platformy stejně

Stream versus televize: Dvě pětiny Čechů sledují obě platformy stejněDNES! | Tisk | komentáře
Videoobsahu je více než kdy dříve, divácký čas je ovšem stále stejně omezený. Aktuální výzkum atmedia index, který pravidelně realizuje obchodní zastupitelství Atmedia, proto mapoval, jak Češi ve věku 15-69 let kombinují sledování televizních stanic a streamovacích služeb, podle čeho si obsah vybírají a jaké mají motivace. Výsledky odhalily, že se čeští diváci dělí na sedm různých typů, a také ukázaly, že konzumace videoobsahu dnes není otázkou „buď, anebo“, ale chytrého propojení platforem.
Škála videoobsahu se neustále rozšiřuje. Diváci mohou vybírat z nabídky desítek televizních stanic, řady streamovacích služeb, YouTube nebo sociálních sítí. „
▲ Obr č. 1 - Jak sledujeme televizi a VOD služby (foto: Atmedia)
V protikladu k těmto divákům jsou další tři segmenty diváků, kteří spíše inklinují k televiznímu vysílání. Jde o Nezávislé pozorovatele, Konzervativce a Pragmatiky, kteří dohromady tvoří 45 % české populace ve věku 15-69 let. Společným jmenovatelem je skutečnost, že všechny tyto tři segmenty diváků tráví více času sledováním televizních stanic než streamovacích služeb, liší se pouze ve frekvenci. Zatímco televizní stanice sleduje denně 34 % Nezávislých pozorovatelů, u Konzervativců i Pragmatiků je to 64 % z nich. Nezávislí pozorovatelé jsou ve věku 45+ a téměř vůbec nesledují streamovací služby. Ke Konzervativcům patří zejména ženy ve věku 45-54 let, které si ke streamovacím službám také zatím cestu nenašly. Naopak Pragmatici, kteří jsou z těchto skupin nejmladší (35-54 let), se už naučili sledovat i streamovací služby - denně je sleduje 39 % z nich.
Zatímco Obsahoví puristé vyhledávají na televizních stanicích zejména zpravodajství a až poté filmy nebo dokumenty, Nevybíraví pasivové a Zvědaví rutinéři sledují na televizi zejména filmy a seriály. Televizi sledují všichni především doma, ale například Zvědaví rutinéři také v hospodě nebo v rámci veřejného promítání - vedle filmů a seriálů totiž na televizi vyhledávají také sportovní přenosy. Všichni se shodují v tom, že televizi sledují, aby byli v obraze. Zatímco Zvědaví rutinéři na druhém místě zmiňují každodenní rutinu, Nevybíraví pasivové zmiňují možnost odreagovat se.
Televize vs. streaming: Největší sílu má jejich propojení
Výzkum atmedia index ukázal, že jsou čeští diváci velmi rozmanití a často nerozlišují televizní stanice a streamovací služby. „
Dostupného obsahu je více než kdy dříve, přičemž času mají diváci stále stejně. Zajímalo nás proto, s jakými platformami tráví čeští diváci čas, podle čeho si vybírají, co si pustit, jaké mají preference a motivace,“ říká Michaela Suráková, Managing Director společnosti Atmedia k aktuálním výsledkům výzkumu atmedia index, z nichž některé poprvé představila na konferenci Forum Media 2025 pod názvem 7 tváří českého diváka. „
Občas slýcháme, že mladší generace dnes sledují pouze streamovací služby, zatímco starší generace pouze televizní vysílání. Chtěli jsme se proto podívat na fakta,“ vysvětluje Michaela Suráková hlavní motivaci výzkumu.
Diváků sledujících výhradně streamovací služby je minimumNa základě intenzity sledování televizních stanic a VoD služeb i na základě chování a postojů přinesl výzkum atmedia index 7 segmentů českých diváků. První segment tvoří Streamovací elitáři, což jsou diváci ve věku 25-34 let, kteří výrazně inklinují k VoD službám - denně je sleduje přesně polovina z nich, zatímco televizní vysílání si denně pustí pouze 15 % z nich. „
Streamovací elitáři nepřekvapivě sledují téměř výhradně streamovací služby. Televizi si zapínají proto, aby byli v obraze. Jejich podíl v české populaci tvoří ovšem pouze 12 %,“ upozorňuje Michala Suráková.
Dvě pětiny diváků rozdělují čas mezi TV stanice a VoD služby stejněPoslední tři segmenty diváků tvoří Obsahoví puristé, Nevybíraví pasivové a Zvědaví rutinéři. „
Ti tvoří skupinu diváků zajímavou tím, že sledují se stejnou frekvencí jak televizní vysílání, tak streamovací služby. Liší se jen v míře frekvence sledování,“ popisuje Michaela Suráková. Nejslabšími konzumenty jsou Obsahoví puristé, což jsou zejména muži ve věku 35-54 let, kteří tráví poměrně málo času sledováním jakéhokoliv video obsahu. Streamovací služby i televizní stanice sleduje denně pouze necelá pětina z nich. Silnějšími konzumenty jsou Nevybíraví pasivové, diváci ve věku 15-44 let, z nichž televizi a VoD služby sleduje denně zhruba třetina z nich. Nejsilnějšími konzumenty jsou Zvědaví rutinéři, což jsou většinou muži ve věku 25-34 let. Obsah hledají jak na televizních stanicích, tak streamovacích službách - obě platformy sleduje denně 47 % z nich. Obsahoví puristé, Nevybíraví pasivové a Zvědaví rutinéři tvoří 42 % české populace.
Stejní a zároveň odlišníVýzkum atmedia index se vedle frekvence sledování televizních stanic a streamovacích služeb zaměřil také na chování a postoje diváků. „
Zajímaví jsou z tohoto pohledu například právě Obsahoví puristé, Nevybíraví pasivové a Zvědaví rutinéři, kteří jsou si věkově podobní a zároveň rozdělují čas mezi televizní stanice a streamovací služby stejně. Liší se však v chování a postojích,“ upozorňuje Michaela Suráková.
Televize vs. streaming: Největší sílu má jejich propojení
Výzkum atmedia index ukázal, že jsou čeští diváci velmi rozmanití a často nerozlišují televizní stanice a streamovací služby. „
Není to buď anebo. Diváků sledujících pouze streamovací služby je pouze desetina. Téměř polovina diváků sleduje zejména televizní stanice, ale postupně si nachází cestu ke streamovacím službám. Zbývající dvě pětiny sledují jak streamovací služby, tak televizní stanice, a to se stejnou frekvencí,“ shrnuje Michaela Suráková s tím, že si diváci jednotlivé platformy vybírají pode aktuální nálady, preference nebo motivace. Televize je pro někoho jen zdrojem informací, zatímco pro jiné také centrem zábavy a odreagování. Někteří ji sledují téměř výhradně doma, jiní také v hospodě nebo na návštěvě. A zatímco pro jedny jsou streamovací služby ještě okrajovou záležitostí, pro jiné běžnou součástí každodenního života.
