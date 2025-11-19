Quantcast
atmedia index: Diváci tráví výběrem obsahu déle, než by chtěli

V době, kdy mají diváci na výběr z desítek televizních stanic a stovek titulů na streamovacích platformách, se rozhodování o tom, co si pustit, stává stále složitějším. Příliš široká nabídka může vést k tzv. paradoxu volby, tedy situaci, kdy velký počet možností ztěžuje rozhodnutí a snižuje spokojenost. Potýkají se s tím i televizní diváci - 46 % z nich tvrdí, že pravidelně tráví výběrem obsahu příliš dlouhou dobu. U streamovacích služeb je pak tento problém ještě častější, týká se dokonce 60 % jejich uživatelů.

Jen v rámci pozemního vysílání mají diváci k dispozici desítky TV stanic, další desítky pak nabízí operátoři placené televize. Nabídka je dnes tak široká, že někteří diváci stráví výběrem pořadu více času, než by si přáli,“ popisuje Michaela Suráková, Managing Director společnosti Atmedia, která pravidelně realizuje výzkum atmedia index, jenž mapuje trh placené TV a streamovacích služeb. Podle aktuálních výsledků tohoto výzkumu 46 % televizních diváků uvádí, že jim výběr pořadu v televizi pravidelně zabere více času, než by chtěli, a to buď pokaždé, nebo zhruba v polovině případů.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Uživatelé VOD služeb často váhají, co si pustit (foto: Atmedia)

Co si pustit? Výběr obsahu zabere až půlhodinu

Ještě větší dilema při výběru obsahu zažívají uživatelé streamovacích služeb. Delší dobu nad tím stráví aspoň občas 93 % z nich, přičemž u 60 % se to děje ve většině nebo zhruba polovině případů. „Zatímco televizní stanice - i přes nové možnosti jako zpětné sledování - nabízejí divákům lineární programovou nabídku, streamovací platformy disponují rozsáhlou knihovnou titulů, ze které si diváci vybírají sami,“ vysvětluje Michaela Suráková. Podle výzkumu atmedia index navíc není čas strávený výběrem zanedbatelný, v průměru jde totiž o 16 minut, v některých případech dokonce až o půl hodiny. „Samotné rozhodování, co si pustit, se stává významnou součástí uživatelské zkušenosti. Pokud se divákům nedaří najít nic, co by je zaujalo, může to vést k frustraci nebo k tomu, že sledování zcela vzdají,“ doplňuje.


obrázek

▲ Obr č. 2 - Uživatelé VOD služeb často váhají, co si pustit (foto: Atmedia)

Když si diváci nemohou vybrat, často to vzdají

To potvrzují i výsledky výzkumu atmedia index. Pokud uživatelé streamovacích služeb tráví výběrem obsahu příliš dlouho, část z nich to nakonec vzdá a věnuje se jiné činnosti. Takto reaguje 28 % z nich. Jiní se rozhodnou netrávit hledáním obsahu další čas a pustí si něco náhodného, co je zrovna zaujme - činí tak 25 % uživatelů. Někteří pak zkoušejí štěstí jinde, 15 % přepne na televizní vysílání a 9 % zamíří ke konkurenční službě. Svou roli v těchto situacích hrají také doporučení. Podle výzkumu hledá 15 % uživatelů inspiraci na internetu, 6 % se spoléhá na tipy od přátel a známých. „Aktuální výzvou streamovacích platforem - a samozřejmě i televizních stanic - je diváky nejen zaujmout, ale zároveň udržet jejich pozornost co nejdéle. Obsah musí být nejen kvalitní, ale také relevantní a snadno dostupný,“ uvádí Michaela Suráková.



Kurátorovaný obsah jako odpověď na přehlcení

Výsledky výzkumu atmedia index ukazují, že dlouhé minuty strávené výběrem obsahu a frustrace z nerozhodnosti vedou diváky k tomu, že sledování zcela vzdají nebo přepínají mezi platformami. „V prostředí přehlceném obsahem si proto televizní stanice drží své pevné místo. Díky kurátorovanému obsahu a jasnému programovému schématu totiž pomáhají divákům s orientací,“ tvrdí Michaela Suráková. Na tento trend reagují například tzv. FAST kanály, které kombinují výhody streamovacích služeb s lineárním vysíláním.

(Atmedia)

