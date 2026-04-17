Euronews Russia se stěhuje na nový transpondér
Panevropský zpravodajský kanál Euronews ve své ruské mutaci zahájil vysílání na nové frekvenci na satelitu Eutelsat 9B. Vysílání je nadále poskytováno volně ( FTA) a šířeno v širokém evropském paprsku, což znamená, že vysílání je možné přijímat s parabolami malých rozměrů i u nás.
Euronews Russia začal vysílat na kmitočtu 11,823 GHz s horizontální polarizací. Stanice je zde šířena v MPEG-4 v klasickém SD rozlišení (720x576) se zvukem v MPEG (audio bit rate 128 kbit/s).
Distribuci Euronews Russia doposud zajišťovala společnost Globecast. Podobně i na pozici 13°E v případě Euronews English HD a Euronews Italian, které se objevily na kapacitě jiného operátora.
technické parametry - Euronews Russia:
• Eutelsat 9B (9°E), freq. 11,823 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA