Pátek, 17. dubna 2026, svátek má Rudolf

Euronews Russia se stěhuje na nový transpondér

Panevropský zpravodajský kanál Euronews ve své ruské mutaci zahájil vysílání na nové frekvenci na satelitu Eutelsat 9B. Vysílání je nadále poskytováno volně ( FTA) a šířeno v širokém evropském paprsku, což znamená, že vysílání je možné přijímat s parabolami malých rozměrů i u nás.

Euronews Russia začal vysílat na kmitočtu 11,823 GHz s horizontální polarizací. Stanice je zde šířena v MPEG-4 v klasickém SD rozlišení (720x576) se zvukem v MPEG (audio bit rate 128 kbit/s).

Distribuci Euronews Russia doposud zajišťovala společnost Globecast. Podobně i na pozici 13°E v případě Euronews English HD a Euronews Italian, které se objevily na kapacitě jiného operátora.

technické parametry - Euronews Russia:

• Eutelsat 9B (9°E), freq. 11,823 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA

