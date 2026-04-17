Čtvrtá řada seriálu Bílý lotos se natáčí ve Francii
Držitel ceny Emmy® - Mike White právě začíná natáčet na Francouzské riviéře čtvrtou řadu celosvětově populárního seriálu z produkce HBO Original THE WHITE LOTUS (Bílý lotos). Čtvrtá řada se bude natáčet v Cannes, Saint-Tropez a Monaku. Natáčení proběhne také v Paříži, samotný děj však zůstává zasazený na Azurovém pobřeží (Côte d'Azur).
Čtvrtá řada sleduje novou skupinu hostů a zaměstnanců hotelu White Lotus během jednoho týdne, ve kterém se koná Mezinárodní filmový festival v Cannes.
V hlavních rolích se představí: Helena Bonham Carter, Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Kumail Nanjiani a Nadia Tereszkiewicz.
Dále se představí: Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Heather Graham, Max Greenfield, Frida Gustavsson, Charlie Hall, Jarrad Paul, Rosie Perez, Ben Schnetzer a Laura Smet.
Děj seriálu se bude odehrávat v hotelech Airelles Château de la Messardière jako White Lotus du Cap a v Hôtel Martinez jako White Lotus Cannes.
Tvůrčí tým:
Scenárista a režisér: Mike White
Producenti: Mike White, David Bernad a Mark Kamine
