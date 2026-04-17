Pátek, 17. dubna 2026, svátek má Rudolf

Čtvrtá řada seriálu Bílý lotos se natáčí ve Francii

Držitel ceny Emmy® - Mike White právě začíná natáčet na Francouzské riviéře čtvrtou řadu celosvětově populárního seriálu z produkce HBO Original THE WHITE LOTUS (Bílý lotos). Čtvrtá řada se bude natáčet v Cannes, Saint-Tropez a Monaku. Natáčení proběhne také v Paříži, samotný děj však zůstává zasazený na Azurovém pobřeží (Côte d'Azur).

Čtvrtá řada sleduje novou skupinu hostů a zaměstnanců hotelu White Lotus během jednoho týdne, ve kterém se koná Mezinárodní filmový festival v Cannes.

V hlavních rolích se představí: Helena Bonham Carter, Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Kumail Nanjiani a Nadia Tereszkiewicz.

Dále se představí: Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Heather Graham, Max Greenfield, Frida Gustavsson, Charlie Hall, Jarrad Paul, Rosie Perez, Ben Schnetzer a Laura Smet.

Děj seriálu se bude odehrávat v hotelech Airelles Château de la Messardière jako White Lotus du Cap a v Hôtel Martinez jako White Lotus Cannes.

Tvůrčí tým:
Scenárista a režisér: Mike White
Producenti: Mike White, David Bernad a Mark Kamine

zdroj: WBD

Nový sportovní volný HD kanál před startem
Plustelka překlopí druhý multiplex do DVB-T2
TV Barrandov ukončuje reorganizaci a směřuje do konkurzu
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
ZUN Rádio rozšířilo pokrytí. Je v další DAB síti
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
JOJ Svět a TV Roma v nabídce Telly
Veřejnoprávní média chce vláda financovat z rozpočtu
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 Všechnopárty
22:00 Hercule Poirot
kanál CT2 20:00 Rvačka v Panamě
21:40 Temná tvář Brooklynu
00:00 Údolí králů
kanál NOVA 20:20 Sex O´Clock II (5)
21:10 Sex O´Clock II (6)
22:10 Bitevní loď
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:00 U Adely
22:55 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Malý unavený Joe
22:35 Doupě
00:30 Profesionálové 4 (4)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu III (6, 7)
22:00 Tajemné doteky (6)
23:50 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Na správnej ceste
21:45 Cestou necestou
22:20 Brutálna Nikita
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:35 Sisi IV (4/6)
21:40 Radosť zo života
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Ruža pre nevestu IV. (11, 12)
23:00 Partička
00:15 Horná Dolná XI. (9)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Smrt talentovaného ševce
22:05 Medicopter 117 (54)
23:05 Medicopter 117 (55)

