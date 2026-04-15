The Madison dostane třetí řadu. Bude na SkyShowtime
Provozovatel streamovací platformy SkyShowtime dnes oznámil, že úspěšný seriál The Madison dostane třetí řadu, která se pak objeví právě na službě SkyShowtime.
Seriál od Taylora Sheridana, nominovaného na Oscara®, v hlavních rolích s Michelle Pfeifferovou, nominovanou na Oscara, a Kurtem Russellem, nominovaným na Zlatý glóbus®, dále s Beau Garrettovou (Firefly Lane), Elle Chapmanovou (A Man Called Otto), Patrickem J. Adamsem (Suits), Amiah Millerovou (War for the Planet of the Apes), Alainou Pollackovou (The Surrender), Ben Schnetzer (3 Body Problem), Kevin Zegers (Power), Rebecca Spence (Lady in the Lake), Danielle Vasinova (1923), Matthew Fox (Lost) a Will Arnett (Is This Thing On?).
První čtyři epizody první řady seriálu The Madison jsou nyní exkluzivně k dispozici na SkyShowtime a nové epizody vycházejí každý pátek.
Natáčení druhé řady je již dokončeno a datum premiéry bude oznámeno později.
The Madison je dosud nejintimnějším Sheridanovým dílem, které se odehrává ve dvou odlišných světech, v krásné krajině Montany a živé atmosféře Manhattanu, zatímco zkoumá pouta, která spojují rodiny.
Šestidílná první řada seriálu The Madison představuje rodinu Clyburnových a je upřímným pohledem na smutek a mezilidské vztahy v životě newyorské rodiny žijící v údolí řeky Madison v centrální Montaně.
Seriál produkují Paramount Television Studios, 101 Studios a Bosque Ranch Productions a distribuuje jej Paramount Global Content Distribution.
Výkonnými producenty The Madison jsou Taylor Sheridan, David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Alexandra Voros, Michael Friedman, Michelle Pfeiffer, Kurt Russell a Keith Cox. Voros režíruje všech šest epizod první řady.
SkyShowtime je domovem úspěšných seriálů Taylora Sheridana, kde je exkluzivně k dispozici všech pět sezón globálního fenoménu Yellowstone, spolu s prequelovými seriály 1883 a 1923 a spin-offy Marshals: A Yellowstone Story (Marshals: Příběh z Yellowstonu) a Dutton Ranch (Ranč Duttonových), který bude mít premiéru 22. května. Mezi další úspěšné seriály od Taylora Sheridana, nominovaného na Oscara, které jsou k dispozici ke streamování na SkyShowtime, patří: Landman, Lawmen: Bass Reeves, Lioness, Mayor of Kingstown a Tulsa King.
zdroj: SkyShowtime